УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7725 відвідувачів онлайн
Новини Фото
36 883 148

Під час обшуків у брата Вовка Зонтова знайшли $3,7 млн, 840 тис. євро, антикваріат і документи на ім'я глави ОАСК, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Двох адвокатів-посередників, які НАБУ і САП викрили "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди для подальшої її передачі суддям ОАСК, затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. За місцем виявлення предмета неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлено великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя Вовк відхрестився від обшуків в ОАСК і назвав затримання брата "зведенням особистих рахунків"

Під час обшуків у брата Вовка Зонтова знайшли $3,7 млн, 840 тис. євро, антикваріат і документи на імя глави ОАСК, - НАБУ 01
Під час обшуків у брата Вовка Зонтова знайшли $3,7 млн, 840 тис. євро, антикваріат і документи на імя глави ОАСК, - НАБУ 02
Під час обшуків у брата Вовка Зонтова знайшли $3,7 млн, 840 тис. євро, антикваріат і документи на імя глави ОАСК, - НАБУ 03
Під час обшуків у брата Вовка Зонтова знайшли $3,7 млн, 840 тис. євро, антикваріат і документи на імя глави ОАСК, - НАБУ 04
Під час обшуків у брата Вовка Зонтова знайшли $3,7 млн, 840 тис. євро, антикваріат і документи на імя глави ОАСК, - НАБУ 05
Під час обшуків у брата Вовка Зонтова знайшли $3,7 млн, 840 тис. євро, антикваріат і документи на імя глави ОАСК, - НАБУ 06
Під час обшуків у брата Вовка Зонтова знайшли $3,7 млн, 840 тис. євро, антикваріат і документи на імя глави ОАСК, - НАБУ 07

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

Автор: 

НАБУ (5436) обшук (2018) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+65
это только один ОДИН ПОВТОРЯЮ ублюдок на субсидиях и пособиях сосет бюджет Украины паразитируя... а если 100-10000-10000-100.000 так можно за недельку весь долг МВФ собрать отдать долги и еще на пару кредитов самими себе внутри Украины еще и останется...
показати весь коментар
07.04.2021 10:02 Відповісти
+28
Гроші треба зберігати не в сейфах, а в банках, бажано трилітрових. ))
показати весь коментар
07.04.2021 09:50 Відповісти
+28
Месячный заработок столичного любого судьи.
показати весь коментар
07.04.2021 09:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
И таких сейфов еще у него с десяток есть
показати весь коментар
07.04.2021 10:35 Відповісти
у мну 50 грн и шож
показати весь коментар
08.04.2021 23:23 Відповісти
Допитати і на мінне поле. Землю удобряти потрібно навозом з всякого лайна...І ще візміть Ахметова і Бєньку і іншу шваль. Може після цього стерва хоч для землі користь буде....
показати весь коментар
07.04.2021 10:39 Відповісти
От иби их мать, НЕТ СЛОВ! ****! Всех расстрелять! Это уже невозможно терпеть, читать видеть! Народ еле выживает, а эти одноклеточные тоннами бабла и золота наворовывают. Стола мало чтобы бабки пачками выложить! Шоб вы лопнули, сволочи! Ни дна вам ни покрышки и всем вашим ублюдкам на семь поколений!
показати весь коментар
07.04.2021 10:40 Відповісти
Не будьте такими безжалісними, дайте можливість нещасним , перевтомленим суддям змахнути піт з чола, та спитайте -скільки б вони хотіли справедливо отримувати за свій тітанічний труд! Ми за ціною не постоім! (Я б дав не більше 15т гривень і шибеницю. Хто більше-пропонуйте!)
показати весь коментар
07.04.2021 10:50 Відповісти
....100 шекелей...а 30 серебренников где?
показати весь коментар
07.04.2021 10:41 Відповісти
Покажите, пожалуйста, 100 шекелей. Они, наверное, сделаны из листового золота, если этот адвокат прятал их в сейфе. Теперь мы знаем где хранится все богатство Украины - в сейфах адвокатов, судей и других бандитов.
показати весь коментар
07.04.2021 10:43 Відповісти
Им, падлам, ещё и зарплаты поднимают каждый раз! Типа шоб взятки не брали. Может расстреливать уже пора? Как в Китае?
показати весь коментар
07.04.2021 10:45 Відповісти
а хто буде вироки на розстріл давати, не такі ж судді хабарники.....
а ще їм квартирки положено як безхатькам у найпонтовіших ЖК. які вони продають та інші просять.
Ця совкова країна створена щоб нуменклатуру обслуговувати, куди нам до тої цивилізаційної Європи.
показати весь коментар
07.04.2021 10:57 Відповісти
Для таких никаких судов! Поймали, конфисковали всё, и у всех родственников, расстреляли. Всего и делов то.
показати весь коментар
07.04.2021 12:18 Відповісти
і так у кожного брата кума свата "колишньої" дружини чинуш чи ментоСБУпрокурорів.
А ще є митники судді та інша шваль яка надає "дозволи".....
Ті ж млн баксів(а я впевнений що це лише мала доля від того що наколядував Вовк) отримані від когось і за щось....
показати весь коментар
07.04.2021 10:54 Відповісти
100 шекелей? Это рука МОССАДА
показати весь коментар
07.04.2021 10:55 Відповісти
Зря вы так, евреи обидятся, как раз, за пренебрежение к их валюте...
показати весь коментар
07.04.2021 11:28 Відповісти
Буде теж саме ,що і із справою діамантових прокурорів !!! Де результати розслідування чи вирок??? І тут теж саме: Їх не буде! До поки КОНТРОЛЬ суддівської гілки влади не будуть здійснювати ГРОМАДИ, а крадії і хабарники продовжать контролювати самих себе ,будемо мати повний колапс і у владі і в судах!
показати весь коментар
07.04.2021 14:14 Відповісти
Я б не надто сподівався на "громади".
Це ті самі люди, що обрали цю владу.
Представники громад швидко налагодять співпрацю з тими, кого мають контролювати, адже ті мають неспростовні аргументи у великій кількості...
показати весь коментар
07.04.2021 14:36 Відповісти
НАБУ в своем стиле.
1. Для справки: На фото НЕ кабинет адвокатов, а кабинет в ОАСК
2. Мат. ценности были изъятыми вещдоками по делу обнальщиков. Все было упаковано в спец.пакеты. НАБУ все распаковали. Вызванная ОАСК физзащита обнаружила в мусорке эти пакеты.
3. Доказательств того, что 100 000 были именно взяткой и предназначались для судьи - нет.

