Україна домагається видачі громадянина Франції Амані, в автокатастрофі за участю якого загинули українські дівчатка Майя і Юлія, - Геращенко. ФОТО
Рашид Амані порушив правила руху і спровокував ДТП, в якій загинули 13-річна Юлія і 16-річна Майя Тройнюкови. Він теж постраждав і був евакуйований до Франції медичним літаком, але тепер змінив номери телефонів і намагається уникнути відповідальності.
Про це написав у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
ДТП сталася влітку минулого року. Відтоді Амані переховується від українського правосуддя.
"Вчора, разом із Генеральним Прокурором Іриною Венедіктовою, зустрілися з Наталею Тройнюковою - матір'ю, яка пережила найстрашніше, що може бути в цьому житті - смерть двох прекрасних доньок. Ми запевнили Наталю, що громадянин Франції не уникне суворого покарання", - написав Геращенко.
Амані пред'явили підозру в ненавмисному вбивстві внаслідок ДТП. Покарання за такий злочин і в Україні, і у Франції - до 10 років позбавлення волі.
"Генеральна прокуратура вимагатиме видачі Рашида Амані для суду в Україні. Якщо Франція відмовиться видавати свого громадянина для суду, ми вимагатимемо суду над Рашидом Амані у Франції", - підкреслив Геращенко.
Ни одна страна, никогда не будет выдавать своих граждан.
Но зато какой отличный повод для пиара!
И плевать что на крови.
