Австрійська газета написала про "громадянську війну" в Україні, це обурливо, - посол Щерба. ФОТО
Посол України в Австрії Олександр Щерба висловив обурення з приводу використання австрійською газетою Der Standard терміна "громадянська війна" для опису розпочатого Росією збройного конфлікту на Сході України і подальшої окупації частини української території.
Про це посол написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Українська земля. Російські прапори, солдати і зброя - з одного боку, українські - з другого. Але це не окупація, а "громадянська війна" для Der Standard", - написав Щерба.
Він також розмістив скриншот матеріалу австрійської газети Der Standard.
Як пише "Укрінформ", йдеться про опублікований у вівторок матеріал під заголовком "Україна хоче вступити в НАТО, знову спалахує громадянська війна". При цьому, у статті не просто використовується наратив російської пропаганди про "громадянську війну" на Сході України, а ці слова подаються як нібито цитата Президента України Володимира Зеленського.
"Президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що вступ України до військового союзу НАТО є "єдиним способом закінчити громадянську війну на Донбасі". Перед цим він поговорив телефоном з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом", - йдеться в матеріалі Der Standard.
В іншому твіті посол Щерба також поцікавився в австрійської газети, чи надасть вона можливість для "чесної дискусії" з приводу російсько-українського збройного конфлікту, який австрійське видання називає "громадянською війною". "Любий Der Standard, чи настане колись той час для чесної дискусії з приводу того, що ви називаєте "громадянська війна", чи у вас дозволена лише одна точка зору?" - написав Щерба.
У коментарі Укрінформу Олександр Щерба вказав на те, що раніше ця австрійська газета відмовила йому у публікації гостьового коментаря як реакції на статтю австрійського архітектора Вольфа Прікса, бюро якого проєктує оперу в окупованому Росією Криму. За словами Щерби, Der Standard відмовився тоді опублікувати його коментар-реакцію, пояснивши це тим, що "було ухвалено рішення не починати дискусію".
Der Standard є однією з центральних газет Австрії, має ліволіберальну репутацію. Видання має кореспондента, який відповідає за Росію та Україну, і базується у Москві. Кілька років тому газета була у важкій фінансовій ситуації, але потім її стан раптом покращився.
