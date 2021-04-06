УКР
34-річний інспектор батальйону "Миротворець" Денис Миронов загинув під час несення служби на блокпосту в Сватовому, - МВС. ФОТО

Сьогодні, 6 квітня, о 8:30, 34-річний інспектор батальйону особливого призначення "Миротворець" ГУ НЦ Київської області Денис Миронов загинув під час несення служби на блокпосту на околиці міста Сватове в Луганській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"За період служби старший лейтенант поліції зарекомендував себе як досвідчений працівник, який сумлінно та добросовісно ставився до виконання своїх функціональних обов’язків. У професійній діяльності суворо дотримувався законності. У стосунках із колегами по роботі був тактовним та уважним, користувався авторитетом та повагою у керівництва та серед особового складу", - наголошують у МВС.

Про обставини загибелі Миронова не повідомляється.

34-річний інспектор батальйону Миротворець Денис Миронов загинув під час несення служби на блокпосту в Сватовому, - МВС 01

За одного Человека - десять ватных обезьян . Только после этого наступит мир .
показати весь коментар
06.04.2021 14:01 Відповісти
Бабы быстро нарожают новых обезьян. Не решение
показати весь коментар
06.04.2021 14:39 Відповісти
так быстро не нарожают
показати весь коментар
06.04.2021 15:24 Відповісти
от чего погиб? только не мутите
показати весь коментар
06.04.2021 14:14 Відповісти
А у них то травма, то пошкодження. Но не смерть от рук рашистских тварей.
показати весь коментар
06.04.2021 14:20 Відповісти
Смерть - всегда смерть, вечная память погибшему. Но Сватово даже летом 14-го было относительно спокойным местом, где, отстояв на блок-посту, можно было спокойно в гражданке выйти в город. Хотелось бы знать обстоятельства
показати весь коментар
06.04.2021 14:19 Відповісти
Пишут характеристику так, как будто бы он застрелился.
показати весь коментар
06.04.2021 14:49 Відповісти
Перекрученно у викладі повідомлення першоджерела. Там насправді йдеться, що "...Денис Миронов помер під час несення служби на блокпосту...".
показати весь коментар
06.04.2021 15:41 Відповісти
"34-річний інспектор батальйону особливого призначення "Миротворець" ГУНП в Київській області Миронов Денис Юрійович помер 6 квітня о 8:30 під час несення служби на блок-посту на околиці міста Сватове Луганської області", - вказано у повідомленні.
У поліції також додали, що: "За період служби старший лейтенант поліції зарекомендував себе як досвідчений працівник, який сумлінно та добросовісно ставився до виконання своїх функціональних обов'язків. У професійній діяльності суворо дотримувався законності. У стосунках з колегами по роботі був тактовним та уважним, користувався авторитетом та повагою у керівництва та серед особового складу. Висловлюємо співчуття рідним та близьким Дениса Юрійовича".Джерело: https://www.unn.com.ua/ УНН
показати весь коментар
06.04.2021 14:57 Відповісти
Вічна пам'ять....
показати весь коментар
06.04.2021 16:14 Відповісти
Об обстоятельствах гибели Миронова не сообщается.Источник: https://censor.net/ru/p3257960
я вам сообщу!!! какие то нибудь патриоты попадают на т.н. "линию ато" и за ними есть слежка - то ли снайпер, то ли целый отряд, то ли " беспилотный самолетик" - главное -убить украинца, за этим ***** не постоит...
показати весь коментар
06.04.2021 16:29 Відповісти
Тут без зайвих слів, смерть молодого чоловіка це трагедія для певного кола осіб, і якщо це смерть насильницька потрібно висловити щире співчуття рідним, бо цей прикри в ипадок трапився на службі. Про те загинув і помер це різні речі. Якщо загинув, то хто-сь його таки вбив, вбивство має бути розслідуване. Що-сь тут авакінська мусарня бреше та мутить.
показати весь коментар
06.04.2021 17:32 Відповісти
еще один тезка((
показати весь коментар
08.04.2021 23:06 Відповісти
 
 