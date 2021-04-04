Мобільні групи перевіряють дотримання карантину в Києві. За проведення розважальними закладами закритих вечірок передбачена кримінальна відповідальність, - Крищенко. ФОТОрепортаж

Тільки за останню добу правоохоронці Києва провели перевірку 490 об'єктів на предмет дотримання протиепідемічних заходів. Поліцейські продовжують проводити профілактично-роз'яснювальну роботу серед громадян та суб'єктів господарської діяльності щодо дотримання вимог карантину. У разі виявлення фактів свідомого порушення карантину і відмови їх усувати, правоохоронці залучають фізичних і юридичних осіб до відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Підкреслюється, що з метою контролю за виконанням карантинних обмежень в столичній поліції створені мобільні групи. Щодня працівники поліції в складі таких груп перевіряють дотримання протиепідемічних заходів як фізичними, так і юридичними особами. Поліцейські посилено патрулюють вулиці, сквери, лісопаркові зони і місця відпочинку.

"Основне завдання правоохоронців – превентивна профілактично-роз’яснювальна робота серед громадян щодо необхідності дотримання таких заходів, в першу чергу, особистої безпеки. У крайніх випадках, якщо громадяни відмовляються виконувати законні розпорядження працівників поліції та свідомо порушують карантинні обмеження, цим самим наражаючи себе та оточуючих на небезпеку, співробітники поліції притягують їх до відповідальності", - випливає з повідомлення.

Зазначається, що лише упродовж останньої доби перевірено 490 закладів господарської діяльності, серед яких розважальні заклади, заклади громадського харчування, торгівельно-розважальні центри тощо. За результатами перевірки у 173 випадках виявили порушення карантинних обмежень та у результаті за не виконання вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, на посадових осіб закладів складено адміністративні протоколи, за що передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

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"Вкотре звертаюся до керівників розважальних закладів, які всупереч діючих обмежень часто вдаються до хитрощів та організовують у закладах закриті вечірки з обмеженим доступом. Запевняю, що усі такі факти не залишаться поза увагою правоохоронців. Своїми протиправними діями ви наражаєте на небезпеку не лише себе, персонал, але й своїх клієнтів. За такі незаконні дії в умовах карантину передбачена кримінальна відповідальність, а відтак, за погодженням з процесуальними керівниками прокуратури ми будемо проводити усі можливі невідкладні процесуальні дії, аби задокументувати такі факти та притягнути винних до відповідальності", - наголосив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Правоохоронці інформують, що за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 325 Кримінального кодексу України.

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Також зазначається, що працівники поліції в межах своїх повноважень і далі будуть здійснювати контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.