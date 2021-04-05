Стадіон "Металург" реконструюють у Кривому Розі: Нові трибуни, тренерські, спортзали, коментаторські та VIP-зона. ФОТОрепортаж

У межах реконструкції стадіону "Металург" у Кривому Розі облаштовують сучасну, якісну та безпечну спортивну арену за стандартами ФІФА та УЄФА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.

"Цьогоріч за програмою Президента "Велике будівництво" в області будуємо басейни та реконструюємо стадіони. Наймасштабніший проєкт – "Металург" у Кривому Розі. Роботи вже почалися", - повідомив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

На стадіоні "Металург", за його більш ніж 50-річну історію, відбувалися легендарні матчі. Потім стадіон довгий час стояв занедбаний, а трибуни перебували в аварійному стані.

"Розпочато масштабну реконструкцію - дуже важлива подія для Кривого Рогу. Хочеться, щоб стадіон "Металург" став однією з найкращих арен області та справжньою гордістю містян. А ще хорошою базою для розвитку спорту", - сказав нардеп "Слуги народу" Юрій Корявченков.

Після реконструкції стадіону на ньому буде "живий" газон зі спеціальною системою поливу та підігріву. Також побудують нові трибуни на 19 тис. глядачів, серед яких будуть передбачені й місця для людей з інвалідністю. Встановлять потужні прожектори для освітлення, електронні табло.

Стадіон також буде оснащений сучасною пожежною та охоронною сигналізацією, системою відеоспостереження. Для зручності глядачів будуть зроблені кілька виходів, оснащені електронними турнікетами. Навколо стадіону облаштують бігові доріжки і зону для стрибків із жердиною.

У приміщеннях під трибунами облаштують спортивні зали, роздягальні та тренерські. Можна буде займатися важкою атлетикою, боксом, фітнесом, карате та греко-римською боротьбою. Побудують також 4-поверхову будівля з VIP-зоною, коментаторськими і місцями для журналістів.

Як повідомлялося, заступник глави ОП і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що президентська програма будівництва інфраструктури в 2021 році розшириться на кілька важливих напрямків - "Велика реставрація" культурних пам'яток України, доступне іпотечне кредитування і фінансовий лізинг, розвиток мережі регіональних авіахабів, розвиток мережі приміських експресів і швидкісних поїздів між найбільшими містами.

