Шістьох рекетирів, які збирали "данину" з фермерів, затримали на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Смотрящі" через довірених осіб змушували фермерів сплачувати "данину", організовували виконання злочинів на замовлення і налагодили постачання заборонених речей у колонії.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіціі, інформує Цензор.НЕТ.

"Організатор – так званий "смотрящий" за м. Нікополь із багатим кримінальним минулим за плечима. Через довірених осіб він контролював "общак" та збір коштів до нього, вирішував, хто зі злочинних груп може "працювати", в тому чи іншому районі, організував канали надходження продуктів харчування та заборонених речей для засуджених. Також організовував злочинні зібрання - "сходки", в яких брали участь його довірені особи, та за винагороду виступав у ролі "третейського судді", - сказано в повідомленні.

Серед довірених осіб - дружина організатора, кримінальні "авторитети", так звані "смотрящі" за містами, районами та виправними установами.

Вони підшукування підприємців та фермерів, котрих можна було обкласти "даниною", забезпечення силової підтримки, забезпечення засуджених будь-яким майном, у тому числі забороненим, ведення "бухгалтерії" тощо.

Читайте також: Вимагачів на чолі зі "смотрящим" затримали на Львівщині. ФОТОрепортаж

1 квітня поліцейські провели 43 обшуки.

"За результатами проведення спецоперації поліцейські затримали шість осіб – "смотрящі", кримінальні "авторитети" та інші учасники угруповання. Вилучили різну зброю, сотні набоїв різного калібру, 5 автівок, 60 телефонів, наркотики та психотропи, а також гроші у різній валюті на суму понад 2,4 млн грн", - повідомили в поліції.

Про підозри повідомили 16 людям. Шістьох із них відправили в СІЗО, ще одного - під домашній арешт. Розгляд стосовно інших учасників угруповання триває.

Шістьох рекетирів, які збирали данину з фермерів, затримали на Дніпропетровщині 01
Шістьох рекетирів, які збирали данину з фермерів, затримали на Дніпропетровщині 02
Шістьох рекетирів, які збирали данину з фермерів, затримали на Дніпропетровщині 03
Шістьох рекетирів, які збирали данину з фермерів, затримали на Дніпропетровщині 04
Шістьох рекетирів, які збирали данину з фермерів, затримали на Дніпропетровщині 05

