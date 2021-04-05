УКР
32 291 115

Росія нарощує в Арктиці безпрецедентну кількість військ і випробовує там нову зброю, - CNN. ФОТО

Розвиток російських військових баз в регіоні видно на супутникових знімках, які оприлюднив телеканал.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "BBC News Україна".

Порівняння знімків, зроблених кілька років тому і торік, показує, як росіяни облаштовують свої арктичні бази.

Росія нарощує в Арктиці безпрецедентну кількість військ і випробовує там нову зброю, - CNN 01Росія нарощує в Арктиці безпрецедентну кількість військ і випробовує там нову зброю, - CNN 02Росія нарощує в Арктиці безпрецедентну кількість військ і випробовує там нову зброю, - CNN 03Росія нарощує в Арктиці безпрецедентну кількість військ і випробовує там нову зброю, - CNN 04

Експерти помітили на Крайній Півночі бомбардувальники та винищувачі МіГ-31БМ, а ближче до узбережжя Аляски - нові радіолокаційні системи.

Особливе занепокоєння у військових експертів та західних посадовців викликає російська "суперзброя" - торпеда 2М39 "Посейдон", розробка якої швидко рухається. Її подальші випробування очікуються цього року.

Цей безпілотний апарат живиться від малогабаритного атомного реактора і, за задумом конструкторів, має проходити на глибині непоміченим - повз системи берегової охорони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продовжує перетворювати окупований Крим на потужну військову базу, - Наєв

За словами російських посадовців, цей безпілотник зможуть оснастити боєголовкою потужністю десятки мегатонн, що спричинить радіоактивні хвилі, здатні зробити великі території узбережжя непридатними для проживання на десятки років.

Супутникові знімки свідчать про повільну та методичну розбудову аеродромів та баз у формі "трилисника" у кількох місцях на арктичному узбережжі Росії. Бази розташовані на російській території і є частиною оборони кордонів та берегової лінії країни. Однак американські посадовці стурбовані, що ці сили можуть використати для встановлення фактичного контролю над територіями Арктики, які розташовані далі. 

Росія нарощує в Арктиці безпрецедентну кількість військ і випробовує там нову зброю, - CNN 05Росія нарощує в Арктиці безпрецедентну кількість військ і випробовує там нову зброю, - CNN 06

Представник Пентагону Томас Кемпбелл розповів, що Росія переоснащує радянські аеродроми та радарні установки, будує нові порти та пошуково-рятувальні центри і нарощує свій флот криголамів.

За його словами, Росія також розширює мережу систем протиповітряної та берегової оборони, таким чином посилюючи можливості із захисту доступу до великих частин Арктики.

В арктичному регіоні також регулярно проводять випробування високотехнологічної зброї. Так, у листопаді Росія оголосила про успішне випробування гіперзвукової ракети "Циркон", яку планують використовувати для ураження кораблів супротивника.

Росія нарощує в Арктиці безпрецедентну кількість військ і випробовує там нову зброю, - CNN 07

Москва послідовно стверджує, що має в Арктиці економічні та мирні цілі.

Читайте також: Росія перекидає в сторону України важкі вогнеметні системи "Буратіно" - німецький журналіст Рьопке. ФОТО

Автор: 

Арктика (57) росія (67259) гонка озброєнь (39)
Топ коментарі
+22
Пусть напрягают свою єкономику. Рано или поздно пупок развяжется.
показати весь коментар
05.04.2021 20:59 Відповісти
+19
Ну там цывильных нет так что достаточно шарахнуть разок ядерной боеголовкой ограниченного действия и нет свинорылых как и небыло )
показати весь коментар
05.04.2021 20:54 Відповісти
+17
І кругом ото вони лізуть як таргани понагі
показати весь коментар
05.04.2021 20:58 Відповісти
Там нет моржовии...
показати весь коментар
06.04.2021 20:35 Відповісти
видно намічається серйозна війна москалів проти полярних ведмедів!
показати весь коментар
06.04.2021 03:29 Відповісти
Арктіканаш!
показати весь коментар
06.04.2021 03:31 Відповісти
А этот говностан кроме военных баз и оружия полезного ничего создать не может, не их это. Орда есть орда - только грабить и убивать способны.
показати весь коментар
06.04.2021 09:32 Відповісти
проблема в том, что они копать научились, дауны эти. Теперь вон обменивают что накопали на ништяки из цивилизованных стран.
показати весь коментар
06.04.2021 21:28 Відповісти
УБЕЙТЕ ПУТИНА, А ПОТОМ КАК ПО МАСЛУ ПОЙДЕТ !)
показати весь коментар
06.04.2021 10:57 Відповісти
Не факт ...
показати весь коментар
06.04.2021 10:57 Відповісти
НО ПРОЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ НАДО !)
показати весь коментар
08.04.2021 19:43 Відповісти
+5
показати весь коментар
08.04.2021 20:54 Відповісти
путин - далеко не причина. В головах кацапов крепко засела обида и жажда мести - это раз, шовинизм у них в крови - два, немцы, опять же, хотят разделить бремя "нехороших фашистов" с кем-то ещё, чтобы не так тяжело было - три, франция спит и видит послабление англоговорящего мира просто из вредности, вот такие вот мелкие нюансы порождают глобальную проблему.
показати весь коментар
06.04.2021 21:30 Відповісти
Нет у этих голожопых баранов никакого оружия
показати весь коментар
06.04.2021 20:40 Відповісти
есть. У них целый флот подлодок типа "грязная бомба" - утонет где-то у побережья развитой страны и вся флора в округе повянет, и жить там нельзя будет.

Ещё вот поговаривают, что их супероружие - это бомбы класса "Сызрань" - можно сбросить на любой город такую бомбу - и будь то хоть Париж, хоть Барселона - мгновенно превратится в Сызрань.
показати весь коментар
06.04.2021 21:34 Відповісти
ну так зробіть щось,що б грошей на росії просто не водилося на всілякі мілітарні ігрища...
показати весь коментар
06.04.2021 20:52 Відповісти
уже и Арктику засрали....
показати весь коментар
06.04.2021 21:31 Відповісти
Нехай облаштовують - чим за більшу кількість справ беруться -тим більше нігде толку не буде!
показати весь коментар
06.04.2021 21:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 