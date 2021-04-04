Ринок у Миколаєві відмовився дотримуватися карантину і був заблокований Нацгвардією. ФОТОрепортаж

Уранці в неділю, 4 квітня, в Миколаєві кілька десятків військовослужбовців Національної гвардії спільно з поліцейськими заблокували всі входи на речовий ринок "Колос".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Новости-N".

Близько 9 години ранку на парковку біля супермаркету "Велмарт" заїхали автомобіль КрАЗ і автобус Suzuki з розпізнавальними знаками Національної гвардії. З них вийшли десятки бійців Нацгвардії, які попрямували до ринку "Колос".

Всі входи на речовий ринок були заблоковані поліцейськими і нацгвардійцями. Як розповів виданню один з поліцейських, їм була поставлена ​​задача не пропускати на ринок нікого - ні продавців, ні покупців. Зазначимо, що до цього часу багато точки вже працювали.

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Зараз поліцейські, як і раніше, чергують біля "Колоса". Практично всі точки закриті, однак кілька кіосків все ж працюють, незважаючи на заборону. Продавці стверджують, що вони працюють "на винос". Протоколи про порушення карантинних обмежень щодо них поки що ніхто не складав.

Разом з тим, на речовому ринку, який розташований на протилежному боці проспекту Миру, більшість торгових точок спокійно працюють. Поліції там немає, ніхто нікого не чіпає.

Додамо, що вчора глава Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім повідомив, що на підприємства, які працюють, незважаючи на обмеження, відбудеться перевірка. Ймовірно, сьогоднішня операція на ринку "Колос" пов'язана з обуренням голови ОДА.

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