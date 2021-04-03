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Новини Фото Агресія Росії проти України Окуповані території
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Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО. КАРТА

Російські ЗМІ синхронно й активно включилися в поширення фейку, що в Олександрівці на околиці Донецька унаслідок дій ЗСУ загинула дитина.

На це звернув увагу у фейсбуці блогер Олександр Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Російським пропагандистам було принципово важливо поширити фейк про те, що село Олександрівське розташоване поблизу Донецька, зокрема навмисно сплутати його з прифронтовим селом Олександрівка, що розташоване на лінії фронту. А все тому, що село Олександрівське, в якому стався трагічний інцидент, розташоване в глибокому тилу окупантів і жоден дрон ЗСУ туди просто не може долетіти.

Фактично своїм топографічним кретинізмом вони спробували приховати злочин окупантів, на совісті яких - смерть дитини. Ба більше, не просто приховати, а й організовано в ньому звинуватити ЗСУ. Не відкидаю, що для подальшого розвитку цієї провокації в рамках ескалації", - зазначає Коваленко.

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Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО 01

Наприклад, російський Інтерфакс із посиланням на "народну міліцію "ДНР" повідомляє: "Дитина, 2016 року народження, загинула на західній околиці Донецька через застосування українськими військовими безпілотника з вибуховим пристроєм", "також зазнала поранення місцева мешканка, 1954 року народження".

Водночас із посиланням на те ж джерело Новини Донбасу уточнюють, що вибух стався в селищі Олександрівське поблизу Вуглегірська. Нібито безпілотник скинув вибуховий пристрій поблизу будинку за адресою: вулиця 2-га Дорожня, 36. У цей момент у дворі перебували пенсіонерка і дитина. Постраждалу доставлено в лікарню. Зазначається, що селище розташоване  "досить далеко" від лінії зіткнення.

Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО 02

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Автор: 

діти (5099) росія (65415) смерть (6759) ЗМІ (1363) Донбас (22356) Донецька область (8595) фейк (746)


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Топ коментарі
+55
Кацапи не були би кацапами, якби не використали цю ситуацію на свою користь.
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03.04.2021 21:44
+53
распятый мальчик 2.0
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03.04.2021 21:47
+40
и сеющим ненависть ничего не докажешь...
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03.04.2021 21:47
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Оце ще сподобалося.
Пост быстро начал набирать реакции пользователей, в основном положительные (более 3800 на данный момент), и репосты (более 3200). В комментариях (более 400) до определенного момента преобладал патриотический позитив типа: "Обалденная девушка. Уверен, что она не станет в СМИ полуголой делать шпагат и демонстрировать части тела. Хорошо, что она в России!" Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 7884

Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 4707
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04.04.2021 01:29 Відповісти
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04.04.2021 01:49 Відповісти
*****, щоразу зазнаю поразки з підливою від цього приколу 🤣🤣🤣
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03.04.2021 22:11 Відповісти
Я лілую постійно від цього "висеру". Або краще так висе.ру
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03.04.2021 22:19 Відповісти
Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 4177
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03.04.2021 22:30 Відповісти
А-а-а!!!
Це подерло мене на джунгариків...
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03.04.2021 23:57 Відповісти
- Бросил жену с ребёнком..

- С каким ребёнком, я офицер!
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03.04.2021 22:02 Відповісти
///
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что после https://strana.ua/news/326243-iz-za-dejstvij-bespilotnika-na-okraine-donetska-pohib-rebenok-i-ranena-zhenshchina.html гибели ребенка в Донецке , которая якобы произошла из-за беспилотника ВСУ, нужно обсудить вопрос об исключении Украины из Совета Европы.
Об этом Володин написал в своем Telegram-канале.
"Нет заявлений Европарламента и Госдепа США. Не выступают министры иностранных дел европейских государств. Не принимаются решения по высылке дипломатов. Не клеймится позором президент страны", - написал Володин.
По его мнению, трагедия произошла "с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств". Также он назвал президента Владимира Зеленского "актером", который играет роль в чужом сценарии.
"Сегодня погиб пятилетний мальчик. А президент страны, отдавший приказ, даже не принёс соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся", - считает спикер.
По его мнению, ПА ОБСЕ и ПАСЕ должны требовать объяснений от Украины и оценить произошедшее.
"Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы", - пишет Володин.
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03.04.2021 22:02 Відповісти
Как по книжке....запускают распятых мальчиков.....Наступает твое время Валера,а лучше Покемоша!!!!
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03.04.2021 22:04 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 Майнильский инцидент
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03.04.2021 22:05 Відповісти
А ще ми кацапських немовлят їмо. Чого ж там вже.
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03.04.2021 22:06 Відповісти
Российская оккупационная армия применила беспилотные летательные аппараты, снаряженный само наводящим взрывным устройством, которое было сброшено на школу имени детей Беслана, что находиться под Волновахой В результате погибли два второклассника . и получила ранения учительница 1956 г.р. В «ДНР» говорят что это они, а не Россия
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03.04.2021 22:08 Відповісти
Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 1551
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03.04.2021 22:09 Відповісти
пургу наганяють, дезою лажають
шоб дарагіє расіянє не вкурили, як хла опустили

