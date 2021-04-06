24 398 49
Коктейль "Мендель", велич "русского мира", наріжний камінь партії влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Велич "русского мира"
Велікія філологі
Коктейль "Мендель"
Наріжний камінь партії влади
Чемпіонат під загрозою
Подробиці візиту
Цей день в історії
Перший день локдауну
Більше фотошопів дивіться тут
...А ділі Мікіла Йановіч, такий, мантрує про фошизмніпрайдьот, ділдовоєванніє, нізабудємнєпрастім. Головно, переконливо так!
Тому нині всі більш-менш притомні країни намагаються дистанціонуватися від Московії. А московська мова саме і є інструментом дебілізації сусідів. Для цього використовується «п'ята колона» з її гаслом «для дурнів», «а какая разніца».
Доктор наук, професор Київського національного університету ім.Т.Шевченка Петро Масляк
https://www.novynekran.pp.ua/2021/03/zayava-profesora-knu-rve-mepezhu-lyudina-yaka-ne-zdatna-zasvoti-derzhavnu-movu-krani-v-yakj-zhive--debilna--ne-potribna.html?fbclid=IwAR1gnJzKTYbVq1DegrUfMWWxuUAiqMUhL_a1EATROwj9mBaFWWvvZxrhibA
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/3812827495480557?__cft__%5b0%5d=AZWd2Y8oV1JScPBvsALDcK3746yCwYKa32rd_rSQDsnEOPVglv9pz840f7o69yo4omjXe0Ra86tFFsYBaKn-ypDu5bVG_avGQ889yAhx21sD6mtzG4f-BtT2MZ9Dk17pVZdGskRVhdJ-aFX5N9VZfhV26AxwNQ3ny6xyaUMwuDrpFLVpTMvJvsq6R3OOwxk-UDFKR3QsUiSCoELuFvnJSvT4&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/3812827495480557