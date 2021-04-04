УКР
На позиції ЗСУ з боку терористів прилетів дитячий літак, начинений вибухівкою, - штаб ООС. ФОТО

Збройні формування Російської Федерації продовжують провокувати наших захисників. Зокрема, цього тижня у районі селища Широкине ворожі війська активізували свої дії і використовували заборонене Женевськими конвенціями озброєння.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Ворог останнім часом вдається до абсолютно цинічних, хоч і не нових способів, зокрема до дистанційного мінування.
Днями в межах відповідальності одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти було виявлено саморобний вибуховий пристрій - іграшковий дитячий літак, начинений вибухівкою. Прилетів за вітром із боку противника. Безневинна дитяча іграшка під час стягування кішкою здетонувала. Умілі дії військовослужбовців зберегли життя і здоров'я особового складу", - сказано в повідомленні.

У штабі ООС підкреслили, що подібні випадки застосування противником саморобних вибухових пристроїв не поодинокі у районі проведення операції Об'єднаних сил.

"З 2014-го на сході країни зафіксовано понад 300 інцидентів із застосуванням противником саморобних вибухових пристроїв. Як і протипіхотні міни, вони є зброєю не вибіркової дії і продовжують завдавати великої шкоди не лише військовослужбовцям, а й цивільному населенню. Військовослужбовці у разі виявлення сторонніх предметів відразу викликають саперів, які знешкоджують небезпечні знахідки", - резюмували в штабі ООС.

На позиції ЗСУ з боку терористів прилетів дитячий літак, начинений вибухівкою, - штаб ООС 01
На позиції ЗСУ з боку терористів прилетів дитячий літак, начинений вибухівкою, - штаб ООС 02

