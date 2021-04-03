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ДБР відкрило провадження за підозрою в державній зраді проти Медведчука та Козака. ДОКУМЕНТ

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду стосовно народних депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко оприлюднив у фейсбуці відповідний документ, отриманий в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР відкрило кримінальне провадження про державну зраду Медведчука і Козака. Таку інформацію я отримав від Офісу Генпрокурора у відповідь на мою заяву про вчинення дій Медведчуком і Козаком, що підпадають під статтю 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Мою заяву долучили до матеріалів кримінального провадження, яке вже ведеться Державним бюро розслідувань", - написав він.

Гончаренко нагадав, що його заява стосується "висловлювань Медведчука (зокрема в поєднанні з діями, вчиненими його однопартійцем Тарасом Козаком) в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу RT".

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"Там Медведчук коментував питання, що стосуються запровадження  санкцій РНБО щодо Козака, а також анулювання ліцензій 112, ZIK і NewsOne. Тоді він допустив низку висловлювань, які можна трактувати як державну зраду", - зазначив Гончаренко.

ДБР відкрило провадження за підозрою в державній зраді проти Медведчука та Козака 01
ДБР відкрило провадження за підозрою в державній зраді проти Медведчука та Козака 02

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

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Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Козак (161) Гончаренко Олексій (488)


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Топ коментарі
+26
На вихлопі буде великий пшик...чи ні?
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03.04.2021 20:01
+17
Все это дешовая игра актеров-самоучек...некоторым нравится это шоу.Ждем в новом сезоне свежий репертуар от клоуна...
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03.04.2021 20:11
+12
Саме так. От тільки це не сигнали а імітація бурхливої діяльності методом пердіння у калюжу.
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03.04.2021 20:27
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..вони мають вже півтора роки сидіти замість Антоненка, бо стопудово що мертвечук що козак більше причетні до загибелі Шеремета аніж Рифмастер
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03.04.2021 22:31 Відповісти
Значить те за що можуть в.бать на міжнародному рівні(фінансування терроризму) відмінили,а заряджають варіант який обмежиться судами в Україні.))
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03.04.2021 22:53 Відповісти
карну справу № 42019000000000273 від 5 лютого 2019 року на Мертвечука було відкрито саме при Пороху. https://www.radiosvoboda.org/a/news-medvedchuk-gpu-derzhrada/29752478.html
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03.04.2021 22:55 Відповісти
Цікаво, на кого дбр нариє компромат, на Порошенка з Байденом, чи на мертвечука з кізяком?
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03.04.2021 22:56 Відповісти
Ось, що Байден животворящій робить....
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03.04.2021 23:11 Відповісти
А ще Байден не любить, коли його обманюють, Зєля. Тому час пішов. Якщо будеш знову валяти дурня - не досидиш і до осені(я так думаю)
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03.04.2021 23:14 Відповісти
Ти ж за нього голосував😂
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04.04.2021 00:01 Відповісти
Ні. Я голосував проти твого хозяїна - російського шпигуна Пєці
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04.04.2021 10:49 Відповісти
ну правильно ж, цим ти і пдтверджуєш, що проголосував за клоуна, кусок зебіла. згадай, як твою крадюля за нього агітувала
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04.04.2021 11:09 Відповісти
а чтоб это сдвинуть с места понадобилась целая волна возмущённых арестами патриотов,тогда как эти медведчуки-бойки-порошенки спокойно разгуливают на свободе?
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03.04.2021 23:44 Відповісти
ой какая зрадулька.
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04.04.2021 04:15 Відповісти
пыль в глаза-очкозамыливание
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04.04.2021 04:16 Відповісти
Не перепутайте, ибвинение в госизмене Мертвечука- это зрада, а отжатие в пользу его компании ФСБУ рынка сжиженого газа - это перемога.
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04.04.2021 10:05 Відповісти
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