70 тис. вибухонебезпечних предметів знешкодили піротехніки ДСНС від початку проведення ООС, - штаб. ФОТО

Від початку проведення ООС піротехнічні підрозділи ДСНС України знешкодили понад 70 тис. вибухонебезпечних предметів. Очищення території від вибухонебезпечних предметів - дуже важливе завдання, яке сьогодні стоїть перед піротехнічними підрозділами відділення ДСНС України в районі проведення ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Від початку 2014 року на Донеччині тривають бойові дії, результат яких – це гектари замінованих територій та смертельна небезпека для мирних жителів. Крім того, не варто недооцінювати небезпеку, яку несуть у собі снаряди Другої світової війни, які все ще продовжують виявляти", - підкреслюють у штабі.

Зазначається, що щодня піротехніки залучаються до проведення робіт з очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Фахівці проводять комплекс заходів у межах як технічного, так і нетехнічного розмінування.

"Всього від початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучалися 10 961 раз, обстежено 9340,555 га території та 23,19 га акваторії, вилучено та знешкоджено 70 129 вибухонебезпечних предметів. Із 22 березня в районі ООС піротехніки ДСНС України приступили до чергової фази розмінування у межах співпраці ДСНС з представництвом The HALO Trust в Україні на ділянці Гнутове-1 загальною площею 12 гектарів", - йдеться в повідомленні.

Фахівці Служби порятунку докладають максимум зусиль, аби не допустити нещасних випадків серед населення. Зокрема, серед цивільних громадян в районі проведення ООС регулярно проводяться роз’яснювальні бесіди та профілактична робота.