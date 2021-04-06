УКР
Стартував ремонт доріг до Шацьких озер на Волині, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На початку квітня почалися ремонтні роботи на головній дорозі, що веде до Шацького національного природного парку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укравтодор повідомив у Facebook.

Зазначається, що відновлення дороги Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Володимир-Волинський - Павлівка - Горохів - Берестечко - Козин - / М-06 / почалося минулого року. Дорожники тоді відремонтували 9-кілометрову ділянку, яка починається недалеко повороту в санаторій "Лісова пісня" та закінчується на виїзді із селища Шацьк. На всій протяжності влаштували вирівнювальний шар, а поверх нього на відрізку понад 6 км було проведено фінішне асфальтування. Цього року цей об'єкт планують завершити повністю і ввести в експлуатацію.

Нині підрядною компанією "ПБС" роботи ведуться на перших 8-ми кілометрах автодороги (об'єкт км 0 + 000 - км 0 + 783). Так, вже завершено роботи з фрезерування зношеного дорожнього покриття; майже на половині довжини ділянки влаштовано перший шар асфальту.

У планах на 2021 рік - відновлення автодороги Т-03-02 на ділянці Піща - Верба.

У межах президентської програми "Велике будівництво" оновлять і інші територіальні дороги, що ведуть до Шацьких озер, зокрема Т-03-01 Залісся - /Т-03-02/ на ділянці між селами Пульмо і Гряда, а також шляхи по маршруту Шацьк - Ратне (Т 03-06 і Т-03-08). На ділянці Шацьк - Вілиця автодороги Т-03-06 задіяна компанія "Луцькавтодор-Сервіс" - дорожники вже укладають перший шар асфальту.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко анонсував початок нової програми Президента - "Велика реставрація". У ході реалізації нової програми за три роки будуть відновлені й реконструйовані 150 об'єктів культурної спадщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На об'їзній дорозі Миколаєва почали ремонтні роботи: Створюють міцне покриття, яке витримуватиме значні навантаження

Стартував ремонт доріг до Шацьких озер на Волині, - Укравтодор 01
Стартував ремонт доріг до Шацьких озер на Волині, - Укравтодор 02
Стартував ремонт доріг до Шацьких озер на Волині, - Укравтодор 03

дороги (3090) Велике будівництво (743) Волинська область (903)
И это у них ремонт? Через месяц два опять слезет эта корка асфальта
06.04.2021 12:29 Відповісти
Во время войны, вообще то, строят ракеты, а у нас строят дороги, чтоб те кому "какая разница" смогли отдохнуть!!! Браво!!!
06.04.2021 12:15 Відповісти
Стартовал ремонт дорог к Шацким озерам на Волыни, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1544
06.04.2021 12:15 Відповісти
Так озер нет уже
06.04.2021 12:03 Відповісти
навіщо ця дорога, якщо вона не веде до ВАКЦИНИ ?
06.04.2021 14:41 Відповісти
хто по ній буде їздити?
катафалки ?
06.04.2021 14:42 Відповісти
звиздец озерам)
06.04.2021 12:09 Відповісти
И заасфальтируйте их.
06.04.2021 12:12 Відповісти
Стартовал ремонт дорог к Шацким озерам на Волыни, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1544
06.04.2021 12:15 Відповісти
Во время войны, вообще то, строят ракеты, а у нас строят дороги, чтоб те кому "какая разница" смогли отдохнуть!!! Браво!!!
06.04.2021 12:15 Відповісти
И это у них ремонт? Через месяц два опять слезет эта корка асфальта
06.04.2021 12:29 Відповісти
двічи лайк !

ваші слова треба "набити" на лобі ЗЕльоних дурнів
06.04.2021 14:44 Відповісти
Это не ремонт. Это распил денег.
06.04.2021 13:37 Відповісти
Так толку вода в озерах падает, кто туда будет ездить, всё вокруг обсадили лохиною, выкопали гектары ставков для поливу этой ягоды, в ставки набирают воду из скважин.
06.04.2021 17:43 Відповісти
А в других озерах возле Свитязя, воды на метр, а мулу метра два и рыбы на Шацких озерах давно нет, например на Свитязе можно наловить только мелких на пол ладошки окуньцев.
06.04.2021 17:49 Відповісти
це якiсний ремонт? це нормальна дорога? не смiшiть моi капцi...


на пару мiсяцiв. капарники.
06.04.2021 19:53 Відповісти
 
 