На позиції ЗСУ з боку терористів прилетів дитячий літак, начинений вибухівкою, - штаб ООС. ФОТО

Збройні формування Російської Федерації продовжують провокувати наших захисників. Зокрема, цього тижня у районі селища Широкине ворожі війська активізували свої дії і використовували заборонене Женевськими конвенціями озброєння.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Ворог останнім часом вдається до абсолютно цинічних, хоч і не нових способів, зокрема до дистанційного мінування.

Днями в межах відповідальності одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти було виявлено саморобний вибуховий пристрій - іграшковий дитячий літак, начинений вибухівкою. Прилетів за вітром із боку противника. Безневинна дитяча іграшка під час стягування кішкою здетонувала. Умілі дії військовослужбовців зберегли життя і здоров'я особового складу", - сказано в повідомленні.

У штабі ООС підкреслили, що подібні випадки застосування противником саморобних вибухових пристроїв не поодинокі у районі проведення операції Об'єднаних сил.

"З 2014-го на сході країни зафіксовано понад 300 інцидентів із застосуванням противником саморобних вибухових пристроїв. Як і протипіхотні міни, вони є зброєю не вибіркової дії і продовжують завдавати великої шкоди не лише військовослужбовцям, а й цивільному населенню. Військовослужбовці у разі виявлення сторонніх предметів відразу викликають саперів, які знешкоджують небезпечні знахідки", - резюмували в штабі ООС.



