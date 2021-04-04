УКР
"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдані протестували через терористичні прапори на провладному автопробігу в Мінську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 квітня, на Майдані Незалежності в Києві відбулася чергова акція на підтримку Білорусі. Цього разу присутні також протестували проти присутності прапорів "ДНР" і "ЛНР" на провладному автопробігу в Мінську.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ. 

Під час  акції присутні написали колективне звернення до глави МЗС України Дмитра Кулеби:

"Ми, громадяни Республіки Білорусь, які перебувають на території України, а також громадяни України занепокоєні присутністю на провладному автопробігу у місті Мінську, организованому за сприянням офіційних осіб Республіки Білорусь, який відбувся 27 березня 2021 р., прапорів квазідержавних утворень, незаконно утворених на території України, яка була захоплена російськими окупантами, так званих "ДНР" і "ЛНР".

Вважаємо, що подібні демонстрації підривають ідею територіальної цілісності держави Україна, відкривають питання територіальної цілісності держави Республіка Білорусь, а також демонструють відверту проросійську та ворожущодо держави Україна позицію офіційної влади Республіки Білорусь", - випливає зі звернення активістів.

Крім цього вони закликають міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу вимагати від посла Республіки Білорусь пояснення і офіційного коментаря щодо цього факту.

За даними кореспондента Цензор.НЕТ, протестувальники під час  акції спалили прапор Росії і "ДНР".

ФОТО і ВІДЕО: Олег Богачук

+15
"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - На Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске - Цензор.НЕТ 360
показати весь коментар
04.04.2021 15:53 Відповісти
+13
"Мы граждане Республики Беларусь......" у вас был шанс те пару дней в начале августа когда вас вышло несколько сотен тысяч и таракан уже ходил под себя, а вы тапочки снимали становясь на лавочки и говорили у нас не "майдан"(мы не дикиехохлы) ...... теперь только про свободу можете говорить стоя на этом самом Майдане.........
показати весь коментар
04.04.2021 16:02 Відповісти
+10
совковая тряпка для него флаг Беларуси
показати весь коментар
04.04.2021 15:59 Відповісти
Нужно признать, что спецоперация ***** в Беларуси сработала на все 100%. И теперь нам жизненно необходимо укреплять и кордон с Беларусью. Зато как радовались наши полезные идиоты на выборах в Беларуси.
показати весь коментар
04.04.2021 15:50 Відповісти
"И КОРДОН с Беларусью.."?"И"-это,я так понимаю,что у нас где-то укрепляют,а теперь надо еще и там.Поэтому хотелось бы узнать:где именно у нас его укрепляют?Имеется в виду Сенина виртуальная "стена" и вышки Розенблата?
показати весь коментар
04.04.2021 15:55 Відповісти
Ну а сказать то конкретно что хотели? Или абы воздух испортить? Это у диванных экспердов кордоны от вторжения укрепляют "сениной стеной" и "вышками розенблата". А у нормальных людей созданием укрепрайонов и оборонных рубежей.
показати весь коментар
04.04.2021 16:29 Відповісти
*Сегодня он признал ДыНыРы а завтра нападёт.....*. Чуть напомнило совковую дурь давнюю. *Сегодня он играет джаз---а завтра Родину предаст*. Неужели и правда все эти годы кто то верил этому председателю радгоспа? Та оно падлик морозов умноженое на миллион!
показати весь коментар
04.04.2021 16:46 Відповісти
Это агрофюрер до 2020 года пытался играть в свою игру. И сохранять нейтралитет в нашей войне с Рашей. Но все кончилось с выборами, спецоперация по наказанию строптивого Луки у ***** прошла успешно. Теперь у нас появилась дополнительная головная боль на севере. Это видео пары дней в Беларуси.
https://twitter.com/i/status/1378353017813090304
показати весь коментар
04.04.2021 16:58 Відповісти
Дополнительные войска вошли под видом учений. Любимая тактика *****
https://www.dw.com/ru/rossija-anonsirovala-dva-sovmestnyh-*******-uchenija-s-belarusju/a-56798164
показати весь коментар
04.04.2021 17:10 Відповісти
А как было в Грузии в 2008г? Сначала сначала манёвры Южного округа, потом ежегодная весенняя проверка там же---а потом почему то к июню никто не вернул в\ч на базовые места. Даже офицерики забухтели чуть---в город захотелось. Ну а потом началось. И стало ясно всё. Лучше сухой Порох в пороховницах---чем жидкий ваЗЕлин в ягодицах! Старинная запорожская пословица.
