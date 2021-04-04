УКР
Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію. ФОТОрепортаж

Вертолітники бригади транспортної авіації спільно з групою спеціальної підготовки відпрацювали вправи з безпарашутного десантування та евакуації за допомогою комплекту знімного бортового обладнання "Адаптер-М1".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Застосування цього комплексу дозволяє здійснювати висадку особового складу на обмежені ділянки чи ділянки зі складним рельєфом, коли звичайна посадка неможлива.

Десантування можна проводити у два потоки (двома канатами), якщо демонтовано створки вантажної кабіни. А забезпечити одночасну евакуацію - за допомогою канату, що закріплюється через люк зовнішньої підвіски вертольота.

Складність цього завдання полягає в скоординованості дій командира і бортового техніка під час висіння на малій висоті. Коли необхідно одночасно врахувати вітер, зміну навантаження і центрування та інші фактори. З цим завданням екіпажі впоралися відмінно.

Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію 01
Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію 02
Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію 03
Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію 04

Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію 05
Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію 06
Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію 07
Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію 08
Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію 09

Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію 10
Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію 11

авіація (4243) військові навчання (2794) вертоліт (888)
+5
А Буратіну викликали в Катар на зустріч з емісарами ***** щоб отримав інструкції.
04.04.2021 22:00 Відповісти
+4
Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію - Цензор.НЕТ 7685
04.04.2021 22:34 Відповісти
+3
Так вот как похитили Чауса! Если это правда наши спецслужбы и Зеленский перенимает опыт Израиля ловить врагов по всему свету - снимаю шляпу. Говорят скоро будет в Украине.
04.04.2021 21:49 Відповісти
на втором фото рядовой Христос )))
04.04.2021 21:46 Відповісти
?
Бригада транспортной авиации отработала беспарашютное десантирование и эвакуацию - Цензор.НЕТ 7046Бригада транспортной авиации отработала беспарашютное десантирование и эвакуацию - Цензор.НЕТ 1106
04.04.2021 21:53 Відповісти
рядовой ди каприо?
04.04.2021 21:54 Відповісти
не вижу с фронта рядовую
04.04.2021 21:55 Відповісти
...три дні по твітерах бомбило, а от іще й десанта викинули
04.04.2021 22:01 Відповісти
Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію - Цензор.НЕТ 7685
04.04.2021 22:34 Відповісти
Прикольно, робота для тех кто любит адреналин и приключения.
04.04.2021 21:49 Відповісти
Так вот как похитили Чауса! Если это правда наши спецслужбы и Зеленский перенимает опыт Израиля ловить врагов по всему свету - снимаю шляпу. Говорят скоро будет в Украине.
04.04.2021 21:49 Відповісти
Кто говорит ???
04.04.2021 21:53 Відповісти
Его, Чауса - адвокат
04.04.2021 21:56 Відповісти
Но мы об этом ничего не узнаем)))
04.04.2021 22:10 Відповісти
Безпочвенно подумал, ну и написал, естественно. Шляпу не забудь одеть.
04.04.2021 22:23 Відповісти
а я думал беспарашютное это выбросить без парашюта...
04.04.2021 21:58 Відповісти
А Буратіну викликали в Катар на зустріч з емісарами ***** щоб отримав інструкції.
04.04.2021 22:00 Відповісти
вночі за вовчими ярами
зайці писали в телеграмі
і прочитала там сосна:
"стрічайте квітами. Весна"
04.04.2021 22:03 Відповісти
куришь?
04.04.2021 22:04 Відповісти
нє-а, це Ліна Василівна
але ж як ******* звучить
04.04.2021 22:24 Відповісти
прєз сваліл - керує мєндєль

https://twitter.com/Vlad_Underwood

https://twitter.com/Vlad_Underwood Ukraine DIY https://twitter.com/Vlad_Underwood @Vlad_Underwood

Резервісти мобілізуються, літаки з озброєнням прибувають, то хто керувати буде?

