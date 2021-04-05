Чиновницю виконавчої служби затримано під час одержання 100 тис. грн хабаря в Херсоні, - Нацполіція. ФОТО

У Херсоні поліцейські затримали співробітницю виконавчої служби під час одержання 100 тис. гривень неправомірної вигоди. Оперативникам Управління стратегічних розслідувань у Херсонській області стало відомо, що 27-річна державна виконавиця виконавчої служби одного з районних у Херсоні відділів запропонувала приватному підприємцю допомогти зняти арешт з нерухомого майна.

Учора, 4 квітня, правоохоронці задокументували протиправну діяльність держслужбовиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Херсонської області.

Наголошується, що жінка на власному автомобілі зустрілася з підприємцем в обумовленому місці й отримала від останнього гроші в доларовому еквіваленті (3500 доларів США), що задокументували слідчі обласного главку поліції та працівники Управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

"Зловмисниця була затримана в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі їй повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 ККУ "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання судом підозрюваній запобіжного заходу. Тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