https://twitter.com/KTO_3DECb

https://twitter.com/KTO_3DECb Артём Курбатов https://twitter.com/KTO_3DECb @KTO_3DECb https://twitter.com/KTO_3DECb/status/1378269303254974464 11 ч

А что случилось 2 апреля?
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03.04.2021 23:17 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky @apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky



2 апреля 2021 года русско-украинская война закончилась безоговорочным политическим поражением РФ.
Что касается судьбы главаря преступного режима, то по всем воровским понятиям опущенный пахан уже не пахан.
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03.04.2021 23:18 Відповісти
Очевидно, что кремлёвская сволочь готовит военную провокацию против Украины. Что могут сделать твитерские разных стран? Минимум готовится к информационным атакам, организованным масштабным выводам в мировой топ тему агрессии России, военной пропаганде, выявление и бан кремлеботов
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03.04.2021 22:10 Відповісти
Вова!.. где работа твоего Центра?!.. проснись, Вова!
https://censor.net/ru/video_news/3252092/tsentr_protivodeyistviya_dezinformatsii_v_blijayishee_vremya_nachnet_rabotu_v_ukraine_zelenskiyi_video
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03.04.2021 22:11 Відповісти
Це чергова імітація бурхливої діяльності зеленої плісняви !!!Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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03.04.2021 22:20 Відповісти
Нелох,хватит курить,скажи людям,что делать будешь ?
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03.04.2021 22:31 Відповісти
Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 4943
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03.04.2021 22:17 Відповісти
Вчера Украинский националист в Алтайском крае делал поджоги, сегодня Украинский беспилотник убил россисранского ребенка. Да давайте уже твари московские завтра заявите о коварном нападении Украинских националистов на приграничные росисранские деревни в курской области.
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03.04.2021 22:17 Відповісти
К этому все и идет. И смешного тут мало.
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03.04.2021 22:19 Відповісти
Це фінляндське дежавю !!!)))
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03.04.2021 22:22 Відповісти
Отож...
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03.04.2021 22:22 Відповісти
Вже починають розкручувати цю тему.

Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 941
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03.04.2021 22:28 Відповісти
В Новосибирске "Сибирская тепло-энергетическая компания" подала в суд на шестилетнюю девочку, потребовав взыскать с ребёнка 26 тысяч рублей. Такой долг за отопление был у её матери, которая умерла в 2016 году от осложнений после гриппа,https://www.sibreal.org/a/31183782.html сообщает
Сибирь.Реалии.
Ребёнок, по данным https://www.youtube.com/watch?v=2Ry_noYKEy4&t=444s телеканала ОТС, был наследником доли в квартире вместе с бабушкой и её бывшим мужем матери, но стал правопреемником долга. Дядя девочки рассказал "Подъёму", что у семьи нет денег на адвоката. Члены семьи обращались к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко, но до суда ответа так и не получили, утверждает он.
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03.04.2021 22:46 Відповісти
СМИ напишут когда этот подонок володин с дружками окажутся на виселице.
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04.04.2021 00:26 Відповісти
Это он перепутал с Майнильским инцидентом и Лигой наций. Тогда СССР ссаными тряпками рттуда выгнали, а засРашка типа его правоприемница.
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04.04.2021 15:40 Відповісти
ойц... як нєвдобно вішло

