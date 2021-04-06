Україна домагається видачі громадянина Франції Амані, в автокатастрофі за участю якого загинули українські дівчатка Майя і Юлія, - Геращенко. ФОТО

Рашид Амані порушив правила руху і спровокував ДТП, в якій загинули 13-річна Юлія і 16-річна Майя Тройнюкови. Він теж постраждав і був евакуйований до Франції медичним літаком, але тепер змінив номери телефонів і намагається уникнути відповідальності.

Про це написав у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

ДТП сталася влітку минулого року. Відтоді Амані переховується від українського правосуддя.

"Вчора, разом із Генеральним Прокурором Іриною Венедіктовою, зустрілися з Наталею Тройнюковою - матір'ю, яка пережила найстрашніше, що може бути в цьому житті - смерть двох прекрасних доньок. Ми запевнили Наталю, що громадянин Франції не уникне суворого покарання", - написав Геращенко.

Амані пред'явили підозру в ненавмисному вбивстві внаслідок ДТП. Покарання за такий злочин і в Україні, і у Франції - до 10 років позбавлення волі.

"Генеральна прокуратура вимагатиме видачі Рашида Амані для суду в Україні. Якщо Франція відмовиться видавати свого громадянина для суду, ми вимагатимемо суду над Рашидом Амані у Франції", - підкреслив Геращенко.







