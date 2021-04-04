Німецька компанія Siemens в обхід санкцій знову постачає обладнання в окупований Крим, - ЗМІ. ФОТО

Німецька компанія Siemens знову поставила обладнання в окупований Крим для викачування води в басейні річки Зуя.

На сайті зазначається: "18 березня 2021 р. російська пропаганда, включаючи "офіційні Інтернет-ресурси" кримської "Ради міністрів" повідомила про "успішний запуск" Бештерек-Зуйського водогону, який мав надавати до Сімферополя щоденно 20 тисяч кубометрів артезіанської води. Водночас вказаний "запуск" виявився "пробним" та повноцінна експлуатація водогону анонсована "Радою міністрів" у середині квітня 2021 р.

Як вже повідомляли експерти, заявлений обсяг видобування води відповідною насосною станцією підземних вод басейну Зуї вбачається утопічним. Але повноцінне викачування насосною станцією відповідних підземних водних горизонтів за будь-яких обставин спричинить істотні негативні наслідки для мешканців самої Зуйської долини, адже позбавить їх доступу до води у належному обсязі та знищить багаторічні насадження та унікальну прирічкову екосистему.

Водночас, як випливає із зображень обладнання насосної станції, поширених "владою Криму" [1], [2], їх основну складову становлять насоси марки "Siemens". За таких умов "АРК" звернулася із офіційним листом до головної штаб-квартири "Siemens" в Мюнхені, до австрійської компанії "Siemens", до її дочірнього підприємства в Києві та філії "Siemens" у Москві.

У листі Асоціації було вказане на використання російською окупаційною адміністрацією в Криму поставленого та обслуговуваного європейськими структурами обладнання "Siemens" не тільки у порушення санкцій Європейського союзу але як знаряддя екоциду та вчинення воєнних злочинів на півострові. Адже головною метою Бештерек-Зуйського водогону є забезпечення військових баз РФ у Криму як знаряддя її подальшої агресії та водночас сприяння злочинному переселенню у Сімферополь російських колонізаторів, для облаштування яких здійснюються відповідні умови".





Це вже не вперше коли німецьку компанію викрили в поставках обладнання на окупований півострів. У 2017 році міжнародний скандал викликало постачання чотирьох турбінних установок "Siemens" на теплоелектростанції окупованого півострова. Тоді концерн активно імітував "обурення" і навіть починав "судові процеси" проти "неправильно використаного устаткування".