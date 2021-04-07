УКР
Австрійська газета написала про "громадянську війну" в Україні, це обурливо, - посол Щерба. ФОТО

Посол України в Австрії Олександр Щерба висловив обурення з приводу використання австрійською газетою Der Standard терміна "громадянська війна" для опису розпочатого Росією збройного конфлікту на Сході України і подальшої окупації частини української території.

Про це посол написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська земля. Російські прапори, солдати і зброя - з одного боку, українські - з другого. Але це не окупація, а "громадянська війна" для Der Standard", - написав Щерба.

Він також розмістив скриншот матеріалу австрійської газети Der Standard.

Як пише "Укрінформ", йдеться про опублікований у вівторок матеріал під заголовком "Україна хоче вступити в НАТО, знову спалахує громадянська війна". При цьому, у статті не просто використовується наратив російської пропаганди про "громадянську війну" на Сході України, а ці слова подаються як нібито цитата Президента України Володимира Зеленського.

Також дивіться: Російська "Новая газета" оприлюднила кадри хімічної атаки на їхню редакцію: "Це вже просто машина для вчинення терактів". ВIДЕО

"Президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що вступ України до військового союзу НАТО є "єдиним способом закінчити громадянську війну на Донбасі". Перед цим він поговорив телефоном з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом", - йдеться в матеріалі Der Standard.

В іншому твіті посол Щерба також поцікавився в австрійської газети, чи надасть вона можливість для "чесної дискусії" з приводу російсько-українського збройного конфлікту, який австрійське видання називає "громадянською війною". "Любий Der Standard, чи настане колись той час для чесної дискусії з приводу того, що ви називаєте "громадянська війна", чи у вас дозволена лише одна точка зору?" - написав Щерба.

Читайте також: Австрія готова сприяти Україні в прискореному отриманні COVID-вакцин у межах COVAX, - ОП

У коментарі Укрінформу Олександр Щерба вказав на те, що раніше ця австрійська газета відмовила йому у публікації гостьового коментаря як реакції на статтю австрійського архітектора Вольфа Прікса, бюро якого проєктує оперу в окупованому Росією Криму. За словами Щерби, Der Standard відмовився тоді опублікувати його коментар-реакцію, пояснивши це тим, що "було ухвалено рішення не починати дискусію".

Der Standard є однією з центральних газет Австрії, має ліволіберальну репутацію. Видання має кореспондента, який відповідає за Росію та Україну, і базується у Москві. Кілька років тому газета була у важкій фінансовій ситуації, але потім її стан раптом покращився.

Австрія (1000) пропаганда (2850) ЗМІ (1379) Донбас (22362) Щерба Олександр (61)
Путлерасты время не теряли ,скупали себе подобных во всем мире , коммуняк, убийц фашистов …
Не хочу никого огорчать, но я ещё ни разу не видел заголовков газет в Германии- типа "Украинско- российская война"...
Максимум говорят- " При поддержки Россией сепаратистов на востоке Украины"..
Короче, для меня эта новость- не новость...
Донецкий мальчик в трусиках поднялся на борьбу с Украиной, мстя за дедушку

ВАСИЛИЙ РЫБНИКОВ
05.04.21

Подвиг донецкого мальчика в трусиках, которого в 2014 году украинская хунта, предварительно надрезав в самых сочных местах, прибила к доске объявлений кверху попою для удобства карательных упражнений, навеки остался в сердцах патриотов Русского мира. Но напрасно подручные Кровавого Пастора считали, что мальчик умер, - напротив, он вырос, возмужал, и поднаторел в еще более красивых смертях.

С дня непорочного распятия прошло семь лет, но мальчику исполнилось лишь пять - так сильно он пострадал от рук украинско-фашистских захватчиков. Все это время за ним охотилось СБУ, поэтому мальчику приходилось скрываться, питаясь ключевой водой, берестой и туесками, забытыми по пьяни в лесу сборщиками металлолома. Он избегал заходить в зажиточные населенные пункты Лугандона, боясь навлечь на них обстрелы вражеской артиллерии; ходили слухи, что некоторое время он жил в жомовой яме украинского подпольщика Кивы, но потом затосковал по родине и снова вышел в степь донецкую, свил себе скит, взял имя Евграф...

