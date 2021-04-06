УКР
В Україну намагалися ввезти велику партію контрабандного одягу, вартість якого перевищує 25,7 млн ​​грн, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

На кордоні з Польщею виявили контрабандну партію нового одягу, який намагалися ввезти в Україну через пункт пропуску Ягодин, приховавши серед вантажу гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби у Facebook.

У відомстві зазначили, що новий одяг різних брендів намагалися ввезти в Україну через пункт пропуску "Ягодин", попередньо сховавши серед вантажу гуманітарної допомоги.

Незадекларований товар виявила спільна група оперативних співробітників і працівників Луцького прикордонного загону, які проводять огляд, співробітників СБУ та Держмитслужби.

Серед вантажу - 16 262 одиниці нового одягу різних брендів, який не був зазначений у товаросупровідних документах.

Зазначається, що за попередньою оцінкою вартість товару 25 775 000 гривен, його вилучений співробітниками митниці.

В Україну намагалися ввезти велику партію контрабандного одягу, вартість якого перевищує 25,7 млн ​​грн, - Держприкордонслужба 01
В Україну намагалися ввезти велику партію контрабандного одягу, вартість якого перевищує 25,7 млн ​​грн, - Держприкордонслужба 02
В Україну намагалися ввезти велику партію контрабандного одягу, вартість якого перевищує 25,7 млн ​​грн, - Держприкордонслужба 03
В Україну намагалися ввезти велику партію контрабандного одягу, вартість якого перевищує 25,7 млн ​​грн, - Держприкордонслужба 04
Фото: Держприкордонслужба

В Україну намагалися ввезти велику партію контрабандного одягу, вартість якого перевищує 25,7 млн ​​грн, - Держприкордонслужба 05

Держприкордонслужба ДПСУ (6335) контрабанда (1831) одяг (216)
чи не кантрабанда , шо не тянет даже на лимон енотов. шо ж не светят мазуриков своих по синагоге, которые лярдами челночят ?!
06.04.2021 11:14 Відповісти
40 курточек для зелёных министров?
06.04.2021 11:14 Відповісти
Нову курточку степашке везли?
06.04.2021 11:20 Відповісти
І куди вся контрабанда потім дівається?
06.04.2021 11:22 Відповісти
їжа подорожчала, тепер одяг із взуттям дорожчатиме всім тим, хто цих обирав
06.04.2021 11:23 Відповісти
сток галимый тысяч а 20, вы на эти коробки посмотрите. После зимней распродажи, завалялось скинули по дешёвке. Нормальные тарифы введите, никто левачить не будет
06.04.2021 11:47 Відповісти
Вот это новость!
Новая одежда среди гуманитарки!
Ну, никогда ж такого не было, и вот опять!
Последние 2 года у нас в городе магазины "одяг на вагу" растут, как грибы после дождя, при чем, арендуются магазины все больше и все ближе к центру.
Надо ж контрабандистам как-то отмывать бабки за сотни тонн, типа, гуманитарки...
06.04.2021 12:13 Відповісти
 
 