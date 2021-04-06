Мобільний госпіталь для хворих на коронавірус розгорнули на Хмельниччині, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
ДСНС перемістила мобільний госпіталь для хворих на коронавірус із смт Богородчани Івано-Франківської області в місто Славута Хмельницької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Госпіталь складається з 35 наметів, з яких 24 - це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок.
"У госпіталі функціонує блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я", - сказано в повідомленні.
Крім цього, повідомляється, що на місці організовано роботу Штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області. Госпіталь повністю готовий для прийому хворих на COVID – 19, підкреслюють рятувальники.
на прикарпатті такою точкою були вибори, а. що намічається у славуті?
т.е. любое общественное здание с крышей, подъездом и всеми коммуникациями (вода, канализация, электричество)
нет, ну а нафиг было строить или переоборудовать новые больницы, если щас мона как Стебанов - обосратьсяЮ, а Зеле - удрать вообще из страны, а Ляшко что-то там сделать, а - заболеть. одна надежда шо прилетит как его там... ну, шо "фэйспалм" в стартреке делал и в Марвеле - профессор... прилетит и всем введет(даже тем кому страшно от вакцины... хотя да - пусть введет лучше тем кому не страшно)))