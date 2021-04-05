УКР
60 623 250

Росія перекидає в сторону України важкі вогнеметні системи "Буратіно" - німецький журналіст Рьопке. ФОТО

У російському Воронежі зафіксовано транспортування у напрямку України важких вогнеметних систем ТОС-1 "Буратіно".

Про це повідомив у Твіттері німецький журналіст-розслідувач Юліан Рьопке, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вороніж сьогодні. Путінський режим відправляє свою найстрашнішу конвенційну зброю у напрямку України", - написав він.

Журналіст опублікував фото транспортування ТОС-1 "Буратино" — російської важкої вогнеметної система залпового вогню калібру 220-мм на базі танка Т-72, яка веде вогонь запалювальними та термобаричними боєприпасами об"ємного вибуху.

Росія перекидає в сторону України важкі вогнеметні системи Буратіно - німецький журналіст Рьопке 01

Росія перекидає в сторону України важкі вогнеметні системи Буратіно - німецький журналіст Рьопке 02

В іншому дописі Рьопке поширив фотографії перекидання бронетехніки зі складу дислокованої у Дагестані 136-ї мотострілецької бригади до тимчасово окупованого Криму. "Особливо БТР-82А бригади є сучасним та смертоносним озброєнням для швидкого вторгнення в Україну", - пише журналіст.


Росія перекидає в сторону України важкі вогнеметні системи Буратіно - німецький журналіст Рьопке 03
Росія перекидає в сторону України важкі вогнеметні системи Буратіно - німецький журналіст Рьопке 04
Росія перекидає в сторону України важкі вогнеметні системи Буратіно - німецький журналіст Рьопке 05
Росія перекидає в сторону України важкі вогнеметні системи Буратіно - німецький журналіст Рьопке 06

Раніше російські важкі вогнеметні системи ТОС-1 "Буратино" раніше вже фіксувалися на тимчасово окупованій території сходу України. Про використання Росією забороненої запалювальної зброї делегація України також інформувала держави-учасниці ОБСЄ.

