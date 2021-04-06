"Погрожували в разі штурму відкрити вогонь на ураження": Поліція розповіла подробиці стрілянини в поїзді "Костянтинівка-Київ". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Для затримання чоловіків, які стріляли в поїзді "Костянтинівка-Київ", Нацполіція вирішила задіяти спецпризначенців. Постраждалих у результаті стрілянини немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.
Повідомлення про те, що невідомі вчинили стрілянину в купе потягу сполученням "Костянтинівка-Київ", надійшло до Красноградського районного відділу поліції 6 квітня приблизно о 2:00.
На місце події терміново прибули керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, експерти, вибухотехніки, пересувна криміналістична лабораторія.
Поліцейські з’ясували, що двоє військових закрилися в купе потягу та стріляють з вогнепальної зброї. Місце події відразу заблокували, пасажирів евакуювали. Начальник харківської поліції Андрій Рубель прийняв рішення про залучення до операції спецпризначенців КОРД. Правопорушники забарикадувалися у купе та погрожували поліцейськім у разі штурму відкрити вогонь на ураження.
В результаті чітких та злагоджених дій спецпризначенців зловмисників вдалося затримати протягом кількох хвилин. Ними виявилися двоє військовослужбовців фельдзв'язку, які прямували до Києва.
На цей час один з них, 30-річний чоловік, затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З іншим правопорушником наразі працюють слідчі. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Усі обставини події з’ясовуються.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що двоє військовослужбовців відкрили стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ"
какой ты недогадливый
Вот тебе подсказка:
ХЗ как у них это устроено, но в случае нападения диверсантов по идее они сами должны были вызывать ментов на подмогу. И про хулиганку в этом случае разговора бы не шло.
І насправді КОРД штурмував купе фельд*єгерів.
Темна справа ...
Не, мне такого не понять от слова "совсем".
Выпить можно.
Само собой.
Нормально.
Мне, чтобы ощутить "легкость в теле" нужно не менее 0,7, а то и литра.
И то, никто даже не заподозрит, что выпивший.
Но даже приблизительно не могу представить, чтобы понюхав пробку, даже взглянуть в сторону оружия.
(если шо, помпа в растегнутом чехле всегда стоит у кровати. В сейф перемещается только если выхожу из дома. А выпить люблю.
Трезвый - могу достать, похолостить, там идеи есть определенные по тюнингу - пилить окошко, красить, мушку светонакопительную длинную... Выпил - даже не смотрю в ту сторону. Ни за что!)
Країна дурнів.