УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9475 відвідувачів онлайн
Новини Фото Коронавірус і карантин
5 856 46

Для прийому хворих на COVID-19 обладнали корпус медичного коледжу у Львові. ФОТОрепортаж

У Львівській лікарні швидкої допомоги облаштували нові місця для хворих на COVID-19 у коридорах і аудиторіях прилеглого медичного коледжу післядипломної освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Через високу захворюваність у регіоні госпіталізації потребують все більше людей. За словами гендиректора лікарні Олега Самчука, станом на 4 квітня у відділенні лежить близько 450 хворих.

Для прийому хворих на COVID-19 обладнали корпус медичного коледжу у Львові 01
Для прийому хворих на COVID-19 обладнали корпус медичного коледжу у Львові 02

Читайте також: Головний лікар харківської лікарні помер через ускладнення після важкої форми коронавірусу

Для прийому хворих на COVID-19 обладнали корпус медичного коледжу у Львові 03
Для прийому хворих на COVID-19 обладнали корпус медичного коледжу у Львові 04
Для прийому хворих на COVID-19 обладнали корпус медичного коледжу у Львові 05
Для прийому хворих на COVID-19 обладнали корпус медичного коледжу у Львові 06

Читайте також: Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий

Для прийому хворих на COVID-19 обладнали корпус медичного коледжу у Львові 07
Для прийому хворих на COVID-19 обладнали корпус медичного коледжу у Львові 08
Для прийому хворих на COVID-19 обладнали корпус медичного коледжу у Львові 09
Для прийому хворих на COVID-19 обладнали корпус медичного коледжу у Львові 10

Читайте також: "Ковідні" лікарні Львівщини завантажено на 73%, - ОДА

Автор: 

карантин (18172) Львів (3129) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2522)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
https://censor.net/ru/user/473148 - зате бубочці допомогає лише одне
Для прийому хворих на COVID-19 обладнали корпус медичного коледжу у Львові - Цензор.НЕТ 9717
показати весь коментар
04.04.2021 20:57 Відповісти
+4
https://censor.net/ru/user/402400 - рускагаварящим свиноскотам помогает лишь одно. Ягель и бояра, а также класный пендель в копчик.
показати весь коментар
04.04.2021 20:59 Відповісти
+3
Почему какой-то чёрт хочет отобрать чью-то надежду? Если кому-то легче с иконой то пусть будет икона. Вера дело каждого, и не чертам указывать что им делать.
показати весь коментар
04.04.2021 21:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
главное шо иконка на стене...... а нафига лекарства то?
мммм...., да, седня вроде как бы "праздник". у нас беснуются тоже попы, ну, типо гр.кат.
но блин - вирусу как-кто наср., нет?
бесноваться мона и в масках и в илонах.....
дурацкие мантры из-за вируса не помогут, чучела в рясах должны помнить это.

