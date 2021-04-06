УКР
Обшуки в приміщенні ОАСК і за місцем проживання затриманих на хабарі адвокатів тривають, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Слідчі дії в приміщенні Окружного адміністративного суду м.Києва та за місцем проживання затриманих на хабарі адвокатів тривають. НАБУ опублікувало кілька фото з місця подій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал НАБУ.

Обшуки в приміщенні ОАСК і за місцем проживання затриманих на хабарі адвокатів тривають, - НАБУ 01
Обшуки в приміщенні ОАСК і за місцем проживання затриманих на хабарі адвокатів тривають, - НАБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ затримало рідного брата глави ОАСК Вовка на одержанні $ 100 тис. гроші призначалися для одіозного судді. ФОТО

Обшуки в приміщенні ОАСК і за місцем проживання затриманих на хабарі адвокатів тривають, - НАБУ 03
Обшуки в приміщенні ОАСК і за місцем проживання затриманих на хабарі адвокатів тривають, - НАБУ 04
Обшуки в приміщенні ОАСК і за місцем проживання затриманих на хабарі адвокатів тривають, - НАБУ 05
Обшуки в приміщенні ОАСК і за місцем проживання затриманих на хабарі адвокатів тривають, - НАБУ 06

Читайте також: Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов

Обшуки в приміщенні ОАСК і за місцем проживання затриманих на хабарі адвокатів тривають, - НАБУ 07

Нагадаємо, 6 квітня НАБУ і САП сьогодні викрили двох адвокатів, які обіцяли за 100 тис. дол. США через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом підприємства.

Читайте також: НАБУ проводить обшуки в ОАСК. Чекаємо чергову фантастичну історію, - глава суду Вовк

+10
https://t.me/pecherhill Печерский холм , April, 6

Хотим выразить свое глубокое соболезнование генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, в связи с задержанием адвоката Юрия Зонтова - родного брата главы Окружного административного суда Киева, одиозного судьи Павла Вовка. НАБУ сегодня снова вломилось в суд с обыском - теперь по факту получения 100 тысяч долларов США за правильное решение вопроса. Одним из судей. Когда речь о таком родстве - даже не важна фамилия судьи.
На голову Ирины Валентиновны - новая беда. А ведь все же хорошо было! «Заморозила» подозрение Вовку у себя на столе! Отстранила заместителя, подписавшего подозрение. Не давала ход подозрению, до тех пор пока отстранять судью Вовка от должности не отказался Высший совет правосудия. Дальше - Вовк сам выставляет дураками набитыми и суды, и НАБУ. Навыков у него хватает.
Тем более - никакой СНБО против судьи Вовка санкции не объявляет и никакой президент Зеленский не отменяет указ о его назначении.
Жизнь была прекрасна! И вот - все заново. Опять, морозь подозрения, увольняй заместителей, отмазывай судью Вовка (теперь вместе с братом). Дело о взятке разваливай! И все из-за НАБУ, Портнов бы его побрал! Из-за Сытника, которого ну никак не могут уволить! Да еще из-за Вовка, который вопреки всему продолжает брать как в последний раз. А проблемы все - госпоже Венедиктовой. Никто не посочувствует несчастному генпрокурору!
06.04.2021 19:41 Відповісти
+2
Хороший вопрос. надо у немцев, которые за партию Гитлера в 1933 году проголосовали, спросить.
06.04.2021 19:51 Відповісти
+2
У Вовка здохло чувство Самосохранения , а возобладало чувство Жадности.
06.04.2021 20:22 Відповісти
Так шо там говорил Вовк, подкинули, или опять календарики?
06.04.2021 19:35 Відповісти
Поміняли б на однодоларові банкноти, краща б була картинка.
06.04.2021 19:44 Відповісти
Лучше на двудолларовые. Они реже, и у нумизматов больше ценятся.
06.04.2021 19:48 Відповісти
Хто ж гірше - влада, яка краде та знущається над народом, чи народ, який голосує за неї та підтримує її рейтинги?
06.04.2021 19:45 Відповісти
06.04.2021 19:51 Відповісти
Все вокруг тебя козлы, тебе нужно срочно менять страну проживания
06.04.2021 19:57 Відповісти
на церкву відкладав
06.04.2021 20:27 Відповісти
Дик це секрет полішенеля, у нас не ті адвокати гарні які право знають, а ті які знають кому занести для того шоб порішать!
06.04.2021 19:37 Відповісти
06.04.2021 19:41 Відповісти
Візітки. нє?
06.04.2021 19:52 Відповісти
ну хто ж так маски носит
06.04.2021 19:58 Відповісти
06.04.2021 20:22 Відповісти
У НИХ ЯК У ЛИСТІВ ТІЛЬКИ ЖРАТЬ.
06.04.2021 22:04 Відповісти
да научитесь уже брать взятки в криптовалюте) 21 век на дворе
никакие службы не пришьют дело))
06.04.2021 20:24 Відповісти
Обшуки в приміщенні ОАСК і за місцем проживання затриманих на хабарі адвокатів тривають, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1568
06.04.2021 20:28 Відповісти
В судді з чистого честолюбства, гонору, почуття громадянського обовязку ніхто не йшов і не йде. При совку йшли за якісь пільги, квартиру, хабарів не брали (одиничні випадки). Зараз йдуть тільки щоб порішати (може і є одиниці чесних - але при існуючій системі відбору максимум доходить тільки до кваліфікаційних іспитів. Все решта - всякі комісії, комітети, ради, постанови і укази, тільки для своїх і за гроші). Навіть таке просте питання - відпрацював суддя перших пять років чесно і правильно, треба йти на пожиттєве призначення. Зібрали всі документи, відправили у столицю а там подали до Верховної Ради. Якщо не занесе депутатам у потрібний комітет то подання цілий рік не будуть розглядати і ще рік не виноситимуть на голосування. Ця куйня почалась при ківалових, медведчуках, портнових
06.04.2021 21:06 Відповісти
100 тис.$ оце гроші крутяться!!! Я гадаю, що якщо гарно потрясти наших "чесних" судей, типа Тупицького,і ще багато кого, то й транш МВФ точно не знадобиться.
06.04.2021 22:04 Відповісти
І ще по темі мови таких
Вовків!!!

Я кілька днів думав, чи розмістити цей допис: Ось,
вам "русский мир" приповз до Польщі. Допис польського юриста

https://infoslovo.com.ua/ya-kilka-dniv-dumav-ch/?fbclid=IwAR3L011jZxXBw6GaP3R33-CgjMQJeDBqu7WybuvBUxaONIofhbwNvNaDjmo
07.04.2021 09:29 Відповісти
А хтось казав підняти їм до захмарних висот зарплати, щоб не брали хабарі!...
07.04.2021 10:37 Відповісти
 
 