Понад 20 млн грн лише на одній угоді: СБУ викрила на Львівщині корупційну схему привласнення коштів "Укрзалізниці". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України задокументувала корупційний механізм розкрадання коштів керівництвом регіональної філії "Львівська залізниця". Спільно з підрядником вони привласнили понад 20 млн грн. Протиправну схему планували розповсюдити на інші підрозділи "Укрзалізниці".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку посадовці залізниці та одного із заводів на сході України. Ділки замовляли на підприємстві продукцію за втричі завищеними цінами. Тільки на одній з угод зловмисники "заробили" понад 20 млн грн.

Оперативники спецслужби задокументували факт передачі через посередників посадовцям "Львівської залізниці" частини "відкату" загальною сумою понад 10,5 млн грн.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, у Львові, Києві та Краматорську відбулись слідчі дії у посадовців підприємства, а також в офісах комерційних партнерів.

Під час обшуків оперативники виявили і вилучили:

бухгалтерію, яка підтверджує ведення протиправної діяльності;

комп’ютерну техніку;

велику суму готівки сумнівного походження.

Також встановлено, що у 2021 році таку схему зловмисники планували організувати і з іншими підрозділами "Укрзалізниці".

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх епізодів злочинної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів.

Операція проводилась УСБУ у Львівській області спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України, слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.









Фото: сайт СБУ