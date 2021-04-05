УКР
СБУ блокувала незаконний видобуток корисних копалин в Одеській області. Екологічний збиток становить 25 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила в Одеській області нелегальний кар'єр, в якому промислово добували камінь-вапняк. Дії зловмисників завдали державі екологічні збитки на більш ніж 25 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що ділки проводили видобуток корисних копалин загальнодержавного значення шахтним методом. Усе це - без отримання відповідної дозвільної документації. Зловмисники реалізовували нелегально видобутий камінь місцевим приватним фірмам без сплати податків. Незаконний видобуток здійснювався з грубим порушенням законодавства з питань праці та охорони праці, що могло призвести до надзвичайних ситуацій.

У ході слідчих дій на території кар’єру правоохоронці виявили підготовлену до реалізації продукцію на суму понад 500 тис. грн. Також вилучено обладнання для видобування і транспортування каміння.

СБУ блокувала незаконний видобуток корисних копалин в Одеській області. Екологічний збиток становить 25 млн грн 01

За попередніми оцінками фахівців, обсяги завданої шкоди навколишньому середовищу внаслідок діяльності нелегального кар’єра нанесла збитків на суму понад 25 мільйонів гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Виявлено нелегальну схему видобутку топазів, берилу і кварцової сировини, під час обшуку вилучено 10 тонн каменів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У межах розпочатого провадження за ч. 2 ст. 240 (порушення правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля та спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України триває слідство, планується повідомити про підозру організаторам нелегальних робіт.

СБУ блокувала незаконний видобуток корисних копалин в Одеській області. Екологічний збиток становить 25 млн грн 02

Документування оборудки проводилося спільно зі слідчими ГУ Нацполіції та Держекоінспекцією в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що Голова Служби Іван Баканов наголосив на нараді в Офісі Генпрокурора, що за матеріалами СБУ відкрито 184 кримінальних провадження щодо екологічних злочинів. За його словами, частими фактами є незаконний видобуток корисних копалин.

СБУ блокувала незаконний видобуток корисних копалин в Одеській області. Екологічний збиток становить 25 млн грн 03
СБУ блокувала незаконний видобуток корисних копалин в Одеській області. Екологічний збиток становить 25 млн грн 04
СБУ блокувала незаконний видобуток корисних копалин в Одеській області. Екологічний збиток становить 25 млн грн 05
СБУ блокувала незаконний видобуток корисних копалин в Одеській області. Екологічний збиток становить 25 млн грн 06
СБУ блокувала незаконний видобуток корисних копалин в Одеській області. Екологічний збиток становить 25 млн грн 07
СБУ блокувала незаконний видобуток корисних копалин в Одеській області. Екологічний збиток становить 25 млн грн 08
Фото: сайт СБУ

Одеська область (3441) СБУ (13252) екологія (1373) копалини (277)
Топ коментарі
+7
Одесские партизаны незаконно расширяют катакомбы...
показати весь коментар
05.04.2021 14:05 Відповісти
+4
Так а хто привів олігархів? Вірніше, в олігархи нездорових на розум хлопців? Кучма. А потім і Аваков.
показати весь коментар
05.04.2021 14:08 Відповісти
+4
гарний по фактурі, чудовий теплоізолятор, екологічний.......

наклали б штраф, заставили б купити ліцензію та й ха пиляють - і собі робота. і людям користь
показати весь коментар
05.04.2021 14:27 Відповісти
проводили добычу полезных ископаемых общегосударственного значения шахтным методомИсточник: https://censor.net/ru/p3257689

Це просто будівельний матеріал . Що тут загальнодержавного значення ???
Його люди вже віками так добували - звідки і взялися ці катакомби .
Все это происходило без получения соответствующей разрешительной документации. Источник: https://censor.net/ru/p3257689

Ага - перевожу - не заплатили "кому положено"
показати весь коментар
05.04.2021 15:14 Відповісти
Що тут загальнодержавного значення ???
-- хабарі...
показати весь коментар
05.04.2021 15:17 Відповісти
І на інших сайтах є ця новина , майже слово у слово , але вже без загальнодержавного значення
https://kurs.com.ua/novost/327817-sbu-obnaruzhila-nelegalnii-karer-po-dobiche-izvestnjaka СБУ виявила нелегальний кар'єр з видобутку вапняку

показати весь коментар
05.04.2021 16:28 Відповісти
Так а де там "ізвєстняк"? Я бачу там тільки ракушняк....
показати весь коментар
05.04.2021 17:27 Відповісти
Якась нездорова новина. Наклали штраф - і хай продовжують добувати. Ага, мабуть ліцензії нема. Там же корупція така, що жоден кар'єр невигідний стає, через те, що дурнІ хочуть красти.
показати весь коментар
05.04.2021 14:06 Відповісти
Так а хто привів олігархів? Вірніше, в олігархи нездорових на розум хлопців? Кучма. А потім і Аваков.
показати весь коментар
05.04.2021 14:08 Відповісти
Ракушняк ненадійний матеріал.
показати весь коментар
05.04.2021 14:11 Відповісти
гарний по фактурі, чудовий теплоізолятор, екологічний.......

наклали б штраф, заставили б купити ліцензію та й ха пиляють - і собі робота. і людям користь
показати весь коментар
05.04.2021 14:27 Відповісти
Откуда такая информация? Вся старая Одесса более 200 лет стоит. Ну ,если ремонт не делать 100 лет и окна выбиты и крыша течёт, то тогда рушится дом. А так теплые дома и шуму мало.
показати весь коментар
05.04.2021 14:43 Відповісти
Известняк -экологически чистый камень.В доме всегда будет сухо.Люди работают,дают работу другим ,а орехово- медовая мафия переключилась на очередных на очередных цапов- видбувайлов.Одесское СБУ прогнило насквозь.
показати весь коментар
05.04.2021 14:34 Відповісти
Подрыв экономики Украины, в правовое поле не пытались вначале направить предпринимателей?
показати весь коментар
05.04.2021 14:56 Відповісти
Самое главное, что о добыче никто не знал...ни рай и сель совет, ни менты, ни налоговая...
ну никто ничего не знал и не видел кроме покупателей и грузоперевозчиков....
И только СБУ которое к этой теме не имеет отношения случайно наткнулась когда искала кацапских диверсантов в катакомбах проявила честную гражданскую позицию....
показати весь коментар
05.04.2021 15:30 Відповісти
Честные и неподкупные разведчики, которые как раз недавно праздновали профессиональный праздник. Вангую - пришли с просьбой "поделиться", хозяева бизнеса сказали " у нас крыша - конкурирующая мафия (менты, налоговая и т.д.), ну а доблестные разведчики обиделись, "почему не мы?"
показати весь коментар
05.04.2021 16:41 Відповісти
Оптваюмать..... Уже за ракушняк в зялись. А ниче что его добывают уже тысячу лет? А риче что непижженый шуфрич нефть безнаказанно качает на полтавщине?
показати весь коментар
05.04.2021 17:51 Відповісти
 
 