Зловмисники підробляли офіційні документи і продавали фальшиві євро на Рівненщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила угруповання, учасники якого організували на Рівненщині збут великих сум фальшивих євро, а також займалися підробкою документів державного зразка. Якісно зроблені підробки не ідентифікував навіть пристрій для перевірки грошей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, ділки на території Рівненської та Волинської областей займались збутом готових фальшивих банкнот за 50% від номінальної вартості євро. Клієнтів учасники угруповання підшукували через особисті зв’язки, а збут здійснювали великими партіями, не менше 10 тисяч євро в "одні" руки.

Під час 9 обшуків, проведених за місцем проживання та в автотранспортних засобах фігурантів кримінального провадження, виявлено і вилучено:

чисті бланки паспортів громадян України;

дозволи на використання праці іноземців та осіб без громадянства на території України;

печатки і штампи державних установ із ознаками підробки;

майже 7 кг бурштину-сирцю;

велику суму готівки.

Також читайте: СБУ продовжує системну боротьбу з контрабандою в Україні, - Баканов

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 199 і ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України, слідчими УСБУ в Рівненській області двом фігурантам уже повідомлено про підозру, а судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та цілодобовий домашній арешт.

Тривають слідчі дії. Наразі встановлюються джерела походження підробленої валюти та особи, причетні до її виготовлення і реалізації.









