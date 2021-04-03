Підрозділи окремої мотопіхотної бригади проводять бойове злагодження на Миколаївщині. ФОТОрепортаж
На Миколаївщині триває бойове злагодження підрозділів окремої мотопіхотної бригади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційне агентство "Армія Інформ".
"Заняття відбуваються на базі міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів Сухопутних військ ЗС України. До речі, військовослужбовці бригади на час підготовки розмістились у сучасному табірному містечку, першу чергу якого лише нещодавно було введено в експлуатацію", - наголошується в повідомленні.
Інформагентство зазначає, що під час злагодження піхотинці відпрацьовують широке коло питань. Водночас широко застосовуються сучасні технології та набутий у боях із російсько-окупаційними військами практичний досвід.
"Зокрема, упродовж тактичної підготовки військовослужбовці виконують навчально-бойові завдання з використанням сучасних систем імітації бою, зокрема й "Лазертаг".
На іншій ділянці піхотинці тренуються в подоланні психологічної смуги перешкод. Проходження кількох сотень метрів різноманітних завалів, зруйнованих споруд, підземних комунікацій та інших загороджень на тлі імітації умов реального бою вимагає від воїнів проявити свої найкращі психологічні, вольові та фізичні якості", - підкреслюється в інформації.
Свої завдання й у бронетанкової складової бригади. Екіпажі бойових машин практично щодня здійснюють марші, розгортання в бойові порядки, дії в обороні й наступі, вогневу підтримку піхоти, вправляються у ефективному веденні вогню з усіх видів озброєння.
"Завершальним етапом підготовки бригади стане проведення батальйонних тактичних навчань, зокрема й в урбанізованій місцевості, з бойовою стрільбою механізованих, танкових, артилерійських підрозділів, використанням БПЛА, засобів розвідки та РЕБ", - зазначається в повідомленні.
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