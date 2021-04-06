УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9277 відвідувачів онлайн
Новини Фото
20 963 72

"Погрожували в разі штурму відкрити вогонь на ураження": Поліція розповіла подробиці стрілянини в поїзді "Костянтинівка-Київ". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Для затримання чоловіків, які стріляли в поїзді "Костянтинівка-Київ", Нацполіція вирішила задіяти спецпризначенців. Постраждалих у результаті стрілянини немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

Повідомлення про те, що невідомі вчинили стрілянину в купе потягу сполученням "Костянтинівка-Київ", надійшло до Красноградського районного відділу поліції 6 квітня приблизно о 2:00.

На місце події терміново прибули керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, експерти, вибухотехніки, пересувна криміналістична лабораторія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина в Броварах: 15 членів банди на чолі з кримінальним авторитетом постануть перед судом

Поліцейські з’ясували, що двоє військових закрилися в купе потягу та стріляють з вогнепальної зброї. Місце події відразу заблокували, пасажирів евакуювали. Начальник харківської поліції Андрій Рубель прийняв рішення про залучення до операції спецпризначенців КОРД. Правопорушники забарикадувалися у купе та погрожували поліцейськім у разі штурму відкрити вогонь на ураження.

В результаті чітких та злагоджених дій спецпризначенців зловмисників вдалося затримати протягом кількох хвилин. Ними виявилися двоє військовослужбовців фельдзв'язку, які прямували до Києва.

На цей час один з них, 30-річний чоловік, затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З іншим правопорушником наразі працюють слідчі. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Усі обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що двоє військовослужбовців відкрили стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано чоловіка, який стріляв в охоронця магазину на проспекті Перемоги в Києві через зауваження про відсутність маски, - прокуратура

Погрожували в разі штурму відкрити вогонь на ураження: Поліція розповіла подробиці стрілянини в поїзді Костянтинівка-Київ 01
Погрожували в разі штурму відкрити вогонь на ураження: Поліція розповіла подробиці стрілянини в поїзді Костянтинівка-Київ 02
Погрожували в разі штурму відкрити вогонь на ураження: Поліція розповіла подробиці стрілянини в поїзді Костянтинівка-Київ 03
Погрожували в разі штурму відкрити вогонь на ураження: Поліція розповіла подробиці стрілянини в поїзді Костянтинівка-Київ 04
Погрожували в разі штурму відкрити вогонь на ураження: Поліція розповіла подробиці стрілянини в поїзді Костянтинівка-Київ 05
Погрожували в разі штурму відкрити вогонь на ураження: Поліція розповіла подробиці стрілянини в поїзді Костянтинівка-Київ 06

Автор: 

