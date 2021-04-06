УКР
Блоковано схему привласнення 5 тис. га землі в трьох областях України, збитки становлять майже 80 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила протиправний механізм привласнення 5 тис. гектарів державних земель сільськогосподарського призначення. Процедуру відчуження "супроводжували" посадовці Держгеокадастру, які діяли на замовлення менеджменту великого агрохолдингу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що топменеджмент агрохолдингу залучив до оборудки низку комерційних структур. Ділки незаконно отримували паспортні дані соціально незахищених та малозабезпечених громадян, які не використали своє право на безоплатну приватизацію земельних ділянок. Потім зловмисники, використовуючи зв’язки серед службових осіб органів Держгеокадастру, оформлювали документи для передачі земель у приватну власність.

Після оформлення права власності, організатори через підконтрольних нотаріусів проводили операції з купівлі-продажу без участі реальних власників землі. У такий спосіб земельні ділянки переходили у власність комерційних фірм, які афілійовані з одним із найбільших агроходингів регіону.

Досудовим слідством задокументовано, що через дії зловмисників з держвласності виведено майже 5 тис. гектарів сільгоспземель у Чернігівській, Сумській та Черкаській областях. За попередніми висновками фахівців сума збитків завданих державі становить майже 80 млн гривень.

Правоохоронці провели понад 10 обшуків у офісах агрохолдингу та комерційних структур, задіяних у оборудці. Під час слідчих дій вилучено: документацію; чорнові записи; комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Розслідування здійснюється за ст. 190 та ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності осіб, причетних до оборудки.

Читайте також: У Держгеокадастрі виявлено схему виведення з держвласності 700 тис. га землі, - СБУ. ФОТО

земля (1706) СБУ (13276) Сумська область (4160) Чернігівщина (1585) махінації (429) Держгеокадастр (303) Чернігівська область (1005)
+6
80 000 000 : 5 000 = 16 000... отак вони оцінюють наші чорноземи...за безцінь
06.04.2021 18:01 Відповісти
+3
уже 28 лет СБУ ТАК блокирует все оборудки с землёй..... что сейчас 30% всей земли НЕ известно кому принадлежит......
06.04.2021 18:03 Відповісти
+2
Губа не дура у разбойников!
06.04.2021 17:52 Відповісти
Губа не дура у разбойников!
06.04.2021 17:52 Відповісти
80 000 000 : 5 000 = 16 000... отак вони оцінюють наші чорноземи...за безцінь
06.04.2021 18:01 Відповісти
А в Польщі 1 га коштує 10 штук баксів, а наші оцінюють свою землю 16000 : 27,8 = 575 баксів.
06.04.2021 19:23 Відповісти
так от дe мій гeктар...- nу, згідno https://kurs.censor.net/ Кон cтитуціі...
06.04.2021 17:59 Відповісти
уже 28 лет СБУ ТАК блокирует все оборудки с землёй..... что сейчас 30% всей земли НЕ известно кому принадлежит......
06.04.2021 18:03 Відповісти
Блокирована схема присвоения 5 тыс. га земли в трех областях Украины, убытки составляют почти 80 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 8527 https://censor.net/ru/user/461410
... ШАНОВНІ .. не можу коментувати НЕ спец в газодобуванні .. прогляньте.. пан Нечай - геологорозвідник .. на українській мові .. розказує що таке Україна та її НАДРА.. на сьогогодні видобувається мін 110 млрд кубм газу .. ( а нам співають 20.2 мдрд.м.куб .. ) .. за 30 років за Наш газ тільки ГРОШИМА виведено з України прибл 7 ТРІЛЛ ДОЛ .. слухайте шановні .. до-поки НЕ стерли .. а краще одразу скачайте .. https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
06.04.2021 18:34 Відповісти
Пока не будет прозрачного рынка земли, будут схемы. И наоборот.
Вывод. Те кто против рынка земли, те за схемы. Жулики одним словом. Или Жуля. Ой , епт, Йуля.
06.04.2021 19:42 Відповісти
Так какой крупный Агрохолдинг тырил гос землю??? И какие санкции снбо к нему применены??? Вопрос риторический...
06.04.2021 20:03 Відповісти
Блокирована схема присвоения 5 тыс. га земли в трех областях Украины, убытки составляют почти 80 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3438
06.04.2021 20:40 Відповісти
СБУ блокирует, а законом раздать землю согласно норм земельного кодекса гражданам нельзя? А дальше пускай сдают в аренду, продают или сами пользуются. Но механизма по обязательному выделению земли ТОЛЬКО ЛИШЬ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕМ гражданина Украины, за все годы Независимости так и не ввели, то есть Рада сознательно создала земельный закон так, что без коррупции практически никто не смог получить землю.
06.04.2021 22:16 Відповісти
 
 