УКР
Мобільний госпіталь для хворих на коронавірус розгорнули на Хмельниччині, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ДСНС перемістила мобільний госпіталь для хворих на коронавірус із смт Богородчани Івано-Франківської області в місто Славута Хмельницької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Госпіталь складається з 35 наметів, з яких 24 - це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок.

"У госпіталі функціонує блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я", - сказано в повідомленні.

Крім цього, повідомляється, що на місці організовано роботу Штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області. Госпіталь повністю готовий для прийому хворих на COVID – 19, підкреслюють рятувальники.

Також читайте: Хмельниччина може потрапити в "червону" зону карантину вже найближчими днями, - Степанов

Мобільний госпіталь для хворих на коронавірус розгорнули на Хмельниччині, - ДСНС 01
Мобільний госпіталь для хворих на коронавірус розгорнули на Хмельниччині, - ДСНС 02
Мобільний госпіталь для хворих на коронавірус розгорнули на Хмельниччині, - ДСНС 03

Автор: 

карантин (18172) ДСНС (5251) COVID-19 (19766) коронавірус (19923) Хмельницька область (1009)
+6
про ахметова петуха быстро удалили новость....
06.04.2021 11:28 Відповісти
+4
всегда интересует вопрос - почему под временный госпиталь нельзя переоборудовать например школу? стадион (крытый)? офисный центр? турбазу ? санаторий? и т.д.
т.е. любое общественное здание с крышей, подъездом и всеми коммуникациями (вода, канализация, электричество)
06.04.2021 11:44 Відповісти
+2
Ти завжди з"являєшся на таких темах.
06.04.2021 11:33 Відповісти
Об этом не рекомендуется говорить вслух. А то еще двадцатого бразильца в "Шахтер" не купит на наворованное баблишко.
06.04.2021 11:32 Відповісти
Что я пропустил. Он тоже госпитали разворачивает?
06.04.2021 11:47 Відповісти
в вк есть)
08.04.2021 22:20 Відповісти
Мабуть госпіталь підігнали амери.
06.04.2021 11:31 Відповісти
і вони з ним гастролюють по гарячих точках...
на прикарпатті такою точкою були вибори, а. що намічається у славуті?
06.04.2021 11:44 Відповісти
И что там будет при плюс 30-40 на улице?? Да и сейчас при плюс 5 там не шибко комфортно...
06.04.2021 11:42 Відповісти
кстати, видео сначала как бы намекает.... шо в палатках забыли развешать по стенкам крестики.
нет, ну а нафиг было строить или переоборудовать новые больницы, если щас мона как Стебанов - обосратьсяЮ, а Зеле - удрать вообще из страны, а Ляшко что-то там сделать, а - заболеть. одна надежда шо прилетит как его там... ну, шо "фэйспалм" в стартреке делал и в Марвеле - профессор... прилетит и всем введет(даже тем кому страшно от вакцины... хотя да - пусть введет лучше тем кому не страшно)))
06.04.2021 11:45 Відповісти
Акція: Принеси ковід - отримай дизентерію у подарунок.
06.04.2021 11:45 Відповісти
Слева внизу 6 туалетов? Далековато бегать.
06.04.2021 12:54 Відповісти
 
 