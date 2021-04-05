УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4851 відвідувач онлайн
Новини Фото
10 958 18

18-річна киянка за 200 грн продавала у Facebook спецперепустки для громадського транспорту Києва, - прокуратура. ФОТО

Під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури міста Києва дізнавачі підрозділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м.Києві викрили 18-річну жительку Києва, яка намагалася збути підроблені спецперепустки для проїзду в громадському транспорті на період локдауну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дівчина розмістила в соціальній мережі Facebook інформацію про продаж спецперепусток для проїзду в громадському транспорті з довідкою про працевлаштування в одній із лікарень Києва.

Вартість спецперепустки становила 200 гривень. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення іншого офіційного документа) та вирішується питання про повідомлення про підозру. Слідчі дії тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві видали вже 437 тис. спецперепусток для проїзду в громадському транспорті, ще 63 тис. - видадуть сьогодні, - КМДА

18-річна киянка за 200 грн продавала у Facebook спецперепустки для громадського транспорту Києва, - прокуратура 01

Автор: 

Київ (20027) підробка (450) прокуратура (3732) транспорт (1429)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Добра дівчинка!! І не дорого продавала,розуміла скрутне становище пересічних киян !!!)))
показати весь коментар
05.04.2021 12:45 Відповісти
+11
Вы думаете ей нужно баллотироваться от партии слуг народа ?
Простая девушка и такая внимательная и добрая к людям
И новое как раз лицо
показати весь коментар
05.04.2021 12:51 Відповісти
+9
Молодец! всего 18, а такая предприимчивая, отзывчивая и совсем не хапуга!)))
показати весь коментар
05.04.2021 12:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добра дівчинка!! І не дорого продавала,розуміла скрутне становище пересічних киян !!!)))
показати весь коментар
05.04.2021 12:45 Відповісти
Вы думаете ей нужно баллотироваться от партии слуг народа ?
Простая девушка и такая внимательная и добрая к людям
И новое как раз лицо
показати весь коментар
05.04.2021 12:51 Відповісти
Дуже чуйна та лагідна дівчинка !!!)))
показати весь коментар
05.04.2021 12:52 Відповісти
Перший досвід лохотронщика?
показати весь коментар
05.04.2021 12:53 Відповісти
Молодец! всего 18, а такая предприимчивая, отзывчивая и совсем не хапуга!)))
показати весь коментар
05.04.2021 12:49 Відповісти
от на олікс продають за 300- беріть поки є!!!
показати весь коментар
05.04.2021 12:52 Відповісти
Не нашел, к сожалению.
показати весь коментар
05.04.2021 14:42 Відповісти
всм а это что запрещено..еще олх есть мое дело шо продавать...
показати весь коментар
05.04.2021 13:00 Відповісти
Сама делала? Или кто помогал? Или те, кто "помогал" не для нашей полиции?
показати весь коментар
05.04.2021 13:22 Відповісти
Уявляєте - посвідчення працівника стратегічного підприємства - не дійсне, а вшива бумажка, виготовлена на паршивому принтері. яку може виготувати навіть 18 річна дівчина -дійсна
показати весь коментар
05.04.2021 13:24 Відповісти
завтра меторо заполнится. Люди як вода завжди выхид знайдуть.Только не ходы искать а греблю валить с чинушами надо. Или они нас задавят что не понятно.
показати весь коментар
05.04.2021 13:31 Відповісти
Жаль дівчину.
показати весь коментар
05.04.2021 13:55 Відповісти
Та невже!
показати весь коментар
05.04.2021 14:25 Відповісти
ні на йоту не жаль і тільки тюрма, в 18 років воно вже мошенник
показати весь коментар
05.04.2021 15:15 Відповісти
прокуратура не хоче перевірити вру, КМУ, опу, чи сцикотно?
показати весь коментар
05.04.2021 14:26 Відповісти
А в чем преступление? это не государственный документ...и какой от этого ущерб государству...? Чрезвычайного положения, значит спецпропуск изначально незаконен...
показати весь коментар
05.04.2021 14:45 Відповісти
Если бы она делала бесплатно то да, а так незаконное обагощения . Налоги она не платила.
показати весь коментар
05.04.2021 15:09 Відповісти
 
 