толстые мужики в платьях говорят про летающих дураков с крылышками - мммм, круто чо
показати весь коментар
04.04.2021 20:44 Відповісти
У греко-католиків свято разом з православними...
показати весь коментар
04.04.2021 20:48 Відповісти
нет, новость была шо у наших, ну, гр.кат., чедня вроде, даже попы кричали седня
показати весь коментар
04.04.2021 20:56 Відповісти
Не пиши того, чого не знаєш. Купи краде у греко-католицькіф церкві церковний календар. Сьогодні у нас Хрестопоклонна Неділя. Це перше. І друге:тобі УГКЦ заважає жити?
показати весь коментар
04.04.2021 21:12 Відповісти
та мне как-то побоку
мешает т.к. воют попы и плюс идут налоги на храмы, напр. на храм Паши Мерседеса два ляма в год, ну и плюс попы оббирают верунов и налоги не платят.
чего бы и не мешала там бы мне любая церковь то? ну и да, попы часто сбивают пешеходов например - мешает? ....... ДА!
показати весь коментар
05.04.2021 07:32 Відповісти
Ти може не знаєш, що при храмах УГКЦ діють притулки для безхатченків, є окремі притулки для жертв домашнього насилля, де проживають жінки, часто з дітьми, з яких знущалися твкі от, які не приймають християнських цінностей чоловіки? Може ти не знаєш, що при храмах також діють безкоштовні столови, де хачуються не лише безхатченки, але й багато пенсіонерів? Державі начхати на цих людей. А церква їм допомагає. Скільки безхатченків ти пригрів у мороз? Може нагодувпв когось? Церква робить твою роботу, яку ти ніколи робити не будеш. А ти знаєш, скільки людей змогли пролікуяатися, чи поїхати оперувати я за кордон завдяки допомозі церкви? Ти вважаєш, що гроші виділяє держава, чи дають олігархи? Чи тобі це просто не цікаво? Ти погугли, скільки волонтерської допомоги отці-волонтери саме з храмів і монастирів УГКЦ самі відвезли на фронт. Може тому тобі вони заважають? Чи відомо тобі, що перші патюртвї кевларлвих шоломі для добробатів вивозили з Польщі в тому числі і св'ященники УГКЦ. А замість ікони можна звичайно і портрет сраліна повісити. Чи Саманту Фокс з грудьми 4-го розміру. У вас, тих, у кого батьки були членами компартії, немає жодного уявлення про те, як функціонує церква. Ви жодного разу не цікавилися процесами, які там відбуваються. Ви живете у полоні стереотипів, щаложених комуністичною пропагандою. В той час, яксестри монастирів УГКЦ, спеціально навчені для доглядом за хворими, в тому числі і на КОВІД, допомагають у лікарнях доглядати за хворими, ви пишете дурню про те, що вам це заважає.
показати весь коментар
05.04.2021 09:21 Відповісти
не були
а в Комсомолі був і ти, а я - ні.
друге - благодійність і атеїсти робл*ть, так шо не особо притон потрібен з двома атиками угорі.
сто мішківв цукру в Арику = якось крутіш аніж 2 бідони гречки на Борщагівці.
чи не так? чи люди чимось розділяются? ну так якщо звернутись до писанини ООН, то ви міг би під суд піти, сказавши шо 100 нігерів не кращі за 2-х бомжів на Дарниці... жартую, але воно так і є.
плюс, я вже сказав шо попи жеруть бабло з податків наших - я б теж нагодував 20 бомжів за мільйон грн.
у чому проблема?
плюс віруни викладають мільярди в рік за то шо їм "гріхи відпускають"
класний бізнес, не знаходите?
показати весь коментар
05.04.2021 09:45 Відповісти
Якщо ти знайдеш хоч в одному храмі УГКЦ цінник на послуги і покпжеш, то я визнаю, що в чомусь ти правий. Чи знаєш, чому сралін хотів знищити УГКЦ? Чи знаєш, чому св'ященник УГКЦ сиділи у концтаборах з упівцями? Чи знаєш, чому кардинал Йосип Сліпий був в'язнем совісті у совєиів? Чи знаєш, що у Львові функціонує гарнізонниц храм Петра і Павла, який опікується армією, її потребами? Ти пишеш дурню. Не приписвй гріхи мацковської секти українським церквам. Є дуже багато людей, навіть атеїстів, які вдячні Церкві за допомогу і які можуть підтвердити, що лише від неї отримали допомогу.
показати весь коментар
05.04.2021 09:55 Відповісти
ну так, все так як ви сказав. ну але то шо сміх викликає те шо віруни стверджують.. ну шо я маю казати шо вірять в ноїв та їхні ковчеги? маячня, он, згадую "уроки" в садочку з "христ. етики" - на повному серйозі стверджували цю фігню.
