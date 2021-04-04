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Мобільні групи перевіряють дотримання карантину в Києві. За проведення розважальними закладами закритих вечірок передбачена кримінальна відповідальність, - Крищенко. ФОТОрепортаж

Мобільні групи перевіряють дотримання карантину в Києві. За проведення розважальними закладами закритих вечірок передбачена кримінальна відповідальність, - Крищенко. ФОТОрепортаж

Тільки за останню добу правоохоронці Києва провели перевірку 490 об'єктів на предмет дотримання протиепідемічних заходів. Поліцейські продовжують проводити профілактично-роз'яснювальну роботу серед громадян та суб'єктів господарської діяльності щодо дотримання вимог карантину. У разі виявлення фактів свідомого порушення карантину і відмови їх усувати, правоохоронці залучають фізичних і юридичних осіб до відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Підкреслюється, що з метою контролю за виконанням карантинних обмежень в столичній поліції створені мобільні групи. Щодня працівники поліції в складі таких груп перевіряють дотримання протиепідемічних заходів як фізичними, так і юридичними особами. Поліцейські посилено патрулюють вулиці, сквери, лісопаркові зони і місця відпочинку.

"Основне завдання правоохоронців – превентивна профілактично-роз’яснювальна робота серед громадян щодо необхідності дотримання таких заходів, в першу чергу, особистої безпеки. У крайніх випадках, якщо громадяни відмовляються виконувати законні розпорядження працівників поліції та свідомо порушують карантинні обмеження, цим самим наражаючи себе та оточуючих на небезпеку, співробітники поліції притягують їх до відповідальності", - випливає з повідомлення.

Зазначається, що лише упродовж останньої доби перевірено 490 закладів господарської діяльності, серед яких розважальні заклади, заклади громадського харчування, торгівельно-розважальні центри тощо. За результатами перевірки у 173 випадках виявили порушення карантинних обмежень та у результаті за не виконання вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, на посадових осіб закладів складено адміністративні протоколи, за що передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень. 

Також читайте: Епідзонування України: в "червоній" зоні залишаються Київ і 10 областей, у 22 регіонах перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Мобільні групи перевіряють дотримання карантину в Києві. За проведення розважальними закладами закритих вечірок передбачена кримінальна відповідальність, - Крищенко 01
Мобільні групи перевіряють дотримання карантину в Києві. За проведення розважальними закладами закритих вечірок передбачена кримінальна відповідальність, - Крищенко 02
Мобільні групи перевіряють дотримання карантину в Києві. За проведення розважальними закладами закритих вечірок передбачена кримінальна відповідальність, - Крищенко 03
Мобільні групи перевіряють дотримання карантину в Києві. За проведення розважальними закладами закритих вечірок передбачена кримінальна відповідальність, - Крищенко 04

"Вкотре звертаюся до керівників розважальних закладів, які всупереч діючих обмежень часто вдаються до хитрощів та організовують у закладах закриті вечірки з обмеженим доступом. Запевняю, що усі такі факти не залишаться поза увагою правоохоронців. Своїми протиправними діями ви наражаєте на небезпеку не лише себе, персонал, але й своїх клієнтів. За такі незаконні дії в умовах карантину передбачена кримінальна відповідальність, а відтак, за погодженням з процесуальними керівниками прокуратури ми будемо проводити усі можливі невідкладні процесуальні дії, аби задокументувати такі факти та притягнути винних до відповідальності", - наголосив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Правоохоронці інформують, що за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 325 Кримінального кодексу України.

