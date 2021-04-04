Російська армія перекидає до кордону з Україною частини з Центрального військового округу. ФОТО

Російська дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднила докази перекидання до українського кордону частин армії РФ Центрального військового округу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, CIT спирається на матеріали, викладені в телеграм-каналі.

Дослідники зазначають: "2 квітня в TikTok з'явилося чергове відео, де видно ешелони з російською військовою технікою. Користувач твітера 666_mancer перевірив номер однієї з платформ за допомогою сервісу gdevagon, який дозволяє відстежувати актуальний стан залізничних вагонів. Виявилося, що з 30 березня до 11 квітня включно ця платформа прямує зі станції Юрга (Кемеровська область) на станцію Тресвятська у Воронезькій області біля кордону з Україною.

Читачі надіслали нам посилання на обговорення в одному з новосибірських пабліків, де було опубліковано ще одне відео з військовою технікою, зняте в Первомайському районі Новосибірська (нам вдалося підтвердити геолокацію, ешелон на відео прямує у західному напрямку). У коментарях користувачі зазначають Воронеж як пункт призначення, а також повідомляють, що "контрактників із Юрги на Україну відправляють".

У місті Юрга базуються 74-та мотострілецька і 120-та артилерійська бригади. БМП на ешелоні з відео з Новосибірська характерні для техніки мотострільців, а на відео з TikTok можна помітити реактивні системи залпового вогню "Ураган", які перебувають на озброєнні 120-ї бригади. Раніше ми припускали перекидання частин із цього округу до українського кордону, а тепер ця інформація підтвердилася. Таку передислокацію неможливо пояснити навчаннями (за винятком стратегічних, які мають відбутися тільки восени). Тому цілком ймовірно, що її мета - саме чинення тиску на Україну або підготовка до можливого наступу".







