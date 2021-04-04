Російська армія перекидає до українського кордону мотострілецьку бригаду з Кемеровської області. ФОТО

Російська дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднила докази перекидання до українського кордону частин армії РФ із Кемеровської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі розслідувачів.

У повідомленні зазначається: "Користувач твітера @GirkinGirkin опублікував відео, де на залізничних платформах стоять танки Т-72Б3. На відео також видно номер однієї з платформ. Перевіривши його за допомогою сервісу gdevagon, ми встановили, що платформа рухається з Юрги Кемеровської області на залізничну станцію Маслівка в прикордонній Воронезькій області.

У довідці gdevagon також зазначено (ідентичні) номери відправника та одержувача вантажу в ЗКПО (загальноросійський класифікатор підприємств і організацій) - 07703609. Шляхом простого пошуку ми встановили, що цьому номеру відповідає військова частина 21005 - 74-та гвардійська мотострілецька бригада, яка базується в місті Юрга. Ця частина була переозброєна на танки Т-72Б3 ще у 2015 році.

Тож ми отримали додаткове підтвердження того, що мотострільців із Центрального військового округу перекидають у напрямку українського кордону (про що ми вже писали раніше)".

