27 980 149

Німецька компанія Siemens в обхід санкцій знову постачає обладнання в окупований Крим, - ЗМІ. ФОТО

Німецька компанія Siemens знову поставила обладнання в окупований Крим для викачування води в басейні річки Зуя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Асоціації реінтеграції Криму.

На сайті зазначається: "18 березня 2021 р. російська пропаганда, включаючи "офіційні Інтернет-ресурси" кримської "Ради міністрів" повідомила про "успішний запуск" Бештерек-Зуйського водогону, який мав надавати до Сімферополя щоденно 20 тисяч кубометрів артезіанської води. Водночас вказаний "запуск" виявився "пробним" та повноцінна експлуатація водогону анонсована "Радою міністрів" у середині квітня 2021 р.

Як вже повідомляли експерти, заявлений обсяг видобування води відповідною насосною станцією підземних вод басейну Зуї вбачається утопічним. Але повноцінне викачування насосною станцією відповідних підземних водних горизонтів за будь-яких обставин спричинить істотні негативні наслідки для мешканців самої Зуйської долини, адже позбавить їх доступу до води у належному обсязі та знищить багаторічні насадження та унікальну прирічкову екосистему.

Водночас, як випливає із зображень обладнання насосної станції, поширених "владою Криму" [1], [2], їх основну складову становлять насоси марки "Siemens". За таких умов "АРК" звернулася із офіційним листом до головної штаб-квартири "Siemens" в Мюнхені, до австрійської компанії "Siemens", до її дочірнього підприємства в Києві та філії "Siemens" у Москві.

У листі Асоціації було вказане на використання російською окупаційною адміністрацією в Криму поставленого та обслуговуваного європейськими структурами обладнання "Siemens" не тільки у порушення санкцій Європейського союзу але як знаряддя екоциду та вчинення воєнних злочинів на півострові. Адже головною метою Бештерек-Зуйського водогону є забезпечення військових баз РФ у Криму як знаряддя її подальшої агресії та водночас сприяння злочинному переселенню у Сімферополь російських колонізаторів, для облаштування яких здійснюються відповідні умови".

Німецька компанія Siemens в обхід санкцій знову постачає обладнання в окупований Крим, - ЗМІ 01

Німецька компанія Siemens в обхід санкцій знову постачає обладнання в окупований Крим, - ЗМІ 02
Німецька компанія Siemens в обхід санкцій знову постачає обладнання в окупований Крим, - ЗМІ 03

Це вже не вперше коли німецьку компанію викрили в поставках обладнання на окупований півострів. У 2017 році міжнародний скандал викликало постачання чотирьох турбінних установок "Siemens" на теплоелектростанції окупованого півострова. Тоді концерн активно імітував "обурення" і навіть починав "судові процеси" проти "неправильно використаного устаткування".

Топ коментарі
+36
немецкие суки,любители лаптей и балалаек(( в Украине тоже таких хватает,хотя бы закупки электроэнергии
показати весь коментар
04.04.2021 15:10 Відповісти
+35
Забор воды идёт с глубины 400-500 метров!
Это невосполняемые!!!!! водные ресурсы.

