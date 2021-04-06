УКР
Підприємці в Полтаві знову вийшли на акцію протесту: Перекрили трасу Київ - Харків. ФОТОрепортаж

Понад пів сотні людей безперервно ходили пішохідним переходом на трасі Київ - Харків біля авторинку. Таку акцію протесту влаштували підприємці ринків, які вимагають дозволити їм працювати під час посиленого карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Підприємці ринків перекрили ділянку траси Київ - Харків у Полтаві. Вони безперервно ходять пішохідним переходом, пропускаючи тільки швидкі. В акції беруть участь понад пів сотні людей.

До цього підприємці зібралися біля центрального речового ринку в Полтаві. Вони вже втретє вийшли на акцію протесту з вимогою дозволити їм працювати на час посиленого карантину в громаді.

Об 11:00 рух транспорту на дорозі відновили. Підприємці поїхали до будівлі Полтавської міської ради.

Нагадаємо, подібну акцію підприємці ринків влаштовували 5 квітня поблизу Полтавської ОДА. А перший такий пікет організували 1 квітня.

Також дивіться: Підприємці в Ужгороді вийшли на протест проти "вибіркового карантину". ФОТОрепортаж

Лучший способ борьбы за свои права это нагадить соседу. Молодцы, сначала голосовали по приколу а теперь людям проехать не дают. Дарвин нервно курит в стороне.
06.04.2021 11:28 Відповісти
Предприниматели в Полтаве вновь вышли на акцию протеста: Перекрыли трассу Киев - Харьков - Цензор.НЕТ 6857
06.04.2021 11:27 Відповісти
И где, собственно говоря, Мосейчук с дверью???
06.04.2021 11:35 Відповісти
Молодцы. Нельзя власти давать использовать КОвид для наступления на единственное, что у нас реально есть - на свободу.
06.04.2021 11:24 Відповісти
не на свободу, а их собственное бабло.
06.04.2021 11:43 Відповісти
Де ти купуєш промтовари?
06.04.2021 11:52 Відповісти
там где можно оплатить картой, а не наличными
06.04.2021 11:55 Відповісти
Це єдина вимога? Так зараз у більшості можна оплатити карткою. Тобто точки з терміналами можна не закривати під час карантину. А вірус тут до чого тоді?
06.04.2021 12:01 Відповісти
переживут они этот вирус, с голоду не помрут.
06.04.2021 12:05 Відповісти
Шо ти промямлив - незрозуміло. Тобто ти купуєш там, де можна розплатитися карткою. Там - це де? Шось вірус, картки і голод зовсім не в'яжуться.
06.04.2021 12:14 Відповісти
через интернет ... я например не против что бы они работали если хотят.. создать базу желающих .. заболел... будь здоров лечись дома
06.04.2021 14:13 Відповісти
А в интернете - у кого?
06.04.2021 14:18 Відповісти
Може, картки відлякують вірус?
06.04.2021 12:02 Відповісти
Гнать в шею этих барыг,разносят болячку!спекулянты !
06.04.2021 12:24 Відповісти
Абсолютно также разносят как и Вы. Это естественно. А спекулянты сейчас абсолютно все. И крупные маркеты и мелкие торгаши. Тоже ничего удивительного.
06.04.2021 14:22 Відповісти
Мислити треба коли на виборах бюлетень заповнюєшь !!!)))
06.04.2021 11:44 Відповісти
Дійсно, а то вибрали порошенківця Карпова "Полтаву", який за допомоги медведчуківців з ОПЗЖ став секретарем міськради і чудить тепер у Полтаві.
06.04.2021 11:48 Відповісти
А він потвора взяв і підняв таріфи та ввів карантин !!!)))
06.04.2021 11:51 Відповісти
По-вашому, Пєтро б тарифи знижував та карантини розганяв? ))
06.04.2021 13:33 Відповісти
Гадати можливо що заманеться ,а діяльність зеленої плісняви видко та відчутно реально !!!))
06.04.2021 13:38 Відповісти
Непотрібно гадати коли відповідь очевидна
06.04.2021 13:52 Відповісти
Транспарантов брать не стали.
Зачем?
До Катара далеко, оттуда их не видно, Земля же круглая...
06.04.2021 11:24 Відповісти
Нащо про Ахметова видалили?
06.04.2021 11:25 Відповісти
Я теж це помітив.
06.04.2021 11:28 Відповісти
Хоч завантажити відео встиг!
06.04.2021 11:31 Відповісти
Подзвонили...
06.04.2021 11:29 Відповісти
ну да, а еще мона было наср... на лужайке возле лиги Спортлото.
чего вы под Администрацию не идете? все на нервах и не исключено шо какой-то водила достанет из багажника.... ну, не бейсбольную биту, а что-то более скорострельное..
не, ну реально - чего кто-то должен стоять и таращиться на протестующих то?
06.04.2021 11:26 Відповісти
под оп уже ходили, и не так давно, после этого весь цензор был в свидетелях таблички
06.04.2021 11:44 Відповісти
Предприниматели в Полтаве вновь вышли на акцию протеста: Перекрыли трассу Киев - Харьков - Цензор.НЕТ 6857
06.04.2021 11:27 Відповісти