показати весь коментар
04.04.2021 17:39 Відповісти
Нагадати, що сивочолий, вже навіть після Гриба, казав про луку?
показати весь коментар
04.04.2021 17:33 Відповісти
Напомнить, что Гриба официально на территории Белоруси выкрали рашенские ФСБешники?
показати весь коментар
04.04.2021 17:35 Відповісти
Головне відмазати псевдопророка. Хай щастить.
показати весь коментар
04.04.2021 17:39 Відповісти
"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдані протестували через терористичні прапори на провладному автопробігу в Мінську - Цензор.НЕТ 4210
показати весь коментар
04.04.2021 17:41 Відповісти
Працюйте, не буду заважати.
показати весь коментар
04.04.2021 17:43 Відповісти
Меньше принимайте, а то и не такое привидится. Сгорите так.
показати весь коментар
04.04.2021 17:45 Відповісти
Ті, хто горить і є живі. Інші просто пристосовуються...
показати весь коментар
04.04.2021 17:54 Відповісти
"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдані протестували через терористичні прапори на провладному автопробігу в Мінську - Цензор.НЕТ 6355
показати весь коментар
04.04.2021 17:55 Відповісти
Не збагнеш.
показати весь коментар
04.04.2021 18:01 Відповісти
"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдані протестували через терористичні прапори на провладному автопробігу в Мінську - Цензор.НЕТ 7982
показати весь коментар
04.04.2021 18:03 Відповісти
Який стосунок має гопота до старої імперської інтелігенції?
показати весь коментар
04.04.2021 18:07 Відповісти
Вот и думаю, что ты, гопота, можешь тут только кидать дерьмо на вентилятор. Другому именно ты и не обучен. Лечись и меньше нюхай свою дурь.
показати весь коментар
04.04.2021 18:09 Відповісти
Не цікава маячня.
показати весь коментар
04.04.2021 18:26 Відповісти
"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдані протестували через терористичні прапори на провладному автопробігу в Мінську - Цензор.НЕТ 3466
показати весь коментар
04.04.2021 18:27 Відповісти
Клинить?
показати весь коментар
04.04.2021 18:28 Відповісти
Согласен,теперь белорусь и россия вместе .
показати весь коментар
04.04.2021 19:24 Відповісти
Молодцы, ребята! Кстати, кто из форумчан там был?
показати весь коментар
04.04.2021 15:52 Відповісти
На жаль акція не була анонсована, обов'язково вийшов би підтримати
показати весь коментар
04.04.2021 22:25 Відповісти
"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - На Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске - Цензор.НЕТ 360
показати весь коментар
04.04.2021 15:53 Відповісти
А что то флаги совсем не беларуские на фотках.
показати весь коментар
04.04.2021 15:55 Відповісти
А какие беларусские?
показати весь коментар
04.04.2021 15:57 Відповісти
совковая тряпка для него флаг Беларуси
показати весь коментар
04.04.2021 15:59 Відповісти
Скорее Белоруссии. Именно так пишут название на ордынских телеканалах заклятые братья-мокшане.
показати весь коментар
04.04.2021 16:03 Відповісти
"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдані протестували через терористичні прапори на провладному автопробігу в Мінську - Цензор.НЕТ 6106
показати весь коментар
04.04.2021 16:38 Відповісти
Чувак-местный ватничек? Пусть в Дыру съездит,посмотрит к чему приводит беготня с красножопой и кацапской символикой)
показати весь коментар
04.04.2021 16:03 Відповісти
Признанный ООН, как у меня.
