Єрмак грубо порушив етикет на переговорах у Катарі, закинувши ногу на ногу, - журналістка Висоцька. ФОТО
На опублікованих пресслужбою президента фото візиту української делегації до Катару видно, що глава ОП Андрій Єрмак сидить, заклавши нога за ногу. Така поза є грубим порушенням етикету цієї країни.
Про це пише у фейсбуці журналістка Тетяна Висоцька, інформує Цензор.НЕТ.
"Будь-хто, хто мінімально цікавиться традиціями держав, які відвідує, знає, що на Сході показувати підошви своїх черевиків співрозмовнику вважається образою і виявом неповаги", - зазначила журналістка.
Вона припустила, що візит до Катару матиме "гарний" результат.
"В лице їм ніхто нічого не скаже, але справи мають загальмуватися", - вважає Висоцька.
Як казав Зе, "Всє ми прєзідєнти!"
Кто-то бы еще Авакову рассказал, что когда встречается с шейхами, руки из карманов штанов надо вытаскивать.
якi ще сюрпризи чекають всiх нас до кiнця ************* шмарклi?
Команда Зеленского сознательно ссорит Украину со всеми, кто может оказать поддержку.
Саботаж высшей пробы.