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Також зазначається, що працівники поліції в межах своїх повноважень і далі будуть здійснювати контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

карантин (18172) Київ (19542) порушення (607) Нацполіція (15211) Крищенко Андрій (344) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7066
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04.04.2021 14:45
+9
Ну Зеля вже відсвяткував, тепер мона і перевіряти.
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04.04.2021 14:37
+9
Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8259
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04.04.2021 14:48
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Ну Зеля вже відсвяткував, тепер мона і перевіряти.
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04.04.2021 14:37 Відповісти
А в буГА-ГАвеле такие группы работают, или ужо усё?
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04.04.2021 14:38 Відповісти
Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7066
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04.04.2021 14:45 Відповісти
Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8259
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04.04.2021 14:48 Відповісти
Вот это видно что настоящий патриот. Аппарат приобрел Порошенко, за чей счет, за наш счет. Фонд Порошенко полностью финансируется с госбюджета.
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04.04.2021 14:52 Відповісти
ти голодранець. не за твій рахунок це 10000000%
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04.04.2021 14:54 Відповісти
Ага, ага Жлоб, который выклянчил у государства 50 миллионов за обесцененные им самим с полельницей Гонтаревой вклады, шото сам купил. Надо быть упоротейшим сектантом чтоб в это поверить
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04.04.2021 14:57 Відповісти
Мобільні групи перевіряють дотримання карантину в Києві. За проведення розважальними закладами закритих вечірок передбачена кримінальна відповідальність, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7595Ага, ага, а Приват национализировал чтоб картины из сейфов украсть, и присвоить. Их потом на выставке показывали.
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04.04.2021 15:01 Відповісти
Миськрада славного города Верона уже объявила на весь мир,что к возврату картин сывочолый отношения не имеет, потому и лишила его звания почетного гражданина
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04.04.2021 15:43 Відповісти
Про этот инцидент я знаю. Их Мобільні групи перевіряють дотримання карантину в Києві. За проведення розважальними закладами закритих вечірок передбачена кримінальна відповідальність, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9378 Катанья в особняке Степанова обнаружил. Труханов на Мальдивы их переправлять планировал. Итальянское правосудие Порошенко Мобільні групи перевіряють дотримання карантину в Києві. За проведення розважальними закладами закритих вечірок передбачена кримінальна відповідальність, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1479 явку с повинной засчитало, но почётное звание сняли.
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04.04.2021 17:17 Відповісти
Розумієш, якби твої слова були правдою, то Порошенко вже б був у тюрьмі, а так як це твоя брехня і як доказ цього ні одної справи за крадіжки від недолугих бєнядіктової та сцикуна не має- то іди гуляй брехун.
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04.04.2021 15:11 Відповісти
Берешь декларацию своего любимого упыря за 2015, а может уже и за 2016 год и читаешь статьи доходов. Я в этот помет лезть не собираюсь, а тебе будет приятно ещё раз в него окунуться с головой
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04.04.2021 15:45 Відповісти
Фонд Порошенко полностью финансируется с госбюджета.
Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3436 +++++++
Ему ещё и бензин для автомобиля невестки из короновирусного фонда оплачивают.
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04.04.2021 14:58 Відповісти
Вы неправы,это частный капитал
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04.04.2021 15:04 Відповісти
Если Фонд Порошенко полностью финансируется с госбюджета,то Чмигаль с Зелей соучастники преступления.верно?
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04.04.2021 15:44 Відповісти
ШВЛ вбиває при ковідній пневмонії, телепню
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04.04.2021 15:01 Відповісти
Пацюк, ти лікар -вірусолог?
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04.04.2021 15:07 Відповісти
паламарчук, ти - філолог? як складаєш букви в слова, а слова в речення?
табличку множення, мабуть, не знаєш, бо це знання для професорів математики?
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04.04.2021 15:11 Відповісти
Де твоя відповідь безхвостий?
