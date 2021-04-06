В Україну намагалися ввезти велику партію контрабандного одягу, вартість якого перевищує 25,7 млн ​​грн, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

На кордоні з Польщею виявили контрабандну партію нового одягу, який намагалися ввезти в Україну через пункт пропуску Ягодин, приховавши серед вантажу гуманітарної допомоги.

У відомстві зазначили, що новий одяг різних брендів намагалися ввезти в Україну через пункт пропуску "Ягодин", попередньо сховавши серед вантажу гуманітарної допомоги.

Незадекларований товар виявила спільна група оперативних співробітників і працівників Луцького прикордонного загону, які проводять огляд, співробітників СБУ та Держмитслужби.

Серед вантажу - 16 262 одиниці нового одягу різних брендів, який не був зазначений у товаросупровідних документах.

Зазначається, що за попередньою оцінкою вартість товару 25 775 000 гривен, його вилучений співробітниками митниці.

