Єрмак грубо порушив етикет на переговорах у Катарі, закинувши ногу на ногу, - журналістка Висоцька. ФОТО

На опублікованих пресслужбою президента фото візиту української делегації до Катару видно, що глава ОП Андрій Єрмак сидить, заклавши нога за ногу. Така поза є грубим порушенням етикету цієї країни.

Про це пише у фейсбуці журналістка Тетяна Висоцька, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-хто, хто мінімально цікавиться традиціями держав, які відвідує, знає, що на Сході показувати підошви своїх черевиків співрозмовнику вважається образою і виявом неповаги", - зазначила журналістка.

Вона припустила, що візит до Катару матиме "гарний" результат.

"В лице їм ніхто нічого не скаже, але справи мають загальмуватися", - вважає Висоцька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Катарі: Україна готова виступити гарантом світової продовольчої безпеки