Сименс участвует в экоциде украинского Крыма!
показати весь коментар
04.04.2021 15:18 Відповісти
+27
Это всё что нужно знать о "европейских ценностях"."Сименс" с Гитлером сотрудничала,теперь с Путлером.Ничего не изменилось.
показати весь коментар
04.04.2021 15:16 Відповісти
Сименс сосёт у дедушки Пу.
показати весь коментар
04.04.2021 15:56 Відповісти
Украина должна ввести санкции против Бош/Симменс и не покупать их продукцию и запрещать другим украинским фирмам покупать их продукцию
показати весь коментар
04.04.2021 16:00 Відповісти
Можно. Купил у расеи солярку..заправил танк..замочил десяток расеянцев. За что купил солярку? А пускай Европа раскошеливается на кредиты. А отдавать? Х@й на рыло. На войну всё списать можно. Хотят спокойно жить? Украина на халяву прикрывать не будет от свиноруской дичи.
показати весь коментар
04.04.2021 16:52 Відповісти
Сто раз печатал. Ох и ржут со всей этой дурки-мульки по части воды попить, где постирать, гамно смыть на таких островах как Мальта, Кипр, Крит, Сицилия, Корсика, Болеарские о-ва и прочие Родосы! Так там каждый день в порты заходят пас-лайнеры по 4-5 тыс. на борту людей, сады, апельсины, маслины ростут. Судоремонт, военно-морские базы тоже. И воды залейся! Хотя рек сроду там нет. На такую туфту ведёмься.
показати весь коментар
04.04.2021 16:00 Відповісти
Германии необходимо вьіставить счет еще за 2 мировую. Но и в современности найдется за что.
показати весь коментар
04.04.2021 16:00 Відповісти
Германия это кошелек ЕС. С ними нельзя ссориться.
показати весь коментар
04.04.2021 16:10 Відповісти
В открытом доступе есть данные что имела РАБссия в 2012 году и что сейчас...Небо и Земля...а не прошло и 10 лет и РАБссия в дерьме...певец известный правильно спел...как же так в стране все есть,а народу нехрень ЕСТь.. Вася Обломов кажись или Семен Слепаков...точно не помню...
показати весь коментар
04.04.2021 16:05 Відповісти
"наши" а ты какое отношения мокша имеешь к Украине ? если твоя сестра , жена , мать , дочка работает на панеле это не значит что вы какое-то отношение имеет к украинцам, в Москве шлюхи в два раза дешевле стоят чем в том же Киеве это тебе кацапу на заметку , ибо в России бабы сами по себе легкодоступные за бутылку пива отдадутся , чемпионат мира по футболу ночно продемонстрировал что Россия основной поставщик путан в мире, даже по новосн
мы каналам пропаг
ан
доны умоляли не ипаца с приезжими )) более доступных шлюх чем в России нет негде, так что свои сказки про путан бабкам у подъезда будешь разказывать
показати весь коментар
05.04.2021 09:36 Відповісти
В будку, свинособака!
показати весь коментар
04.04.2021 16:28 Відповісти
А засрашка с Украиной воюет? Со стороны засрашки слышится-"ихтамнет" седьмой год. Так почему Украина не может себя обеспечивать из засрашки,чтобы убивать засрашников?
показати весь коментар
04.04.2021 16:44 Відповісти
Украина с Россией воюет? Нет, наверное. Ты прав ,Аркадий-это рашист оккупирует часть Украины и ведет с ней войну ,созданными в Минске ,гейропейскими подельниками ху,,тина фрицами и жабоедами , ордло ему подконтрольные.
показати весь коментар
04.04.2021 19:54 Відповісти
Ну вообще то Сименс тут не при делах, как и с поставками турбин. Вся хитрость заключается, что все это оборудование изготовляется на Питерском заводе силовых агрегатов, у них конечно совместное производство, но завод изготовитель вправе продавать свою продукцию где хочет - се ля ви!
показати весь коментар
04.04.2021 16:22 Відповісти
На фото вообще нет никаких логотипов, ни эмблем - откуда такие данные?
показати весь коментар
04.04.2021 16:48 Відповісти
А если посмотреть на фото, прежде чем писать, то увидишь лого на втором и на третьем кадре. Большое такое.
показати весь коментар
04.04.2021 18:16 Відповісти
ТМ и бренд, нанесенный на изделие - может регулироваться договором СП.
В котором есть пункт о разрешении собственника ТМ на использование, но нет пункта о поставках в Крым.
Если мне не изменяет память, то по действущим нормам международного законодательства в сфере свободной торговли, нельзя прописывать в контрактах территориальные ограничения. То есть ответственность за поставку в подсанкционные регионы есть, но ограничить это контрактом напрямую низзя.
