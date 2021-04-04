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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Ринок у Миколаєві відмовився дотримуватися карантину і був заблокований Нацгвардією. ФОТОрепортаж

Уранці в неділю, 4 квітня, в Миколаєві кілька десятків військовослужбовців Національної гвардії спільно з поліцейськими заблокували всі входи на речовий ринок "Колос".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Новости-N".

Близько 9 години ранку на парковку біля супермаркету "Велмарт" заїхали автомобіль КрАЗ і автобус Suzuki з розпізнавальними знаками Національної гвардії. З них вийшли десятки бійців Нацгвардії, які попрямували до ринку "Колос".

Всі входи на речовий ринок були заблоковані поліцейськими і нацгвардійцями. Як розповів виданню один з поліцейських, їм була поставлена ​​задача не пропускати на ринок нікого - ні продавців, ні покупців. Зазначимо, що до цього часу багато точки вже працювали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсьогодні Миколаїв і Запоріжжя посилили карантин. Список обмежень

Зараз поліцейські, як і  раніше, чергують біля "Колоса". Практично всі точки закриті, однак кілька кіосків все ж працюють, незважаючи на заборону. Продавці стверджують, що вони працюють "на винос". Протоколи про порушення карантинних обмежень щодо них поки що ніхто не складав.

Разом з тим, на речовому ринку, який розташований на протилежному боці проспекту Миру, більшість торгових точок спокійно працюють. Поліції там немає, ніхто нікого не чіпає.

Додамо, що вчора глава Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім повідомив, що на підприємства, які працюють, незважаючи на обмеження, відбудеться перевірка. Ймовірно, сьогоднішня операція на ринку "Колос" пов'язана з обуренням голови ОДА.

Також читайте: Підприємці протестують проти закриття ринків у Полтаві: Кажуть, що не отримають допомогу від Кабміну, адже громада не перебуває у "червоній" зоні. ФОТОрепортаж

Ринок у Миколаєві відмовився дотримуватися карантину і був заблокований Нацгвардією 01
Ринок у Миколаєві відмовився дотримуватися карантину і був заблокований Нацгвардією 02
Ринок у Миколаєві відмовився дотримуватися карантину і був заблокований Нацгвардією 03
Ринок у Миколаєві відмовився дотримуватися карантину і був заблокований Нацгвардією 04
Ринок у Миколаєві відмовився дотримуватися карантину і був заблокований Нацгвардією 05

карантин (18172) Миколаїв (1810) ринок (460) Національна гвардія (1545) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+28
Ринок ,це не Буковель чи Велюр ,це розплідник Ковіда!!!)))
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04.04.2021 12:59
+13
"В итоге спустя около часа общения на повышенных тонах чиновники и представители полиции вынуждены были покинуть территорию рынка, а торговцы продолжат свою работу."
(Никвести)
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04.04.2021 13:07
+11
Валерий, если умереть не боишься, подумай о близких.
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04.04.2021 12:59
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Выгнали мусоров. Выгнали поганой метлой.
https://www.dialog.ua/ukraine/226878_1617539115 В Николаеве торговцы прогнали полицию и Нацгвардию, блокировавших работу рынка | Диалог.UA (dialog.ua)
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04.04.2021 16:45 Відповісти
Не хотят закрываться так спалить их ко всем чертям. Только в респираторах.
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04.04.2021 17:04 Відповісти
А чем они тебе мешают или тебе Гэрэгы башляют за посты?
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04.04.2021 19:15 Відповісти
Мешает жлобье, которое видите ли, денюжку хочет заработать, когда кругом люди помирают. Вон у меня сосед жлобина с ковидом, решил сэкономить на такси и на общественном поперся к врачу. Поубивал бы таких.
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05.04.2021 00:57 Відповісти
Через респіратор хвора людина викидає бацили з кишок через клапан безперешкодно. Тому респіратори не дають абсолютно ніякої користі.
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05.04.2021 10:10 Відповісти
Зеленый бред и идиотизм!
Закрывать маленькие магазинчики на 1 продавца и 1 покупателя практически на открытом воздухе и при наличии масок на обоих---БРЕД и вредительство!
Закрывать нужно было границы и Буковель еще до Нового года и не было бы этой волны.
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04.04.2021 21:11 Відповісти
На вохдухе заразиться намного меньше шансов. Оставьте рынки в покое.
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05.04.2021 02:46 Відповісти
правильно закрыли.
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05.04.2021 03:32 Відповісти
В Венгрии с этим делом проще. Подъехала полиция и получите штраф 100 долларов. Это касается даже тех, кто без маски ходит по улице. Вот это называется локдаун. А если каждый будет, по своему усмотрению, действовать в период локдауна, то он будет бесконечно.
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05.04.2021 09:55 Відповісти
Лохдаун буде стільки продожуватися скільки забажає влада, незалежно від кількості хворих.
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05.04.2021 10:12 Відповісти
Вы правы, к сожалению. Похоже, это навсегда
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05.04.2021 11:14 Відповісти
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