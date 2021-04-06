Встановлено особу чоловіка, який осквернив меморіал "Героям-добровольцям" у Лисичанську. Він на лікуванні в психоневрологічному відділенні, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Луганщині правоохоронці встановили чоловіка, який розмалював пам'ятник "Героям-добровольцям" в Лисичанську.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прессекретарка Нацполіції Луганщини Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті комплексного відпрацювання, силами поліції Луганщини, прокуратури та співробітників СБУ, встановлено особу чоловіка, причетного до паплюження меморіалу "Героям-добровольцям".

Правоохоронці встановили, що вчора, рано вранці, 37-річний мешканець м. Лисичанська взяв вдома білу фарбу та пензлик, пішов до Палацу культури, та замалював фарбою первинні написи на пам’ятнику та написав інше слово.

Слідчими та експертами вилучені речі чоловіка зі слідами фарби, проведено додатковий огляд місця події. Задля розшуку правопорушника поліцейські опитали більше 150 містян, вилучили та переглянули відео з камер зовнішнього спостереження. В результаті кропіткої роботи зібрані беззаперечні докази причетності лисичанина до вчинення вказаного правопорушення.

"Ще вчора мати чоловіка помітила зміни в поведінці сина та звернулася по допомогу до лікарів, наразі чоловік проходить лікування в психоневрологічному відділенні м. Привілля. Після закінчення лікування слідчими, за процесуального керівництва прокуратури буде прийняте рішення, відповідно до чинного законодавства", - уточнила Погукай.