показати весь коментар
04.04.2021 16:01 Відповісти
Так,свастика тоже была признана мировым сообществом и ЛН)Уважаешь свастику?
показати весь коментар
04.04.2021 16:04 Відповісти
А ООН признает(или не признает) флаги?
показати весь коментар
04.04.2021 16:05 Відповісти
Регистрирует. Там нет флагов днр,лнр, бчб и других подобных тряпок в качестве государственных.
показати весь коментар
04.04.2021 16:17 Відповісти
ООН признает ГОСУДАРСТВО,а какой флаг у государства им плевать.А чем,собственно,Вас не устраивает исторический флаг в национальных цветах,первые упоминания о котором были еще в 13-ом веке,а в 15-ом - и документальные подтверждения,(а в 1918 -флаг БНР)и почему устраивает детище извращенцев-комуняк?
показати весь коментар
04.04.2021 16:24 Відповісти
У него просто в сесесере стоял.Воспоминания хорошие😂
показати весь коментар
04.04.2021 16:30 Відповісти
Ну так пусть в сортире положит газетки вместо буржуинской туалетной бумаги, а по ванной и кухне развешает стиранные одноразовые пакетики. И дальше в том-же духе.
показати весь коментар
04.04.2021 16:38 Відповісти
В тринадцатом веке не было государственного флага, а у каждого знатного литвина был свой родовой штандарт и герб.
показати весь коментар
04.04.2021 17:24 Відповісти
А теперь у вас совковая тряпка плюс тряпки зверей. Поддерживаешь лугандонское зверье, русский? Они твоего фюрерка поддержали...
показати весь коментар
04.04.2021 17:28 Відповісти
А с чего нам (литвинам)чернопопых поддерживать?
показати весь коментар
04.04.2021 17:51 Відповісти
1. вам, русским, теперь ***** приказывает.
2. лугандонское зверье тепрь - ваши, родные, раз у вас со своими тряпками гуляют в поддержку хитрозачесанного фюрерка.
показати весь коментар
04.04.2021 18:03 Відповісти
Ти прихвостень окупанта.ПНХ-звідси.
показати весь коментар
04.04.2021 18:39 Відповісти
беларусские холуи фашистского кремля задают тупые вопросы?
показати весь коментар
04.04.2021 15:58 Відповісти
Но твоих флагов "заката над болотом" там и не должно быть. Там наши БЧБ флаги.
показати весь коментар
04.04.2021 16:00 Відповісти
Каждый волен махать любым полотнищем(хоть радужным) обратимся к официальным документам Украины. Она признала бчб флагом Беларуси?
показати весь коментар
04.04.2021 16:05 Відповісти
А разве он уже не был государственным флагом?
показати весь коментар
04.04.2021 16:08 Відповісти
Был. Но народ на референдуме убрал.
показати весь коментар
04.04.2021 16:18 Відповісти
Украина не признает таракана президентом Белоруси. в котором, как в яйце, все ее символы..
показати весь коментар
04.04.2021 16:11 Відповісти
«Беларусы. Если вы проиграете, Беларусь будет поглощена. Если Беларусь будет поглощена, она станет частью Союзного государства. Если она станет частью новой империи - вы будете служить в ее армии. Если вы будете служить в ее армии - нам придется воевать с вами. Это-то вы понимаете?
Осознайте главное. Нет вопроса «мирный протест» или «не мирный протест». Вопрос стоит так - либо вы будете воевать в Минске с Лукашенко сейчас. Либо ваши дети будут воевать в Сирии, Ливии, Чечне, Украине и уже в самом ближайшем будущем, поверьте».
Полгода назад написано. Всего полгода. Быстро течение истории ускоряется, правда?
Ну, что, друзья, теперь доходит? Теперь, когда колонны российских бэтээров движутся по вашей стране в сторону Ровенской области, понятно, о чем блажил этот полудурок Бабченко, который так не понимает вас, прекрасных уникальных беларусов, у которых лишь бы не Майдан?
