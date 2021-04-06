Блоковано схему привласнення 5 тис. га землі в трьох областях України, збитки становлять майже 80 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила протиправний механізм привласнення 5 тис. гектарів державних земель сільськогосподарського призначення. Процедуру відчуження "супроводжували" посадовці Держгеокадастру, які діяли на замовлення менеджменту великого агрохолдингу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що топменеджмент агрохолдингу залучив до оборудки низку комерційних структур. Ділки незаконно отримували паспортні дані соціально незахищених та малозабезпечених громадян, які не використали своє право на безоплатну приватизацію земельних ділянок. Потім зловмисники, використовуючи зв’язки серед службових осіб органів Держгеокадастру, оформлювали документи для передачі земель у приватну власність.

Після оформлення права власності, організатори через підконтрольних нотаріусів проводили операції з купівлі-продажу без участі реальних власників землі. У такий спосіб земельні ділянки переходили у власність комерційних фірм, які афілійовані з одним із найбільших агроходингів регіону.

Досудовим слідством задокументовано, що через дії зловмисників з держвласності виведено майже 5 тис. гектарів сільгоспземель у Чернігівській, Сумській та Черкаській областях. За попередніми висновками фахівців сума збитків завданих державі становить майже 80 млн гривень.

Правоохоронці провели понад 10 обшуків у офісах агрохолдингу та комерційних структур, задіяних у оборудці. Під час слідчих дій вилучено: документацію; чорнові записи; комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Розслідування здійснюється за ст. 190 та ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності осіб, причетних до оборудки.