Лично я уверен, что 100т. были взяткой. Уверен что для судьи. Но т.к. все следственные действия НАБУ были крайне не профессиональны и "по-дебильному", виновные с легкостью уйдут от наказания.
показати весь коментар
07.04.2021 11:01 Відповісти
Матценности сам в сейф ложил? Уж ооочень много знаешь.
показати весь коментар
07.04.2021 11:13 Відповісти
а вы, милейший, бывали в кабинете в ОАСК, узнаете сейфы, что там лежит и почему?!
Или трудитесь там, не покладая рук?
показати весь коментар
07.04.2021 11:25 Відповісти
Я, милейший, читать умею. И читаю страницу Бутусова в Фейсбуке. Советую. Очень интересно. Особенно комментарии.
показати весь коментар
07.04.2021 12:08 Відповісти
А, так там и это написано:

Как сообщают источники https://censor.net/, Вовк оборудовал секретное хранилище наличных денег на конспиративной квартире в скромном доме по адресу Джона Маккейна, 22, на Печерске (бывшая улица Ивана Кудри).
Квартира оформлена на женщину-адвоката, ей пользовалась семья Вовка. Меры безопасности Вовк принимал жесткие, квартиру удалось вычислить только в момент передачи взятки.Источник: https://censor.net/ru/n3258174
показати весь коментар
07.04.2021 12:19 Відповісти
"3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен, 100 шекелей, а также коллекцию старинной антикварной утвари изъяли детективы НАБУ в тайном хранилище главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка!" - отметил он.
Как сообщают источники https://censor.net/, Вовк оборудовал секретное хранилище наличных денег на конспиративной квартире в скромном доме по адресу Джона Маккейна, 22, на Печерске (бывшая улица Ивана Кудри).

Квартира оформлена на женщину-адвоката, ей пользовалась семья Вовка. Меры безопасности Вовк принимал жесткие, квартиру удалось вычислить только в момент передачи взятки. Источник: https://censor.net/ru/n3258174