"Україна продовжує вести переговори на різних рівнях, зокрема з країнами Нормандського формату (до якого входять Україна, Німеччина, Франція, Росія). Незабаром Офіс Президента вийде з певними досягнутими домовленостями, з певними результатами з питання, як проходять перемовини щодо досягнення миру. Якою б не була ситуація - ми все одно будемо йти в напрямку досягнення миру. Така позиція Президента Володимира https://www.ukrinform.ua/tag-zelenskij Зеленського та його команди", - сказала Мендель.
04.04.2021 22:13 Відповісти
лучше бы вы отработали сброс зели без парашюта
04.04.2021 22:04 Відповісти
На зеленій парасольці, як Верещучку.
04.04.2021 22:07 Відповісти
Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію - Цензор.НЕТ 8782
04.04.2021 22:07 Відповісти
Москаляку на гілляку.
04.04.2021 22:09 Відповісти
Пока Украинцы тренируются отражать агрессию кацапов. Слуги подмахивают партии шария, зеленский дал добро?

«Слуги народа» утверждают, что не голосовали в Одесском райсовете за памятник «куликовцам», но это не так

Представители фракции президентской политсилы «Слуга народа» в Одесском райсовете утверждают, что не голосовали в поддержку https://dumskaya.net/news/odesskiy-raysovet-progolosoval-za-ustanovku-pamy-140263/ заявления Партии Шария по поводу установки памятника любителям России, погибшим 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов на Куликовом поле .
Об этом заявил глава фракции СН Дмитрий Шпинарев, передает корреспондент «Думской».

https://dumskaya.net/pics/b2/picturepicture_161754631213286079340265_38626.jpg Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію - Цензор.НЕТ 5068
Текст обращения Черноиваненко, который опубликовал Барвиненко

По его словам, «слуги» дали только один голос: мол, зампред собрания Светлана Деордиева ошибочно подняла руку.
Однако на видеозаписи сессии видно, как обращение (или запрос) поддерживают все присутствующие депутаты, кроме представителей «Евросолидарности», которые тогда покинули зал заседаний, а председатель совета Виталий Барвиненко объявляет, что решение принято «единогласно».
Позже Барвиненко заявил, что в обращении депутата от Партии Шария Александра Черноиваненко речь шла только о создании рабочей группы, которая займется «разработкой предложений об увековечении памяти жертв трагедии».
Правда, до этого депутатам раздали другой текст, где прямо говорилось о необходимости установки памятника конкретно «куликовцам». Именно его зачитывал во время сессии Черноиваненко.
По нашим данным, голосование за этот провокационный документ было необходимо Барвиненко, чтобы протащить https://dumskaya.net/news/odesskiy-raysovet-v-dva-raza-menshe-vydelil-sred-140243/ программу , по которой собрание «простимулировало» будущих сотрудников райгосадминистрации на миллионы гривен.
Увы, обсуждать поведение главы райсовета и заявлять о фальсификации итогов голосования «слуги» не спешат.
Как бы то ни было, никаких правовых последствий это решение районного собрания иметь не будет - в отличие от политических.
04.04.2021 22:14 Відповісти
Круто !
04.04.2021 22:15 Відповісти
Падал я кадысь на такой верёвке... -- с парашютом отказался!

...щас жалею страшно... *)
04.04.2021 22:17 Відповісти
молодці, хлопці! відпрацювання складних впрв на навчаннях допоможе уникнути помилок у бойових обставинах, якщо знадобиться. усім хто регоче в темі раджу хоч раз спробувати так само "погойдатись" під брюхом гвинтокрила у повному спорядженні...
04.04.2021 22:21 Відповісти
Дуже круто...
04.04.2021 22:44 Відповісти
Прям цирк дю солей.
04.04.2021 22:58 Відповісти
Цирк Дю Солей обанкротился и прекратил существование
05.04.2021 01:34 Відповісти
Куди ці ДЛБи збираються дисантуватись,в Крим чи в ЛуганДон? Хом'як-Іловайський вміє тікати ,а не наступать.
04.04.2021 23:09 Відповісти
 
 