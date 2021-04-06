Підприємці в Полтаві знову вийшли на акцію протесту: Перекрили трасу Київ - Харків. ФОТОрепортаж
Понад пів сотні людей безперервно ходили пішохідним переходом на трасі Київ - Харків біля авторинку. Таку акцію протесту влаштували підприємці ринків, які вимагають дозволити їм працювати під час посиленого карантину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Підприємці ринків перекрили ділянку траси Київ - Харків у Полтаві. Вони безперервно ходять пішохідним переходом, пропускаючи тільки швидкі. В акції беруть участь понад пів сотні людей.
До цього підприємці зібралися біля центрального речового ринку в Полтаві. Вони вже втретє вийшли на акцію протесту з вимогою дозволити їм працювати на час посиленого карантину в громаді.
Об 11:00 рух транспорту на дорозі відновили. Підприємці поїхали до будівлі Полтавської міської ради.
Нагадаємо, подібну акцію підприємці ринків влаштовували 5 квітня поблизу Полтавської ОДА. А перший такий пікет організували 1 квітня.
Зачем?
До Катара далеко, оттуда их не видно, Земля же круглая...
чего вы под Администрацию не идете? все на нервах и не исключено шо какой-то водила достанет из багажника.... ну, не бейсбольную биту, а что-то более скорострельное..
не, ну реально - чего кто-то должен стоять и таращиться на протестующих то?
ну и кстати - а чего это я должен заразиться от напр. покупателя шо на рынке, платя этим протестующим, сам заразился и к примеру, едет в одной скотовозке со мной то?
пусть на Европу посмотрят - там больных типо меньше, но все предприниматели на карантине.... хотя там им платят, кстати за простой
Из вариантов ответов:
* в ных нэма грошэй поихаты на банкову.
* вот теперь власть увидит и услышит!
* то всэ Порошэнко вынуватый.Выбирайте какой больше нравится
Где Богуцкая со столбом?
Где (не побоюсь этого слова) Парасюк со своей ногой в конце концов?
а то ***** нападет
я б таких "перекривачів" притягував до кримінальної відповідальності................ або хоча б змушував "вакцинуватись" індійським "шмурдяком.
От чим завинили люди які їдуть по цій дорозі?!
Ідіть падлюки під КМ, ВР, офіс президента і там перекривайте що хочете. А то взяли виродки моду!