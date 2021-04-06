Український воїн Владислав Мороз загинув у зоні ООС 5 квітня. ФОТО
Учора, 5 квітня, в районі населеного пункту Спартак Ясинуватського району Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, зазнаного під час обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ, загинув військовослужбовець 72-ї ОМБр Владислав Анатолійович Мороз, мешканець села Халаїдове Монастирищенської ОТГ Черкаської області, військовослужбовець одного з підрозділів Збройних Сил України.
Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Монастирищенської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На фронті в зоні ООС загинув воїн з Монастирищини Владислав Мороз!
І знову втрата... смуток прийшов на Монастирищину. Захищаючи честь і незалежність нашої держави на Сході України, під час виконання бойового завдання, загинув один із її синів - молодий, сильний духом наш земляк Владислав Анатолійович Мороз. Загиблий, житель села Халаїдове, Монастирищенської громади, проходив службу за контрактом. 5 квітня внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув від кульового поранення поблизу населеного пункту Спартак Ясинуватського району Донецької області.
У Владислава залишились батьки та сестра.
Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним загиблого Героя. Це втрата, біль від якої неможливо заглушити.
Про час і місце прощання з Героєм буде повідомлено додатково", - зазначається в повідомленні.
Владислав Мороз служив у 72-й окремій механізованій бригаді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль