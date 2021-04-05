Із загиблим на Донбасі морпіхом Андрієм Грабарем попрощаються завтра в Миколаєві. ФОТО

Завтра, 6 квітня, у місті Миколаїв о 10:00 за адресою: проспект Героїв України, 60, розпочнеться церемонія прощання з Андрієм Володимировичем Грабарем (позивні Мамай, Танчик), 1995 року народження, молодшим сержантом, командиром бойової машини-командиром відділення батальону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув 19 березня в районі селища Водяне Волноваського району Донецької області внаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час мінометного та гранатометного обстрілу наших позицій з боку найманців РФ.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 36-ї ОБрМП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У вівторок, 6 квітня, о 10:00 в Миколаєві відбудеться прощання з молодшим сержантом Грабарем Андрієм Володимировичем, який загинув унаслідок обстрілу наших позицій на Приазов’ї. Народився Андрій 14 вересня 1995 року в Миколаєві. З 2015 року проходив службу у війську. Серед побратимів, попри свій молодий вік, мав авторитет та повагу. За плечима мав кілька ротацій на Схід країни, де сміливо та рішуче захищав територіальну цілісність рідної землі. За зразкову службу морпіх неодноразово заохочувався. Зокрема, був нагороджений відзнакою Міністра оборони України – нагрудним знаком "За зразкову службу", нагрудним знаком "За взірцевість у військовій службі" ІІІ ступеня, цінним подарунком від Командувача морської піхоти, а також грамотами від командування бригади. Захід відбудеться за адресою: проспект Героїв України, 60. У зв’язку із зростанням захворюваності на коронавірусну інфекцію (COVID-19) та посиленням карантинних заходів пропуск на територію буде здійснюватися лише в засобах індивідуального захисту. Просимо присутніх дотримуватися протиепідемічних заходів.", - зазначається у повідомленні.

