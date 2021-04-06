Стартував ремонт доріг до Шацьких озер на Волині, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На початку квітня почалися ремонтні роботи на головній дорозі, що веде до Шацького національного природного парку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укравтодор повідомив у Facebook.

Зазначається, що відновлення дороги Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Володимир-Волинський - Павлівка - Горохів - Берестечко - Козин - / М-06 / почалося минулого року. Дорожники тоді відремонтували 9-кілометрову ділянку, яка починається недалеко повороту в санаторій "Лісова пісня" та закінчується на виїзді із селища Шацьк. На всій протяжності влаштували вирівнювальний шар, а поверх нього на відрізку понад 6 км було проведено фінішне асфальтування. Цього року цей об'єкт планують завершити повністю і ввести в експлуатацію.

Нині підрядною компанією "ПБС" роботи ведуться на перших 8-ми кілометрах автодороги (об'єкт км 0 + 000 - км 0 + 783). Так, вже завершено роботи з фрезерування зношеного дорожнього покриття; майже на половині довжини ділянки влаштовано перший шар асфальту.

У планах на 2021 рік - відновлення автодороги Т-03-02 на ділянці Піща - Верба.

У межах президентської програми "Велике будівництво" оновлять і інші територіальні дороги, що ведуть до Шацьких озер, зокрема Т-03-01 Залісся - /Т-03-02/ на ділянці між селами Пульмо і Гряда, а також шляхи по маршруту Шацьк - Ратне (Т 03-06 і Т-03-08). На ділянці Шацьк - Вілиця автодороги Т-03-06 задіяна компанія "Луцькавтодор-Сервіс" - дорожники вже укладають перший шар асфальту.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко анонсував початок нової програми Президента - "Велика реставрація". У ході реалізації нової програми за три роки будуть відновлені й реконструйовані 150 об'єктів культурної спадщини.

