УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8434 відвідувача онлайн
Новини Фото
4 876 5

Циклон "Сероя" обрушився на Індонезію, понад 70 людей загинули, тисячі людей евакуйовано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Повені та зсуви, викликані тропічним циклоном "Сероя" в групі островів на південному сході Індонезії і Східного Тимору, забрали життя щонайменше 76 осіб, тисячі людей евакуйовані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

В індонезійській провінції Східна Нуса-Тенггара загинули 55 осіб і 40 зникли без вісті в результаті циклону, який викликав раптові повені, зсуви.

Зазначається, що понад 400 осіб були евакуйовані, а тисячі - постраждали.

У Східному Тиморі, який ділить острів Тимор з Індонезією, 21 людина загинула в результаті зсувів, раптових повеней і дерева, що впало, в основному в столиці Ділі, понад 1500 осіб були евакуйовані.

Обрушилися кілька мостів, впали дерева і заблокували деякі дороги в Індонезії, як мінімум одне судно затонуло в результаті сильної хвилі, викликаної циклоном, що ускладнило пошуково-рятувальні операції.

Президент Джоко Відодо висловив співчуття і закликав жителів дотримуватися вказівок польових офіцерів під час екстремальної погоди.

Читайте також: ДСНС попереджає про загрози нових підтоплень на заході України: у річках піднімається рівень води

Циклон "Сероя" обрушився на море Саву на південному заході від острова Тимор рано-вранці в понеділок.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що протягом наступних 24 годин інтенсивність циклону може посилитися, що призведе до ще більшої кількості дощу, хвиль і вітрів.

Циклон Сероя обрушився на Індонезію, понад 70 людей загинули, тисячі людей евакуйовано 01
Циклон Сероя обрушився на Індонезію, понад 70 людей загинули, тисячі людей евакуйовано 02
Циклон Сероя обрушився на Індонезію, понад 70 людей загинули, тисячі людей евакуйовано 03
Циклон Сероя обрушився на Індонезію, понад 70 людей загинули, тисячі людей евакуйовано 04
Циклон Сероя обрушився на Індонезію, понад 70 людей загинули, тисячі людей евакуйовано 05
Циклон Сероя обрушився на Індонезію, понад 70 людей загинули, тисячі людей евакуйовано 06

Автор: 

Індонезія (152) повінь (173) циклон (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Враждебная погода. Тварь!
показати весь коментар
05.04.2021 10:30 Відповісти
Природу заполонили микробы разрушители, и она вводит иногда вакцину против человека, что бы не зачахнуть полностью
показати весь коментар
05.04.2021 10:47 Відповісти
и почему она такая не на россии?
показати весь коментар
05.04.2021 10:57 Відповісти
Природе абсолютно пофик, что Африка, что раисся и т.д.
показати весь коментар
05.04.2021 11:05 Відповісти
Это вы еще в кирилловке не были то же село только не в азии
показати весь коментар
05.04.2021 13:11 Відповісти
 
 