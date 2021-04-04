Для прийому хворих на COVID-19 обладнали корпус медичного коледжу у Львові. ФОТОрепортаж

У Львівській лікарні швидкої допомоги облаштували нові місця для хворих на COVID-19 у коридорах і аудиторіях прилеглого медичного коледжу післядипломної освіти.

Через високу захворюваність у регіоні госпіталізації потребують все більше людей. За словами гендиректора лікарні Олега Самчука, станом на 4 квітня у відділенні лежить близько 450 хворих.





