18-річна киянка за 200 грн продавала у Facebook спецперепустки для громадського транспорту Києва, - прокуратура. ФОТО
Під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури міста Києва дізнавачі підрозділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м.Києві викрили 18-річну жительку Києва, яка намагалася збути підроблені спецперепустки для проїзду в громадському транспорті на період локдауну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що дівчина розмістила в соціальній мережі Facebook інформацію про продаж спецперепусток для проїзду в громадському транспорті з довідкою про працевлаштування в одній із лікарень Києва.
Вартість спецперепустки становила 200 гривень. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення іншого офіційного документа) та вирішується питання про повідомлення про підозру. Слідчі дії тривають.
