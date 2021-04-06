УКР
У Бердянську прокурор упіймався на хабарі 4 тис. дол. за пом'якшення звинувачення, - ДБР. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру прокурору Бердянської прокуратури Запорізької області і депутату міської ради, які за хабар обіцяли пом'якшити звинувачення і звільнити від кримінальної відповідальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що прокурор, перебуваючи на посаді начальника відділу, разом із посередником-депутатом пообіцяли громадянину пом'якшити звинувачення за фактом заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень на менш тяжкий, що стане підставою для звільнення від кримінальної відповідальності. Для цього вони запропонували обвинуваченому надати їм 4 000 доларів, на що останній був змушений погодитися.

Згаданим особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, а також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Зараз тривають обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваних.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

+4
Та это для него что в собачьи какахи вступить, и себе статью переквалифицирует, но уже за 6000.
06.04.2021 20:29 Відповісти
06.04.2021 20:29 Відповісти
+3
Честного человека прокурора подставил какой то провокатор, вот сволочь какая.. Так и формируется мнение что судьи и прокуроры гниды
06.04.2021 20:35 Відповісти
06.04.2021 20:35 Відповісти
+2
Друга этого депутата и тоже депутат уже 7 лет судят за взятку скоро и срок давности выйдет
06.04.2021 21:05 Відповісти
06.04.2021 21:05 Відповісти
возьмите и накрутите ему по максимуму...
06.04.2021 20:23 Відповісти
06.04.2021 20:23 Відповісти
Друга этого депутата и тоже депутат уже 7 лет судят за взятку скоро и срок давности выйдет
06.04.2021 21:05 Відповісти
06.04.2021 21:05 Відповісти
Цукан тварь!
06.04.2021 22:56 Відповісти
06.04.2021 22:56 Відповісти
...попал трошки... -- бывает.
06.04.2021 20:23 Відповісти
06.04.2021 20:23 Відповісти
Та это для него что в собачьи какахи вступить, и себе статью переквалифицирует, но уже за 6000.
06.04.2021 20:29 Відповісти
06.04.2021 20:29 Відповісти
що вже відпустили? рука руку миє...
06.04.2021 20:28 Відповісти
06.04.2021 20:28 Відповісти
...рука з руки має...
06.04.2021 20:35 Відповісти
06.04.2021 20:35 Відповісти
Честного человека прокурора подставил какой то провокатор, вот сволочь какая.. Так и формируется мнение что судьи и прокуроры гниды
06.04.2021 20:35 Відповісти
06.04.2021 20:35 Відповісти
І вообщє не віноватая я, он сам прішєл!
06.04.2021 21:05 Відповісти
06.04.2021 21:05 Відповісти
Отрижка рюзьгоміра,хуле...
06.04.2021 21:16 Відповісти
06.04.2021 21:16 Відповісти
Тоже мне новость, обыденность. Вернут с повышением, наградят, оплатят зарплату.
06.04.2021 21:22 Відповісти
06.04.2021 21:22 Відповісти
Там все прокуроры всегда брали взятки и вымагали деньги у селян, все и всегда!, и всегда безнаказанно, погуглите историю начальника Куйбышевского отдела Бердянской прокуратуры Игоря Левада...
06.04.2021 22:53 Відповісти
06.04.2021 22:53 Відповісти
 
 