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04.04.2021 15:13 Відповісти
а твоя де? мені потрібно оцінити рівень твого інтелекту, щоб зробити висновок, чи спілкування з тобою взагалі має сенс
поки що ти пишеш відверту маячню
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04.04.2021 15:18 Відповісти
Я не лікар, а ти хіба що пацієнт дурдому. Але висновки такі робиш! Іди гуляй горе експерт мамкин. Аудієнція для тебе закінчена.
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04.04.2021 15:22 Відповісти
Це не мої висновки. А висновки тисяч лікарів по усьому світу. Але до тебе, як раба дебіловізора, ця інформація не дійде.
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04.04.2021 15:56 Відповісти
я тебе почув
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04.04.2021 16:48 Відповісти
"Велюр" тоже проверяют, или он в виде исключения.
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04.04.2021 14:49 Відповісти
Закриття Велюра ,Коля-каклета "Дупаякукім" не переживе !!!))
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04.04.2021 14:52 Відповісти
"псы Авакова" отлавливают "уставших от войны" и голосовавших "по приколу"..
Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко - Цензор.НЕТ 2413
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04.04.2021 14:51 Відповісти
Подскажите не пойму, какого КАРАНТИНА?? У НАС ЧП в стране или ЧС? Кредиты депозиты и коммуналку заморозили? Помощь гражданам какая? Какого карантина?????
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04.04.2021 14:52 Відповісти
Никто этот лохотрон не поймёт! Не для того его придумывали. Каждая страна по своему дозирует ,,правду,, своему народу.
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04.04.2021 15:00 Відповісти
Менты на Кресте фоткаются, а через дорогу толпа отвисает
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04.04.2021 14:52 Відповісти
Всіх злочинців зловили. Можна і відвертою маячнею займатися.
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04.04.2021 15:00 Відповісти
без бляхи дубинки пончика в кобуре и шокера ты никто
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04.04.2021 15:01 Відповісти
это крищенка с патрулем посадят за превышение и узупацию влады. Скоро дождетесь коронобесы и до вас доберутся.
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04.04.2021 15:08 Відповісти
Наразі внутрішні чвари тільки на користь північному Вбивці. Ті, хто розколює Украіну на політичнім терені, або недолугі розумом, або є добре законспірованими кремлівськими посіпаками.
Третього нема.
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04.04.2021 15:09 Відповісти
В парках от вируса они защищают блд. Надо строчно вводить отрицательную шкалу IQ. Зеленые пошли далеко в минуса.
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04.04.2021 15:09 Відповісти
ни в одной стране мира, городской транспорт власти не перекрывали
то что творит зеленожопая власть - геноцид украинского народа
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04.04.2021 15:12 Відповісти
Ты был "во всех странах мира"? Я в феврале в Карлсруэ вынужден был ехать на такси, потому, что городской транспорт запретили.
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04.04.2021 15:42 Відповісти
Адреса Велюра є?
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04.04.2021 15:29 Відповісти
Новость в тему. Только был в киевском Пассаже. Во всех элитных магазинах типа барберри, эскада, тодс, гуччи идет активно торговля. Свет немного притушили, но мажоры заходят в магазины и затариваются. Но это еще не все: продавцы все без масок и посетители тоже. Поэтому карантин только для тупорылых лошар.
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04.04.2021 15:32 Відповісти
А мне кажется, что "тупорылые лошары" это как раз те "хитросделанные" продавцы и посетители. Обменяются Ковидом, наградят близких, и потом, подыхая в больнице, будут кричать, что виновата власть.
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04.04.2021 15:44 Відповісти
Назови мне хотя одного депутата из ВР, который бы подох от ковида? Нет таких.
Так что займись свои здоровьем, наркоман. И тогда никакой бананофикус не будет страшен.
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04.04.2021 15:59 Відповісти
Посмотрел новую редакцию ст. 325 - следующая Рада просто должна пакетом отменить все каракули Монабильшости.
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04.04.2021 15:37 Відповісти
Херня полная концерты проводятся и не запрещаются, а вот этим артистам гомикам 95 квартала и им подобным патапам, колготки не где купить. Это же террор какой то зеленой культуры. Это воинствующее меньшинство совсем распоясалось, они воевать собрались, защищая Украину. А побухать когда? А потанцевать. И жопу кацапам полизать слугам не дают?
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04.04.2021 22:21 Відповісти
 
 