А что тому рф-скому заводу санкции? У них и так...
Схема в общем.
показати весь коментар
05.04.2021 09:44 Відповісти
Берлин и Москва начали вторую мировую как союзники. Немцы опыта набрались, теперь тайно поддерживают оккупацию Крыма. Бабло не пахнет!
показати весь коментар
04.04.2021 16:27 Відповісти
Это вопрос спорный. Многие помнят пакт молотова-риббентропа, по которому делили польшу. Но все начинают страдать забывчивостью, когда речь заходит о мюнхенской конфренции
показати весь коментар
05.04.2021 09:45 Відповісти
Первый раз слышу про мюнхенскую конфренцию
показати весь коментар
05.04.2021 11:43 Відповісти
Открытая информация. Гугл / вика.
Если кратко: то одобренный этой конференцией аншлюсс Чехословакии во многом предвосхитил начала 2МВ. Ну и собственно полякам грех жаловаться на последствия в виде последующего их раздела. Всего-то нужно было разрешить проход по их территории войск совка, у которого с оной чехословакией был договор о военной поддержке. Соотв. ноты от совка были.
При таком раскладе 2МВ могло бы и не быть.
Но... в Мюнхене на конференции решили иначе. Участники... очень не любят об этом вспоминать, потому как тогда версии резуна рушатся на голубом глазу.
показати весь коментар
05.04.2021 16:18 Відповісти
Если навскидку даже вспомнить кто такая по факту Екатерина вторая,то своеобразный симбиоз кацапни и бюргеров не вызывает особого удивления.
показати весь коментар
04.04.2021 16:41 Відповісти
А наши дауны, почему также нелегально ЯО не завозят? Дауны зеленожопые.
показати весь коментар
04.04.2021 16:51 Відповісти
А потом у нас мудрый народ выберет очередного клоуна (или крепкого хозяйственника), который ЯО продаст втихаря маленькой, но очень гордой стране, жители которой любят захватывать проплывающие мимо корабли...
показати весь коментар
04.04.2021 18:20 Відповісти
Зачем ЯО? Есть носители? Не пишите ерунду.
В Украине 17 ядерных реакторов. Если заминировать их, чтобы не достались врагу - уже такой шухер поднимется в той же Германии...
показати весь коментар
04.04.2021 18:43 Відповісти
Германия, усилиями меркель, превратилась в Немецкий федеральный округ Орды. Как были садистами - так и остались. Национал-социализм и рашизм - братья!!! Доказано историей.
показати весь коментар
04.04.2021 17:01 Відповісти
100%
показати весь коментар
04.04.2021 19:55 Відповісти
Федеральный канцлер Меркель по поводу обнародованной информации о работе компании "Siemens" в Крыму заявила:
- Не стоит драматизировать, всему персоналу "Siemens" предписано выполнять заказы для Крыма исключительно с угрюмым выражением морды лица. Более того, весь задействованный на Крымских заказах персонал "Siemens" обязан во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону РФ, процесс сопровождать максимальным акустическим эффектом.
Также Бундес-фрау Меркель сообщила детали подготовки к "выпускной" вечерине по поводу окончания пребывания в должности федерального канцлера:
- В выпускном наряде будут использованы следующие традиционные элементы: будёновка, кумачовая рубаха-косоворотка, валенки и сменные лыковые лапти. Также в Италии эксклюзивно заказаны: балалайка от Страдивари и гармонь-тальянка от Гварнери, под аккомпанемент которых труппа Берлинского балета исполнит па-де-де "Камаринская", а хор Берлинской оперы - торжественную ораторию "Калинка-Малинка".
показати весь коментар
04.04.2021 17:35 Відповісти
Это не Сименс. Это циркуляционные Насосы ***** производства фирмы Ando Technik GmbH. Блоки управления Сименс устанавливаются на что угодно и продаются в строительных супермаркетах. Сименс, конечно, коррумпированные уроды, которым все-равно, что и кому продавать, но, в данном случае, это не они. А Ando Technik надо мочить, как минимум, санкциями
показати весь коментар
04.04.2021 17:49 Відповісти
Санкции разрешают продавать управляющие блоки и другую электронику стране-агрессору?
показати весь коментар
04.04.2021 18:18 Відповісти
Санкции запрещают продавать конкретно в Крым.

