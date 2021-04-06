У Бердянську прокурор упіймався на хабарі 4 тис. дол. за пом'якшення звинувачення, - ДБР. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру прокурору Бердянської прокуратури Запорізької області і депутату міської ради, які за хабар обіцяли пом'якшити звинувачення і звільнити від кримінальної відповідальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що прокурор, перебуваючи на посаді начальника відділу, разом із посередником-депутатом пообіцяли громадянину пом'якшити звинувачення за фактом заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень на менш тяжкий, що стане підставою для звільнення від кримінальної відповідальності. Для цього вони запропонували обвинуваченому надати їм 4 000 доларів, на що останній був змушений погодитися.

Згаданим особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, а також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Читайте також: Чиновницю виконавчої служби затримано під час одержання 100 тис. грн хабаря в Херсоні, - Нацполіція. ФОТО

Зараз тривають обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваних.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.