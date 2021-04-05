УКР
Стадіон "Металург" реконструюють у Кривому Розі: Нові трибуни, тренерські, спортзали, коментаторські та VIP-зона. ФОТОрепортаж

У межах реконструкції стадіону "Металург" у Кривому Розі облаштовують сучасну, якісну та безпечну спортивну арену за стандартами ФІФА та УЄФА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.

"Цьогоріч за програмою Президента "Велике будівництво" в області будуємо басейни та реконструюємо стадіони. Наймасштабніший проєкт – "Металург" у Кривому Розі. Роботи вже почалися", - повідомив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

На стадіоні "Металург", за його більш ніж 50-річну історію, відбувалися легендарні матчі. Потім стадіон довгий час стояв занедбаний, а трибуни перебували в аварійному стані.

Стадіон Металург реконструюють у Кривому Розі: Нові трибуни, тренерські, спортзали, коментаторські та VIP-зона 01

"Розпочато масштабну реконструкцію - дуже важлива подія для Кривого Рогу. Хочеться, щоб стадіон "Металург" став однією з найкращих арен області та справжньою гордістю містян. А ще хорошою базою для розвитку спорту", - сказав нардеп "Слуги народу" Юрій Корявченков.

Після реконструкції стадіону на ньому буде "живий" газон зі спеціальною системою поливу та підігріву. Також побудують нові трибуни на 19 тис. глядачів, серед яких будуть передбачені й місця для людей з інвалідністю. Встановлять потужні прожектори для освітлення, електронні табло.

Стадіон також буде оснащений сучасною пожежною та охоронною сигналізацією, системою відеоспостереження. Для зручності глядачів будуть зроблені кілька виходів, оснащені електронними турнікетами. Навколо стадіону облаштують бігові доріжки і зону для стрибків із жердиною.

Стадіон Металург реконструюють у Кривому Розі: Нові трибуни, тренерські, спортзали, коментаторські та VIP-зона 02

У приміщеннях під трибунами облаштують спортивні зали, роздягальні та тренерські. Можна буде займатися важкою атлетикою, боксом, фітнесом, карате та греко-римською боротьбою. Побудують також 4-поверхову будівля з VIP-зоною, коментаторськими і місцями для журналістів.

Як повідомлялося, заступник глави ОП і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що президентська програма будівництва інфраструктури в 2021 році розшириться на кілька важливих напрямків - "Велика реставрація" культурних пам'яток України, доступне іпотечне кредитування і фінансовий лізинг, розвиток мережі регіональних авіахабів, розвиток мережі приміських експресів і швидкісних поїздів між найбільшими містами.

Стадіон Металург реконструюють у Кривому Розі: Нові трибуни, тренерські, спортзали, коментаторські та VIP-зона 03

+18
05.04.2021 09:22 Відповісти
+16
05.04.2021 09:20 Відповісти
+15
05.04.2021 09:22 Відповісти
дорог нет, ямы, они стадион делают
05.04.2021 09:19 Відповісти
так патріотичненько...великому місту - великий футбол
ми писали, що боротьбою з контрабандистами громадян позбавлять не лише недорогих одягу та взуття, а й закарпаття - футболу(команда минай)
а ще писали, що залізна руда під боротьбу з контрабандою не ввійшла і це додасть наснаги криворізькому футболу
ось як воно виходить
05.04.2021 09:29 Відповісти
05.04.2021 09:20 Відповісти
05.04.2021 09:22 Відповісти
У вєлічайшаго піар понад усьо.
05.04.2021 09:23 Відповісти
Стадион "Металлург" реконструируют в Кривом Роге: Новые трибуны, тренерские, спортзалы, комментаторские и VIP-зона - Цензор.НЕТ 4577
05.04.2021 09:24 Відповісти
А фігалі стадіон, на якому раніше грав приватний Бєнін клуб Кривбас, реконструюють за державні кошти???

У нас навіть до Євро-2012 за державні кошти лише 2 стадіони зробили - побудували львівський і реконструювали Олімпійський, бо ці стадіони не належать жодному клубу!
05.04.2021 09:21 Відповісти
05.04.2021 09:22 Відповісти
Зато какая тема для очередного видосика.
05.04.2021 09:25 Відповісти
великае будивнцЫтво в одной фотке. Голая задница строителя олицетворяет власть зеленых подонков...
Стадіон "Металург" реконструюють у Кривому Розі: Нові трибуни, тренерські, спортзали, коментаторські та VIP-зона - Цензор.НЕТ 4915
05.04.2021 09:26 Відповісти
Бассейны для юзика гыгыгыгы
05.04.2021 09:29 Відповісти
Буба полетів в Катар поговорити про ЧС-2022 (заодно погріти депільоване пузико, те, що заважає танцювати і свого особистого спонсора - Зе-Лєнку), думаю стадіон - для наступного мундіалю в Кривому Розі. Місто заслужило на свято футбола, бо породило найвеличнішого лідера на Землі за всю історію людства.
05.04.2021 09:34 Відповісти
А еще будет построен международный аэропорт, который сможет принимать самые большие самолеты в мире, такие как Airbus A380. Будут прорыты каналы к Черному морю, чтобы в порт Кривой Рог могли заходить океанские суда. И постепенно УЕФА и ФИФА перенесут свои штаб-квартиры в Кривой Рог. И на окраине города будет построен космопорт, куда причалят межгалактические футбольные звездолеты. В Кривой Рог, который станет центром проведения всегалактических чемпионатов мира по футболу. А президентом межгалактической федерации по футболу выберут маму бубочки, Римму.
Ну, как в Нью-Васюках.
05.04.2021 09:44 Відповісти
А Металург відповідає високим стандартам УЄФА та ФІФА ?
05.04.2021 09:46 Відповісти
Мабуть так, бо який смисл такого грандіозного будівництва... тим більше у Кривому Розі.
05.04.2021 10:05 Відповісти
смысл один - распил бабла...
05.04.2021 13:34 Відповісти
Ще один доказ того, що президент в нашій країні ЇБАНАТ...
05.04.2021 09:55 Відповісти
треба робити,ба ще хлопчиком найвеличніший президент всесвіту лузгав на цьому стадіоні семки)
05.04.2021 10:35 Відповісти
Треба там тоді монумент Вови в юності з сємками і на кортах?
05.04.2021 10:40 Відповісти
ну ось як піде ще на другу ходку в презизенти тоді вдячні городяни і встановлять.
05.04.2021 10:49 Відповісти
Самая большая в мире шаурмячная.
МестА для неотложных дел будут реконструировать? Или какая разница?
Уникальный стадион - одноэтажки выше трибун.
05.04.2021 10:57 Відповісти
Может это бассейн?
05.04.2021 11:18 Відповісти
президентская программа строительства инфраструктуры в 2021 году расширится... ...развитие сети региональных авиахабов, развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами



Сегодня уже апрель. Т.е. через восемь месяцев єто все будет?
05.04.2021 11:16 Відповісти
да. это сейчас ох как надо. без стадиона никак...
05.04.2021 11:48 Відповісти
 
 