Там его и настигла страшная весть: в поселке Александровка, что на окраине Донецка, укропские варвары выстрелом в голову убили пенсионера, ветерана вяликой отечественной войны. Как сообщает российская пресса, снайпер-гомосексуалист прекрасно видел в прицел, что навел свое американское оружие на старика и некоторое время колебался, что бы ему прострелить, чтоб подольше мучался, однако тут на глаза карателя попалась висящая на груди пенсионера медаль «За взятие Берлина», и боевик, злобно зиганув, выпустил в голову жертвы всю обойму. На звуки выстрелов сбежались пенсионеры со всего Донбасса, пытаясь эвакуировать тело ветерана с линии огня, чтобы похоронить его с пионерами, однако превосходящие силы карателей открыли по ним прицельный огонь и положили всех.

Тот убитый ветеран был дедушкой мальчика в трусиках. Сильно осерчал тогда пятилетний Евграф, подтянул свое сакральное исподнее и отправился мстить, тем более что на помощь ему, зная и понимая наперед, чем дело кончится, еще несколько недель назад со всей России к украинским границам выехали танки, самолеты, вертолеты и прочая мирная техника. В социальных сетях свободного Донбасса написали впопыхах, что мальчик перепутал направление и пришел в глубокий тыл Новороссии, в Олександривск, где его дедушка как раз притащил с поля мину, которую намеревался разобрать и сдать в цветмет, бахнуло, мальчик погиб, но не все так просто. По сообщениям российских военкоров, на самом деле мальчик Евграф пришел именно на прифронтовую территорию, где уже и попал в поле зрения украинских спецслужб.

Известно, что для карателей, давно перебивших все малолетнее, пожилое и беременное везде, куда только добивают их орудия, каждый живой мальчик становится настоящим подарком судьбы. Не стал исключением и этот случай. Увидев мальчика, боевики ВСУ обезумели от радости и немедленно направили к нему свой самый лучший беспилотник. Подлетев к мальчику в упор и хорошенько рассмотрев его, чтобы по ошибке не убить какого-нибудь взрослого, беспилотник вывалил на него мину. Чудовищное злодеяние! Но этого карателям показалось мало. Заметив, что мальчик снова ожил, и опасаясь, что из-за этого приближающиеся к украинским границам российские танки повернут назад, они решили усилить провокационный обстрел, применяя все виды запрещенного оружия.

Как свидетельствует спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, в конце концов «ребёнок в ДНР погиб от снаряда украинского самолёта». Казалось бы, откуда в тех краях взяться украинскому самолету, но неспроста господин Жириновский сравнивает случившееся с инцидентом с МН17: кто-то видел, как неподалеку от мальчика летал украинский истребитель, диспетчер Карлос засек украинский Бук, подъехавший к мальчику и жахнувший ему ракетой прямо в трусики, сам Жириновский уверен, что скоро украинские войска начнут бомбить Киев, Харьков и какие-нибудь инженерные сооружения, чтобы списать все на русских, сидящих все это время с удивленными лицами. «Володимир Зеленский только что поговорил с Джо Байденом, и украинские вояки буквально сразу же убили ребёнка в Донецке», - подмечает российская пресса. «За то, что грудь побрил, хвалю, - якобы сказал тогда Байден, - но пока мальчика не убьешь, не видать тебе кровавых американских барышей».

Зачем Байдену понадобилась смерть русскоязычного мальчика Евграфа? Все просто. Политолог Марков считает, что Байден заказал малыша, чтобы «объявить нелегитимными выборы в Государственную думу», и с этой железной логикой нельзя не согласиться. Вот так буднично и вскрылась правда. Так русские люди и узнали о новом подвиге прославленного мальчика в трусиках. Но вряд ли это последняя смерть юного героя. Совсем скоро русских танков на украинских границах станет достаточно для открытого установления мира, мальчик снова оживет и, наконец, покажет все, на что он по-настоящему способен. Главное, чтобы до этого времени с трусами ничего не случилось.

Василий Рыбников
