"Погрожували в разі штурму відкрити вогонь на ураження": Поліція розповіла подробиці стрілянини в поїзді "Костянтинівка-Київ". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Для затримання чоловіків, які стріляли в поїзді "Костянтинівка-Київ", Нацполіція вирішила задіяти спецпризначенців. Постраждалих у результаті стрілянини немає.

Повідомлення про те, що невідомі вчинили стрілянину в купе потягу сполученням "Костянтинівка-Київ", надійшло до Красноградського районного відділу поліції 6 квітня приблизно о 2:00.

На місце події терміново прибули керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, експерти, вибухотехніки, пересувна криміналістична лабораторія.

Поліцейські з’ясували, що двоє військових закрилися в купе потягу та стріляють з вогнепальної зброї. Місце події відразу заблокували, пасажирів евакуювали. Начальник харківської поліції Андрій Рубель прийняв рішення про залучення до операції спецпризначенців КОРД. Правопорушники забарикадувалися у купе та погрожували поліцейськім у разі штурму відкрити вогонь на ураження.

В результаті чітких та злагоджених дій спецпризначенців зловмисників вдалося затримати протягом кількох хвилин. Ними виявилися двоє військовослужбовців фельдзв'язку, які прямували до Києва.

На цей час один з них, 30-річний чоловік, затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З іншим правопорушником наразі працюють слідчі. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Усі обставини події з’ясовуються.