МИД РФ:
Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с Украиной, тем более военном, разговоры о грядущем конфликте - очередной фейк.
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03.04.2021 23:27 Відповісти
Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 7321
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03.04.2021 22:17 Відповісти
Параноїдальна маячня "Русского мира" !!!)))
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03.04.2021 22:24 Відповісти
Да,Бэтмэн уже не тот...
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03.04.2021 22:53 Відповісти
весеннее обострение пабедобесия (шизофрении)
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03.04.2021 22:59 Відповісти
Боже, какая убогость.
Ответ на вопрос из старой песни Марка Бернеса "Хотят ли русские войны" очевиден. Они ей живут уже несколько веков. Уроды.
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03.04.2021 23:15 Відповісти
_Точней - и правильней - было бы вместо "расийские СМИ" писать рашистская пропаганда. Ну или, если угодно, вражеская пропаганда. Это соответствует сути и содержанию.
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03.04.2021 22:18 Відповісти
_Позвольте пояснить. СМИ - это то, что нацелено на информирование, донесение информации (брехня - это не информация, см. определение информации). Оповещение. Извещение. То же что сейчас в расие - это не средство информирования, это - средство формирования мнения. Фактически - оружие, направленное на изменение массового сознания в целях тех, кто этим оружием владеет и распоряжается.
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03.04.2021 22:29 Відповісти
ну ось також їм тємку підкину

Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 19
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03.04.2021 22:19 Відповісти
без трусиков!
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03.04.2021 22:43 Відповісти
Без трусиков - это на карася.
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03.04.2021 22:48 Відповісти
Возможно даже на ляща.
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03.04.2021 23:16 Відповісти
Не, на щуку,удобнее хватать....
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04.04.2021 08:52 Відповісти
Или новорожденных крокодилов...
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04.04.2021 12:08 Відповісти
Та можно и старорожденных...
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04.04.2021 15:35 Відповісти
Не,наверное на сома,мне дед рассказывал ,были случаи,сом ребенка схватил,ну а биндеровцы взяли в практику - грудничков на сомят,а пятилетних на уже приличную рыбу,девчонки не подходят -писком пугают рыбу...улов меньше на круг выходит...
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04.04.2021 08:57 Відповісти
Угу!
І, обов'язково! - тре' нашрайбати, що цими крокодилами вишукано декорують Львівський Метрополітен.
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04.04.2021 02:13 Відповісти
Враг делает две вещи:
1. Дегуманизирует намеченную жертву;
2. Готовит предлог (не путать с мотивом!) для атаки.
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03.04.2021 22:21 Відповісти
-«Роскосмос» выдавал за фотографию модуля «Наука» снимок китайского бидона для молока, облепленного деталями детского конструктора
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03.04.2021 22:41 Відповісти
Российский военный спутник для дистанционного зондирования Земли "Космос-2525", запущенный в 2018 году, сошёл с орбиты и разрушился над Тихим океаном. Информация об этом опубликована в субботу, 3 апреля, командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Спутник вошёл в атмосферу 1 апреля и разрушился около 8 часов утра над южной частью Тихого океана. О причине схода с орбиты не сообщается.
Экспериментальный аппарат "малого" класса "Космос-2525" был запущен в марте 2018 года с Плесецкого космодрома с помощью ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в". Аппарат был разработан и произведен корпорацией "ВНИИЭМ" - российским приборостроительным предприятием в структуре "Роскосмоса", https://www.dw.com/ru/komandovanie-ssha-i-kanady-soobshhilo-o-shode-********-sputnika-rf-s-orbity/a-57091795 сообщила "Немецкая волна".
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03.04.2021 22:48 Відповісти
Повезло. Мог бы сойти с орбиты и над Кремлем.
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04.04.2021 07:55 Відповісти
Кому именно повезло -спутнику или кремлю?
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04.04.2021 08:58 Відповісти
Спутнику явно не повезло.
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04.04.2021 09:51 Відповісти
Уважніше, колего, уважніше.
Якщо без поспіху роздивитесь зображення змальованого Вами шедевру інженерної думки, то відразу зрозумієте, що це - не що інше, як модернізований бойовий пепелац з гравіцапою всередині. Теж модернізованою. Надзвичайно ретельно.
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04.04.2021 04:14 Відповісти
Пройдитесь по сети где пасутся российские пользователи, большинство комментариев пропитано ненавистью к Украине. Распятые мальчики это лёгкий перекус.
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03.04.2021 23:00 Відповісти
Ну нам с этим полюбому жить. Кацап это диагноз. Вы же не будете анализировать поведение умалишенного. Ибо это абсурд.
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03.04.2021 23:18 Відповісти
Главное, чтобы все здоровое население Украины поняло, что "русский мир" это диагноз.
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03.04.2021 23:24 Відповісти
Не переживайте. Все здоровое население Украины, не зависимо от национальной принадлежности, это поняло еще в 2014-м году. Ибо если бы это было иначе, то на данный момент такой страны как Украина не существовало бы на политической карте мира. Нашим бы керманычам это бы понять. Вот это проблема. К сожалению жадность им глаза застит. Никак, суки не нажрутся. И это кстати не первый век происходит. Ничему, ****, их история не учит.
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03.04.2021 23:30 Відповісти
К сожалению существует некоторое количество зомбированных, необразованных людей и просто купленных представителей власти, которые как раковая опухоль поддерживают эту болезнь в теле Украины.
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03.04.2021 23:40 Відповісти
Кацап як не брехне, то не дихне...
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03.04.2021 23:13 Відповісти
геббельсу было б чему поучицца у раSSийских сми
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03.04.2021 23:16 Відповісти
Ещё никогда так легко средства массовой информации не проникали в каждого человека, теперь очень просто и дешево, круглые сутки направлять и управлять стадом. Зомбороссия 24
"Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней"
Геббельс - учитель и духовный наставник тоталитарной власти *****.
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03.04.2021 23:21 Відповісти
https://twitter.com/NikNPf