то дев.яності роки.
ну блін - планеті ж не 7000 років, нє?
але віруни не вибирають - динозаври існували, але й існував "Ной" - ну бляха муха, щось тут не те?
і так - а шо тут ви за УГКЦ сказав? вони теж кажуть про того ж Яхве шо і біси з Гундяйщини. бізнес, сер, тільки бабло рубають
показати весь коментар
05.04.2021 10:05 Відповісти
Щ вони кажуть, вас ніхто не змушує повторювати, чи у це вірити. Але заявляти, що вони вам заважають жити - то не є правильно.
показати весь коментар
05.04.2021 10:08 Відповісти
ну так попи верещать та й присвоюють, зокрема, в т.ч., пільги - чо, мені має бути побоку шо мене грабують? коло капища зробл*ть дорогу собі шоб джипи паркувати, а у мене на вулиці - болото.
зачіпають мої інтереси таким чином. плюс - вчора чи коли там чув скавчання попів - біснуються.
чи це не "зачіпка" інтересів? га?
плюс навіть те що попи озвірювали тих шо потім "зненацька" стали атеїстами, ну просто так, від балди стали, нє?
от просто леніна і всіх інших зла сотона образила, ні?
давай не будемо сперечатись, бо повторю - Всесвіту 7000 років? так як мона простежити, нє?
показати весь коментар
05.04.2021 10:35 Відповісти
Які пільги? Компослуги - на загальних підставах, лікарняних немає і так далі. Про пвльи - то до Коломойського і Ахметова. Вони отрмують надприбутки. Церква - неприбуткова організація. І вам не потрібно нападати на українську (це ключове), церкву, яка підбирає всю соціальну місію, яку не виконує держава. Є ворожа для України церква, чи секта - мацковська. Ви б краще її атакували. Тоді б вас і зрозуміли, і підтримали. А так ви допомагає е кацапами у ідеологічні війні. Це її мета - принизити і знищити українську церкву, як одного з волонтерів і носіїв українського духу.
показати весь коментар
05.04.2021 10:56 Відповісти
брешете, бо ше пару років була тут новина шо Лаврі викладає бюджет 2млн. в рік, а також, ну, може інша новина шо капища платять щось тільки 25% за газ та може і все інше.
і так - якщо типу збрехав я - то вибачусь. просто запам.ятав, ну, не люблю дармоїдів.
а, ще - доводити це не мені, просто віруни говорять шоб я доводив шо Яхве - фікція, так блін, доводити має стверджувач.
нє, за пільги попів - "клянусь" шо реально читав тут, мінімум за то шо Паша Мерседес сказав, у новині тобто було шо 2млн. бюджет дає цим тридварасам в халатах
показати весь коментар
05.04.2021 11:38 Відповісти
УГКЦ сьогодні святкує хрестопоклонну неділю, середина посту. Пасха 2 травня.
показати весь коментар
04.04.2021 21:14 Відповісти
а, ну так - то "упц" разом з Гунділом Кіряєвим... стоп, та й "угкц" теж, то суто католики святкують "польську пасху"
коротше пішли вони всі хто на Путіна, а хто до дупи. до біса мені ті свЯта, якщо знаю шо "віра" помогає рівно настільки скільки летить куля.... нічо собі сказанув)))
показати весь коментар
05.04.2021 07:35 Відповісти
Якщо це допомагає хворому почуватися спокійніше- то нехай.
показати весь коментар
04.04.2021 20:50 Відповісти
то и почувася. я - атеист
показати весь коментар
04.04.2021 20:57 Відповісти
Значить тобі має бути байдуже.
показати весь коментар
04.04.2021 22:36 Відповісти
оно то так, но напр. - че я должен слушать вопли попов и видеть верозавров шо беснуются, а также платить на очередной Мерс для напр. Паши Мерседеса?
гос-во то льготы попам дает.
так шо сидели бы веруны в подвалах как когда-то - никто бы и слова не сказал то)
показати весь коментар
05.04.2021 07:15 Відповісти
а, соррі, ну так - хай почуваються, проте не всі вірять в маячню. шо - кожен раз хворого запитувати - не заражений він православ.ям, або католицтвом шолі?
можна опше Гарі Поцера повісити там, або Бетмена - рез-т то й же буде. б*же, ви в курсі шо в 32-33-х роках в кожній хаті було купа іконок, проте не було хліба? ну й шо, допомогло?
в мене баба з дідом тримали декілька мішків на горищі х обрізками хліба, при тому шо самі не голодували. неу і образІв було в хаті немало, хоча дід атеїстом був. а бабка - як і всі бабки - любила попів і мантри бурмотіти.
