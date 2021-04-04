Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію. ФОТОрепортаж
Вертолітники бригади транспортної авіації спільно з групою спеціальної підготовки відпрацювали вправи з безпарашутного десантування та евакуації за допомогою комплекту знімного бортового обладнання "Адаптер-М1".
Застосування цього комплексу дозволяє здійснювати висадку особового складу на обмежені ділянки чи ділянки зі складним рельєфом, коли звичайна посадка неможлива.
Десантування можна проводити у два потоки (двома канатами), якщо демонтовано створки вантажної кабіни. А забезпечити одночасну евакуацію - за допомогою канату, що закріплюється через люк зовнішньої підвіски вертольота.
Складність цього завдання полягає в скоординованості дій командира і бортового техніка під час висіння на малій висоті. Коли необхідно одночасно врахувати вітер, зміну навантаження і центрування та інші фактори. З цим завданням екіпажі впоралися відмінно.
Резервісти мобілізуються, літаки з озброєнням прибувають, то хто керувати буде?
"Україна продовжує вести переговори на різних рівнях, зокрема з країнами Нормандського формату (до якого входять Україна, Німеччина, Франція, Росія). Незабаром Офіс Президента вийде з певними досягнутими домовленостями, з певними результатами з питання, як проходять перемовини щодо досягнення миру. Якою б не була ситуація - ми все одно будемо йти в напрямку досягнення миру. Така позиція Президента Володимира https://www.ukrinform.ua/tag-zelenskij Зеленського та його команди", - сказала Мендель.
«Слуги народа» утверждают, что не голосовали в Одесском райсовете за памятник «куликовцам», но это не так
Представители фракции президентской политсилы «Слуга народа» в Одесском райсовете утверждают, что не голосовали в поддержку https://dumskaya.net/news/odesskiy-raysovet-progolosoval-za-ustanovku-pamy-140263/ заявления Партии Шария по поводу установки памятника любителям России, погибшим 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов на Куликовом поле .
Об этом заявил глава фракции СН Дмитрий Шпинарев, передает корреспондент «Думской».
https://dumskaya.net/pics/b2/picturepicture_161754631213286079340265_38626.jpg
Текст обращения Черноиваненко, который опубликовал Барвиненко
По его словам, «слуги» дали только один голос: мол, зампред собрания Светлана Деордиева ошибочно подняла руку.
Однако на видеозаписи сессии видно, как обращение (или запрос) поддерживают все присутствующие депутаты, кроме представителей «Евросолидарности», которые тогда покинули зал заседаний, а председатель совета Виталий Барвиненко объявляет, что решение принято «единогласно».
Позже Барвиненко заявил, что в обращении депутата от Партии Шария Александра Черноиваненко речь шла только о создании рабочей группы, которая займется «разработкой предложений об увековечении памяти жертв трагедии».
Правда, до этого депутатам раздали другой текст, где прямо говорилось о необходимости установки памятника конкретно «куликовцам». Именно его зачитывал во время сессии Черноиваненко.
По нашим данным, голосование за этот провокационный документ было необходимо Барвиненко, чтобы протащить https://dumskaya.net/news/odesskiy-raysovet-v-dva-raza-menshe-vydelil-sred-140243/ программу , по которой собрание «простимулировало» будущих сотрудников райгосадминистрации на миллионы гривен.
Увы, обсуждать поведение главы райсовета и заявлять о фальсификации итогов голосования «слуги» не спешат.
Как бы то ни было, никаких правовых последствий это решение районного собрания иметь не будет - в отличие от политических.
