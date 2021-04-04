УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
43 612 170

Російська армія перекидає до кордону з Україною частини з Центрального військового округу. ФОТО

Російська дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднила докази перекидання до українського кордону частин армії РФ Центрального військового округу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, CIT спирається на матеріали, викладені в телеграм-каналі.

Дослідники зазначають: "2 квітня в TikTok з'явилося чергове відео, де видно ешелони з російською військовою технікою. Користувач твітера 666_mancer перевірив номер однієї з платформ за допомогою сервісу gdevagon, який дозволяє відстежувати актуальний стан залізничних вагонів. Виявилося, що з 30 березня до 11 квітня включно ця платформа прямує зі станції Юрга (Кемеровська область) на станцію Тресвятська у Воронезькій області біля кордону з Україною.

Читачі надіслали нам посилання на обговорення в одному з новосибірських пабліків, де було опубліковано ще одне відео з військовою технікою, зняте в Первомайському районі Новосибірська (нам вдалося підтвердити геолокацію, ешелон на відео прямує у західному напрямку). У коментарях користувачі зазначають Воронеж як пункт призначення, а також повідомляють, що "контрактників із Юрги на Україну відправляють".

У місті Юрга базуються 74-та мотострілецька і 120-та артилерійська бригади. БМП на ешелоні з відео з Новосибірська характерні для техніки мотострільців, а на відео з TikTok можна помітити реактивні системи залпового вогню "Ураган", які перебувають на озброєнні 120-ї бригади. Раніше ми припускали перекидання частин із цього округу до українського кордону, а тепер ця інформація підтвердилася. Таку передислокацію неможливо пояснити навчаннями (за винятком стратегічних, які мають відбутися тільки восени). Тому цілком ймовірно, що її мета - саме чинення тиску на Україну або підготовка до можливого наступу".

Російська армія перекидає до кордону з Україною частини з Центрального військового округу 01
Російська армія перекидає до кордону з Україною частини з Центрального військового округу 02

Автор: 

армія рф (18465) дослідження (621)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+57
А к Катару не перебрасывает? А то главное украинское сокровище сейчас туда переместилось.
показати весь коментар
04.04.2021 16:49 Відповісти
+47
Российская армия перебрасывает к границе с Украиной части из центрального военного округа - Цензор.НЕТ 9755
показати весь коментар
04.04.2021 17:03 Відповісти
+44
Российская армия перебрасывает к границе с Украиной части из центрального военного округа - Цензор.НЕТ 7214
показати весь коментар
04.04.2021 16:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Українці себе 30років так відчувають, з тих пір як обрали кравчучку.
показати весь коментар
04.04.2021 19:05 Відповісти
- Марк Савелович, ви таки слышали за то шо армия парашников перебрасывает к границе с Украиной части из центрального военного округа?
-Таки да, Моисей Яковлевич, я за то слышал имею вам сказать и таки скажу откривенно, шо и у нас идёт переброска.
- И шо таки куда перебрасывают?
- Офис Президента перебросил нашего з вами головнокомандующего до Катару, а до того, он перебрасывал бюджетные деньги в свои фошорные фирмы.
показати весь коментар
04.04.2021 16:57 Відповісти
И шо -прийдется совсем без головнокомандующего Курск занимать....
показати весь коментар
04.04.2021 19:08 Відповісти
ВРЕМЯ РОССИИ

