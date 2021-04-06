УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9653 відвідувача онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
24 398 49

Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Коктейль Мендель, велич русского мира, наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Велич "русского мира"

Коктейль Мендель, велич русского мира, наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Велікія філологі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія - не монополіст мови, нам давно час голосно заявити, що в Україні є українська російська, - Мендель. ВIДЕО

Коктейль Мендель, велич русского мира, наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Коктейль "Мендель"

Коктейль Мендель, велич русского мира, наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Наріжний камінь партії влади

Коктейль Мендель, велич русского мира, наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Чемпіонат під загрозою

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може поділитися досвідом з Катаром для організації чемпіонату світу з футболу, - Зеленський

Коктейль Мендель, велич русского мира, наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Подробиці візиту

Коктейль Мендель, велич русского мира, наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Цей день в історії

Коктейль Мендель, велич русского мира, наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Перший день локдауну

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Азаров Микола (1878) Вірастюк Василь (76) Зеленський Володимир (25227) путін володимир (24668) фотожаба (14153) Мендель Юлія (230) Дубінський Олександр (492)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
Коктейль "Мендель", величие "русского мира", краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8711
показати весь коментар
06.04.2021 23:31 Відповісти
+42
Тигра наіпнулась.Коктейль "Мендель", величие "русского мира", краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3551
показати весь коментар
06.04.2021 23:39 Відповісти
+40
хайль, *******!..
Коктейль "Мендель", величие "русского мира", краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9299
показати весь коментар
06.04.2021 23:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коктейль "Мендель", величие "русского мира", краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6201
показати весь коментар
06.04.2021 23:31 Відповісти
Тигра наіпнулась.Коктейль "Мендель", величие "русского мира", краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3551
показати весь коментар
06.04.2021 23:39 Відповісти
Жалко, что не головой.
показати весь коментар
06.04.2021 23:49 Відповісти
Теперь он всегда будет одевать шлем ...
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2694
показати весь коментар
07.04.2021 01:52 Відповісти
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7315
показати весь коментар
07.04.2021 08:27 Відповісти
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3864
показати весь коментар
07.04.2021 08:50 Відповісти
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4386
показати весь коментар
07.04.2021 08:53 Відповісти
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1775
показати весь коментар
07.04.2021 08:54 Відповісти
Араби не знали, що воно завжди везе з собою https://www.youtube.com/watch?v=wbdM1fO2QZg якусь біду...
показати весь коментар
08.04.2021 08:46 Відповісти
Улблений вислюк поруч з улюбленими верблюдами.
показати весь коментар
07.04.2021 10:55 Відповісти
Фотки из своего личного архива выкладываешь? Ты посередине или крайний справа? Симпатичный.
показати весь коментар
08.04.2021 10:00 Відповісти
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9991
показати весь коментар
10.04.2021 09:56 Відповісти
Символічно про кінець президентської кар*єри.
показати весь коментар
07.04.2021 08:14 Відповісти
А с чашкой то кто?
показати весь коментар
07.04.2021 09:40 Відповісти
Коктейль "Мендель", величие "русского мира", краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8711
показати весь коментар
06.04.2021 23:31 Відповісти
Окружний Адміністративний суд Києва ухвалив наступне рішення: щоб спіймати крадія на гарячому треба, щоб він погодився.
показати весь коментар
06.04.2021 23:50 Відповісти
Чекаємо постанови, що докази по справі Шеремета також були найдені незаконно в формі брифінга?
показати весь коментар
07.04.2021 08:00 Відповісти
Коктейль "Мендель", величие "русского мира", краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8635
показати весь коментар
06.04.2021 23:34 Відповісти
В наступну заяву можуть і "спалити" цю придурошну.....От де таких дебілів поназбирав президент.....
показати весь коментар
06.04.2021 23:36 Відповісти
Какой поп , такой приход ! Дурак дурака видит издалека !
показати весь коментар
07.04.2021 01:16 Відповісти
У кварталах Кр.Рогу.
показати весь коментар
07.04.2021 10:57 Відповісти
хайль, *******!..
Коктейль "Мендель", величие "русского мира", краеугольный камень партии власти. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9299
показати весь коментар
06.04.2021 23:39 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2021 00:01 Відповісти
Зіг хійль!
показати весь коментар
07.04.2021 00:12 Відповісти
Хійль Кіля!
показати весь коментар
07.04.2021 00:20 Відповісти
Оце тобі, бабцю, і Юріїв день .
...А ділі Мікіла Йановіч, такий, мантрує про фошизмніпрайдьот, ділдовоєванніє, нізабудємнєпрастім. Головно, переконливо так!
показати весь коментар
07.04.2021 00:19 Відповісти
* далі (холєра, хазарська мова як вірус - вражає клавіатуру ).
показати весь коментар
07.04.2021 00:20 Відповісти
Бойко аж відсахнувся, а вот на задньому плані "вбивець" аплодує.
показати весь коментар
07.04.2021 08:04 Відповісти
Самі прикольні про Мендель.
показати весь коментар
07.04.2021 00:46 Відповісти
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8912
показати весь коментар
07.04.2021 01:11 Відповісти
Людина, яка не здатна засвоїти державну мову країни, в якій живе чи збирається жити, є дебільною. А дебіли ніде не потрібні. Крім, звичайно, пострадянських країн. СРСР, в останні роки його існування, навіть газета «Правда» називала «Країною дурнів», дослівно - «Страна дураков».
Тому нині всі більш-менш притомні країни намагаються дистанціонуватися від Московії. А московська мова саме і є інструментом дебілізації сусідів. Для цього використовується «п'ята колона» з її гаслом «для дурнів», «а какая разніца».

