Людина загинула внаслідок вибуху на заводі в Харкові: орендаря приміщення заарештовано, - прокуратура. ФОТО

Жовтневий районний суд Харкова заарештував підприємця через вибух на заводі в Харкові. Чоловіка взяли під варту без права застави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури, йому інкримінують порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого (частина 2 статті 271 Кримінального кодексу України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що на одному із заводів міста підприємець, не маючи відповідних документів, орендував ангар, де облаштував маслоробний цех, на якому стався вибух. Внаслідок вибуху одна людина зазнала опіків, друга людина загинула", - заявили в прокуратурі.





Нагадаємо, вибух на заводі стався вночі 2 квітня. На місці пожежі виявлено тіло загиблого працівника 1997 року народження. Ще один робітник 1983 року народження зазнав опіків обличчя і був доставлений в опіковий центр Харкова.

Затримали орендаря і повідомили йому про підозру в той же день.

