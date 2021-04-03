Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО. КАРТА

Російські ЗМІ синхронно й активно включилися в поширення фейку, що в Олександрівці на околиці Донецька унаслідок дій ЗСУ загинула дитина.

На це звернув увагу у фейсбуці блогер Олександр Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Російським пропагандистам було принципово важливо поширити фейк про те, що село Олександрівське розташоване поблизу Донецька, зокрема навмисно сплутати його з прифронтовим селом Олександрівка, що розташоване на лінії фронту. А все тому, що село Олександрівське, в якому стався трагічний інцидент, розташоване в глибокому тилу окупантів і жоден дрон ЗСУ туди просто не може долетіти.

Фактично своїм топографічним кретинізмом вони спробували приховати злочин окупантів, на совісті яких - смерть дитини. Ба більше, не просто приховати, а й організовано в ньому звинуватити ЗСУ. Не відкидаю, що для подальшого розвитку цієї провокації в рамках ескалації", - зазначає Коваленко.

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Наприклад, російський Інтерфакс із посиланням на "народну міліцію "ДНР" повідомляє: "Дитина, 2016 року народження, загинула на західній околиці Донецька через застосування українськими військовими безпілотника з вибуховим пристроєм", "також зазнала поранення місцева мешканка, 1954 року народження".

Водночас із посиланням на те ж джерело Новини Донбасу уточнюють, що вибух стався в селищі Олександрівське поблизу Вуглегірська. Нібито безпілотник скинув вибуховий пристрій поблизу будинку за адресою: вулиця 2-га Дорожня, 36. У цей момент у дворі перебували пенсіонерка і дитина. Постраждалу доставлено в лікарню. Зазначається, що селище розташоване "досить далеко" від лінії зіткнення.

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