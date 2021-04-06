Обшуки в приміщенні ОАСК і за місцем проживання затриманих на хабарі адвокатів тривають, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Слідчі дії в приміщенні Окружного адміністративного суду м.Києва та за місцем проживання затриманих на хабарі адвокатів тривають. НАБУ опублікувало кілька фото з місця подій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал НАБУ.





Нагадаємо, 6 квітня НАБУ і САП сьогодні викрили двох адвокатів, які обіцяли за 100 тис. дол. США через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом підприємства.