мінування (1219) операція Об'єднаних сил (6725)
+50
Буду краток... На позиции ВСУ со стороны террористов прилетел детский самолет, начиненный взрывчаткой, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 332
04.04.2021 16:36 Відповісти
+49
И что завтра завопят пропагандоны парашки? "Проклятые ВСУ обстреляли,убили и изнасиловали детский самолёт?"
04.04.2021 16:35 Відповісти
+49
На позиції ЗСУ з боку терористів прилетів дитячий літак, начинений вибухівкою, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8582
04.04.2021 16:43 Відповісти
И что завтра завопят пропагандоны парашки? "Проклятые ВСУ обстреляли,убили и изнасиловали детский самолёт?"
04.04.2021 16:35 Відповісти
в нем бьіл ребенок. чтоб русским блогерам бьіло чем на слезьі давить и бабло вьідонативать на детей донбаса.
04.04.2021 16:37 Відповісти
ничего нового как у второй Мировой Германия подкидывала куклы машинки паравозики начиненные взрывчаткой..
04.04.2021 16:44 Відповісти
Росія не підкидувала?
04.04.2021 17:47 Відповісти
да нет уже сегодня пропагандонская лента пишет одно об Украине нагнетает-https://lenta.ru/news/2021/04/04/podorv/ Мирный житель получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве, сброшенном украинскими военными с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщает «ЛуганскИнформЦентр». Инцидент произошел на берегу реки Северский Донец в районе села Николаевка самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). «На неизвестном взрывном устройстве, сброшенном боевиками 80-й бригады с помощью БПЛА, подорвался мирный житель», - уточнили в народной милиции ЛНР и добавили, что мужчина получил множественные осколочные ранения средней тяжести и был доставлен в лечебное учреждение.
04.04.2021 16:47 Відповісти
В чем пролблема запускать на сторону ордло такое же, тоглько в гораздо большем количестве и лучшего качества?
04.04.2021 16:35 Відповісти
За обиду обдроченца бубочка в турму посадит.
04.04.2021 16:39 Відповісти
Нечто, напоминающее внешним видом детскую игрушку, но взрывающееся в руках? Можно, но только те, и кто даст приказ это сделать, и исполнители - кандидаты на Гаагу, в трибунал по военным преступлениям. Как бы думать надо, прежде чем что-то говорить, или делать.
05.04.2021 02:06 Відповісти
А какая разница ? Тем более что есть масса случаев как дети убивали комбатантов и еще, необходимо понимание того, что ребенок, родившийся в ордло, впитывает ненависть к Украине и всему украинскому с молоком матери. Я не задумываюсь убью любого ребенка, если он будет угрожать моей жизни или жизням моих товарищей, мне насрать на его жизнь- меня свои дети ждут дома. На войне основная задача уничтожать противника, независимо от пола и возраста. Вот лично ты, если понадобится, готов отдать свою жизнь из-за какого-то 5-7-10-17-летнего выродка ордло, стреляющего в тебя или твоих товарищей?
05.04.2021 08:29 Відповісти
Ещё раз для тупых, армия не должна убивать мирняк, иначе это военное преступление и тебя ждет Гаага. Ну, а если не хочешь в Гаагу, то достаточно и украинского законодательства, которое предлагает тебе опцию ст. 438 УК Украины, на выбор часть первую, от восьми до двенадцати, или, если ты таки убил ребенка, часть вторую, от десяти до пятнадцати или пожизненное, на выбор судьи. Даже если этот ребенок стреляет в тебя. Сначала его, конкретно его, надо официально признать комбатантом, а потом уж стреляй в него сколько хочешь. Мы же не кацапы какие-то, нельзя давать волю ненависти. Разум должен быть холодным, а руки - твердыми. Нам хватит взрослых мишеней.
05.04.2021 08:50 Відповісти
Еще раз для таких как ты- я прослужил в Армии около 30 лет бывал и в горячих точках, а с различными "выслугами" все 45 наберется и не тебе, диванный аника-воин, рассказыать мне об Армии. Не в обиду.
05.04.2021 12:53 Відповісти
В тебе живет идеология советской армии - по сути фашистского образования, привыкшего нарушать законы налево и направо, потому что безнаказанность порождает беззаконие и насилие. Мы же сейчас строим украинскую армию - ту, которую не будут, как людоедов, сторониться цивилизованные люди. Поэтому вести себя нужно как ведут себя цивилизованные люди, а не как людоеды. Украина подписала обе Женевские конвенции? Теперь надо исполнять то, что подписала. А если кто это не понимает, то тому потенциально место в тюрьме, а не в армии.
05.04.2021 14:56 Відповісти
Глупый ты, мальчонка, ой глупый... ты смешал все в кучу и гражданских,и мирное население, и комбатантов, и гражданских с оружием в руках и наплел здесь "семь бочек арестантов". А известно ли тебе, умник-теоретик, кем считаются "гражданские" с оружием в руках и как с такими "гражданскими" принято поступать? А известно ли тебе на кого не распространяются законы ведения войны, прописанные в Женевских конвенциях? Я еще раз повторяю, любой воин имеет право стрелять на поражение в случае угрозы его жизни или жизням защищаемым им людей и никакой суд не осудит его, за то, прикинь какой ужас, нередко даже награждают.
05.04.2021 23:50 Відповісти
Споришь сам с собой? Ну-ну. Понапридумывал что-то себе, о чем я не писал, и пытаешься это, что ты придумал, высмеять. Не буду мешать, развлекайся.
