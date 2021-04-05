Циклон "Сероя" обрушився на Індонезію, понад 70 людей загинули, тисячі людей евакуйовано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Повені та зсуви, викликані тропічним циклоном "Сероя" в групі островів на південному сході Індонезії і Східного Тимору, забрали життя щонайменше 76 осіб, тисячі людей евакуйовані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

В індонезійській провінції Східна Нуса-Тенггара загинули 55 осіб і 40 зникли без вісті в результаті циклону, який викликав раптові повені, зсуви.

Зазначається, що понад 400 осіб були евакуйовані, а тисячі - постраждали.

У Східному Тиморі, який ділить острів Тимор з Індонезією, 21 людина загинула в результаті зсувів, раптових повеней і дерева, що впало, в основному в столиці Ділі, понад 1500 осіб були евакуйовані.

Обрушилися кілька мостів, впали дерева і заблокували деякі дороги в Індонезії, як мінімум одне судно затонуло в результаті сильної хвилі, викликаної циклоном, що ускладнило пошуково-рятувальні операції.

Президент Джоко Відодо висловив співчуття і закликав жителів дотримуватися вказівок польових офіцерів під час екстремальної погоди.

Циклон "Сероя" обрушився на море Саву на південному заході від острова Тимор рано-вранці в понеділок.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що протягом наступних 24 годин інтенсивність циклону може посилитися, що призведе до ще більшої кількості дощу, хвиль і вітрів.











