Мобільні групи перевіряють дотримання карантину в Києві. За проведення розважальними закладами закритих вечірок передбачена кримінальна відповідальність, - Крищенко. ФОТОрепортаж
Тільки за останню добу правоохоронці Києва провели перевірку 490 об'єктів на предмет дотримання протиепідемічних заходів. Поліцейські продовжують проводити профілактично-роз'яснювальну роботу серед громадян та суб'єктів господарської діяльності щодо дотримання вимог карантину. У разі виявлення фактів свідомого порушення карантину і відмови їх усувати, правоохоронці залучають фізичних і юридичних осіб до відповідальності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Підкреслюється, що з метою контролю за виконанням карантинних обмежень в столичній поліції створені мобільні групи. Щодня працівники поліції в складі таких груп перевіряють дотримання протиепідемічних заходів як фізичними, так і юридичними особами. Поліцейські посилено патрулюють вулиці, сквери, лісопаркові зони і місця відпочинку.
"Основне завдання правоохоронців – превентивна профілактично-роз’яснювальна робота серед громадян щодо необхідності дотримання таких заходів, в першу чергу, особистої безпеки. У крайніх випадках, якщо громадяни відмовляються виконувати законні розпорядження працівників поліції та свідомо порушують карантинні обмеження, цим самим наражаючи себе та оточуючих на небезпеку, співробітники поліції притягують їх до відповідальності", - випливає з повідомлення.
Зазначається, що лише упродовж останньої доби перевірено 490 закладів господарської діяльності, серед яких розважальні заклади, заклади громадського харчування, торгівельно-розважальні центри тощо. За результатами перевірки у 173 випадках виявили порушення карантинних обмежень та у результаті за не виконання вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, на посадових осіб закладів складено адміністративні протоколи, за що передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.
"Вкотре звертаюся до керівників розважальних закладів, які всупереч діючих обмежень часто вдаються до хитрощів та організовують у закладах закриті вечірки з обмеженим доступом. Запевняю, що усі такі факти не залишаться поза увагою правоохоронців. Своїми протиправними діями ви наражаєте на небезпеку не лише себе, персонал, але й своїх клієнтів. За такі незаконні дії в умовах карантину передбачена кримінальна відповідальність, а відтак, за погодженням з процесуальними керівниками прокуратури ми будемо проводити усі можливі невідкладні процесуальні дії, аби задокументувати такі факти та притягнути винних до відповідальності", - наголосив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Правоохоронці інформують, що за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 325 Кримінального кодексу України.
Також зазначається, що працівники поліції в межах своїх повноважень і далі будуть здійснювати контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.
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Ему ещё и бензин для автомобиля невестки из короновирусного фонда оплачивают.
табличку множення, мабуть, не знаєш, бо це знання для професорів математики?
поки що ти пишеш відверту маячню
Третього нема.
то что творит зеленожопая власть - геноцид украинского народа
Так что займись свои здоровьем, наркоман. И тогда никакой бананофикус не будет страшен.