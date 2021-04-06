УКР
Єрмак грубо порушив етикет на переговорах у Катарі, закинувши ногу на ногу, - журналістка Висоцька. ФОТО

Єрмак грубо порушив етикет на переговорах у Катарі, закинувши ногу на ногу, - журналістка Висоцька. ФОТО

На опублікованих пресслужбою президента фото візиту української делегації до Катару видно, що глава ОП Андрій Єрмак сидить, заклавши нога за ногу. Така поза є грубим порушенням етикету цієї країни.

Про це пише у фейсбуці журналістка Тетяна Висоцька, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-хто, хто мінімально цікавиться традиціями держав, які відвідує, знає, що на Сході показувати підошви своїх черевиків співрозмовнику вважається образою і виявом неповаги", - зазначила журналістка.

Вона припустила, що візит до Катару матиме "гарний" результат.

"В лице їм ніхто нічого не скаже, але справи мають загальмуватися", - вважає Висоцька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Катарі: Україна готова виступити гарантом світової продовольчої безпеки

Єрмак грубо порушив етикет на переговорах у Катарі, закинувши ногу на ногу, - журналістка Висоцька 01
Єрмак грубо порушив етикет на переговорах у Катарі, закинувши ногу на ногу, - журналістка Висоцька 02

Автор: 

Ермак грубо нарушил этикет на переговорах в Катаре, закинув ногу на ногу, - журналистка Высоцкая - Цензор.НЕТ 9693
05.04.2021 21:08 Відповісти
Понабирали дебилов
05.04.2021 21:08 Відповісти
Ермак грубо нарушил этикет на переговорах в Катаре, закинув ногу на ногу, - журналистка Высоцкая - Цензор.НЕТ 1586.
05.04.2021 21:14 Відповісти
Єрмак грубо порушив етикет на переговорах у Катарі, закинувши ногу на ногу, - журналістка Висоцька - Цензор.НЕТ 5081
06.04.2021 17:19 Відповісти
Мо', це через те, що всі члени команди "найвеличнішого лідера **********" почувають себе на зустрічі як американські президенти?
Як казав Зе, "Всє ми прєзідєнти!"
06.04.2021 17:28 Відповісти
Так там все члены Зекоманды,главнее от "говорящей головы",что Дерьмак напишет,то Оно и прочитает.
06.04.2021 20:37 Відповісти
Не государственные деятели, а какой-то ряженый мотлох.
Кто-то бы еще Авакову рассказал, что когда встречается с шейхами, руки из карманов штанов надо вытаскивать.
06.04.2021 17:25 Відповісти
"А какая разніца?!"
06.04.2021 17:29 Відповісти
Катарцы могли бы молча подойти, дубинкой дать по колену и вежливо удалиться.
06.04.2021 20:38 Відповісти
ЗеБiльна шобла все провалила, нема нi одного напрямку, де не вiдбувався би повний капєц, де б ЗеБiли не обiсрались...
якi ще сюрпризи чекають всiх нас до кiнця ************* шмарклi?
06.04.2021 17:45 Відповісти
Я не прихильник Зелі та особливо Ермака з його портновською шоблою, але ж давайте критикувати по ділу за суттєве! Чи може вже нема за що?! Це ж повна хрінь придумана з цими підошвами! Ось далі хтось постив амер президентів де всі там сиділи закинувши нога на ногу. Не постіть хрінь не перевіривши! Критикуйте за патріотів які сидять за гратами, за вовків в мантіях, за бородату бабушку... А то просто цим такі критики - не так ногу закинув, дружина не в тому вбрані... зводять самі себе до неадекватів!
06.04.2021 19:55 Відповісти
Влад, это же технология, "почва" ботофермы - вброс негатива по любому поводу, многоразовый повтор и размножение делением
06.04.2021 21:12 Відповісти
Байдену адресуется вопрос почему мы не в НАТО, эти сидят нога на ногу -
Команда Зеленского сознательно ссорит Украину со всеми, кто может оказать поддержку.
Саботаж высшей пробы.
06.04.2021 20:30 Відповісти
Хамовита жидівська свинота.
06.04.2021 20:42 Відповісти
А что вы ожидали от тупого-деревенского быдла
06.04.2021 20:47 Відповісти
Дебилы *****,незнают традиций Востока.
06.04.2021 20:55 Відповісти
Т.е. на ужине в честь Зеленского он обязан громко рыгнуть несколько раз! Традиция востока однако...
06.04.2021 21:17 Відповісти
Очень напоминает ситуацию с Оманом... тогда была ширма для встречи с кацапами. Вот и сейчас странно все это как то
06.04.2021 21:29 Відповісти
Решили в своих головах, что это собрания в духе "сходки" и можно вести себя как хочешь. Странно, что никто из них не додумался сидеть развалившись с расставленными ногами.
06.04.2021 21:51 Відповісти