Countdown To
пятница 16 апреля 2021 г. - це на http://ipvnews.org з'явилося ще 10 років назад. Локдаун Київ до 16 квітня 2021 року. Що ЦЕ?
показати весь коментар
04.04.2021 16:59 Відповісти
8.06.14-го Петро об'явив перемир'я з ворогом-це класика як не потрібно поводитися з ворогом,але це сивочолий "гетьман"
показати весь коментар
04.04.2021 16:59 Відповісти
Эти кацапские петухи отсосали у Чечни размером 170 км в длину и 100км в ширину. Просто интересно,на что они рассчитывают в Украине кроме дурацкого блефа? Условные Марфа и Сафронья из Урюпинска вряд ли обрадуются сыновьям приехавшим домой в виде "конструктора" после "отпуска" на Донбассе.
показати весь коментар
04.04.2021 17:00 Відповісти
они еще нарожают
показати весь коментар
04.04.2021 21:13 Відповісти
"Надо валить из этой страны". И зеленый обмылок уже чкурнул в Катар "искать инвестиции".
показати весь коментар
04.04.2021 17:01 Відповісти
Российская армия перебрасывает к границе с Украиной части из центрального военного округа - Цензор.НЕТ 9755
показати весь коментар
04.04.2021 17:03 Відповісти
пуйло сгоняет почти все боеспособные части сухопутных войск к Украине... уже скоро некого будет сгонять на границу с Украиной... ибо открытые останутся участки на востоке рашки с Китаем
Реально у пуйла не хватит всех сухупутных войск рашки для полноценного вторжения в Украину и он это знает.
просто гоняет понты
показати весь коментар
04.04.2021 17:05 Відповісти
А может пуйло надеется на помощь 5 колоны?
показати весь коментар
04.04.2021 18:13 Відповісти
мечтай-мечтай.
показати весь коментар
05.04.2021 05:50 Відповісти
Таке враження, що Зеленського вибрали для відпочинків на морі, а не для президентства...
показати весь коментар
04.04.2021 17:06 Відповісти
Не было ни одного месяца что бы "сокровище нации" не смоталось отдыхать куда нибудь в тёплые края. А помните какой тубан подняли когда Порох раз за пять лет за свой счёт полетел отдохнуть с семьёй на неделю на Мальдивы!? А сейчас все языки в жо*у позасовывали и сопят в тряпочку как будто бы ничего не происходит. И уже про "полужида Вальцмана" не вспоминают.
показати весь коментар
04.04.2021 17:18 Відповісти
Ну как не вспоминать? Все помним, даже не надейтесь.
Даже вы уже научились находить сходство.
показати весь коментар
05.04.2021 00:41 Відповісти
В российских средствах массовой лжи и дезинформации переодически продолжают публиковать видео переброски бандформирований в оккупированный Крым и на границу с Донбассом. Создается впечатление что массовый вброс однотипных видео сюжетов координруется из единого центра c одной целью - нагнетания массового психоза, паники и истерии в Украине
показати весь коментар
04.04.2021 17:10 Відповісти
Российская армия перебрасывает к границе с Украиной части из Центрального военного округа - Цензор.НЕТ 335
показати весь коментар
04.04.2021 17:10 Відповісти
янілох вже свалів.
показати весь коментар
04.04.2021 17:13 Відповісти
Уже свалила ?
показати весь коментар
04.04.2021 17:15 Відповісти
Тримається з останніх сил.
показати весь коментар
04.04.2021 17:19 Відповісти
Зеля так и сделал с перепугу.
показати весь коментар
04.04.2021 17:15 Відповісти
он же не понял что она как бы про майские праздники бреханула...уже перепукался и свалил ))))
показати весь коментар
04.04.2021 17:22 Відповісти
А давайте проведемо невеличке опитування.

Як ви думаєте, як поведе себе головнокомандуючий у випадку повномасштабного військового наступу параші на Україну?
Виберіть варіант відповіді:
1. Організує достойно відсіч і буде стояти до перемоги?
2. Відразу капітулює?
3. Скаже, а ну вас нах і з*беться собі кудись чи то в Оман, чи то в Катар...
показати весь коментар
04.04.2021 17:13 Відповісти
2 чи 3.
показати весь коментар
04.04.2021 17:25 Відповісти
Объявит перемирие, а потом парад на Крещатике, как в 2014-м
показати весь коментар
04.04.2021 17:32 Відповісти
Для пацієнтів в твоєму стані є такі ліки - галапередол, попробуй, може допоможуть.
показати весь коментар
04.04.2021 17:37 Відповісти
З криком - руськіє ідуть, поїде в Оман!
показати весь коментар
04.04.2021 18:24 Відповісти
Московити - не "руськіє", вони - росіяни.
показати весь коментар
05.04.2021 10:20 Відповісти
4. Посмотрит в глаза путину и договорится где-то по средине.
показати весь коментар
04.04.2021 19:03 Відповісти
Срати на такого головнокомандувача. В такому випадку я буду партизанити і ватну сволоту буду валити як зможу.
показати весь коментар
05.04.2021 11:50 Відповісти
Враг идёт.
показати весь коментар
04.04.2021 17:13 Відповісти
У него по графику "переутомление", а танки подождут.
показати весь коментар
04.04.2021 17:13 Відповісти
Російська армія перекидає до кордону з Україною частини з Центрального військового округу - Цензор.НЕТ 7401

...
показати весь коментар
04.04.2021 17:23 Відповісти
Московити для війни з Україною задіяли останній свій резерв оленеводів хантів і мансів. Смерть москалським окупантам.
показати весь коментар
04.04.2021 17:29 Відповісти
Забавные комментарии на телеграмм канале где выложены эти фото - "путин гнида, надеюсь войны не будет, но надо все таки узнать про переброску техники и с той стороны".
показати весь коментар
04.04.2021 17:31 Відповісти
Завтра люся с мендельшей скажут - прекратить панику, зеля ни сбегает, а совершает подвиг ради страны, героически перекрыв стратегическое катарское направление, он, в неравном бою, принимает на себя основной удар агрессора и мудрый нарИд это схавает... А если к ним подключится наталка с Г+Г, так ещё рейтинг возрастёт!
показати весь коментар
04.04.2021 17:43 Відповісти
Чистим пулеметы и сохраняем спокойствие! Слава Украине!
показати весь коментар
04.04.2021 17:48 Відповісти
да уж какое тут спокойствие....
показати весь коментар
04.04.2021 19:04 Відповісти
І в гранати запали закручуємо,та в буханці хліба для радісної зустрічі,, братьев,, ....
показати весь коментар
04.04.2021 19:14 Відповісти
пулеметы не помогут, тут только высокоточные боеприпасы ракеты к РСЗО, и противотанковые ракетные комплексы помогут уничтожить все эти эшелоны Рф.

