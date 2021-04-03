Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО. КАРТА
Російські ЗМІ синхронно й активно включилися в поширення фейку, що в Олександрівці на околиці Донецька унаслідок дій ЗСУ загинула дитина.
На це звернув увагу у фейсбуці блогер Олександр Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
"Російським пропагандистам було принципово важливо поширити фейк про те, що село Олександрівське розташоване поблизу Донецька, зокрема навмисно сплутати його з прифронтовим селом Олександрівка, що розташоване на лінії фронту. А все тому, що село Олександрівське, в якому стався трагічний інцидент, розташоване в глибокому тилу окупантів і жоден дрон ЗСУ туди просто не може долетіти.
Фактично своїм топографічним кретинізмом вони спробували приховати злочин окупантів, на совісті яких - смерть дитини. Ба більше, не просто приховати, а й організовано в ньому звинуватити ЗСУ. Не відкидаю, що для подальшого розвитку цієї провокації в рамках ескалації", - зазначає Коваленко.
Наприклад, російський Інтерфакс із посиланням на "народну міліцію "ДНР" повідомляє: "Дитина, 2016 року народження, загинула на західній околиці Донецька через застосування українськими військовими безпілотника з вибуховим пристроєм", "також зазнала поранення місцева мешканка, 1954 року народження".
Водночас із посиланням на те ж джерело Новини Донбасу уточнюють, що вибух стався в селищі Олександрівське поблизу Вуглегірська. Нібито безпілотник скинув вибуховий пристрій поблизу будинку за адресою: вулиця 2-га Дорожня, 36. У цей момент у дворі перебували пенсіонерка і дитина. Постраждалу доставлено в лікарню. Зазначається, що селище розташоване "досить далеко" від лінії зіткнення.
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Пост быстро начал набирать реакции пользователей, в основном положительные (более 3800 на данный момент), и репосты (более 3200). В комментариях (более 400) до определенного момента преобладал патриотический позитив типа: "Обалденная девушка. Уверен, что она не станет в СМИ полуголой делать шпагат и демонстрировать части тела. Хорошо, что она в России!"
Це подерло мене на джунгариків...
- С каким ребёнком, я офицер!
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что после https://strana.ua/news/326243-iz-za-dejstvij-bespilotnika-na-okraine-donetska-pohib-rebenok-i-ranena-zhenshchina.html гибели ребенка в Донецке , которая якобы произошла из-за беспилотника ВСУ, нужно обсудить вопрос об исключении Украины из Совета Европы.
Об этом Володин написал в своем Telegram-канале.
"Нет заявлений Европарламента и Госдепа США. Не выступают министры иностранных дел европейских государств. Не принимаются решения по высылке дипломатов. Не клеймится позором президент страны", - написал Володин.
По его мнению, трагедия произошла "с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств". Также он назвал президента Владимира Зеленского "актером", который играет роль в чужом сценарии.
"Сегодня погиб пятилетний мальчик. А президент страны, отдавший приказ, даже не принёс соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся", - считает спикер.
По его мнению, ПА ОБСЕ и ПАСЕ должны требовать объяснений от Украины и оценить произошедшее.
"Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы", - пишет Володин.
шоб дарагіє расіянє не вкурили, як хла опустили
https://twitter.com/KTO_3DECb
https://twitter.com/KTO_3DECb Артём Курбатов https://twitter.com/KTO_3DECb @KTO_3DECb https://twitter.com/KTO_3DECb/status/1378269303254974464 11 ч
А что случилось 2 апреля?
https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky @apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky
2 апреля 2021 года русско-украинская война закончилась безоговорочным политическим поражением РФ.
Что касается судьбы главаря преступного режима, то по всем воровским понятиям опущенный пахан уже не пахан.
https://censor.net/ru/video_news/3252092/tsentr_protivodeyistviya_dezinformatsii_v_blijayishee_vremya_nachnet_rabotu_v_ukraine_zelenskiyi_video
Сибирь.Реалии.