здирство (284) організована злочинність (57) Нацполіція (15427) рекет (116) Дніпропетровська область (4150)
Топ коментарі
+15
На урановые рудники - уродов!
показати весь коментар
05.04.2021 18:06 Відповісти
+10
ни в коем случае нельзя платить вымогателям.
показати весь коментар
05.04.2021 18:02 Відповісти
+8
А при поросяті вони Ахматову читали і захищали країну на фронті!
показати весь коментар
05.04.2021 18:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ни в коем случае нельзя платить вымогателям.
показати весь коментар
05.04.2021 18:02 Відповісти
На урановые рудники - уродов!
показати весь коментар
05.04.2021 18:06 Відповісти
Невже Березу повязали?
показати весь коментар
05.04.2021 18:06 Відповісти
Привет лихие 90е! Низкий вам поклон Зе-избиратели, та было "скучно" без этого!
показати весь коментар
05.04.2021 18:09 Відповісти
А при поросяті вони Ахматову читали і захищали країну на фронті!
показати весь коментар
05.04.2021 18:13 Відповісти
Чем там они занимались неизвестно (может и Ахматову читали), но уж точно не этим. Зато при Клоуне вся эта братия, расцвела буйным цветом. 2 года назад таких случае вообще не было, год назад появились первые случаи, сейчас уже вошло в систему.
В любом случае чем там они занимались реньше (при Пороше, Янеке,... Кучме...) не важно, того уже нет, меня больше интересует что делают люди который занимают гос. посты сдесь и сейчас, а не вчера и позавчера!
Или предлагаете дождаться, когда ваш Клоун натворит делов, его президентский срок уже окончится и тогда его ловить?
показати весь коментар
05.04.2021 18:46 Відповісти
я канешна извиняюсь, но при Клоуне их ведь задержали, шо не надо было задерживать ?
показати весь коментар
05.04.2021 19:10 Відповісти
Странная у вас логика, так ведь и в 90е задерживали! Чем же Клоун тут так выделился, что ему прям спасибо сказать надо?
показати весь коментар
06.04.2021 09:31 Відповісти
Суть в том, что как тогда, так и сейчас, задерживают только малую часть, что позволяет им разрастаться создавая целые группировки. Между "лихими 90" и "лихими Клоунскими" проводилась системная работа, и такие группировки редко успевали разрастаться более 3-4 человек и подмять под себя больше чем пару штук предпринимателей. От 90х нас отделяет только то, что банды не разрослись до таких размеров что начинают междоусобные разборки (хотя пару таких за Клоунскую каденцию я уже припоминаю)
показати весь коментар
06.04.2021 09:37 Відповісти
правильніше буде "веселими Клоунськими", у кожного періоду має бути своє визначення
показати весь коментар
07.04.2021 07:30 Відповісти
"****нскими Клоунскими" потому, что нихрена не смешно, но максимально тупо!
показати весь коментар
07.04.2021 08:47 Відповісти
так том і в лапках, що ніфіга не смішно, тут взагалі можна купу епітетів відповідних вжити, але ніфіга від того краще не стане.
показати весь коментар
07.04.2021 15:01 Відповісти
неа Ахмєтову
показати весь коментар
07.04.2021 07:27 Відповісти
Хочу что бы в Украине появились Эскадроны смерти.
показати весь коментар
05.04.2021 18:13 Відповісти
Зелений ескадрон вже діє і досить успішно,грабують народ ,аж гай шумить !!!)))
показати весь коментар
05.04.2021 18:16 Відповісти
Это уже пробовали, ничего не получилось!
показати весь коментар
05.04.2021 18:23 Відповісти
Когда пробовали и кто приведите пример.
показати весь коментар
05.04.2021 18:41 Відповісти
тебя на гугле забанили?
показати весь коментар
05.04.2021 19:04 Відповісти
Більш чисельна ,зелена банда грабує цілий народ і все безкарно !!!)))
показати весь коментар
05.04.2021 18:14 Відповісти
этот народ постоянно кто-то грабит, куда предлагаете обращаться ?
показати весь коментар
05.04.2021 19:13 Відповісти
Я бы сказал по другому, что этот народ сам себя ограбил.
показати весь коментар
05.04.2021 19:17 Відповісти
Згоден!!! "Мудрий нарід" отримав те за що натхненно голосував !!!)))
показати весь коментар
05.04.2021 19:31 Відповісти
Зеленский пустил на рынок с/х продукции иностранные фирмы без прокладок и цены резко подскочили. При других президентах такого нельзя было представить. Где реальные факты коррупции Зеленского. Тебе к алкашам на лавочку с таким компроматом.
показати весь коментар
05.04.2021 19:16 Відповісти
https://superagronom.com/news/12908-***********-agrariyam-zrivayut-posivnu-blokuvannya-podatkovih-nakladnih
Українським аграріям зривають посівну
показати весь коментар
05.04.2021 18:24 Відповісти
третья фотка, где патроны - "все ж, все, шо нажито частным непосильным трудом - все ж пропало!"
показати весь коментар
05.04.2021 18:38 Відповісти
Первый раз вижу гражданин начальник, сам в шоке.
показати весь коментар
05.04.2021 18:42 Відповісти
Просто валить ,,при попытке к бегству"....или вооруженному сопротивлению при задержании...
показати весь коментар
05.04.2021 19:06 Відповісти
таке життя на рекетирщині
показати весь коментар
05.04.2021 18:51 Відповісти
давно мучает один вопрос , почему на фото с задержания всегда показывают телефон иногда пару телефонов , как будто это что то запрещенное или не обычное ?
показати весь коментар
05.04.2021 19:58 Відповісти
Материалы для следствия. Телефоны могут содержать информацию, которая будет использоваться в расследовании, так как они могли выступать в роли переговорных устройств для обсуждения преступлений и непосредственно во время их совершения. А вот зачем журналисты эти фотографии кидают в статью, это уже вопрос к ним.
показати весь коментар
05.04.2021 21:58 Відповісти
О, при слугоуродах вже й 90-ті повертаються до України?
показати весь коментар
06.04.2021 07:12 Відповісти
Робили, робили реформу міліції і повернулися у лихі 90-ті? А хто допустив, що ці злочинні утворення, бо за один місяць вони не створюються?
показати весь коментар
06.04.2021 08:54 Відповісти
 
 