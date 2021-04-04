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Громадянина Сирії затримано в харківському аеропорту за спробу дати прикордоннику $1,5 тис. хабаря. ФОТОрепортаж

1,5 тисячі доларів США - таку суму громадянин Сирії намагався дати начальнику одного з підрозділів відділу прикордонної служби "Харків" в харківському аеропорту.

Таким чином правопорушник, 1988 року народження, намагався вирішити питання про сприяння йому в безперешкодному перетині державного кордону в пункті пропуску "Харків-авіа" його співвітчизниками, громадянами Сирії, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Держприкордонслужби.

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Сьогодні правоохоронці затримали іноземця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, одразу після передачі хабаря службовій особі. Грошові кошти вилучено.

Громадянина Сирії затримано в харківському аеропорту за спробу дати прикордоннику $1,5 тис. хабаря 01
Громадянина Сирії затримано в харківському аеропорту за спробу дати прикордоннику $1,5 тис. хабаря 02
Громадянина Сирії затримано в харківському аеропорту за спробу дати прикордоннику $1,5 тис. хабаря 03
Громадянина Сирії затримано в харківському аеропорту за спробу дати прикордоннику $1,5 тис. хабаря 04

Слідчо-оперативні дії відбувалися за повідомленням співробітників ГВВБ "Схід" спільно з ГОРВ Харківського прикордонного загону та поліцейськими відділу спецполіції ГУНП в Харківської області під процесуальним керівництвом Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, із залученням спецпризначенців прикордонної служби ДОЗОР.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення іноземцю про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу.

Першочергові слідчі дії тривають, встановлюються інші учасники кримінального правопорушення.

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аеропорт (1853) хабар (4714) Держприкордонслужба ДПСУ (6039) затримання (4344) Сирія (1861) Харків (5637)


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Топ коментарі
+4
Интересная рекламная надпись на плакате на последнем фото:

"Добро пожаловать в Харьков, куда дальше?"
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04.04.2021 14:48
+3
Неборака не знав тутешніх тарифів.
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04.04.2021 14:30
+2
Асадовський шнирьок , мабуть, він же й кремлівський агент !
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04.04.2021 14:31
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Неборака не знав тутешніх тарифів.
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04.04.2021 14:30 Відповісти
Асадовський шнирьок , мабуть, він же й кремлівський агент !
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04.04.2021 14:31 Відповісти
Крембль завжди діє чужими руками, а іхтамнєт.
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04.04.2021 14:35 Відповісти
Интересная рекламная надпись на плакате на последнем фото:

"Добро пожаловать в Харьков, куда дальше?"
показати весь коментар
04.04.2021 14:48 Відповісти
1,5 тисячі здали. Де решта?
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04.04.2021 14:50 Відповісти
Все сирийци поддерживают россию в споре с Украиной.
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04.04.2021 14:53 Відповісти
А они вообще знают где это?
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04.04.2021 15:01 Відповісти
ашалом малекулама салом пополам
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04.04.2021 15:02 Відповісти
по полтора косаря зеленый госизменник не берет.
помнится, была новость, что берет от "поллимона" и то вижжит о том, что нму мало.
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04.04.2021 15:42 Відповісти
Ніщеброд! Треба було не меньше п'ятьорочки стартувати
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04.04.2021 17:17 Відповісти
Тупорылые сирийцы, привыкли что в их недо-стране 100$ решают все проблемы.

А ведь это Украина, и совершенно невозможно представить себе ситуацию, что в международном аеропорту разрешат вьезд какому маланцу за полтора куска.

Кусок сирийского дерьма
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04.04.2021 20:43 Відповісти
 
 