Ребёнок, по данным https://www.youtube.com/watch?v=2Ry_noYKEy4&t=444s телеканала ОТС, был наследником доли в квартире вместе с бабушкой и её бывшим мужем матери, но стал правопреемником долга. Дядя девочки рассказал "Подъёму", что у семьи нет денег на адвоката. Члены семьи обращались к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко, но до суда ответа так и не получили, утверждает он.
МИД РФ:
Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с Украиной, тем более военном, разговоры о грядущем конфликте - очередной фейк.
Ответ на вопрос из старой песни Марка Бернеса "Хотят ли русские войны" очевиден. Они ей живут уже несколько веков. Уроды.
І, обов'язково! - тре' нашрайбати, що цими крокодилами вишукано декорують Львівський Метрополітен.
1. Дегуманизирует намеченную жертву;
2. Готовит предлог (не путать с мотивом!) для атаки.
Спутник вошёл в атмосферу 1 апреля и разрушился около 8 часов утра над южной частью Тихого океана. О причине схода с орбиты не сообщается.
Экспериментальный аппарат "малого" класса "Космос-2525" был запущен в марте 2018 года с Плесецкого космодрома с помощью ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в". Аппарат был разработан и произведен корпорацией "ВНИИЭМ" - российским приборостроительным предприятием в структуре "Роскосмоса", https://www.dw.com/ru/komandovanie-ssha-i-kanady-soobshhilo-o-shode-********-sputnika-rf-s-orbity/a-57091795 сообщила "Немецкая волна".
Якщо без поспіху роздивитесь зображення змальованого Вами шедевру інженерної думки, то відразу зрозумієте, що це - не що інше, як модернізований бойовий пепелац з гравіцапою всередині. Теж модернізованою. Надзвичайно ретельно.
"Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней"
Геббельс - учитель и духовный наставник тоталитарной власти *****.
https://twitter.com/NikNPf Mykola https://twitter.com/NikNPf @NikNPf https://twitter.com/NikNPf/status/1378286152545927170 10 ч
Судя по комментам, россияне не в курсах. Не удивительно.
А произошло то, что впервые после бряцания металлоломом и нагнетания страха никто не испугался.
Просто Байден заверил Зе в военной поддержке, и Генштаб США заверил Герасимова в том же. Любой шаг для пу теперь будет крахом.
И бонус. До акваторії східної частини Середземного моря 31 березня цього року увійшла авіаносна ударна група флоту США на чолі з атомним авіаносцем Dwight D. Eisenhower.
Военная авиация США замечена в небе над Донецком: стратегический RQ-4 Global Hawk подлетел к "ДНР" с юго-запада.
https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1378384247711526916 4 ч
Машка *****тая с*езжает с темы. А ещё вчера утром Песков пугал опасностью конфликта.
https://twitter.com/AnnaMalls ALM https://twitter.com/AnnaMalls @AnnaMalls
Ну съезжать то они съезжают, а слухи ходят, что на 4 утра все основное действо запланировано
https://twitter.com/kh_larissa Ева Евина https://twitter.com/kh_larissa @kh_larissa https://twitter.com/kh_larissa/status/1378423249957179398 1 ч
На 4-15. И главное, не проспать. Заведите будильник.
Ложью на ложь, что-то типа - чья ложь правдивей?
От дачных участков южнее Новолуганского, до географического центра Александровского примерно 18 км, и что - "редкий дрон долетит до середины Днепра"?
От позиций южнее Луганского еще ближе.
Понятно что это тыл, понятно что какой-нибудь ВОГ мог там во дворе оказаться без всякого дрона. Но зачем называть такой тыл глубочайшим? Для того чтобы усилить сомнения посеянные российским зомбоящиком? Глубочайший тыл, это по крайней мере Енакиево, а так-то, это Снежное к примеру.
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs
https://twitter.com/A_Vit_ @A_Vit_
В "подтверждение" гибели ребёнка российские оккупанты опубликовали фото Ермилова Вани, которого они сами убили в 2014-м году. И опять же обвинили во всём ВСУ. Игры пропаганды на костях погибших, в том числе и детей, главная "доблесть" рашистов