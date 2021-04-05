Стартували роботи з ремонту 13 км Північно-Східного обходу Києва, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

13 км дороги Р-03 - Північно-Східного обходу Києва планують відремонтувати вже цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє "Укравтодор".

Підрядна організація ПрАТ "Броварське шляхово-будівельне управління №50" у межах президентської програми "Велике будівництво" цього тижня почала ремонтні роботи на ділянці км 0+000 - км 0+950. Дорожні працівники зараз здійснюють фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття та укладання щебенево-піщаної суміші з додаванням цементу та крупнозернистої асфальтобетонної суміші.

У ході робіт буде укріплено узбіччя, влаштовано верхній шар асфальтобетонного покриття, встановлено нові дорожні знаки та зроблено розмітку.

В "Укравтодорі" зазначають, що дорога загальною довжиною 26,4 км має стратегічне значення для Київського регіону та Бориспільського району загалом, адже з'єднує дві міжнародні автодороги М-03 Київ - Харків – Довжанський та М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі. В обхід Борисполя саме цією дорогою рухається вантажний транспорт.

На трасі минулого року вже було оновлено 5 км дороги і відремонтовано шляхопровід через залізницю. У 2021 році "Укравтодор" загалом планує відремонтувати приблизно 200 км доріг державного значення в Київській області.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в планах програми на 2021 рік - побудувати й оновити 6500 км доріг та 245 штучних споруд по всій Україні.

Дивіться також: Стадіон "Металург" реконструюють у Кривому Розі: Нові трибуни, тренерські, спортзали, коментаторські та VIP-зона. ФОТОрепортаж