В Украине даже до сих пор нет на боевоем дежурстве ракетных систем, высокоточных боеприпасов к "Ольха" и "Нептун", не говоря уже про ОТРК - ГРом-2. Как будут останавливать ВСУ оккупанта РФ если попрут все эти эшелоны с разных направлений! Большие проблемы ВСУ.
показати весь коментар
05.04.2021 01:04 Відповісти
посмокчуть.
показати весь коментар
04.04.2021 18:02 Відповісти
сейчас на катарских курортах хорошие скидки, зеленый янелох явно за казну страны печется, не поперся нагло в сезон, за три куша, а по горящим путевкам поехал, сама Мандель билеты резервировала... может кто вспомнит, сколько десятков раз за два года эта гнида уже успела за счет государства (народа) отдохнуть от своих видосиков и флешмобов-снбо по пятницам???
показати весь коментар
04.04.2021 18:08 Відповісти
Realno sto bolsaja cast etix soldat okazestia Donbasetiji,ne u granici a zajedut v Donbas na pomoc separatistam mozet kak mirotvoci?.Drugije ************* Krym i drugoje eto tolko fon.Vot sto skazet vasi kogda te zajedut Donbas kak Karabache dopustim?
показати весь коментар
04.04.2021 18:19 Відповісти
Мабуть ополченці днр на Крим збираються
показати весь коментар
04.04.2021 18:25 Відповісти
Да в такое напряженное время конче потрібно было ,ну кроме него некому ,ехать в Катар.А эта напряженность будет до осени.Осенью в Рашке выборы ,за Победу уже поднимали народ ,за Наш Крым тоже девиденты получили в 2018 ,теперь надо малороссиян сплотить угрозой со стороны НАТО и Украины
показати весь коментар
04.04.2021 18:47 Відповісти
Російська армія перекидає до кордону з Україною частини з Центрального військового округу - Цензор.НЕТ 8286
показати весь коментар
04.04.2021 19:04 Відповісти
эта паскуда всегда выбирает самое "подходящее" время. Тогда был майдан, сейчас все лежит из-за коронавируса... Не удивлюсь, если это не запугивание.
показати весь коментар
04.04.2021 19:06 Відповісти
презик дибил в Катаре, в такое время. И ездит только в южные страны даун
показати весь коментар
04.04.2021 19:20 Відповісти
походу Зеля сбежал, чтобы не участвовать в надвигающемся шухере
показати весь коментар
04.04.2021 19:38 Відповісти
Этак можно каждый раз придумывать причину не обороняться.
показати весь коментар
04.04.2021 19:21 Відповісти
- А где командующий?
- Командует!
показати весь коментар
04.04.2021 19:08 Відповісти
Цікаво, на яких фактичних даних грунтуються твердження багатьох коментаторів про те, що )(уйло не має достатньо військ щоб напасти?
показати весь коментар
04.04.2021 19:10 Відповісти
_А это чисто психологический вывих сознания такой, тупо уговаривают себя что всё хорошо, и вся недолга. Это из разряда "чур я в домике". Децкий сад, штаны на лямках... Глупцам бы внять что про это говорила израильским школьникам одна старенькая еврейка, пережившая Вторую Всемирную, лагеря и холокост. Да где там! Есть порода людей, до которых доходит что в доме пожар только когда горит уже прямо под ногами.
показати весь коментар
04.04.2021 22:22 Відповісти
В Московії є мінімум 1 міліон озброєних людей в боєздатних частинах. Плюс ЧВК. А в нас 200 тисяч немає. Цікаво, чому дурники вважають, що Московія не здатна піти по серйозному. Питаєш їх, а у відповідь суцільна маячня, про те, що )(уйло боїться якихось міфічних санкцій.
показати весь коментар
04.04.2021 22:29 Відповісти
_Говорю же - психология, вывих сознания. Стадии принятия травмирующей действительности. Тормозят крепко, плуги они. Крайне медленно осознают происходящее.
показати весь коментар
04.04.2021 22:35 Відповісти
У кацапов весеннее обострение .скоро 9 мая .
показати весь коментар
04.04.2021 22:30 Відповісти
Впрочем, причина нынешнего обострения на границах Украины - вполне вероятно лежит на дне Балтийского моря. Газогон "Северный поток - 2" - ключевой проект для российского руководителя. Разрушить транзит газа через Украину, сделать Берлин и Париж зависимыми от российских энергоносителей и можно брать Украину голыми руками. Завершение строительства подводной трубы затормозили американские санкции. Поэтому запугивания новой войной выглядит, как шантаж: "Если не дадите нам достроить "Северный Поток - 2 , то получите полномасштабную войну в Украине".
показати весь коментар
04.04.2021 23:15 Відповісти
.полномасштабную войну против Украины это врядли....РФ тогда ждет большие последствия, наступит пи...и крах полный ихней экономике, развал страны! Санкциями их добьют...и ЕС и США.
Рашка что зря миллиарды долларов вбухала СП-2...что бы начинать полномасштабную войну, и разорвать все отношения с ЕС и торговые отношения тоже... ипо пасть под жесточайшие санкции....что то не верится.

