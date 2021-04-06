Підприємці в Полтаві знову вийшли на акцію протесту: Перекрили трасу Київ - Харків. ФОТОрепортаж

Понад пів сотні людей безперервно ходили пішохідним переходом на трасі Київ - Харків біля авторинку. Таку акцію протесту влаштували підприємці ринків, які вимагають дозволити їм працювати під час посиленого карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Підприємці ринків перекрили ділянку траси Київ - Харків у Полтаві. Вони безперервно ходять пішохідним переходом, пропускаючи тільки швидкі. В акції беруть участь понад пів сотні людей.

До цього підприємці зібралися біля центрального речового ринку в Полтаві. Вони вже втретє вийшли на акцію протесту з вимогою дозволити їм працювати на час посиленого карантину в громаді.

Об 11:00 рух транспорту на дорозі відновили. Підприємці поїхали до будівлі Полтавської міської ради.

Нагадаємо, подібну акцію підприємці ринків влаштовували 5 квітня поблизу Полтавської ОДА. А перший такий пікет організували 1 квітня.

Також дивіться: Підприємці в Ужгороді вийшли на протест проти "вибіркового карантину". ФОТОрепортаж