Топ коментарі
+73
Хто ще думає, що орки - це брацья навєк?
показати весь коментар
05.04.2021 22:51 Відповісти
+49
А наша Буратіна шляється по катарам і море по коліно.
показати весь коментар
05.04.2021 23:00 Відповісти
+48
Все это нагнетание ситуации происходит когда наш величайший уклонист снова смылся. На этот раз на встречу со своим банкиром. Это важнее судьбы страны.
показати весь коментар
05.04.2021 22:52 Відповісти
нехорошая гадость
но на каждую хитрую жопу найдется наш суровый болт
показати весь коментар
06.04.2021 02:14 Відповісти
ПТРК 🤗
дальность Буратино всего то 4500 м
показати весь коментар
06.04.2021 02:25 Відповісти
Это "Солнцепёк" - 6 000 м.
показати весь коментар
06.04.2021 03:37 Відповісти
Сегодня очевидно, что массовые вбросы в соцсети видео с переброской российских войск к границам Украины это скоординированная информационная компания Москвы
показати весь коментар
06.04.2021 03:10 Відповісти
Вообще-то это не "Буратино" (ТОС-1), а "Солнцепёк" (ТОС-1А): у "Б" 30 направляющих (по 10 в ряду), а здесь 24 (по 8 в ряду).
Хорошая штука (если смогла незаметно подъехать и отстреляться): бьет очень точно и кучно (в отличие от РСЗО, которые кладут ракеты с разбросом, как бог на душу положет). Но опасная для окружающих, в т.ч. и для своих: контейнер "держит" только пулю винтовочного калибра. Что произойдет при детонации ракеты представить легко. Поэтому, боковые направляющие стараются не заряжать (чтобы хоть как-то себя обезопасить от вражеского огня) и стремятся находиться от установки подальше.
показати весь коментар
06.04.2021 03:36 Відповісти
а как их байрактары жгут лихо)))
показати весь коментар
06.04.2021 07:07 Відповісти
думаю, у США покруче бпла, чем Байрактары
показати весь коментар
06.04.2021 09:32 Відповісти
а США их задействуют?
показати весь коментар
06.04.2021 09:36 Відповісти
почему в США) ближний восток, горячие точки... там точность поражения очень высокая) и тут если надо используют... кацапы устанут гробы делать
показати весь коментар
06.04.2021 09:44 Відповісти
мне бы твою уверенность...
показати весь коментар
06.04.2021 15:50 Відповісти
Как всегда, задействуют украинцы, а кацапы будут кукарекать, что с США воюют DD
показати весь коментар
06.04.2021 11:14 Відповісти
США не передают ТАКИЕ технологии кому попало
показати весь коментар
06.04.2021 15:51 Відповісти
Да палить их надо по дорогу в Украину. Платить вражьей агентуре деньги. Либо засилать диверсионние группи.
показати весь коментар
06.04.2021 10:58 Відповісти
никого никуда сейчас заслать не получится, ибо, органы напичканы оборотнями кацапскими...
показати весь коментар
06.04.2021 11:10 Відповісти
и как это мы раньше не догадались... слу, а не хочешь в советники президента пойти?
показати весь коментар
06.04.2021 22:32 Відповісти
Как эта катапульта может незаметно подъехать, её же не спутаешь ни с чем. "Бурятмогила" это вернее.
показати весь коментар
06.04.2021 12:28 Відповісти
В Сирии Года три назад из птура достали такой, жахнул зачетно
показати весь коментар
06.04.2021 21:56 Відповісти
На каждое Буратино найдётся Карабас-Барабас.
показати весь коментар
06.04.2021 04:25 Відповісти
это тот карабас, который билеты на концерты продаёт?
показати весь коментар
06.04.2021 04:29 Відповісти
А че вы смеетесь?вы че гоните?это очень серьёзно !даже смертельно опасно.что делает украина в ответ???надо подтягивать свои войска,иначе нас возьмут голыми руками,вы что не видите война идет!шмаркля хватит нюхать ,скажи что нибудь ,типа что надо просто перестать стрелять,ты где?твоя страна в опасности!
показати весь коментар
06.04.2021 04:41 Відповісти
а его ли страна в опасности? У главного зелебобика страны в кармане израильский паспорт, а у остальных зелебобиков шо?
показати весь коментар
06.04.2021 22:33 Відповісти
А як ви хотіли?!
Не даремно жителям Донбасу видають російські паспорти...
показати весь коментар
06.04.2021 05:48 Відповісти
коли американці воювали у В'єтнамі були цілі рухи за те щоб припинити війну, писали пісні, виходили десятки тисяч людей на мітинги та страйки. А тепер подивіться на "братній наврот" - де можна подивитися про акції протесту проти війни з Україною? Може в фесбуку є такі групи чи ще десь?
показати весь коментар
06.04.2021 07:20 Відповісти
Россия сейчас подобна Германии Гитлера в 1933-1939 г.г. Как это ни печально, они любят своего фюрера, а пропаганда местных геббельсов помогает им в этом... с ними же разговаривать даже не возможно, они упоротые там все почти
показати весь коментар
06.04.2021 09:34 Відповісти
Это говорит о том, что Америка страна в которой люди свободно выражают свою позицию, а дремучий кровавый совок и её приемник утопит в крови любой протест, да и людишки превращены в раболепцев.
