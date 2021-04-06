УКР
Встановлено особу чоловіка, який осквернив меморіал "Героям-добровольцям" у Лисичанську. Він на лікуванні в психоневрологічному відділенні, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Луганщині правоохоронці встановили чоловіка, який розмалював пам'ятник "Героям-добровольцям" в Лисичанську.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прессекретарка Нацполіції Луганщини Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті комплексного відпрацювання, силами поліції Луганщини, прокуратури та співробітників СБУ, встановлено особу чоловіка, причетного до паплюження меморіалу "Героям-добровольцям".

Правоохоронці встановили, що вчора, рано вранці, 37-річний мешканець м. Лисичанська взяв вдома білу фарбу та пензлик, пішов до Палацу культури, та замалював фарбою первинні написи на пам’ятнику та написав інше слово.

Слідчими та експертами вилучені речі чоловіка зі слідами фарби, проведено додатковий огляд місця події. Задля розшуку правопорушника поліцейські опитали більше 150 містян, вилучили та переглянули відео з камер зовнішнього спостереження. В результаті кропіткої роботи зібрані беззаперечні докази причетності лисичанина до вчинення вказаного правопорушення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомий пошкодив пам'ятник Героям Небесної Сотні в Житомирі. Поліція встановлює особу вандала. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ще вчора мати чоловіка помітила зміни в поведінці сина та звернулася по допомогу до лікарів, наразі чоловік проходить лікування в психоневрологічному відділенні м. Привілля. Після закінчення лікування слідчими, за процесуального керівництва прокуратури буде прийняте рішення, відповідно до чинного законодавства", - уточнила Погукай.

Як повідомлялося, меморіал "Героям-добровольцям" розмалювали в Лисичанську.

Лисичанськ (315) пам’ятник (933) Погукай Тетяна (30) Луганська область (4923)
+21
он инфецирован русскиммиром, можно излечить, лишив украинского гражданства и билетом на Ростов.......
06.04.2021 10:31 Відповісти
+10
там половину населения надо в ПНД поместить
06.04.2021 10:31 Відповісти
+10
37 лет, а ленина видел)
06.04.2021 10:33 Відповісти
И обштрыкать до овощного состояния!
06.04.2021 10:29 Відповісти
в том диспансере и штрикальщики могут оказаться такими же больными и ватными пациентами...
06.04.2021 10:43 Відповісти
Послали, якось, спеціаліста з облздоровуправління, в обласну психіатричну, з перевіркою. Іде по коридору. Підходить до нього чоловік, у лікарняному халаті. Каже:
- Ви, я бачу, тут людина новенька... Будьте обережні - тут повно божевільних... Навіть тих, хто в білих халатах...
- А Ви що тут робите?...
- А я тут контролер... У добровільному порядку за ними усіма наглядаю...
06.04.2021 11:01 Відповісти
там половину населения надо в ПНД поместить
06.04.2021 10:31 Відповісти
он инфецирован русскиммиром, можно излечить, лишив украинского гражданства и билетом на Ростов.......
06.04.2021 10:31 Відповісти
Вєрний ленінєц.
06.04.2021 10:33 Відповісти
на большой Украине люди такого возраста часто не помнят, кто такой ленин, на лугандонии по особенному.. там кацапия засрала мозги людям пропагандой, в т. ч. героизированными мировыми преступниками - лениным, сталиным и прочей краснопузой нечистью...
06.04.2021 10:51 Відповісти
37 лет, а ленина видел)
06.04.2021 10:33 Відповісти
нужно этого идиота поместить в одной камере с Igor L.. Игорек ему быстро мозги вынесет..
06.04.2021 10:34 Відповісти
Ми що, звірі?
06.04.2021 10:48 Відповісти
а вы, батенька, злой, однако...
06.04.2021 10:51 Відповісти
Там ще "крутіший", ніж "Ігорок", учора, з"явився!!! Спочаку, з секундоміром в руках, провів танкову битву, що може буть порівняна з битвою під Курськом, а потім заявив, що Україну врятує лише "загальна "іммобілізація"... Я довго сміявся... Написав йому, щоб глянув у Гуглі,що озачає "іммобілізація"... Жаль, так учора голова боліла, що я забувся його "нік" записать...
06.04.2021 11:08 Відповісти
06.04.2021 11:23 Відповісти
Короче, відмазали.
06.04.2021 10:36 Відповісти
Якщо мама відмазує, це одне, а якщо дійсно психічнохворий, то не дай боже кому. Я навіть схиляюсь до другого бо пам'ятник якось так понівечіний без ненависті.
06.04.2021 10:46 Відповісти
Все ватаны-психи.
06.04.2021 10:51 Відповісти
Оце правильно. Всіх любителів лєніна-сталіна треба до психушек закривати - там точно з мозком проблеми.
06.04.2021 10:56 Відповісти
Херої-члєнінци хоробро воюють з тим, що по природі своїй відповісти не може, а у повсякденні ведуть себе як вівці, чи взагалі - як овочі.
06.04.2021 11:16 Відповісти
психи - за ОПЗЖ и Мокшу
06.04.2021 11:17 Відповісти
Он такой же псих, как мусор порядочный человек. Просто мусора прикрывают сепара.
06.04.2021 11:19 Відповісти
Увы.... Зная историю "подвигов" наших ментов не удивлюсь, если они нашли местного сумасшедшего и сделали его козлом отп. Это намного легче, чем ватных ублюдков искать.
06.04.2021 11:27 Відповісти
Похоже сепар узнав что его ищут решил пойти по пути своего кумира жида рабиновича и слечь в дурку, типа не трогайте меня, а то покусаю. Что в прочем еще раз демонстрирует его тупость и неадекватность, сепаров и вату в нашей стране за такие "шалости" только пожурят и штраф выпишут, и он бы знал это если бы меньше смотрел сепарские и кацапские телепомойки, где страшные каратели распинают мальчиков в трусиках в тайных тюрьмах СБУ.
06.04.2021 11:38 Відповісти
это так сепаров спасают от ответственности? Значит псих, но голову свою не разбил о мемориал?
06.04.2021 11:40 Відповісти
 
 