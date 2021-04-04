На позиції ЗСУ з боку терористів прилетів дитячий літак, начинений вибухівкою, - штаб ООС. ФОТО
Збройні формування Російської Федерації продовжують провокувати наших захисників. Зокрема, цього тижня у районі селища Широкине ворожі війська активізували свої дії і використовували заборонене Женевськими конвенціями озброєння.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
"Ворог останнім часом вдається до абсолютно цинічних, хоч і не нових способів, зокрема до дистанційного мінування.
Днями в межах відповідальності одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти було виявлено саморобний вибуховий пристрій - іграшковий дитячий літак, начинений вибухівкою. Прилетів за вітром із боку противника. Безневинна дитяча іграшка під час стягування кішкою здетонувала. Умілі дії військовослужбовців зберегли життя і здоров'я особового складу", - сказано в повідомленні.
У штабі ООС підкреслили, що подібні випадки застосування противником саморобних вибухових пристроїв не поодинокі у районі проведення операції Об'єднаних сил.
"З 2014-го на сході країни зафіксовано понад 300 інцидентів із застосуванням противником саморобних вибухових пристроїв. Як і протипіхотні міни, вони є зброєю не вибіркової дії і продовжують завдавати великої шкоди не лише військовослужбовцям, а й цивільному населенню. Військовослужбовці у разі виявлення сторонніх предметів відразу викликають саперів, які знешкоджують небезпечні знахідки", - резюмували в штабі ООС.
Гражданские с оружием в руках остаются гражданскими. Можно, конечно, объявить их ОПГ или террористами, но ими армия на территории Украины законным образом заниматься не может, ими должно заниматься МВД и СБУ. Сейчас формальным оправданием использования армии на юго-востоке Украины является факт юридического объявления агрессии со стороны России с одной стороны, а с другой то, что банды орков в лугандоне находятся в подчинении и находятся под контролем командования Южного военного округа вооруженных сил России, входят в состав 8-й армии и оттуда получают вооружение, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продовольствие.
PS "любой воин имеет право стрелять на поражение в случае угрозы его жизни или жизням защищаемым им людей и никакой суд не осудит его" - уже осудили. Следи за нашими новостями. Кое-кого отстояли активисты и волонтеры, но далеко не всех. И это в ситуациях совершенно бесспорных, когда военных действительно награждать надо было. А то, что ты предлагаешь - военное преступление, в этом случае никто не станет связываться и марать и себе репутацию. Тюрьма обеспечена.
PS не удивлюсь, что они наваленые горами лежат где-то на складах или на полигонах. Деньги, полученные за утилизацию, уже давно попилены, теперь ждут очередного пожара, чтобы под шумок "утилизировать".
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2020-05-16/ukraina-unichtojila-millionyi-min-kotoryie-mogli-prigoditsya-boytsam-na-donbasse/197310
безжалостно уничтожать и даже не закапывать 😡
-сунь лучше 2 пальца в розетку!...
черный дым,белые кости
долго над шуткой смеялись гости
такие и самолеты