Лучший способ борьбы за свои права это нагадить соседу. Молодцы, сначала голосовали по приколу а теперь людям проехать не дают. Дарвин нервно курит в стороне.
06.04.2021 11:28 Відповісти
не думаю шо там голосовальщиков более половины, но блин - чего кто-то должен терять время, ибо кому-то надо заработать лишний косарь то.
ну и кстати - а чего это я должен заразиться от напр. покупателя шо на рынке, платя этим протестующим, сам заразился и к примеру, едет в одной скотовозке со мной то?
пусть на Европу посмотрят - там больных типо меньше, но все предприниматели на карантине.... хотя там им платят, кстати за простой
06.04.2021 11:37 Відповісти
Тут вопрос стоит в логике протестующих. Какого полового органа они перекрывают дорогу людям, которые так же едут зарабатывать деньги? Они в чем перед ними виноваты? Почему эти жертвы демократии не едут на Банковую и не перекрывают дороги тем из за которых они пострадали?
06.04.2021 11:41 Відповісти
Каждый раз, когда вижу такую новость, задаю тот же вопрос.
Из вариантов ответов:
* в ных нэма грошэй поихаты на банкову.
* вот теперь власть увидит и услышит!
* то всэ Порошэнко вынуватый.Выбирайте какой больше нравится
06.04.2021 12:15 Відповісти
А мне кажется что их проплатили через офшоры. И они это делают что бы поехать на Мальдивы!
06.04.2021 12:28 Відповісти
А где гвардия с газом и водомётами?
06.04.2021 11:34 Відповісти
И где, собственно говоря, Мосейчук с дверью???
06.04.2021 11:35 Відповісти
Где Аваков с вертолётами?
Где Богуцкая со столбом?
Где (не побоюсь этого слова) Парасюк со своей ногой в конце концов?
06.04.2021 12:41 Відповісти
Из за угла выглядывает. Ждут, когда стоящие на дороге водители из своих налогов им зарплату сформируют.
06.04.2021 12:05 Відповісти
боятся протестов. Он как боты зашевелились , методички пришли отрабатывают.
06.04.2021 11:36 Відповісти
Померло троє моїх знайомих, близьких людей. Всі від коронавірусу. Від голоду ще ніхто не помер. В цю важку хвилину ми маємо правильно виставити пріоритети. Ціна помилки може бути дуже високою. Чомусь, більшість людей думає, що хвороба і смерть ходить десь далеко і це їх не стосується. Мої знайомі також так думали.
06.04.2021 11:37 Відповісти
Коронавируса не существует. Это всё выдумки госдепа.
06.04.2021 12:43 Відповісти
Ждем заявления Баканова,что это россия дестабилизирует,сам бы народ никогда не вышел бы,его все устраивает в зелёной власти
06.04.2021 11:38 Відповісти
не качайте будку
а то ***** нападет
06.04.2021 11:39 Відповісти
Стара пісня ,на новий лад!! )))
06.04.2021 11:43 Відповісти
От виродки!
я б таких "перекривачів" притягував до кримінальної відповідальності................ або хоча б змушував "вакцинуватись" індійським "шмурдяком.
От чим завинили люди які їдуть по цій дорозі?!
Ідіть падлюки під КМ, ВР, офіс президента і там перекривайте що хочете. А то взяли виродки моду!
06.04.2021 11:44 Відповісти
перевіряти це скупчення на предмет вакцинованості
06.04.2021 11:50 Відповісти
Провєряющій, сам скільки разів щеплений? )))
06.04.2021 13:37 Відповісти
перевіряючі не мають скупчуватись, лише вакциновані можуть, вони не становлять загрози
06.04.2021 15:34 Відповісти
Вибрали порошенківця Карпова "Полтаву", який за допомоги медведчуківців з ОПЗЖ став секретарем міськради і чудить тепер у Полтаві.
06.04.2021 11:49 Відповісти
дальше танчиків його пускать не можна
06.04.2021 11:51 Відповісти
https://censor.net/ru/user/386785 - характерний тип брехливого 73/43%зебіла.
06.04.2021 12:01 Відповісти
Где полицаи? Где дубинки? Какое отношение к карантину имеют водители стоящих КАМАЗов и фур? За эти перекрытия нужно дубасить перекрывателей нещадно.
06.04.2021 12:03 Відповісти
Да ничего они не добьются, не тем занимаются, а просто мешают обычным людям, не та страна... Вот если бы ФОПовцы организованно послали на *уй хитрожопых и не заплатили бы ни налоги, ни в пенсионный. Бюджетники же не получая зарплату не платят в "казну"? Не платят. Почему они должны получив, к примеру, в апреле прибыли 0 (кстати, не по своей вине), заплатить тот же единый? Я лично, практически не бываю на вещевых рынках, но они мне абсолютно не мешают своим существованием.
06.04.2021 13:58 Відповісти
Яйца этим бычачим перекрывателям надо отрывать, почему должны страдать простые и так замученные люди? Рукожопы тупорылые...
06.04.2021 15:04 Відповісти
Вважаю недоцільним перекриття трас. На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,за неї треба наказувати .Необхідно змінити форму протесту.
06.04.2021 16:43 Відповісти
 
 