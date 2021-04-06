УКР
На трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП: мотоцикліст загинув на місці, ще двох людей госпіталізовано. ФОТОрепортаж

На трасі Київ-Одеса зіткнулися автомобіль і мотоцикл, є загиблий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Київської області у Facebook.

Так, ДТП сталася приблизно о 20:00 на 44 км автодороги Київ-Одеса в селі Ксаверівка Київської області. Зіткнулися автомобіль АЗЛК 412 і мотоцикл BMW.

Унаслідок події водій мотоцикла BMW, від травм загинув на місці. Крім того, 26-річна пасажирка мотоцикла і 19-річний пасажир автомобіля були госпіталізовані в лікарню з різними ступенями тяжкості.

Патрульні забезпечували охорону місця події та регулювали дорожній рух до приїзду слідчих, які встановлять усі деталі події. На місці працювали медики.

Фото: патрульна поліція

ДТП (4530) Київська область (4194)
Топ коментарі
+12
А давайте и там светофор поставим. Ну а чё? В пяти километрах от Глевахи есть светофор в чистом поле + знак 50 + камера давайте и на остальных разворотах по одесской так забульбеним! Этож значительно дешевлее развязок + баблишко с камеры капать будет.
06.04.2021 11:58 Відповісти
+9
Похоже 412-й разворачивался, не учтя скорость мотоцикла. Да и разворачивался не через "карман" для разворота, а сразу в полосу движения, подставив свой правый борт под мотоцикл.
06.04.2021 11:59 Відповісти
+8
Менти навіть марку машини не можуть змалювати правильно, Москвіч Іж-412 в них став АЗЛК. Профнепридатність досягла критичної межі.
06.04.2021 11:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто хотел узнать, почему их называют "хрустики", смотрите вверху на фото.
06.04.2021 11:50 Відповісти
Менти навіть марку машини не можуть змалювати правильно, Москвіч Іж-412 в них став АЗЛК. Профнепридатність досягла критичної межі.
06.04.2021 11:59 Відповісти
У мене так при ДТП міряли ширину проїжджої частини - розтягнув рулетку, подивився на якісь позначки там і каже: "3 метри". Я йому кажу: "Ти взагалі уявляєш, яка ширина проїжджої частини на звичайній міській вулиці, якщо на ній запарковані по ряду автомобілів з кожного боку і ще є місце, щоб двом спокійно роз'їхатися?". Подивився на мене, тоді на рулетку і нарешті побачив іншу шкалу з цифрою 10. А вони ще й за кермом їздять...
06.04.2021 12:09 Відповісти
Нічого дивного, патрульні за 6 років так нічого і не навчились, крім як бабусь через дорогу переводити...
06.04.2021 12:18 Відповісти
просто деяка рухлять вже не має існувати )))
06.04.2021 16:28 Відповісти
посмотрел фото,так и не понял почему их называют хрустики,в автомобильных дтп тоже очень часто бывает что от машин ничего не остается,один металолом,так в чем прикол?
06.04.2021 12:27 Відповісти
Байки ніколи не називали хрустиками, хіба що телепні.
Тому, що існує багато класів мото, в дизайні та конструкціях котрих відсутній пластик як такий.
Хрустиками почали називати виключно б/у мопеди з Японії з моменту їх масової появи на наших дорогах
06.04.2021 13:11 Відповісти
Любой мотоциклист, пытающийся ездить верхом на моторе среди мчащихся металлических коробок, управляемых плохо обученными и так же плохо дисциплинированными водятлами, потенциальный хрустик. Дело лишь во времени.
06.04.2021 13:13 Відповісти
А давайте и там светофор поставим. Ну а чё? В пяти километрах от Глевахи есть светофор в чистом поле + знак 50 + камера давайте и на остальных разворотах по одесской так забульбеним! Этож значительно дешевлее развязок + баблишко с камеры капать будет.
06.04.2021 11:58 Відповісти
Да, это шедевр. Там ещё и расстояние между знаками 70 и 50 минимальное, специально чтобы попался
06.04.2021 12:04 Відповісти
что то мне подсказало- что БМВ мотик таки летел с 3 сверх световой.. типа он крутой перец ракета.. да уж БМВ и почему то 99% случаев ДТП созвучно со словом дэбэльное едет...
06.04.2021 11:58 Відповісти
Похоже 412-й разворачивался, не учтя скорость мотоцикла. Да и разворачивался не через "карман" для разворота, а сразу в полосу движения, подставив свой правый борт под мотоцикл.
06.04.2021 11:59 Відповісти
Да нет, какраз похоже в карман за Ксаверовкой и разворачивался, да не успел. А стоит так потому что ударом жёппу развернуло.
06.04.2021 12:06 Відповісти
да просто не заметил. я представляю с какой скоростью это летело, что аж машину развернуло.
06.04.2021 12:32 Відповісти
Не ездил на мотоцикле, но они даже с больших скоростей хорошо останавливаются, либо космич внезапно выехал, либо скорость мотоцикла была ну очень большая.
06.04.2021 12:04 Відповісти
как раз нет. у мотоциклов в подавляющем большинстве тормозной путь длиннее, чем у авто. просто потому что вес меньше и пятно соприкосновения колёс с асфальтом меньше по площади. именно поэтому многие мотоциклисты предпочитают держать дистанцию бОльшую, чем автомобилисты и очень расстраиваются, когда перед ними в эту дистанцию кто-нибудь перестраивается, оставляя зазор сантиметров эдак в 50....
06.04.2021 12:10 Відповісти
Так, про вес меньше и пятно контакта лучше не начинайте. Становицца заметно, что физику в школе прогуляли.
У мотоциклов проблемы с устойчивостью при резком торможении.
06.04.2021 12:19 Відповісти
да, на счёт пятна контакта я действительно попутал. прошу прощения. но факт остаётся фактом -- мотоциклы оттормаживаются хуже машин, даже если не учитывать проблемы с устойчивостью (которые тоже есть, да).
06.04.2021 13:04 Відповісти
В школу на физику Вы ходили. Вес компенсируется инерцией. А для 2 твердых тел действительно неважно какова площадь соприкосновения - увеличеное пятно компенсируется снижением давления.
Но.. резина по асфальту не ведет себя как твердое тело. Процесс более сложный. А чтобы не заморачиваться: практика показывает, что для сухого чистого асфальта бльшее пятно контакта - лучшее сцепление.
06.04.2021 15:25 Відповісти
Таки да, спасибо, реально самому интересно стало, первая ссылка в поиске на интересный ролик. У мотоциклов и на относительно небольших скоростях есть проблемы с торможением.
https://omoimot.ru/journal/howto/1391-CHto_luchshe_tormozit_mototsikl_ili_avtomobil

Тут ребята сняли разные видео на разных авто и мотоциклах, всё доходчиво.
06.04.2021 14:15 Відповісти
На таких медленно не ездят. Тот, кто ездит медленно, такой мотык никогда не купит.
06.04.2021 12:11 Відповісти
к сожалению, многих "красав" ставит на место тОлько объективная реальность и вечные законы физики..
06.04.2021 12:19 Відповісти
Сезон мотогонщиков-хрустов открыт!
06.04.2021 13:17 Відповісти
а летом как гудеть будет на мкрн спальном в провинциальном мегаполиссе.....
08.04.2021 22:24 Відповісти
412 подшаманил молотком шпакленул краска 80 грн стекло на герметик и дальше катать и не хрустик...
08.04.2021 22:24 Відповісти
моменто море...был человек и нема как бабка говорила..пока инета два дня не было.....
08.04.2021 22:27 Відповісти
 
 