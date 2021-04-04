"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдані протестували через терористичні прапори на провладному автопробігу в Мінську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 квітня, на Майдані Незалежності в Києві відбулася чергова акція на підтримку Білорусі. Цього разу присутні також протестували проти присутності прапорів "ДНР" і "ЛНР" на провладному автопробігу в Мінську.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Під час акції присутні написали колективне звернення до глави МЗС України Дмитра Кулеби:

"Ми, громадяни Республіки Білорусь, які перебувають на території України, а також громадяни України занепокоєні присутністю на провладному автопробігу у місті Мінську, организованому за сприянням офіційних осіб Республіки Білорусь, який відбувся 27 березня 2021 р., прапорів квазідержавних утворень, незаконно утворених на території України, яка була захоплена російськими окупантами, так званих "ДНР" і "ЛНР".



Вважаємо, що подібні демонстрації підривають ідею територіальної цілісності держави Україна, відкривають питання територіальної цілісності держави Республіка Білорусь, а також демонструють відверту проросійську та ворожущодо держави Україна позицію офіційної влади Республіки Білорусь", - випливає зі звернення активістів.

Крім цього вони закликають міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу вимагати від посла Республіки Білорусь пояснення і офіційного коментаря щодо цього факту.

За даними кореспондента Цензор.НЕТ, протестувальники під час акції спалили прапор Росії і "ДНР".

















































ФОТО і ВІДЕО: Олег Богачук