показати весь коментар
05.04.2021 07:41 Відповісти
Вибач, але ти таки віруючий. Твій атеїзм для тебе реально релігія.
показати весь коментар
05.04.2021 07:57 Відповісти
брехня - просто смішно шо віруни вірять в те що планеті 7000 років, по факту. то типу як вірити можна в те що це так воно і є? я ось скажу шо існують однороги - і скажу шо хто не вірить в них .... виявляється теж віруни(що їх немає)
абсурд ж.
показати весь коментар
05.04.2021 08:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/402400 - рускагаварящим свиноскотам помогает лишь одно. Ягель и бояра, а также класный пендель в копчик.
показати весь коментар
04.04.2021 20:59 Відповісти
я тока пишу на рос. языке, а базарю на нашем. ой блин - а вы на каком щас написал то?
а с боярой осторожно надо - уже не раз чуть не помер, ну, напр. уснул на морозе или башкой ударился, падая или со стулом вместе навернулся и тоже уснул
показати весь коментар
05.04.2021 07:19 Відповісти
мне нравится шо вы написали....жизненно
показати весь коментар
04.04.2021 21:07 Відповісти
ну так это же правда - почитайте напр. как в средневековье "боролись" попы с чумой - сотни тыс. веропитеков благополучно отправились к сотоне(грех ведь - самоубились же получается)
показати весь коментар
05.04.2021 07:21 Відповісти
Почему какой-то чёрт хочет отобрать чью-то надежду? Если кому-то легче с иконой то пусть будет икона. Вера дело каждого, и не чертам указывать что им делать.
показати весь коментар
04.04.2021 21:08 Відповісти
Аваков то тут при чем то?
и да - че его назвали "чертом", если он вроде не сидел на кичмане даже?
показати весь коментар
05.04.2021 07:16 Відповісти
Післядипломна освіта
...дипломированное недообразование...
Страшнэ -- шо в тексте, шо на фотках.
показати весь коментар
04.04.2021 20:53 Відповісти
Последипломная практика - это тоже входит в курс обучения.
показати весь коментар
05.04.2021 08:35 Відповісти
https://censor.net/ru/user/473148 - зате бубочці допомогає лише одне
Для прийому хворих на COVID-19 обладнали корпус медичного коледжу у Львові - Цензор.НЕТ 9717
показати весь коментар
04.04.2021 20:57 Відповісти
Ого як його попердолило. Кокаїн...
показати весь коментар
04.04.2021 21:34 Відповісти
Ач як ковбасить!
показати весь коментар
04.04.2021 22:20 Відповісти
показати весь коментар
04.04.2021 20:58 Відповісти
Уроды! Просто уроды ***! В Китае за 10 дней больницу построили, а эти что творят?! Больные рядом, они же просто перезаражают друг друга, культивирую новые штамы вируса...
показати весь коментар
04.04.2021 20:59 Відповісти
да...уж....мне интересно было бы поработать с етими людьми.....без маски.
показати весь коментар
04.04.2021 21:09 Відповісти
-- Шо с твоей тёщей случилось?
-- Палец порезала...
-- А чего хоронят?
-- Та, добил, шоб не мучалась...
показати весь коментар
04.04.2021 21:09 Відповісти
- От чего твоя тёща померла?
- Грибами отравилась.
- А топоряка в спине почему торчит?
- Дык ведь грибы есть не хотела...
показати весь коментар
04.04.2021 21:13 Відповісти
если всех выживших из этого заведения, потом занести в число вакцинированных, то статистику по вакцинации можно чуть-чуть, на донышке, улучшить )
показати весь коментар
04.04.2021 21:10 Відповісти
Для прийому хворих на COVID-19 обладнали корпус медичного коледжу у Львові - Цензор.НЕТ 6606
показати весь коментар
04.04.2021 21:16 Відповісти
А крім коронавіруса тепер є які-небудь хвороби?
Наприклад, онкологія або зубна біль...
показати весь коментар
04.04.2021 21:20 Відповісти
Помитись вони й додому збігають, мабуть.
показати весь коментар
04.04.2021 21:25 Відповісти
Та немає жодного ковіда тo всe придумали шахраї а ці фотографії - фотошоп!
показати весь коментар
04.04.2021 21:28 Відповісти
Які свинячі коментарі... Обладнали - добре, молодці!
показати весь коментар
04.04.2021 21:28 Відповісти
молодцы, правильно.
показати весь коментар
05.04.2021 04:05 Відповісти
 
 