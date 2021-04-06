Воїн 92-ї ОМБр Віктор Гелебрант загинув у зоні ООС 5 квітня. ФОТО

Учора, 5 квітня, в зоні проведення ООС унаслідок смертельного кульового поранення, зазнаного під час обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ загинув Віктор Васильович Гелебрант, 1972 року народження, молодший сержант, військовослужбовець 92-ї окремої механізованої бригади.

"Із пекучим болем мусимо повідомити про гірку втрату у наших лавах…

Увечері 5 квітня, рашитський кат вийшов на полювання: пострілом у голову зі стрілецької зброї було вбито нашого побратима молодшого сержанта Гелебранта Віктора Васильовича. Боєць перебував на бойовому чергуванні та був у засобах індивідуального захисту. На превеликий жаль, поранення було несумісне з життям…

Командування та особовий склад бригади висловлює глибокі співчуття рідним Героя – дружині та сину.

Назавжди 49…

Вічна пам'ять...", - зазначається у повідомленні.

Гелебрант мешканець міста Краснокутськ Харківської області.





Нагадаємо, 5 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів загинули два українські воїни. Зокрема, 5 квітня в районі населеного пункту Спартак Ясинуватського району Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, зазнаного під час обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ, загинув Владислав Анатолійович Мороз, житель села Халаїдове Монастирищенської ОТГ Черкаської області, військовослужбовець одного з підрозділів Збройних Сил України.