В этом пакете только две опции. Либо Майдан. Либо - Кремль.
И если вы думаете, что у вас получится остаться в стороне в этой военной игре, и Недорейх будет лишь использовать вашу страну, как плацдарм для нападения - поверьте. Не получится.
Привет российским либералам, до розовых соплей умилявшимся вашим ботиночкам перед лавками. И умилившим в конце-концов и вас.
Нобелевскому лауреату отдельный.
Все стало серьезно.
Все теперь по-взрослому.
показати весь коментар
04.04.2021 21:47 Відповісти
купуйте, купуйте островецьку е/е ... бо бені+пінчуку так вигідно
показати весь коментар
04.04.2021 15:57 Відповісти
Кравчук назвал лыковую белорусь кремлевско-пуйловскими холуями, кто не согласен?
показати весь коментар
04.04.2021 16:00 Відповісти
Будет и Беларусь свободна. Собирая по 200 тысяч на митингах, нужно не хороводы по городу водить, а выкидывать ментов из участков, депутатов - из парламента, Усатого Таракана - из дворца. Надеюсь, белорусы урок усвоили.
показати весь коментар
04.04.2021 16:01 Відповісти
надежда всегда долгоживучая...
показати весь коментар
04.04.2021 16:02 Відповісти
Сжигают флаги и все такое, когда хотят что-то дискредитировать. Я бы проверил этих ребят на связи с ФСБ.
показати весь коментар
04.04.2021 16:02 Відповісти
"Мы граждане Республики Беларусь......" у вас был шанс те пару дней в начале августа когда вас вышло несколько сотен тысяч и таракан уже ходил под себя, а вы тапочки снимали становясь на лавочки и говорили у нас не "майдан"(мы не дикиехохлы) ...... теперь только про свободу можете говорить стоя на этом самом Майдане.........
показати весь коментар
04.04.2021 16:02 Відповісти
Вижу сожжённую парашную тряпку- ставлю лайк. Вижу дохлого парашника- ставлю два.
"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске - Цензор.НЕТ 6767
показати весь коментар
04.04.2021 16:05 Відповісти
Витебская область.
Это всё что нужно знать о благополучии лукашенковской Беларуси.
"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске - Цензор.НЕТ 4040
показати весь коментар
04.04.2021 16:05 Відповісти
А навоз ты покупал за деньги, или за гавно выданное в бухгалтерии?
показати весь коментар
04.04.2021 16:18 Відповісти
Уже разбиралась эта писулька на одном сайте (откуда ты ее приволок), признана фейком.
показати весь коментар
04.04.2021 18:34 Відповісти
я не понял плакат в киеве, на котором написано - тут не расея тут беларусссия. какого путена менцкие болота переместились в Украину?
показати весь коментар
04.04.2021 16:09 Відповісти
Разве ТАК написано???
показати весь коментар
04.04.2021 16:14 Відповісти
пятая фотка сверху.
показати весь коментар
04.04.2021 16:15 Відповісти
Кто-то из нас слепой.
"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдані протестували через терористичні прапори на провладному автопробігу в Мінську - Цензор.НЕТ 6690
показати весь коментар
04.04.2021 16:20 Відповісти
объясняю безграмотность болотных рабов. три с это просто одна из форм совкодрочерства распространенных на микромордоре. и расеей ошибся нужно было писать раися-вперда
показати весь коментар
04.04.2021 16:24 Відповісти
Интересно сколько минут простоял бы ты на Майдане если б на плакате было написано «тут беларусссия» . Быстрее бы пересчитали не буквы а твои зубы.
показати весь коментар
04.04.2021 16:34 Відповісти
Я перепрошую але там зліва вгорі типa карта Білoрусі (контури) і перед текстом -Тут Білорусь- стрілка в бік карти, мені здається все ясно і зрозуміло
показати весь коментар
04.04.2021 17:14 Відповісти
Там на тому плакаті стрілочка є на контур країни
показати весь коментар
04.04.2021 22:28 Відповісти
Тихановская давно просит прекратить торговлю с Беларусью.Было бы нечестно торговать с ней.У нас есть КрАЗ. Прекрасный завод.И много другого.
