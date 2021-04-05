УКР
Чиновницю виконавчої служби затримано під час одержання 100 тис. грн хабаря в Херсоні, - Нацполіція. ФОТО

У Херсоні поліцейські затримали співробітницю виконавчої служби під час одержання 100 тис. гривень неправомірної вигоди. Оперативникам Управління стратегічних розслідувань у Херсонській області стало відомо, що 27-річна державна виконавиця виконавчої служби одного з районних у Херсоні відділів запропонувала приватному підприємцю допомогти зняти арешт з нерухомого майна.

Учора, 4 квітня, правоохоронці задокументували протиправну діяльність держслужбовиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Херсонської області.

Наголошується, що жінка на власному автомобілі зустрілася з підприємцем в обумовленому місці й отримала від останнього гроші в доларовому еквіваленті (3500 доларів США), що задокументували слідчі обласного главку поліції та працівники Управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

"Зловмисниця була затримана в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі їй повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 ККУ "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання судом підозрюваній запобіжного заходу. Тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Та такої дрібноти сотні тисяч в Україні !!! Іх мають сотнями ,щодня ,на нари пакувати !!!))))
05.04.2021 12:31 Відповісти
10 років дуже гарний термін для такого хабара.Вийде у 37 і буде брати далі, якщо дадуть.
05.04.2021 12:32 Відповісти
10 років,з конфіскатом та люстрацією ближчого оточення !!!))))
05.04.2021 12:38 Відповісти
Не заплатил взятку податковой или держпраци - они тебе штраф,в обход судебной системы,плюс сразу же арешт майна,тоже в обход судебной ситемы,а потом ты уже полностью готов платить выконавцу что не остаться без штанов.
05.04.2021 12:43 Відповісти
Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корупціі !!)))
05.04.2021 12:50 Відповісти
Знаете, что вы можете сделать с вашим имуществом после снятия ареста? Н И Ч Е Г О! Потому, что исполнители "забывают" снять арест в базе данных. А знаете почему они "забывают"? Потому что закон им это позволяет делать! Они не несут никакой ответственности за свою "забывчивость".
05.04.2021 12:56 Відповісти
Забудькуватість,це черговий привід здерти хабаря !!!)))
