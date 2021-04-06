Оточення Коломойського "заробило" на Центренерго 370 млн грн під час перепродажу вугілля, - ЗМІ. ВIДЕО

ТОВ "Укрвуглезбагачення груп", кероване афілійованими з Ігорем Коломойським особами, завдяки перепродажу вугілля для Центренерго "заробило" 120 мільйонів гривень, а ще 250 мільйонів заборгувало шахтам.

Про це йдеться в розслідуванні bihus.info, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти нагадали, що в середині березня пресслужба "Центренерго" заявила, що держшахти на початку 2021 року не відвантажували вугілля на підприємство за прямими договорами. "Натомість вугілля постачалося через ТОВ "Укрвуглезбагачення груп", попри дію наказу Міністерства енергетики, що забороняє постачання вугілля через приватних посередників без передоплати" – йшлося в повідомленні.

Відповідно до заяви, приватна компанія не лише "вклинилася" в продаж, але й не розрахувалася з шахтами за вугілля.

За інформацією журналістів Bihus.Info, у січні-лютому "Укрвуглезабезпечення груп" продала "Центренерго" близько 400 тисяч тонн вугілля. Це вугілля компанія купувала у шахт в середньому за 1200 грн/тонна, а перепродавала "Центренерго" за середньою ціною 1640 грн/тонна. З врахуванням витрат на збагачення купленого вугілля, орієнтовний заробіток фірми лише за два місяці – 120 мільйонів грн.

Водночас, за даними співрозмовників Bihus.Info в Міністерстві енергетики, компанія не заплатила шахтам за вугілля близько 250 мільйонів грн. Через це шахтарі в березні навіть приїжджали на мітинг у Київ. З урахуванням цього боргу, "заробіток" "Укрвуглезабезпечення груп" міг сягнути 370 мільйонів гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора відкрив провадження щодо соратника Коломойського нардепа Палиці, - ЦПК

Видання підкреслює, що "Укрвуглезабезпечення груп" зареєстрована в салоні краси на околиці Києва. Відповідно до держреєстру, єдиною власницею фірми є 27-річна черкащанка Анастасія Єрмолович. Вона продає власні картини у соцмережах і раніше не займалася не лише вугільним, а й жодним іншим бізнесом. Однак в межах журналістського розслідування з'ясувалося, що батьки Єрмолович пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським.

Наприклад, її матір, Олена Єрмолович, керує компанією "Фабрика технічних паперів", серед власників якої (через "Київську фабрику технічних паперів") – прямі, хоч і непублічні, партнери Ігоря Коломойського. Ідеться про Олексія Буйніса та Євгена Кричевського. Вони з Коломойським, Боголюбовим, Палицею-молодшим та Кіперманом-старшим є партнерами у заводі "Нафтохімік Прикарпаття" та "збройовому" проєкті (компанія "Рокіт-М").

Батько Анастасії – Сергій Єрмолович – раніше працював на вже згаданій "Київській фабриці технічних паперів" партнерів Коломойського, а нині значиться власником і керівником компанії "Кей Стоун". "Контактний номер цієї компанії в держреєстрі використовується ще низкою фірм з орбіти бізнесменів Кіперманів", - з'ясували журналісти.

Зв'язатися і отримати коментар від Анастасії Єрмолович журналістам не вдалося – вона не відповіла на дзвінки і повідомлення. "Натомість батько Анастасії не здивувався питанню про Коломойського, уточнив у журналістів, чи має він це коментувати, і поклав слухавку", - додають журналісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов пояснив, чому РНБО не реагує на санкції США проти Коломойського: Україні не передавали жодних документів

Ігор Коломойський узяв під контроль держпідприємство "Центренерго" влітку 2019-го. Тоді, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, на держпідприємство призначили лояльне до олігарха керівництво. Відтоді на "Центренерго" діяли кілька схем, зав’язаних на компаніях з орбіти Коломойського – з електроенергією, російським вугіллям і газом.

За керівництва зрозумілого олігарху менеджменту центральний офіс "Центренерго" переїхав в ліс під Києвом, де відгородився колючим дротом, протитанковими "їжаками" і власною охороною.

За підрахунками Bihus.info, схеми на "Центренерго" при роботі лояльного до олігарха менеджменту принесли пов'язаним з ним фірмам понад 3,5 мільярда гривень. З них, зокрема, близько 1,5 млрд грн з електроенергії і 500 млн з поставок газу.

"З урахуванням "останньої вугільної схеми" фірми, пов’язані з Коломойським, за півтора роки заробили на "Центренерго" понад 3,5 млрд грн", - підсумували журналісти.