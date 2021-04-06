34-річний інспектор батальйону "Миротворець" Денис Миронов загинув під час несення служби на блокпосту в Сватовому, - МВС. ФОТО

Сьогодні, 6 квітня, о 8:30, 34-річний інспектор батальйону особливого призначення "Миротворець" ГУ НЦ Київської області Денис Миронов загинув під час несення служби на блокпосту на околиці міста Сватове в Луганській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"За період служби старший лейтенант поліції зарекомендував себе як досвідчений працівник, який сумлінно та добросовісно ставився до виконання своїх функціональних обов’язків. У професійній діяльності суворо дотримувався законності. У стосунках із колегами по роботі був тактовним та уважним, користувався авторитетом та повагою у керівництва та серед особового складу", - наголошують у МВС.

Про обставини загибелі Миронова не повідомляється.

