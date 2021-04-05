Росія нарощує в Арктиці безпрецедентну кількість військ і випробовує там нову зброю, - CNN. ФОТО

Розвиток російських військових баз в регіоні видно на супутникових знімках, які оприлюднив телеканал.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "BBC News Україна".

Порівняння знімків, зроблених кілька років тому і торік, показує, як росіяни облаштовують свої арктичні бази.

Експерти помітили на Крайній Півночі бомбардувальники та винищувачі МіГ-31БМ, а ближче до узбережжя Аляски - нові радіолокаційні системи.

Особливе занепокоєння у військових експертів та західних посадовців викликає російська "суперзброя" - торпеда 2М39 "Посейдон", розробка якої швидко рухається. Її подальші випробування очікуються цього року.

Цей безпілотний апарат живиться від малогабаритного атомного реактора і, за задумом конструкторів, має проходити на глибині непоміченим - повз системи берегової охорони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продовжує перетворювати окупований Крим на потужну військову базу, - Наєв

За словами російських посадовців, цей безпілотник зможуть оснастити боєголовкою потужністю десятки мегатонн, що спричинить радіоактивні хвилі, здатні зробити великі території узбережжя непридатними для проживання на десятки років.

Супутникові знімки свідчать про повільну та методичну розбудову аеродромів та баз у формі "трилисника" у кількох місцях на арктичному узбережжі Росії. Бази розташовані на російській території і є частиною оборони кордонів та берегової лінії країни. Однак американські посадовці стурбовані, що ці сили можуть використати для встановлення фактичного контролю над територіями Арктики, які розташовані далі.

Представник Пентагону Томас Кемпбелл розповів, що Росія переоснащує радянські аеродроми та радарні установки, будує нові порти та пошуково-рятувальні центри і нарощує свій флот криголамів.

За його словами, Росія також розширює мережу систем протиповітряної та берегової оборони, таким чином посилюючи можливості із захисту доступу до великих частин Арктики.

В арктичному регіоні також регулярно проводять випробування високотехнологічної зброї. Так, у листопаді Росія оголосила про успішне випробування гіперзвукової ракети "Циркон", яку планують використовувати для ураження кораблів супротивника.

Москва послідовно стверджує, що має в Арктиці економічні та мирні цілі.

Читайте також: Росія перекидає в сторону України важкі вогнеметні системи "Буратіно" - німецький журналіст Рьопке. ФОТО