СБУ блокувала незаконний видобуток корисних копалин в Одеській області. Екологічний збиток становить 25 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила в Одеській області нелегальний кар'єр, в якому промислово добували камінь-вапняк. Дії зловмисників завдали державі екологічні збитки на більш ніж 25 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що ділки проводили видобуток корисних копалин загальнодержавного значення шахтним методом. Усе це - без отримання відповідної дозвільної документації. Зловмисники реалізовували нелегально видобутий камінь місцевим приватним фірмам без сплати податків. Незаконний видобуток здійснювався з грубим порушенням законодавства з питань праці та охорони праці, що могло призвести до надзвичайних ситуацій.

У ході слідчих дій на території кар’єру правоохоронці виявили підготовлену до реалізації продукцію на суму понад 500 тис. грн. Також вилучено обладнання для видобування і транспортування каміння.

За попередніми оцінками фахівців, обсяги завданої шкоди навколишньому середовищу внаслідок діяльності нелегального кар’єра нанесла збитків на суму понад 25 мільйонів гривень.

У межах розпочатого провадження за ч. 2 ст. 240 (порушення правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля та спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України триває слідство, планується повідомити про підозру організаторам нелегальних робіт.

Документування оборудки проводилося спільно зі слідчими ГУ Нацполіції та Держекоінспекцією в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що Голова Служби Іван Баканов наголосив на нараді в Офісі Генпрокурора, що за матеріалами СБУ відкрито 184 кримінальних провадження щодо екологічних злочинів. За його словами, частими фактами є незаконний видобуток корисних копалин.













Фото: сайт СБУ