Доктор наук, професор Київського національного університету ім.Т.Шевченка Петро Масляк
https://www.novynekran.pp.ua/2021/03/zayava-profesora-knu-rve-mepezhu-lyudina-yaka-ne-zdatna-zasvoti-derzhavnu-movu-krani-v-yakj-zhive--debilna--ne-potribna.html?fbclid=IwAR1gnJzKTYbVq1DegrUfMWWxuUAiqMUhL_a1EATROwj9mBaFWWvvZxrhibA
показати весь коментар
07.04.2021 01:14 Відповісти
Юлия Мендель привлекательная интеллигентная и весьма неглупая молодая дама, в отличие от тех кто пытаются принизить ее образ.
показати весь коментар
07.04.2021 02:24 Відповісти
Ну, зебил, кому и кобыла невеста. А по мне так только на клык после бутылки вискаря, бо иначе могу и блевануть
показати весь коментар
07.04.2021 05:10 Відповісти
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1994
показати весь коментар
07.04.2021 08:24 Відповісти
А кому и Зельцман - президент!
показати весь коментар
07.04.2021 10:59 Відповісти
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 780
показати весь коментар
07.04.2021 21:48 Відповісти
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3965
показати весь коментар
07.04.2021 01:17 Відповісти
Після обіцянки Зеленського взяти під контроль підготовку Катару до ЧС з футболу 2022 на Катар налетів руйнівний шторм. https://www.youtube.com/watch?v=wbdM1fO2QZg
показати весь коментар
07.04.2021 01:23 Відповісти
Тянут-потянут, а все равно уйня получается.
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9607
показати весь коментар
07.04.2021 01:35 Відповісти
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1767

https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/3812827495480557?__cft__%5b0%5d=AZWd2Y8oV1JScPBvsALDcK3746yCwYKa32rd_rSQDsnEOPVglv9pz840f7o69yo4omjXe0Ra86tFFsYBaKn-ypDu5bVG_avGQ889yAhx21sD6mtzG4f-BtT2MZ9Dk17pVZdGskRVhdJ-aFX5N9VZfhV26AxwNQ3ny6xyaUMwuDrpFLVpTMvJvsq6R3OOwxk-UDFKR3QsUiSCoELuFvnJSvT4&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/3812827495480557
показати весь коментар
07.04.2021 04:31 Відповісти
"Та тут і внукам вистачить! Пора валити з цієї країни" - пафос зеленого "зброду народу".
показати весь коментар
07.04.2021 08:07 Відповісти
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9388
показати весь коментар
07.04.2021 07:19 Відповісти
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4393
показати весь коментар
07.04.2021 07:30 Відповісти
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8525
показати весь коментар
07.04.2021 08:03 Відповісти
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8449
показати весь коментар
07.04.2021 08:26 Відповісти
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6421
показати весь коментар
07.04.2021 15:05 Відповісти
Тут жабер не зрозумів, що фраза однакова, а значення значно глибше. Тому - мимо.
показати весь коментар
07.04.2021 15:41 Відповісти
 
 