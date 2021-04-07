Під час обшуків у брата Вовка Зонтова знайшли $3,7 млн, 840 тис. євро, антикваріат і документи на ім'я глави ОАСК, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Двох адвокатів-посередників, які НАБУ і САП викрили "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди для подальшої її передачі суддям ОАСК, затримали в порядку ст. 208 КПК України.

"Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. За місцем виявлення предмета неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлено великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.