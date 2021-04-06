На трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП: мотоцикліст загинув на місці, ще двох людей госпіталізовано. ФОТОрепортаж

На трасі Київ-Одеса зіткнулися автомобіль і мотоцикл, є загиблий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Київської області у Facebook.

Так, ДТП сталася приблизно о 20:00 на 44 км автодороги Київ-Одеса в селі Ксаверівка Київської області. Зіткнулися автомобіль АЗЛК 412 і мотоцикл BMW.

Унаслідок події водій мотоцикла BMW, від травм загинув на місці. Крім того, 26-річна пасажирка мотоцикла і 19-річний пасажир автомобіля були госпіталізовані в лікарню з різними ступенями тяжкості.

Патрульні забезпечували охорону місця події та регулювали дорожній рух до приїзду слідчих, які встановлять усі деталі події. На місці працювали медики.

Фото: патрульна поліція