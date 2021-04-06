На трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП: мотоцикліст загинув на місці, ще двох людей госпіталізовано. ФОТОрепортаж
На трасі Київ-Одеса зіткнулися автомобіль і мотоцикл, є загиблий.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Київської області у Facebook.
Так, ДТП сталася приблизно о 20:00 на 44 км автодороги Київ-Одеса в селі Ксаверівка Київської області. Зіткнулися автомобіль АЗЛК 412 і мотоцикл BMW.
Унаслідок події водій мотоцикла BMW, від травм загинув на місці. Крім того, 26-річна пасажирка мотоцикла і 19-річний пасажир автомобіля були госпіталізовані в лікарню з різними ступенями тяжкості.
Патрульні забезпечували охорону місця події та регулювали дорожній рух до приїзду слідчих, які встановлять усі деталі події. На місці працювали медики.
Топ коментарі
+12 Eugen Mk
показати весь коментар06.04.2021 11:58 Відповісти Посилання
+9 Андрей Кайнаран
показати весь коментар06.04.2021 11:59 Відповісти Посилання
+8 Igor Lyashenko #336463
показати весь коментар06.04.2021 11:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому, що існує багато класів мото, в дизайні та конструкціях котрих відсутній пластик як такий.
Хрустиками почали називати виключно б/у мопеди з Японії з моменту їх масової появи на наших дорогах
У мотоциклов проблемы с устойчивостью при резком торможении.
Но.. резина по асфальту не ведет себя как твердое тело. Процесс более сложный. А чтобы не заморачиваться: практика показывает, что для сухого чистого асфальта бльшее пятно контакта - лучшее сцепление.
https://omoimot.ru/journal/howto/1391-CHto_luchshe_tormozit_mototsikl_ili_avtomobil
Тут ребята сняли разные видео на разных авто и мотоциклах, всё доходчиво.