потяг (2018) Нацполіція (15429) стрілянина (1821) Харківщина (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
странная история..., без подробностей - простор для любых фантазий...
показати весь коментар
06.04.2021 11:47 Відповісти
+16
Именно на неё и похоже.
показати весь коментар
06.04.2021 11:52 Відповісти
+16
Белочка в гости приходила
показати весь коментар
06.04.2021 11:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На синьку не похоже...
показати весь коментар
06.04.2021 11:45 Відповісти
Именно на неё и похоже.
показати весь коментар
06.04.2021 11:52 Відповісти
Белочка в гости приходила
показати весь коментар
06.04.2021 11:58 Відповісти
ехали товарищи Нетте - дипкурьеры везли важную маляву
показати весь коментар
06.04.2021 14:48 Відповісти
Це характерний випадок, коли військові не зайняті безпосередньою роботою. Їх або треба скорочувати, або використовувати за призначенням.
показати весь коментар
06.04.2021 11:45 Відповісти
Армия, стоящая без дела и унижаемая руководством страны просто деградирует..
показати весь коментар
06.04.2021 12:13 Відповісти
Они никакого отношения к Армии не имеют, недеградирующий
показати весь коментар
06.04.2021 17:39 Відповісти
Дима, иди нахер. Это проблема журналюг, которые не проверяют фактаж. а насчет деградации армии - так она реально деградировала. Нормальные вояки ее сейчас называют упа - украинська паперова армия. Повозвращались на должности вся сволота, которая свалила из нее в 2014 м. Пересидела самые проблемные годы в тепле и опять на казенные харчи, а имитация деятельности - бесконечные отчеты, таблички, формы, проверки, отчеты на отчеты, журналы облику и т.п. И это я знаю не со стороны)) Так что еще раз - иди нахер)
показати весь коментар
07.04.2021 09:23 Відповісти
Ними виявилися двоє працівників фельд'єгерської служби Держспецзв'язку, які прямували до Києва.
показати весь коментар
06.04.2021 12:22 Відповісти
везли сверхсекретные документы и что-то померещилось? Или не померещилось?
показати весь коментар
06.04.2021 12:32 Відповісти
пароли по контрабасу везли
показати весь коментар
06.04.2021 14:50 Відповісти
Т.е., по твоей логике, все армии мира должны постоянно воевать, иначе начнут синячить? А может, всё-таки, дело в подборе кадров?
показати весь коментар
06.04.2021 12:23 Відповісти
Які це військові? це підрозділ державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Адміністрації Держзв'язку головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держзв'язку. А якщо покороче - ті, що зі зброєю доставляють таємну пошту.
показати весь коментар
06.04.2021 12:24 Відповісти
Так вони теж без роботи. Секретів нема. Всі таємні пакети йдуть СМС-ками через Катар у мацкву.
показати весь коментар
06.04.2021 15:23 Відповісти
Война часто срывает башни
показати весь коментар
06.04.2021 11:46 Відповісти
яка війна, це тіпи з Держспецзв'язку
показати весь коментар
06.04.2021 12:25 Відповісти
Ничего не срывает.
показати весь коментар
06.04.2021 13:33 Відповісти
странная история..., без подробностей - простор для любых фантазий...
показати весь коментар
06.04.2021 11:47 Відповісти
Бывает. Послать их на особо опасное задание, искупить.
показати весь коментар
06.04.2021 11:47 Відповісти
Чтоб они всех своих постреляли?
показати весь коментар
06.04.2021 12:11 Відповісти
В ларек за паленкой.
показати весь коментар
06.04.2021 12:44 Відповісти
"Погрожували в разі штурму відкрити вогонь на ураження": Поліція розповіла подробиці стрілянини в поїзді "Костянтинівка-Київ" - Цензор.НЕТ 8220 Скільки тебе не посилаєш а ти погань сюди лізеш.Ти ворог України,*********** прихвостень ПНХ-.
показати весь коментар
06.04.2021 12:55 Відповісти
Нк таракан ползал по двери. Они в него стреляли.
показати весь коментар
06.04.2021 11:50 Відповісти
А в случае штурма угрожали расстрелять таракана)))
показати весь коментар
06.04.2021 11:54 Відповісти
Грохнути потрібно було виродків при затриманні та і по тому. А то зараз почнеться - "вони ж герої" і т.д.
показати весь коментар
06.04.2021 11:51 Відповісти
может Киев-Красногоровка?)
показати весь коментар
06.04.2021 11:53 Відповісти
стреляли в пол, может наркота какая и по полу ползли демоны, я одного видел, сажрал пачку таблеток а потом отгонял демона веником, крики были на всю улицу)) - изойди демон проклятый.
показати весь коментар
06.04.2021 11:54 Відповісти
Слышком мало информации для выводов. Одни предположения.
показати весь коментар
06.04.2021 11:58 Відповісти
"Погрожували в разі штурму відкрити вогонь на ураження": Поліція розповіла подробиці стрілянини в поїзді "Костянтинівка-Київ" - Цензор.НЕТ 8408
показати весь коментар
06.04.2021 12:04 Відповісти
чертенок пытался спрятаться за правым нижним лежаком. Ему не удалось
показати весь коментар
06.04.2021 12:09 Відповісти
На столе стоит недопитая бутылка одеколона... совпадение?
показати весь коментар
06.04.2021 12:10 Відповісти
