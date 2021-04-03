ДБР відкрило провадження за підозрою в державній зраді проти Медведчука та Козака. ДОКУМЕНТ

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду стосовно народних депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко оприлюднив у фейсбуці відповідний документ, отриманий в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР відкрило кримінальне провадження про державну зраду Медведчука і Козака. Таку інформацію я отримав від Офісу Генпрокурора у відповідь на мою заяву про вчинення дій Медведчуком і Козаком, що підпадають під статтю 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Мою заяву долучили до матеріалів кримінального провадження, яке вже ведеться Державним бюро розслідувань", - написав він.

Гончаренко нагадав, що його заява стосується "висловлювань Медведчука (зокрема в поєднанні з діями, вчиненими його однопартійцем Тарасом Козаком) в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу RT".

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"Там Медведчук коментував питання, що стосуються запровадження санкцій РНБО щодо Козака, а також анулювання ліцензій 112, ZIK і NewsOne. Тоді він допустив низку висловлювань, які можна трактувати як державну зраду", - зазначив Гончаренко.





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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

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