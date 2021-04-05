Шістьох рекетирів, які збирали "данину" з фермерів, затримали на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Смотрящі" через довірених осіб змушували фермерів сплачувати "данину", організовували виконання злочинів на замовлення і налагодили постачання заборонених речей у колонії.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіціі, інформує Цензор.НЕТ.

"Організатор – так званий "смотрящий" за м. Нікополь із багатим кримінальним минулим за плечима. Через довірених осіб він контролював "общак" та збір коштів до нього, вирішував, хто зі злочинних груп може "працювати", в тому чи іншому районі, організував канали надходження продуктів харчування та заборонених речей для засуджених. Також організовував злочинні зібрання - "сходки", в яких брали участь його довірені особи, та за винагороду виступав у ролі "третейського судді", - сказано в повідомленні.

Серед довірених осіб - дружина організатора, кримінальні "авторитети", так звані "смотрящі" за містами, районами та виправними установами.

Вони підшукування підприємців та фермерів, котрих можна було обкласти "даниною", забезпечення силової підтримки, забезпечення засуджених будь-яким майном, у тому числі забороненим, ведення "бухгалтерії" тощо.

Читайте також: Вимагачів на чолі зі "смотрящим" затримали на Львівщині. ФОТОрепортаж

1 квітня поліцейські провели 43 обшуки.

"За результатами проведення спецоперації поліцейські затримали шість осіб – "смотрящі", кримінальні "авторитети" та інші учасники угруповання. Вилучили різну зброю, сотні набоїв різного калібру, 5 автівок, 60 телефонів, наркотики та психотропи, а також гроші у різній валюті на суму понад 2,4 млн грн", - повідомили в поліції.

Про підозри повідомили 16 людям. Шістьох із них відправили в СІЗО, ще одного - під домашній арешт. Розгляд стосовно інших учасників угруповання триває.









