Із загиблим на Донбасі морпіхом Андрієм Грабарем попрощалися в Миколаєві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 квітня, у Миколаїві відбулося прощання з Андрієм Володимировичем Грабарем (позивні Мамай, Танчик), 1995 року народження, молодшим сержантом, командиром бойової машини-командиром відділення батальону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув 19 березня в районі селища Водяне Волноваського району Донецької області внаслідок смертельних поранень, що зазнав під час мінометного та гранатометного обстрілу наших позицій з боку найманців РФ.

Про це йдеться у матеріалі видання Суспільне.Миколаїв, повідомляє Цензор.НЕТ.

"6-го квітня на плацу 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського попрощалися з молодшим сержантом Андрієм Грабарем.

Морпіх загинув 19 березня внаслідок обстрілу українських позицій на Приазов’ї. Попрощатися з військовим прийшли рідні, знайомі та побратими. На плацу зачитав молитву військовий капелан отець Володимир Андрусяк. Після вшанували пам’ять Андрія хвилиною мовчання. Виконав свій обов’язок.

Андрій Грабар служив з 2015 року. Молодший сержант мав кілька ротацій на Схід країни, де захищав територіальну цілісність рідної землі. Разом із ним служив і Олександр Іванов. Говорить, що це велика втрата.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїн 92-ї ОМБр Віктор Гелебрант загинув у зоні ООС 5 квітня. ФОТО

"Постійно виконував завдання в зоні проведення Операції об’єднаних сил, пройшов всі етапи підготовки. Був лідером, був прикладом для підлеглого особового складу, для своїх побратимів. Але артилерійське влучання снаряду не залишило жодних шансів для того, щоб врятувати життя", – розповів Олександр Іванов.

"Грабар Андрій неодноразово нагороджувався відзнаками на рівні Генерального штабу, командування Військово-морських сил, Міністерства оборони.", - зазначається у повідомленні.

























































