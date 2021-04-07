Під час обшуків у брата Вовка Зонтова знайшли $3,7 млн, 840 тис. євро, антикваріат і документи на ім'я глави ОАСК, - НАБУ. ФОТОрепортаж
Двох адвокатів-посередників, які НАБУ і САП викрили "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди для подальшої її передачі суддям ОАСК, затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. За місцем виявлення предмета неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлено великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.
а ще їм квартирки положено як безхатькам у найпонтовіших ЖК. які вони продають та інші просять.
Ця совкова країна створена щоб нуменклатуру обслуговувати, куди нам до тої цивилізаційної Європи.
А ще є митники судді та інша шваль яка надає "дозволи".....
Ті ж млн баксів(а я впевнений що це лише мала доля від того що наколядував Вовк) отримані від когось і за щось....
Це ті самі люди, що обрали цю владу.
Представники громад швидко налагодять співпрацю з тими, кого мають контролювати, адже ті мають неспростовні аргументи у великій кількості...
1. Для справки: На фото НЕ кабинет адвокатов, а кабинет в ОАСК
2. Мат. ценности были изъятыми вещдоками по делу обнальщиков. Все было упаковано в спец.пакеты. НАБУ все распаковали. Вызванная ОАСК физзащита обнаружила в мусорке эти пакеты.
3. Доказательств того, что 100 000 были именно взяткой и предназначались для судьи - нет.
Лично я уверен, что 100т. были взяткой. Уверен что для судьи. Но т.к. все следственные действия НАБУ были крайне не профессиональны и "по-дебильному", виновные с легкостью уйдут от наказания.
Или трудитесь там, не покладая рук?
Как сообщают источники https://censor.net/, Вовк оборудовал секретное хранилище наличных денег на конспиративной квартире в скромном доме по адресу Джона Маккейна, 22, на Печерске (бывшая улица Ивана Кудри).
Квартира оформлена на женщину-адвоката, ей пользовалась семья Вовка. Меры безопасности Вовк принимал жесткие, квартиру удалось вычислить только в момент передачи взятки.Источник: https://censor.net/ru/n3258174
Какая-то у Вас неправильная информация (насчёт того, что это вещдоки в камере хранения вещдоков Окружного админсуда Киева), получается . . .
возможно НАЛОЖАТ
санкции
В общем, отпустить, и выдать компенсацию за моральный ущерб.
Показові розстріли!... інаше порядку не буде!!!!! Не наведе порядок ДЕРЖАВА, порядок, на жаль, буде наводити ВУЛИЦЯ!!!! і як завжди все перейде в неконтрольований хаос!