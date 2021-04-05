Росія перекидає в сторону України важкі вогнеметні системи "Буратіно" - німецький журналіст Рьопке. ФОТО
У російському Воронежі зафіксовано транспортування у напрямку України важких вогнеметних систем ТОС-1 "Буратіно".
Про це повідомив у Твіттері німецький журналіст-розслідувач Юліан Рьопке, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Вороніж сьогодні. Путінський режим відправляє свою найстрашнішу конвенційну зброю у напрямку України", - написав він.
Журналіст опублікував фото транспортування ТОС-1 "Буратино" — російської важкої вогнеметної система залпового вогню калібру 220-мм на базі танка Т-72, яка веде вогонь запалювальними та термобаричними боєприпасами об"ємного вибуху.
В іншому дописі Рьопке поширив фотографії перекидання бронетехніки зі складу дислокованої у Дагестані 136-ї мотострілецької бригади до тимчасово окупованого Криму. "Особливо БТР-82А бригади є сучасним та смертоносним озброєнням для швидкого вторгнення в Україну", - пише журналіст.
Раніше російські важкі вогнеметні системи ТОС-1 "Буратино" раніше вже фіксувалися на тимчасово окупованій території сходу України. Про використання Росією забороненої запалювальної зброї делегація України також інформувала держави-учасниці ОБСЄ.
но на каждую хитрую жопу найдется наш суровый болт
дальность Буратино всего то 4500 м
Хорошая штука (если смогла незаметно подъехать и отстреляться): бьет очень точно и кучно (в отличие от РСЗО, которые кладут ракеты с разбросом, как бог на душу положет). Но опасная для окружающих, в т.ч. и для своих: контейнер "держит" только пулю винтовочного калибра. Что произойдет при детонации ракеты представить легко. Поэтому, боковые направляющие стараются не заряжать (чтобы хоть как-то себя обезопасить от вражеского огня) и стремятся находиться от установки подальше.
Не даремно жителям Донбасу видають російські паспорти...
Созданы для выжигания очагов сопротивления.
В Сирии они творили в городах ужасные вещи.
нькую систрёнку (допустим почемубынет?) сценарий давно отработан во всяких бесланах и
чеченских войнах так шо браты белорусы если у вас взлетит в воздух многоэтажка в подвале
которой коварные биндеры прятали взрывчатку и оружие для майданореволюций и по неосто
рожности бахнуло или заложников или самолётик ( любимая тема к стати) или чтото там ещё
то вам прийдётся объявлять нам войну а "брат" уже заступится...........