А тут, видимо просто не указывали что покупают для Крыма. Попробовать ввести санкции против производителя - так он ещё на вас и в суд подаст, чтоб вы доказали что он знал куда будут установлены насосы.
показати весь коментар
04.04.2021 18:23 Відповісти
Та да, почитал. Жесть. В Крым продавать нельзя, в россию - можно. Санкционеры хреновы...
показати весь коментар
04.04.2021 18:33 Відповісти
Вообще, надо хорошо постараться чтоб под эти санкции попасть. Надо чтоб покупающая сторона либо была в Крыму зарегистрирована, либо указала что покупает для Крыма (чего крайне наивно ожидать).

Просто создать фирму - посредника, и провести сделку через неё. На неё можно наложить что угодно (всё равно её завтра же уже не будет). А причём там Сименс???
показати весь коментар
04.04.2021 18:48 Відповісти
Ещё раз, эти блоки управления не штучный товар, они не подлежат ни какому контролю, их можно в Гамбурге купить в строительном супермаркете, сесть в самолёт и через 3 часа быть с ними в Москве. Думаю, чт в России их тоже можно купить в супермаркете проблема в насосной системе: её рассчитывают под конкретные условия, глубина, расход, зимсостав воды, итд. Т. Е. её нельзя спроектировать, не понимая, где она будет работать. Потом должен прилететь немецкий шеф-монтажник и наладчик с Андо Тех, из Гамбурга, поруководить распаковкой, сборкой и ввести в эксплуатацию. То же самое было с турбина и сименс. Именно немецкий сименс, а не из русское представительство, должны были точно знать, где и в каких условиях турбины будут работать, а потом должны были прилететь и ввести их в эксплуатацию на месте.

Кстати, Бештерек-зуйский водовод не для Севастополя, а для Симферополя. Для Севастополя и базы ввели в марте Бельбекский водозабор, где все штучно оборудование, включая Насосы, российское, а строил стройбат. Так там Насосы уже текут
показати весь коментар
04.04.2021 20:08 Відповісти
Вибачте,, але судячи з фото на цих насосах не тільки блок управління Сіменс, а цілий електродвигун. А цей компонент товару є одним з головних. А загалом про німців хочу сказати таке: в 30-40 роках вони знищували жидів -- цей факт відомий.Я думаю що однією з причин було те, що німці прибирали конкурентів.Дійсність показала що німці такі ж хитровимахані, як і жиди.
показати весь коментар
04.04.2021 18:21 Відповісти
А коли буде засідання РНБО по Сіменсу? Єдина адекватна відповідь тут - санкції. Заборона постачань в Україну набагато перекриє прибутки від продажів в Криму. І іншим наука буде
показати весь коментар
04.04.2021 18:31 Відповісти
показати весь коментар
04.04.2021 20:06 Відповісти
ФАШИСТЫ !!!
показати весь коментар
04.04.2021 22:34 Відповісти
Думаю, что немцам далеки озабоченности Украины, особенно в условиях просадки про производства в период жёсткого локдауна.
Украинский капиталист ни чем не отличается от немецкого.
Потому и торгуют с Россией.
показати весь коментар
04.04.2021 23:11 Відповісти
Надо Украине за экоцид Крыма подать в суд на Сименс. Даже если не выиграет негативный имидж создаст,будь здоров. Конечно,лучше нанять юридическую контору,которая миллиардов десять отсудит. Тогда ЛЮБАЯ компания десять раз подумает ТАК зарабатывать.
показати весь коментар
05.04.2021 07:09 Відповісти