А также смятый стаканчик и закусоид в виде чего-то, похожего на паштет
показати весь коментар
06.04.2021 12:20 Відповісти
на фото подивись
показати весь коментар
06.04.2021 12:25 Відповісти
Пьющие одеколон в купе не ездят.
показати весь коментар
06.04.2021 12:51 Відповісти
Вполне себе ездят. Наверняка командировка какая-то. Государство платит. Вот они и раздушили бутылочку "шанель №5" под банку паштета в купе за народные деньги.
показати весь коментар
06.04.2021 13:08 Відповісти
Может это сепары были и прорывались на Киев Бубочку грохнуть?
показати весь коментар
06.04.2021 12:19 Відповісти
Ну что ты, ведь по версии пепиков Бубочка друг сепаров. Значит ехали грохнуть Пецю!
показати весь коментар
06.04.2021 12:29 Відповісти
причому тут 263, якщо в них дозволи були, і причому тут ато,якщо це поштарі
показати весь коментар
06.04.2021 12:35 Відповісти
пардон не было ясно с етой статьи, потом добавили . но влюбом случае сидеть они не будут как обычные люди
показати весь коментар
06.04.2021 12:39 Відповісти
Забористий виявився парфум, флакон від якого попав на фото. Або закусь, у вигляді паштету, не свіжа.......
показати весь коментар
06.04.2021 12:39 Відповісти
У мусорни инвентарь для очередного фотошоу переходит с одной "операции" на другую. Молодцы, что не забыли положить мятый стканчик и поставить флакон туалетной воды. Я вот только не пойму, куда они дели бутылку "живчика" - желтая крышечка лежит, а бутылки нет.
показати весь коментар
06.04.2021 12:47 Відповісти
" Я вот только не пойму,"
какой ты недогадливый
Вот тебе подсказка:
"Погрожували в разі штурму відкрити вогонь на ураження": Поліція розповіла подробиці стрілянини в поїзді "Костянтинівка-Київ" - Цензор.НЕТ 8859
показати весь коментар
06.04.2021 14:56 Відповісти
А шо мусора говорят по поводу белых кроссовок в целлофане?! Неужели еще один вещдок? А судок, который валяется на полу - почему не обозначен табличкой?
показати весь коментар
06.04.2021 12:41 Відповісти
Фельдегеря. Дело приобретает совсем другой поворот.
показати весь коментар
06.04.2021 12:44 Відповісти
Да, вполне возможны варианты. Хотя если честно, сложно представить, что типы были при исполнении, на них напали враги, а потом ментовский спецназ их из вагона выковыривал.
ХЗ как у них это устроено, но в случае нападения диверсантов по идее они сами должны были вызывать ментов на подмогу. И про хулиганку в этом случае разговора бы не шло.
показати весь коментар
06.04.2021 16:57 Відповісти
Похоже с ментами конфликт и приключился.
показати весь коментар
06.04.2021 17:01 Відповісти
"темна вода в облацех" (С)
показати весь коментар
06.04.2021 17:04 Відповісти
Фельдзв'язок повинен стріляти всіх, кого буде підозрювати у намаганні їх затримати або напасти.
показати весь коментар
06.04.2021 12:50 Відповісти
+ І якщо офіційна заява поліції брехня.
І насправді КОРД штурмував купе фельд*єгерів.
Темна справа ...
показати весь коментар
06.04.2021 13:25 Відповісти
Самое ценное в этом деле, что теперь за наглую стрельбу из табельного оружия по пьяни, подвергая опасности жизнь многих людей, дают статью за хулиганство. Комменты излишни! Жаль, что за это им не дали по ордену.
показати весь коментар
06.04.2021 12:53 Відповісти
Какая пьянка. Это фельдегеря. Спецкурьеры.
показати весь коментар
06.04.2021 12:55 Відповісти
Аватары, блин, безбашенные..
Не, мне такого не понять от слова "совсем".
Выпить можно.
Само собой.
Нормально.
Мне, чтобы ощутить "легкость в теле" нужно не менее 0,7, а то и литра.
И то, никто даже не заподозрит, что выпивший.
Но даже приблизительно не могу представить, чтобы понюхав пробку, даже взглянуть в сторону оружия.
(если шо, помпа в растегнутом чехле всегда стоит у кровати. В сейф перемещается только если выхожу из дома. А выпить люблю.
Трезвый - могу достать, похолостить, там идеи есть определенные по тюнингу - пилить окошко, красить, мушку светонакопительную длинную... Выпил - даже не смотрю в ту сторону. Ни за что!)
показати весь коментар
06.04.2021 12:55 Відповісти
Тоже не понимаю тупой моды лишний раз хватать оружие. Идиотизм какой-то.
показати весь коментар
06.04.2021 13:38 Відповісти
Интересно, такие люди с кухонными ножами по дому тоже бегают протыкают все? 😄
показати весь коментар
06.04.2021 13:39 Відповісти
Семен хотів дати УБД роботу за кордоном цілком офіційно і зарплату по 2000 дол. в місяць. Посадили.
Країна дурнів.
показати весь коментар
06.04.2021 13:06 Відповісти
Тимошенко поставила в своем списке №1 пленницу надежду. Посадил кровавый барыга.
показати весь коментар
06.04.2021 17:18 Відповісти
Як що було так як пишуть, у тій послідовності ...
показати весь коментар
06.04.2021 13:23 Відповісти
Какой командир такие и военные
показати весь коментар
06.04.2021 14:58 Відповісти
нет в электричке шла сьемка 5й серии смертельного оружия... вролях мел салоедов и дени самогоненко...
показати весь коментар
08.04.2021 22:22 Відповісти
 
 