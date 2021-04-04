Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію. ФОТОрепортаж

Вертолітники бригади транспортної авіації спільно з групою спеціальної підготовки відпрацювали вправи з безпарашутного десантування та евакуації за допомогою комплекту знімного бортового обладнання "Адаптер-М1".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Застосування цього комплексу дозволяє здійснювати висадку особового складу на обмежені ділянки чи ділянки зі складним рельєфом, коли звичайна посадка неможлива.

Десантування можна проводити у два потоки (двома канатами), якщо демонтовано створки вантажної кабіни. А забезпечити одночасну евакуацію - за допомогою канату, що закріплюється через люк зовнішньої підвіски вертольота.

Дивіться також: Підрозділи окремої мотопіхотної бригади проводять бойове злагодження на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

Складність цього завдання полягає в скоординованості дій командира і бортового техніка під час висіння на малій висоті. Коли необхідно одночасно врахувати вітер, зміну навантаження і центрування та інші фактори. З цим завданням екіпажі впоралися відмінно.









Дивіться також: В українсько-британських навчаннях "Cossack mace-2021" візьмуть участь не менше 5 держав-членів НАТО та понад 1 тис. військовослужбовців. ФОТОрепортаж











Дивіться також: Військовослужбовці інженерно-саперних підрозділів за підтримки артилерії та авіації тренувалися на адмінмежі з Кримом облаштовувати мінно-вибухові загородження. ВIДЕО



