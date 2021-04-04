"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдані протестували через терористичні прапори на провладному автопробігу в Мінську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 4 квітня, на Майдані Незалежності в Києві відбулася чергова акція на підтримку Білорусі. Цього разу присутні також протестували проти присутності прапорів "ДНР" і "ЛНР" на провладному автопробігу в Мінську.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Під час акції присутні написали колективне звернення до глави МЗС України Дмитра Кулеби:
"Ми, громадяни Республіки Білорусь, які перебувають на території України, а також громадяни України занепокоєні присутністю на провладному автопробігу у місті Мінську, организованому за сприянням офіційних осіб Республіки Білорусь, який відбувся 27 березня 2021 р., прапорів квазідержавних утворень, незаконно утворених на території України, яка була захоплена російськими окупантами, так званих "ДНР" і "ЛНР".
Вважаємо, що подібні демонстрації підривають ідею територіальної цілісності держави Україна, відкривають питання територіальної цілісності держави Республіка Білорусь, а також демонструють відверту проросійську та ворожущодо держави Україна позицію офіційної влади Республіки Білорусь", - випливає зі звернення активістів.
Крім цього вони закликають міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу вимагати від посла Республіки Білорусь пояснення і офіційного коментаря щодо цього факту.
За даними кореспондента Цензор.НЕТ, протестувальники під час акції спалили прапор Росії і "ДНР".
ФОТО і ВІДЕО: Олег Богачук
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/i/status/1378353017813090304
https://www.dw.com/ru/rossija-anonsirovala-dva-sovmestnyh-*******-uchenija-s-belarusju/a-56798164
2. лугандонское зверье тепрь - ваши, родные, раз у вас со своими тряпками гуляют в поддержку хитрозачесанного фюрерка.
Осознайте главное. Нет вопроса «мирный протест» или «не мирный протест». Вопрос стоит так - либо вы будете воевать в Минске с Лукашенко сейчас. Либо ваши дети будут воевать в Сирии, Ливии, Чечне, Украине и уже в самом ближайшем будущем, поверьте».
Полгода назад написано. Всего полгода. Быстро течение истории ускоряется, правда?
Ну, что, друзья, теперь доходит? Теперь, когда колонны российских бэтээров движутся по вашей стране в сторону Ровенской области, понятно, о чем блажил этот полудурок Бабченко, который так не понимает вас, прекрасных уникальных беларусов, у которых лишь бы не Майдан?
В этом пакете только две опции. Либо Майдан. Либо - Кремль.
И если вы думаете, что у вас получится остаться в стороне в этой военной игре, и Недорейх будет лишь использовать вашу страну, как плацдарм для нападения - поверьте. Не получится.
Привет российским либералам, до розовых соплей умилявшимся вашим ботиночкам перед лавками. И умилившим в конце-концов и вас.
Нобелевскому лауреату отдельный.
Все стало серьезно.
Все теперь по-взрослому.
Это всё что нужно знать о благополучии лукашенковской Беларуси.
https://diana-mihailova.livejournal.com/2550916.html Реально сейчас на КрАЗах устанавливаем Deuts, Cummins и Weichai Power (WP). Когда-то базовым был ярославский двигатель ЯМЗ (завод РФ). Начиная с 2014 года, мы начали испытания двигателей Weichai Power, пока - это основной двигатель наших военных машин. До 2016 года мы еще изредка закупали российские двигатели и использовали из складских остатков. По инициативе российской стороны нам их перестали продавать. И мы начали предлагать потребителям альтернативные двигатели с лучшими параметрами. Если ЯМЗ имеет 330 лошадиных сил, то Weichai Power - все 380, еще и потребляет горючего на 15-17% меньше. К тому же, ярославский двигатель уже устаревший по технологии. С 28 апреля 2017 г. вступил в силу указ Президента Украины о применении санкций к российским производителям. Если бы мы и хотели купить ЯМЗ, другого способа, как завезти контрабанду, нет. Мы не контрабандисты и не будем нарушать закон. Мы не используем российские двигатели, комплектующие и материалы.