Український воїн Владислав Мороз загинув у зоні ООС 5 квітня. ФОТО

Учора, 5 квітня, в районі населеного пункту Спартак Ясинуватського району Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, зазнаного під час обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ, загинув військовослужбовець 72-ї ОМБр Владислав Анатолійович Мороз, мешканець села Халаїдове Монастирищенської ОТГ Черкаської області, військовослужбовець одного з підрозділів Збройних Сил України.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Монастирищенської міської ради.

"На фронті в зоні ООС загинув воїн з Монастирищини Владислав Мороз!

І знову втрата... смуток прийшов на Монастирищину. Захищаючи честь і незалежність нашої держави на Сході України, під час виконання бойового завдання, загинув один із її синів - молодий, сильний духом наш земляк Владислав Анатолійович Мороз. Загиблий, житель села Халаїдове, Монастирищенської громади, проходив службу за контрактом. 5 квітня внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув від кульового поранення поблизу населеного пункту Спартак Ясинуватського району Донецької області.

У Владислава залишились батьки та сестра.

Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним загиблого Героя. Це втрата, біль від якої неможливо заглушити.

Про час і місце прощання з Героєм буде повідомлено додатково", - зазначається в повідомленні.

Владислав Мороз служив у 72-й окремій механізованій бригаді.