А СП-2 и так достроят.. ЕС будет зависим скоро от Рф! А Украине будет в пролете 2024 г. со своей трубой. После того, как "СП-2" достроят, главный козырь в переговорах с Кремлем не только по транзиту его газа в ЕС автоматически отпадёт. И до истечения пятилетнего контракта с «Газпромом», в котором прописаны обязательные объёмы прокачки российского газа украинской территорией, тоже остается не так много времени. И, главное - после завершения его строительства энергетическая зависимость ЕС от РФ возрастет и обеспечит стабильность сбыта своего газа и доли на европейском рынке на многие годы вперед.
показати весь коментар
05.04.2021 03:49 Відповісти
Слишком уж демонстративно кацапы все это делают, в фото- и видеоотчетами, больше похоже что берут на понт зельцмана и запад вцелом. А тут мендельвошка заявила о новых "договоренностях" в нормандском формате, и все это очень настораживает.
показати весь коментар
05.04.2021 01:52 Відповісти
Есть интересная статья! Почему ***** путин...на полномасштабное наступление не пойдет на Украину! Сейчас только разгонятся паника и истерию во всех СМИ.... пытаясь тем самым отвлечь внимание и так недовольных граждан от внутренних проблем!

Тем более если было бы что серьезное...то Зеленский не куда бы не уехал. Значит все норм и под контролем, звонки Байдена и т.д.
В конце концов, полномасштабное наступление на широком фронте требует не только концентрации войск и техники, но и значительных запасов горючего, на котором эта техника будет ехать. Данных украинской разведки, а также стран НАТО о том, что Россия формирует подобные запасы в открытом доступе, нет. Хотя скрыть это практически невозможно при современных средствах аэрокосмической разведки. По мнению военных экспертов, это требует как минимум несколько месяцев. Риски, безусловно, есть всегда. В 2014-м никто не мог подумать, что Россия нападет на Украину, оккупирует территории и развяжет бойню на Донбассе. И готовить армию к возможному нападению необходимо. Из дня в день! Повышая боеспособность украинской армии в целом.

Во-первых, Кремлю крайне необходимо завершить строительство "Северного потока-2", который уже завершён на 95%. Его главной целью как раз и является избавление минимальной зависимости от Украины как страны-транзитера своего газа в ЕС. Читать полность тут --... https://analytics.hvylya.net/228235-pochemu-putin-ne-napadet-na-ukrainu
показати весь коментар
05.04.2021 02:16 Відповісти
Кстати они могут концентрировать войска заранее, чтобы напасть после окончания строительства северного потока2, тем более что народ и власть у нас через пару недель начнет опять расслабляться, типа ничего страшного, а там новые зашквары зебилов подоспеют и угроза вторжения отойдет на второй план, а этого кацапам только и нужно. Впрочем они могут так же ждать например удобного случая, когда администрация США будет занята очередными бунтами негров и им будет не до выражения очень глубокой озабоченности.
показати весь коментар
05.04.2021 02:28 Відповісти
после окончания строительства СП-2 ...нападет, не нападет...это гадание на кофейной гуще....смысл нападать, что бы снова попасть под жесткие санкции...и хуже сделать еще себе во вред в экономике, которые у РФ и так серьезные проблемы!
Хотя ничего нельзя исключать. Маневры и стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2021", которые пройдут в сентябре, представляют угрозу для Украины.
От неадекватного соседа РФ можно ожидать все что угодно, а армию ВСУ к возможному нападению необходимо готовить каждый день.
показати весь коментар
05.04.2021 16:14 Відповісти
уже с рельсов один сошел)) видео есть
показати весь коментар
05.04.2021 02:16 Відповісти
Над Крымом пролететь борт №1 с туловищем №1 зассал.
показати весь коментар
05.04.2021 06:04 Відповісти
Украина давно объявила Крым закрытой для полетов зоной. И это явно не для того, чтобы самим это нарушать.
показати весь коментар
05.04.2021 10:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 