показати весь коментар
06.04.2021 12:39 Відповісти
Звичайно від мокші можна очікувати все, що завгодно, але у відкриту війну вони не підуть. На мій погляд є три варіанти: 1. Через орків, начепивши їх шеврони і прапори в сторону Мелітополя і Каховки- каналу води в Крим; 2. Через "братів" білорусів, де вони будуть миротворцями, спровокуючи обстріли і захист своїх рубежів ніби білолусами, а фактично "орками у формі білорусів" 3. Спровокують підриви, та вбивства громадян даунбаса з російськими паспортами і "введуть свої війська нападу, як миротворців" для їх захисту і знову с метою захоплення "кримського каналу" і всієї Донецької області. Але на цей раз ху@ло залякую Вальдемара і Захіл своїми маневрами недобитих в донбаських степах і Сірії ашвабадітєлєй. Це наглядно показує викладення відеороликів в інтернет і неприховане переміщення металу в сторону кордонів України.Чи вже всі броезенти пропили?
показати весь коментар
06.04.2021 07:56 Відповісти
вероятно, будет сразу 1+2+3! у нас не хватит сил закрыть все направления. это путлер прекрасно знает
показати весь коментар
06.04.2021 09:35 Відповісти
Репку оасстрелять за шпионаж!!!
показати весь коментар
06.04.2021 09:04 Відповісти
Вот эти штуки - серьезно.
Созданы для выжигания очагов сопротивления.
В Сирии они творили в городах ужасные вещи.
показати весь коментар
06.04.2021 09:35 Відповісти
Грады гораздо серьезней, их больше и к ним больше аммуниции. Эту херню разок-другой отстрелить птрк или артой, и она закончится.
показати весь коментар
06.04.2021 11:16 Відповісти
Путину и компании не терпится устроить бойню в центре Европы.
показати весь коментар
06.04.2021 10:08 Відповісти
а как насчет ударов по территории России.....по АЭС...плотинам..
показати весь коментар
06.04.2021 10:51 Відповісти
ударяй
показати весь коментар
06.04.2021 11:19 Відповісти
если буду Главкомом.....ударю...а шо ты против, родичей жалко..))
показати весь коментар
06.04.2021 12:08 Відповісти
Иван, если мы ударим по кацапским АЭС, то сдохнем вместе с ними! Оно нам надо. Ветерок радиацию и на нас и дальше понесет.
показати весь коментар
06.04.2021 17:57 Відповісти
Помиляєся, Кате! Східний вітер в Україні превалює лише в січні-лютому (по розі вітрів східний вітер становить в Україні лише 6%). А в інший час - південо-західний, північно-західний.
показати весь коментар
06.04.2021 18:07 Відповісти
С радиацией все же лучше не шутить. А вот плотины другое дело))
показати весь коментар
06.04.2021 18:14 Відповісти
Ну и пусть мы в рай а кацапы в ад))))))
показати весь коментар
06.04.2021 19:19 Відповісти
ДП "Київський бронетанковий завод" (входить до складу ДК "Укроборон) комплектує уже другий танковий батальйон Т-72АМТ для ЗСУ. ФОТО.ВІДЕО https://defence-ua.com/news/kbtz_komplektuje_uzhe_drugij_tankovij_bataljon_t_72amt_dlja_zsu_foto-3341.html
показати весь коментар
06.04.2021 10:56 Відповісти
да...жаль....СТРАТЕГИЮ УКРАИНА ПРОИГРАЛА!!!!!!!!!!!!!а ето значит....что НАРОД УКРАИНЫ должен быть весь навойне.....или терпеть издевательства раши еще 30 лет.НАДО СКАЗАТЬ ВСЕМУ НАРОДУ...что пришел снова вУКРАИНУ 1941 год.
показати весь коментар
06.04.2021 11:52 Відповісти
у нас в очень недалёкой перспективе войнушка - большой брат заступится за маленкую беле
нькую систрёнку (допустим почемубынет?) сценарий давно отработан во всяких бесланах и
чеченских войнах так шо браты белорусы если у вас взлетит в воздух многоэтажка в подвале
которой коварные биндеры прятали взрывчатку и оружие для майданореволюций и по неосто
рожности бахнуло или заложников или самолётик ( любимая тема к стати) или чтото там ещё
то вам прийдётся объявлять нам войну а "брат" уже заступится...........
показати весь коментар
06.04.2021 12:03 Відповісти
Дрожите, твари...За каждое дитя ответите, трупоеды конченные..
показати весь коментар
06.04.2021 12:11 Відповісти
Андрюха обоснуй, кого ты имел ввиду, путлера или сралина?
показати весь коментар
06.04.2021 12:51 Відповісти
Може й чингізіда грознава, за часів якого ввійшли в ужиток "сирота казанська", косаби..
показати весь коментар
06.04.2021 18:58 Відповісти
А самое интересное, что при нападении /не дай Бог/ пострадают и адепты русского мира. Так называемые любители Путина и русского мира.
показати весь коментар
06.04.2021 20:34 Відповісти
На каждое Буратино найдется соя " Лелека" или " Байрактар".
показати весь коментар
06.04.2021 20:36 Відповісти
Точка У. Джавелины. У нас есть чем ответить.
показати весь коментар
06.04.2021 21:18 Відповісти
"Буратина" одна, а РПО-16 много.
https://youtu.be/d7pj45rjyV4
показати весь коментар
06.04.2021 23:58 Відповісти
А ГДЕ ЛУЦЕНКИНЫ АПАЧИ???
показати весь коментар
07.04.2021 10:44 Відповісти