Какая-то у Вас неправильная информация (насчёт того, что это вещдоки в камере хранения вещдоков Окружного админсуда Киева), получается . . .
показати весь коментар
07.04.2021 11:38 Відповісти
Это уже другая история и другая новость.
показати весь коментар
07.04.2021 12:04 Відповісти
Теперь
возможно НАЛОЖАТ
санкции
показати весь коментар
07.04.2021 11:02 Відповісти
Таких треба знищувати,в воюючій країні такі екземпляри гірше ворогів. Бур'яни треба виривати з корінням і викидати геть з грядки України.
показати весь коментар
07.04.2021 11:05 Відповісти
Это правакация. Это все нажито непосильным трудом. А обыск незаконный, и нарушает конституцию. Сам Тупицкий так сказал.
В общем, отпустить, и выдать компенсацию за моральный ущерб.
показати весь коментар
07.04.2021 11:09 Відповісти
Під час обшуків у брата Вовка Зонтова знайшли $3,7 млн, 840 тис. євро, антикваріат і документи на ім'я глави ОАСК, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9590
показати весь коментар
07.04.2021 11:12 Відповісти
Ищите лучше! Там еще где-то монгольские тугрики должны быть запрятаны
показати весь коментар
07.04.2021 11:19 Відповісти
ха ! нашли они ! вернуть потом не забудьте всё по описи ! такого человека обидели !
показати весь коментар
07.04.2021 11:19 Відповісти
Ну от, а брехали про "українця-корупціонера Вовка", а він єврей Зонтов, і відразу все стало на свої місця.
показати весь коментар
07.04.2021 11:24 Відповісти
Ой, так цей Зонтов ще й заступник СЗР!! Це звиздець, шановне панство. Ти ба які "кадри" Порошенко відправив керувати зовнішньою розвідкою - як не Семочко, так от тобі Зонтов. Тому і немає взагалі у нас зовнішньої розвідки, знищена, бо агент Лоліта розставляв такі "кадри".
показати весь коментар
07.04.2021 11:30 Відповісти
Люди працюють врачами бізнесменами керуючими великих компаній і на данний момент у вісні не бачили таких сум а тут адвокат-рішало маленької країни тримає дома 4 ляма євро . ЦЕ ПІЗНІЙ ОРУЕЛ . Господи накажи нас ! За наш похуізм .
показати весь коментар
07.04.2021 11:38 Відповісти
Молоді хлопці гинуть на фронті а ці жирують де вища ступінь соціального захисту!!!!!

Показові розстріли!... інаше порядку не буде!!!!! Не наведе порядок ДЕРЖАВА, порядок, на жаль, буде наводити ВУЛИЦЯ!!!! і як завжди все перейде в неконтрольований хаос!
показати весь коментар
07.04.2021 11:54 Відповісти
Господа приверженцы религии справедливости, по "закону", в который раз хочу высказать свою мысль, что коррупцию и предательство а совковой стране, нельзя искоренить высокими зарплатами (чтобы не хотелось воровать) и призывами к совести не искоренить. Нам нужен UAмоссад, четкой программой, примитивной, тупо по списку. А список в открытых источниках и просто навиду.Только неизбежность жестокого покарания может привести в чувство всех этих ублюдков.
показати весь коментар
07.04.2021 12:48 Відповісти
За продаж України й українців, башляють курвам
показати весь коментар
07.04.2021 14:17 Відповісти
Всё подбросили...
показати весь коментар
07.04.2021 14:18 Відповісти
Вовк под зонтом...
показати весь коментар
07.04.2021 14:25 Відповісти
пусть ваши деточки горят в огоньке красиво и долго суки судейские
показати весь коментар
07.04.2021 15:33 Відповісти
ни хера себе!
показати весь коментар
07.04.2021 15:46 Відповісти
На сотке шекелей спалились...
показати весь коментар
07.04.2021 16:16 Відповісти
пора раскулачивать такие цугундеры..знать бы у кого такие сейфы..
показати весь коментар
08.04.2021 23:26 Відповісти
вот они пенсии, зарплаты медиков и учителей, кредиты МВФ, все тут, в таких вот сейфах топ-чиновников, высших мусорских чинов, "судей" и, собственно, их хозяев - "честных" неолигархов.
показати весь коментар
07.04.2021 20:38 Відповісти
"Вирішується питання про повідомлення їм про підозру" - Вирішується. Питання. Підозра. Тобто не все так однозначно? Рішали в роботі?
показати весь коментар
08.04.2021 09:33 Відповісти
у мну 50 грн и шож
показати весь коментар
08.04.2021 23:24 Відповісти
При таких обысках в протокол попадет максимум половина, от того, что было реально. Потом этот лошок Зонтов отдаст 3,14 (коллегам его брата) 40% от того, что было конфисковано, чтобы снять арест. Потом этот 3,14 Павло Вовк еще и заявление напишет об отставке, чтобы брата не посадили. Всё это стаёт возможным потому, что у типков типа Павла Вовка отсутствует инстинкт самосохранения / сильно притуплен / употребляет наркотики
показати весь коментар
10.04.2021 18:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 