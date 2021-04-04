Громадянина Сирії затримано в харківському аеропорту за спробу дати прикордоннику $1,5 тис. хабаря. ФОТОрепортаж

1,5 тисячі доларів США - таку суму громадянин Сирії намагався дати начальнику одного з підрозділів відділу прикордонної служби "Харків" в харківському аеропорту.

Таким чином правопорушник, 1988 року народження, намагався вирішити питання про сприяння йому в безперешкодному перетині державного кордону в пункті пропуску "Харків-авіа" його співвітчизниками, громадянами Сирії, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Держприкордонслужби.

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Сьогодні правоохоронці затримали іноземця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, одразу після передачі хабаря службовій особі. Грошові кошти вилучено.









Слідчо-оперативні дії відбувалися за повідомленням співробітників ГВВБ "Схід" спільно з ГОРВ Харківського прикордонного загону та поліцейськими відділу спецполіції ГУНП в Харківської області під процесуальним керівництвом Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, із залученням спецпризначенців прикордонної служби ДОЗОР.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення іноземцю про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу.

Першочергові слідчі дії тривають, встановлюються інші учасники кримінального правопорушення.

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