https://twitter.com/NikNPf Mykola https://twitter.com/NikNPf @NikNPf https://twitter.com/NikNPf/status/1378286152545927170 10 ч
Судя по комментам, россияне не в курсах. Не удивительно.

А произошло то, что впервые после бряцания металлоломом и нагнетания страха никто не испугался.
Просто Байден заверил Зе в военной поддержке, и Генштаб США заверил Герасимова в том же. Любой шаг для пу теперь будет крахом.

И бонус. До акваторії східної частини Середземного моря 31 березня цього року увійшла авіаносна ударна група флоту США на чолі з атомним авіаносцем Dwight D. Eisenhower.
Военная авиация США замечена в небе над Донецком: стратегический RQ-4 Global Hawk подлетел к "ДНР" с юго-запада.
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03.04.2021 23:22 Відповісти
Мыкола - Глобал ястреб пролетел и собрал инфу про передислокацию техники РФ.... это произошло после снимков со спутника.... НАТО и его флот выполняют свои обязательства относительно запроса стран членов НАТО .... В Крыму сосредоточена большая группировка в ты и флот РФ.... Проводил учения и так далее.... Вопрос в другом - вступать в военный конфликт НАТО не будет .... а будет пристально смотреть за действиями РФ исключительно для упреждения угрозы себе.... Из последних заявлений очень четко прослеживаются претензии ВВП о « непродвижении НАТО на восток» после распада СССР.... все просто - претензии к тем кто разместил ПРО на границах.... с РФ.... поэтому самый опасный вариант - это размещение ПРО в Украине ..... именно этого РФ и не допустит прямым возобновлением боевых действий....Самое печальное что зеклоуны это просто дебилы с которыми даже не захотели разговаривать дважды....
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04.04.2021 03:44 Відповісти
Давно известно, что вожак - убийца выгребной ямы-404 моржовая звизда, приказал своим боевым лишнехромосомным свинособакам, использовать детей и женщин как живым щитом! Так что если бы это была бы и правда, то ни чего удивительного...
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03.04.2021 23:29 Відповісти
На ум приходит формальный повод для начала 2-ой мировой войны - "операция Гляйвиц" в Польше. Рашисты могут подобное повторить.
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03.04.2021 23:31 Відповісти
хло явно повернуте на релігійних святах, бо завтра Пасха нєрусскава міра

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1378384247711526916 4 ч

Машка *****тая с*езжает с темы. А ещё вчера утром Песков пугал опасностью конфликта.

https://twitter.com/AnnaMalls ALM https://twitter.com/AnnaMalls @AnnaMalls
Ну съезжать то они съезжают, а слухи ходят, что на 4 утра все основное действо запланировано

https://twitter.com/kh_larissa Ева Евина https://twitter.com/kh_larissa @kh_larissa https://twitter.com/kh_larissa/status/1378423249957179398 1 ч