показати весь коментар
04.04.2021 16:27 Відповісти
Та есть много у нас. И КРАЗ в том числе. Только вот дизеля ЯМЗ-238 надо КРАЗУ, а МАЗу например ЯМЗ-236. А на букву *Я* есть только город Ярославль. А разговоры про какие то МАНы пока идут в ту-маны.
показати весь коментар
04.04.2021 16:40 Відповісти
Ну как бы не совсем так.
https://diana-mihailova.livejournal.com/2550916.html Реально сейчас на КрАЗах устанавливаем Deuts, Cummins и Weichai Power (WP). Когда-то базовым был ярославский двигатель ЯМЗ (завод РФ). Начиная с 2014 года, мы начали испытания двигателей Weichai Power, пока - это основной двигатель наших военных машин. До 2016 года мы еще изредка закупали российские двигатели и использовали из складских остатков. По инициативе российской стороны нам их перестали продавать. И мы начали предлагать потребителям альтернативные двигатели с лучшими параметрами. Если ЯМЗ имеет 330 лошадиных сил, то Weichai Power - все 380, еще и потребляет горючего на 15-17% меньше. К тому же, ярославский двигатель уже устаревший по технологии. С 28 апреля 2017 г. вступил в силу указ Президента Украины о применении санкций к российским производителям. Если бы мы и хотели купить ЯМЗ, другого способа, как завезти контрабанду, нет. Мы не контрабандисты и не будем нарушать закон. Мы не используем российские двигатели, комплектующие и материалы.
показати весь коментар
04.04.2021 17:43 Відповісти
Та хорошо конечно бы---НО! Но пока рывками. С ЯМЗ-238 чуть имел дело в давние времена. Чуть поработал с дизель-электро-станцией что с таким движком была. Наушники не помогали при запуске утром, в закрытом вагончике на колёсах была смонтирована для рельсового копра. Жрал люто тоже. Но зверь.
показати весь коментар
04.04.2021 17:56 Відповісти
Так он и работает т.с. рывками. Ему для ритмичной работы нужно чтобы заказ был на производство 400-450 авто в месяц. Т.е. без госзаказа никак. Не знаю даже конвеер сейчас запускают или отверточная сборка идет. Вообще то он колосс на глиняных ногах сейчас. А в совдепоские времена там порядка 12000 человек по-моему работало. Потом все меньше и меньше. Вот сейчас порядка 3000 рабоиает. Да как работает. Бывают периоды, что два дня в неделю работают. Это разве работа.... Эх.
показати весь коментар
04.04.2021 18:35 Відповісти
ЯМЗ,ММЗ- прошлый век.Китайцы тоже не нужны..Есть Татры,есть куча других европейских моторов для наших шасси.Дешева юшка не нужна.Гарантия на поставку запчастей.А какую гарантию могут дать ЯМЗ и ММЗ?
показати весь коментар
04.04.2021 18:07 Відповісти
Артём---так я не за ЯМЗ---сто лет он мне сдался! Но вот Кразов новых не вижу давно на улицах родного города---вот проблема у нас. И давно уже.
показати весь коментар
04.04.2021 18:18 Відповісти
Совітська пропаганда така живуча...В п"ятидесятих "сєводня ти іграєш джаз,а завтра родіну продаш"...А тепер "сьогодні ти визнаєш"...і далі по тексту...
показати весь коментар
04.04.2021 17:14 Відповісти
Та я знаю и помню и носил и из 70-80гг. Кто носит майку *Адидас*--тому любая баба даст*,
показати весь коментар
04.04.2021 18:01 Відповісти
фактический аншлюсс белоруссии парашей, не сильно то и много дал ***** белорусского пазлового мяса, одной из не последних целей её захвата. из наблюдаемых протестов лехко видеть, шо тамошние т.н. "литвины" будут сидеть по домах и дачах, сажая картошку и пописывая посты во славу бульбохуйла. а тамошние бабы с букетами, ***** просто физически не успевают ещё нарожать. и если ***** погонит одних, как белорусские пазлы, на захват Украины, та те сразу же попросятся в плен, чтобы поскорее вернуться из него на свои дачные участки. ну, может, будут там немного идейно упоротых, рваться в бой, чтобы и себе унитазов добыть на дачи, как их бурятские шахтёры-братэллы. а их бабам тоже пофиг. те будут и дальше с букетами бродить. традиция.
