Стартували роботи з ремонту 13 км Північно-Східного обходу Києва, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

13 км дороги Р-03 - Північно-Східного обходу Києва планують відремонтувати вже цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє "Укравтодор".

Підрядна організація ПрАТ "Броварське шляхово-будівельне управління №50" у межах президентської програми "Велике будівництво" цього тижня почала ремонтні роботи на ділянці км 0+000 - км 0+950. Дорожні працівники зараз здійснюють фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття та укладання щебенево-піщаної суміші з додаванням цементу та крупнозернистої асфальтобетонної суміші.

У ході робіт буде укріплено узбіччя, влаштовано верхній шар асфальтобетонного покриття, встановлено нові дорожні знаки та зроблено розмітку.

В "Укравтодорі" зазначають, що дорога загальною довжиною 26,4 км має стратегічне значення для Київського регіону та Бориспільського району загалом, адже з'єднує дві міжнародні автодороги М-03 Київ - Харків – Довжанський та М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі. В обхід Борисполя саме цією дорогою рухається вантажний транспорт.

На трасі минулого року вже було оновлено 5 км дороги і відремонтовано шляхопровід через залізницю. У 2021 році "Укравтодор" загалом планує відремонтувати приблизно 200 км доріг державного значення в Київській області.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в планах програми на 2021 рік - побудувати й оновити 6500 км доріг та 245 штучних споруд по всій Україні.

Стартували роботи з ремонту 13 км Північно-Східного обходу Києва, - Укравтодор 01
Стартували роботи з ремонту 13 км Північно-Східного обходу Києва, - Укравтодор 02
Стартували роботи з ремонту 13 км Північно-Східного обходу Києва, - Укравтодор 03

Афигенно важное и своевременное занятие в красной зоне карантина!
Еще и все работнички без масок...
05.04.2021 11:01 Відповісти
Рокадные дороги
05.04.2021 11:01 Відповісти
13 км... Вау!
05.04.2021 11:09 Відповісти
13 км по цене 1300 км.
05.04.2021 11:14 Відповісти
Это где?
05.04.2021 11:14 Відповісти
Речь идет в том числе и об "Бориспольской окружной". Дорога -аж из двух полос, ее просто "шаманят", ни о каком расширении до 4-х полос и речи нет. Вот тебе и "Северный обход", пар и свисток.
05.04.2021 11:35 Відповісти
І скільки цей асфальт витримає?Видно ж порушення технології:основа не підготовлена,асфальт холодний.
05.04.2021 11:48 Відповісти
Смотрю на фото - жалкое зрелище! Убогая техника, праздно смотрящие люди. Это и есть "велике будивництво"???!!!
05.04.2021 13:26 Відповісти
 
 