На 4-15. И главное, не проспать. Заведите будильник.
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03.04.2021 23:34 Відповісти
Кароче, домбасяни попали. Не жилось їм як всім.
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04.04.2021 00:10 Відповісти
А все потому, что село Александровское, в котором произошел трагический инцидент, находится в глубочайшем тылу оккупантов и ни один дрон ВСУ туда попросту не может долететь.Источник: https://censor.net/ru/p3257480

Ложью на ложь, что-то типа - чья ложь правдивей?
От дачных участков южнее Новолуганского, до географического центра Александровского примерно 18 км, и что - "редкий дрон долетит до середины Днепра"?
От позиций южнее Луганского еще ближе.
Понятно что это тыл, понятно что какой-нибудь ВОГ мог там во дворе оказаться без всякого дрона. Но зачем называть такой тыл глубочайшим? Для того чтобы усилить сомнения посеянные российским зомбоящиком? Глубочайший тыл, это по крайней мере Енакиево, а так-то, это Снежное к примеру.
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04.04.2021 00:32 Відповісти
Скоро день КАЦманавтики и казломордые к нему уже готовятся:

Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 5423

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04.04.2021 00:51 Відповісти
Кто в ФБ , Твитере общается с иностранцами, переводите эту новость и выкладывайте, надо обязательно противодействовать. Там где ребенок европейцам срывает башню. Помните с чего начался эмигрантский кризис, когда беженцы из Сирии ломанулись в ЕС.? С фото малыша утонувшего, подробностей не помню, но после этого душераздирающего фото, последовал кризис беженцев, во многом инспирированный Кремлем.
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04.04.2021 00:58 Відповісти
Провокации-почерк кацапских ублюдков...
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04.04.2021 01:11 Відповісти
Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 5961
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04.04.2021 03:11 Відповісти
Русня сбила Боинг где погибло около 50 детей и вообще всем пох,а тут подняли бурю в стакане воды.Да скорее всего они этого ребенка и грохнули.Конченные рашофашисты.
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04.04.2021 01:20 Відповісти
Они сбили Боинг чужими руками показав что все могут- Но немного просчитались с тем что на борту были в основном ираноканадцы с паспортами граждан Канады..... Перешуганный сноубордист побежал сразу плакаться в жилетку Трамплину ..... Те в свою очередь предоставили неопровержимые доказательства именно ракетного обстрела ( спутниковые снимки) ... Именно после этого Тюдо сделал заявление ..... А РФ просто взяли обосцанного клоуна в Москву и объяснили как себя вести ..... чтоб клоун ощущал бутылку «большого брата».... Коксошут сам виноват - возомнил себя президентом.... ЩУТ....
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04.04.2021 03:51 Відповісти
Сначала родители с промытым "раша сми" мозгом стали пушечным мясом в "ополчении", теперь очередь их детей становиться мясом для провокаций той же "раша сми", интересно кто из них здох, а кто попал в РПЦшный рай ?
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04.04.2021 02:17 Відповісти
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https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs

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В "подтверждение" гибели ребёнка российские оккупанты опубликовали фото Ермилова Вани, которого они сами убили в 2014-м году. И опять же обвинили во всём ВСУ. Игры пропаганды на костях погибших, в том числе и детей, главная "доблесть" рашистов

Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 2085 Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 5511
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04.04.2021 03:09 Відповісти
600 танков РАБссия держит на куске Дамбасса,это больше чем в Германии,Японии и Корее вместе взятых,Мавзолейное быдло построило ГУЛАГ Сралина
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04.04.2021 05:20 Відповісти
Обдроченцы ДАУНбасса даже не знают сколько детей дохнет на Мордовии,а их там аж 24 концлагеря для брошенных детей РАБссии и оставшихся без родителей типа лишенных родительских прав.По закону Димы Яковлева это уже не дети,а быдло Шариковское,так это только в одной Мордовии,а сколько их по всей РАБссии одному Богу известно...
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04.04.2021 05:50 Відповісти
Я так і подумав, що то або "кондиціонер", або "самі себе".....
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04.04.2021 06:37 Відповісти
Эту новость подхватила,и активно раскручивает вся россия,сми,дума,тв,интернет.из украины начался отток инвестиций,максимальный за последние пять лет!мвф перестало давать деньги,россия стягивает войска по всему периметру.это не к добру.депутаты валят с этой страны,как раз после доклада наших военных,шмарклю вообще не видно,б...ь,ты где?говнокомандуючий.
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04.04.2021 06:58 Відповісти
Россия запускает своего "Фердинанда"
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04.04.2021 09:46 Відповісти
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