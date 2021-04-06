8 173 19
Обшуки в приміщенні ОАСК і за місцем проживання затриманих на хабарі адвокатів тривають, - НАБУ. ФОТОрепортаж
Слідчі дії в приміщенні Окружного адміністративного суду м.Києва та за місцем проживання затриманих на хабарі адвокатів тривають. НАБУ опублікувало кілька фото з місця подій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал НАБУ.
Нагадаємо, 6 квітня НАБУ і САП сьогодні викрили двох адвокатів, які обіцяли за 100 тис. дол. США через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом підприємства.
Хотим выразить свое глубокое соболезнование генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, в связи с задержанием адвоката Юрия Зонтова - родного брата главы Окружного административного суда Киева, одиозного судьи Павла Вовка. НАБУ сегодня снова вломилось в суд с обыском - теперь по факту получения 100 тысяч долларов США за правильное решение вопроса. Одним из судей. Когда речь о таком родстве - даже не важна фамилия судьи.
На голову Ирины Валентиновны - новая беда. А ведь все же хорошо было! «Заморозила» подозрение Вовку у себя на столе! Отстранила заместителя, подписавшего подозрение. Не давала ход подозрению, до тех пор пока отстранять судью Вовка от должности не отказался Высший совет правосудия. Дальше - Вовк сам выставляет дураками набитыми и суды, и НАБУ. Навыков у него хватает.
Тем более - никакой СНБО против судьи Вовка санкции не объявляет и никакой президент Зеленский не отменяет указ о его назначении.
Жизнь была прекрасна! И вот - все заново. Опять, морозь подозрения, увольняй заместителей, отмазывай судью Вовка (теперь вместе с братом). Дело о взятке разваливай! И все из-за НАБУ, Портнов бы его побрал! Из-за Сытника, которого ну никак не могут уволить! Да еще из-за Вовка, который вопреки всему продолжает брать как в последний раз. А проблемы все - госпоже Венедиктовой. Никто не посочувствует несчастному генпрокурору!
