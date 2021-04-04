Російська армія перекидає до кордону з Україною частини з Центрального військового округу. ФОТО
Російська дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднила докази перекидання до українського кордону частин армії РФ Центрального військового округу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, CIT спирається на матеріали, викладені в телеграм-каналі.
Дослідники зазначають: "2 квітня в TikTok з'явилося чергове відео, де видно ешелони з російською військовою технікою. Користувач твітера 666_mancer перевірив номер однієї з платформ за допомогою сервісу gdevagon, який дозволяє відстежувати актуальний стан залізничних вагонів. Виявилося, що з 30 березня до 11 квітня включно ця платформа прямує зі станції Юрга (Кемеровська область) на станцію Тресвятська у Воронезькій області біля кордону з Україною.
Читачі надіслали нам посилання на обговорення в одному з новосибірських пабліків, де було опубліковано ще одне відео з військовою технікою, зняте в Первомайському районі Новосибірська (нам вдалося підтвердити геолокацію, ешелон на відео прямує у західному напрямку). У коментарях користувачі зазначають Воронеж як пункт призначення, а також повідомляють, що "контрактників із Юрги на Україну відправляють".
У місті Юрга базуються 74-та мотострілецька і 120-та артилерійська бригади. БМП на ешелоні з відео з Новосибірська характерні для техніки мотострільців, а на відео з TikTok можна помітити реактивні системи залпового вогню "Ураган", які перебувають на озброєнні 120-ї бригади. Раніше ми припускали перекидання частин із цього округу до українського кордону, а тепер ця інформація підтвердилася. Таку передислокацію неможливо пояснити навчаннями (за винятком стратегічних, які мають відбутися тільки восени). Тому цілком ймовірно, що її мета - саме чинення тиску на Україну або підготовка до можливого наступу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-Таки да, Моисей Яковлевич, я за то слышал имею вам сказать и таки скажу откривенно, шо и у нас идёт переброска.
- И шо таки куда перебрасывают?
- Офис Президента перебросил нашего з вами головнокомандующего до Катару, а до того, он перебрасывал бюджетные деньги в свои фошорные фирмы.
Countdown To
пятница 16 апреля 2021 г. - це на http://ipvnews.org з'явилося ще 10 років назад. Локдаун Київ до 16 квітня 2021 року. Що ЦЕ?
Реально у пуйла не хватит всех сухупутных войск рашки для полноценного вторжения в Украину и он это знает.
просто гоняет понты
Даже вы уже научились находить сходство.
Як ви думаєте, як поведе себе головнокомандуючий у випадку повномасштабного військового наступу параші на Україну?
Виберіть варіант відповіді:
1. Організує достойно відсіч і буде стояти до перемоги?
2. Відразу капітулює?
3. Скаже, а ну вас нах і з*беться собі кудись чи то в Оман, чи то в Катар...
...
В Украине даже до сих пор нет на боевоем дежурстве ракетных систем, высокоточных боеприпасов к "Ольха" и "Нептун", не говоря уже про ОТРК - ГРом-2. Как будут останавливать ВСУ оккупанта РФ если попрут все эти эшелоны с разных направлений! Большие проблемы ВСУ.
- Командует!
Рашка что зря миллиарды долларов вбухала СП-2...что бы начинать полномасштабную войну, и разорвать все отношения с ЕС и торговые отношения тоже... ипо пасть под жесточайшие санкции....что то не верится.
А СП-2 и так достроят.. ЕС будет зависим скоро от Рф! А Украине будет в пролете 2024 г. со своей трубой. После того, как "СП-2" достроят, главный козырь в переговорах с Кремлем не только по транзиту его газа в ЕС автоматически отпадёт. И до истечения пятилетнего контракта с «Газпромом», в котором прописаны обязательные объёмы прокачки российского газа украинской территорией, тоже остается не так много времени. И, главное - после завершения его строительства энергетическая зависимость ЕС от РФ возрастет и обеспечит стабильность сбыта своего газа и доли на европейском рынке на многие годы вперед.
Тем более если было бы что серьезное...то Зеленский не куда бы не уехал. Значит все норм и под контролем, звонки Байдена и т.д.
В конце концов, полномасштабное наступление на широком фронте требует не только концентрации войск и техники, но и значительных запасов горючего, на котором эта техника будет ехать. Данных украинской разведки, а также стран НАТО о том, что Россия формирует подобные запасы в открытом доступе, нет. Хотя скрыть это практически невозможно при современных средствах аэрокосмической разведки. По мнению военных экспертов, это требует как минимум несколько месяцев. Риски, безусловно, есть всегда. В 2014-м никто не мог подумать, что Россия нападет на Украину, оккупирует территории и развяжет бойню на Донбассе. И готовить армию к возможному нападению необходимо. Из дня в день! Повышая боеспособность украинской армии в целом.
Во-первых, Кремлю крайне необходимо завершить строительство "Северного потока-2", который уже завершён на 95%. Его главной целью как раз и является избавление минимальной зависимости от Украины как страны-транзитера своего газа в ЕС. Читать полность тут --... https://analytics.hvylya.net/228235-pochemu-putin-ne-napadet-na-ukrainu
Хотя ничего нельзя исключать. Маневры и стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2021", которые пройдут в сентябре, представляют угрозу для Украины.
От неадекватного соседа РФ можно ожидать все что угодно, а армию ВСУ к возможному нападению необходимо готовить каждый день.