Гражданские с оружием в руках остаются гражданскими. Можно, конечно, объявить их ОПГ или террористами, но ими армия на территории Украины законным образом заниматься не может, ими должно заниматься МВД и СБУ. Сейчас формальным оправданием использования армии на юго-востоке Украины является факт юридического объявления агрессии со стороны России с одной стороны, а с другой то, что банды орков в лугандоне находятся в подчинении и находятся под контролем командования Южного военного округа вооруженных сил России, входят в состав 8-й армии и оттуда получают вооружение, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продовольствие.
PS "любой воин имеет право стрелять на поражение в случае угрозы его жизни или жизням защищаемым им людей и никакой суд не осудит его" - уже осудили. Следи за нашими новостями. Кое-кого отстояли активисты и волонтеры, но далеко не всех. И это в ситуациях совершенно бесспорных, когда военных действительно награждать надо было. А то, что ты предлагаешь - военное преступление, в этом случае никто не станет связываться и марать и себе репутацию. Тюрьма обеспечена.
06.04.2021 01:07 Відповісти
Расскажи эту хрень своему психиатру и он, возможно, поможет тебе.
06.04.2021 09:25 Відповісти
Что, не нравится? Чини свои мозги (можешь у психиатра, твой совет дельный, можешь им сам воспользоваться), иначе крупные неприятности в твоей жизни неизбежны.
06.04.2021 17:58 Відповісти
ты курсы заканчивал?
На позиції ЗСУ з боку терористів прилетів дитячий літак, начинений вибухівкою, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3526
06.04.2021 20:49 Відповісти
Эффективность этого устройства практически нулевая, единственный расчет на глупость личного состава ВСУ (такое случалось, особенно в начале войны, когда могли в зоне боевых действий или после освобождения населенных пунктов до прихода саперов взять в руки какую-то непонятную или привлекательную фигню и та взрывалась) , ну или на то, что жертвами станут мирные жители, впрочем это не помешает террористам во всем обвинить ВСУ, а местная вата насмотревшись сепарско-кацапского тв (а другого там и нет) в это охотно поверит. Вот только после первого раза, такое уже навряд ли сработает, уж если есть желание то нужно использовать мины-"лепестки", если их еще все не утилизировали зеленые мародеры, хотя они и запрещены конвенциями, которые кацапы не признают и нарушают.
05.04.2021 02:19 Відповісти
У нас все противопехотные мины типа "лепестков" были утилизированы в 2012-м году.
05.04.2021 08:51 Відповісти
При клоуне где-то с год назад был скандал (для зебило в это конечно же не было скандалом и зашкваром) с утилизацией нескольких миллионов лепестков, об этом еще Бутусов писал и требовал наказать виновных, что естественно не было сделано.
05.04.2021 16:40 Відповісти
Окей, напишем так, ОФИЦИАЛЬНО у нас все противопехотные мины типа "лепестков" были утилизированы в 2012-м году. Так понятно?
показати весь коментар
05.04.2021 16:45 Відповісти
После начала войны их утилизацию официально прекратили по решению РНБО, а потом к власти пришли зебильные мародеры и решили немножко заработать гешефтика на грантах от запада выданных на утилизацию противопехотных мин. И в итоге в 2020-м были уничтожены 3млн. лепестков с механизмами самоуничтожения.
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2020-05-16/ukraina-unichtojila-millionyi-min-kotoryie-mogli-prigoditsya-boytsam-na-donbasse/197310
05.04.2021 17:48 Відповісти
На позиції ЗСУ з боку терористів прилетів дитячий літак, начинений вибухівкою, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9336
04.04.2021 20:52 Відповісти
Так это неделю назад было.
04.04.2021 16:46 Відповісти
ТЕХНОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА, ИНТЕЛЛЕКТ, ДИСЦИПЛИНА, БДИТЕЛЬНОСТЬ - непобедимы! На войне как на войне. Естественный отбор - глупых убивают первыми.
04.04.2021 16:47 Відповісти
Сволочи, на какую хитрость только не идут...
04.04.2021 16:54 Відповісти
Только подлые кацапы могут так себя вести на чужой земле , одним словом фашисты и тварюки , которых нужно
безжалостно уничтожать и даже не закапывать 😡
04.04.2021 16:54 Відповісти
-папа дай конфетку
-сунь лучше 2 пальца в розетку!...
черный дым,белые кости
долго над шуткой смеялись гости
04.04.2021 17:57 Відповісти
какая война
такие и самолеты
04.04.2021 17:12 Відповісти
точнее: какой *****-такие у него и самолеты
04.04.2021 17:58 Відповісти
Этот самолетик что на фото летит метров 20... начиненный взрывчаткой?? ....Вы серъезно?
04.04.2021 17:37 Відповісти
а что не так? вместо самолетика могли подбросить и другую игрушку: кто подберет-взорвется! классические методы террористов
04.04.2021 18:00 Відповісти
как же он мог прилелеть, если он 20 метров летит?
04.04.2021 18:53 Відповісти
Мабуть дрг пролізла і залишила розтяжку з літачком. Ну не можна визнати, що пролізла дрг.
04.04.2021 20:54 Відповісти
его сбросили с беспилотника. Вообще то про этот самолетик я новость видел пару недель назад.
04.04.2021 23:52 Відповісти
В відповідь запускати катапультою "грецький огонь". Зброя не заборонена Мінськими угодами.
04.04.2021 20:30 Відповісти
запустить детский вертолет
04.04.2021 21:27 Відповісти
04.04.2021 23:08 Відповісти
Радует, что нормальніх беспилотников у противника нет. Но, опасаюсь, это вопрос времени.
04.04.2021 21:29 Відповісти
Був такий собі гвинтокрил з іграшкового кіоску на базарі, за тисячу грн. Коли включали двигун, аж стіни дрижали і страшно ставало ))
04.04.2021 22:00 Відповісти
Кацапи. Нічого людського.
05.04.2021 12:25 Відповісти
Кацапи. Нічого людського.
Кацапи. Нічого людського.
