Шістьох рекетирів, які збирали "данину" з фермерів, затримали на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
"Смотрящі" через довірених осіб змушували фермерів сплачувати "данину", організовували виконання злочинів на замовлення і налагодили постачання заборонених речей у колонії.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіціі, інформує Цензор.НЕТ.
"Організатор – так званий "смотрящий" за м. Нікополь із багатим кримінальним минулим за плечима. Через довірених осіб він контролював "общак" та збір коштів до нього, вирішував, хто зі злочинних груп може "працювати", в тому чи іншому районі, організував канали надходження продуктів харчування та заборонених речей для засуджених. Також організовував злочинні зібрання - "сходки", в яких брали участь його довірені особи, та за винагороду виступав у ролі "третейського судді", - сказано в повідомленні.
Серед довірених осіб - дружина організатора, кримінальні "авторитети", так звані "смотрящі" за містами, районами та виправними установами.
Вони підшукування підприємців та фермерів, котрих можна було обкласти "даниною", забезпечення силової підтримки, забезпечення засуджених будь-яким майном, у тому числі забороненим, ведення "бухгалтерії" тощо.
1 квітня поліцейські провели 43 обшуки.
"За результатами проведення спецоперації поліцейські затримали шість осіб – "смотрящі", кримінальні "авторитети" та інші учасники угруповання. Вилучили різну зброю, сотні набоїв різного калібру, 5 автівок, 60 телефонів, наркотики та психотропи, а також гроші у різній валюті на суму понад 2,4 млн грн", - повідомили в поліції.
Про підозри повідомили 16 людям. Шістьох із них відправили в СІЗО, ще одного - під домашній арешт. Розгляд стосовно інших учасників угруповання триває.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В любом случае чем там они занимались реньше (при Пороше, Янеке,... Кучме...) не важно, того уже нет, меня больше интересует что делают люди который занимают гос. посты сдесь и сейчас, а не вчера и позавчера!
Или предлагаете дождаться, когда ваш Клоун натворит делов, его президентский срок уже окончится и тогда его ловить?
Українським аграріям зривають посівну