показати весь коментар
04.04.2021 17:29 Відповісти
Что то в этом есть. Скорее бы на дачу.
показати весь коментар
04.04.2021 18:32 Відповісти
Я б на таке не розраховував. У них великий досвід штрафбатів та розстрілів сімей "ворогів" родіни. Спочатку вони скажуть, що розстріляють їх сім'ї якщо ті не підуть на фронт, потім вже на фронті москалі будуть іти за ними позаду як це бувало вже багато і багато разів.
показати весь коментар
04.04.2021 18:41 Відповісти
вряд ли это коренным образом изменит дух белорусских безидейных пазлов. как пример, "борцы за идею" даунбасские. там все семьи у них в заложниках, но многие из них будут воевать не за страх, начни их серьёзно метелить? сегодня уже там паника, шо местечковым шахтёрам всё по барабану, кроме как где унитаз отжать. та даже буряты не спасут, при их массовом кидании в мясорубку. а белорусские мужики не то шо "идейные". это вообще то ли сопли, то ли кисель по консистенции. ставить сегодня на пушечное неприхотливое мясо, могут только варвары. которыми параша и богата и есть из за них варварской общиной. современная война и техника требует не просто умения стрелять в белый свет из калашникова, или в спину из заградотрядов, которому легко обучить парашенцев. она требует в своём обращении обученного персонала. а такой можно получить только из украинцев и белорусов. мокшане не обучаемы более менее сложным вещам изначально. у них даже нет мелкой моторики пальцев. одна из основный целей *****, не только территории и потенциал белорусси и Украины, а именно люди, единственные на территории бывшего совка умеющие освоить работу парой "голова-руки". ну и как пушечное мясо тоже. но и там и там они уже проиграли.
показати весь коментар
04.04.2021 19:00 Відповісти
Бхухуху. Кричат патриотические гасла по мегафону, потом отложив его начинают спилкуваться на восточно-украинском, или слобожанском, как его называет великий филолог Аваков.
показати весь коментар
04.04.2021 18:54 Відповісти
Все тоже самое,но под своей тряпкой?😂🌷
показати весь коментар
04.04.2021 18:59 Відповісти
ЛУКАШЕНКО ПОДСТИЛКА УБИЙЦЫ НАРОД БЕЛАРУССИИ ЖАЛЬ, ЭТИ ДВА ФАШИСТА ТОЛЬКО ТЮРЬМЫ И ЗАСЛУЖИВАЮТ!!!!!!!
показати весь коментар
04.04.2021 21:00 Відповісти
Нет воли и храбрости у этого стада быть свободными. Не по пути нам с ними.
показати весь коментар
04.04.2021 22:22 Відповісти
Молодці сябри, і гасла в тему. Наступним разом робіть якійсь анонс, щоб була можливість підтримати. А Україні варто системно підтримувати білоруську опозицію, якщо ми хочемо, щоб опозиція підтримувала Україну.
показати весь коментар
04.04.2021 22:44 Відповісти
З 2014 року (після підтримки окупації Криму в ООН) закликав ставитись до Білорусії як до відкритого ворога і союзника *****. За цей час я не придбав жодної речі чи будь якого продукту зробленого в Білорусії. І навіть на заправках цікавлюсь походження бензину і ніколи не заливаю білоруський. Але "Слугам" "какая разніца"... І тому перш за все треба дубасити "слуг" тут. Вдома. І готуватися до наступу з Білорусі кацапських орд. Від них до Києва лише 240 км. ...
показати весь коментар
05.04.2021 04:15 Відповісти
 
 