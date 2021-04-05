УКР
3 993 7

Понад 20 млн грн лише на одній угоді: СБУ викрила на Львівщині корупційну схему привласнення коштів "Укрзалізниці". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України задокументувала корупційний механізм розкрадання коштів керівництвом регіональної філії "Львівська залізниця". Спільно з підрядником вони привласнили понад 20 млн грн. Протиправну схему планували розповсюдити на інші підрозділи "Укрзалізниці".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку посадовці залізниці та одного із заводів на сході України. Ділки замовляли на підприємстві продукцію за втричі завищеними цінами. Тільки на одній з угод зловмисники "заробили" понад 20 млн грн.

Оперативники спецслужби задокументували факт передачі через посередників посадовцям "Львівської залізниці" частини "відкату" загальною сумою понад 10,5 млн грн.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, у Львові, Києві та Краматорську відбулись слідчі дії у посадовців підприємства, а також в офісах комерційних партнерів.

Під час обшуків оперативники виявили і вилучили:

  • бухгалтерію, яка підтверджує ведення протиправної діяльності;
  • комп’ютерну техніку;
  • велику суму готівки сумнівного походження.

Понад 20 млн грн лише на одній угоді: СБУ викрила на Львівщині корупційну схему привласнення коштів Укрзалізниці 01

Також встановлено, що у 2021 році таку схему зловмисники планували організувати і з іншими підрозділами "Укрзалізниці".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила корупційну схему на транзиті залізничного транспорту з РФ. ФОТО

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх епізодів злочинної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів.

Понад 20 млн грн лише на одній угоді: СБУ викрила на Львівщині корупційну схему привласнення коштів Укрзалізниці 02

Операція проводилась УСБУ у Львівській області спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України, слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

Понад 20 млн грн лише на одній угоді: СБУ викрила на Львівщині корупційну схему привласнення коштів Укрзалізниці 03
Понад 20 млн грн лише на одній угоді: СБУ викрила на Львівщині корупційну схему привласнення коштів Укрзалізниці 04
Понад 20 млн грн лише на одній угоді: СБУ викрила на Львівщині корупційну схему привласнення коштів Укрзалізниці 05
Понад 20 млн грн лише на одній угоді: СБУ викрила на Львівщині корупційну схему привласнення коштів Укрзалізниці 06
Фото: сайт СБУ

Автор: 

залізниця (1562) Укрзалізниця (7001) махінації (429) Львівська область (2522)
Более 20 млн грн только на одной сделке: СБУ разоблачила на Львовщине коррупционную схему присвоения средств "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 9313
показати весь коментар
05.04.2021 14:40 Відповісти
Йому ніколи, бо він зайнятий:
Понад 20 млн грн лише на одній угоді: СБУ викрила на Львівщині корупційну схему привласнення коштів "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 1109
показати весь коментар
05.04.2021 15:33 Відповісти
Морские медленные волны -- не то, что рельсы в два ряда... (с)
показати весь коментар
05.04.2021 14:41 Відповісти
да таких сделок на железке сотни..., это ж золотое дно всегда было...
показати весь коментар
05.04.2021 14:48 Відповісти
Сирежа бородатый знал, к какому корыту присосаться.
показати весь коментар
05.04.2021 14:51 Відповісти
а сирожу когда посодют?
показати весь коментар
05.04.2021 15:09 Відповісти
наблюдатель с квартирами в киеве присядет? ой вей
показати весь коментар
05.04.2021 15:13 Відповісти
 
 