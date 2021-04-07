УКР
Помста за зраду: у Києві ексдепутат Даниленко підпалив автомобіль дружини і квартиру, де перебували четверо неповнолітніх дітей. ФОТОрепортаж

У Києві ексдепутат Даниленко Віталій Васильович, який раніше очолював комісію Київради з питань сім'ї, молоді та спорту, підпалив автомобіль дружини і намагався спалити квартиру, де перебували четверо неповнолітніх дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік "Київ Оперативний" у Facebook.

Згідно з повідомленням, учора о 21:50 на лінію "102" надійшло повідомлення про "домашнє насильство". Телефонував чоловік, який у власній квартирі на Героїв Оборони, 10 намагався забрати у дружини рушницю, але вона її не віддавала.

Коли правоохоронці їхали на місце - в радіоефір надійшло ще одне повідомлення з цієї ж адреси, але вже про пожежу.

"Як тільки копи прибули, місцеві мешканці кинулися скаржитися на нетверезого чоловіка, який приїхав на автомобілі Bentley (KA2021BK) та підпалив квартиру на 16-му поверсі. Мешканців було евакуйовано, а палія затримано.

Помста за зраду: у Києві ексдепутат Даниленко підпалив автомобіль дружини і квартиру, де перебували четверо неповнолітніх дітей 01

Виявилося, саме він перший викликав поліцію і на момент підпалу у квартирі перебувала його дружина та четверо неповнолітніх дітей. Також зі слів сусідів стало відомо, що за декілька днів до цього інциденту у цьому ж подвір’ї він же підпалив автомобіль дружини Mercedes (AA7000CB)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сам затриманий виявився колишнім депутатом. Це Даниленко Віталій Васильович, 1975 року народження, уродженець Чернігова.

Помста за зраду: у Києві ексдепутат Даниленко підпалив автомобіль дружини і квартиру, де перебували четверо неповнолітніх дітей 02

"Каже, що це все через те, що дружина йому зраджує. Цікаво також те, що у 2014 пан Віталій очолював комісію Київради з питань сім’ї, молоді й спорту", - зазначено в повідомленні.

Помста за зраду: у Києві ексдепутат Даниленко підпалив автомобіль дружини і квартиру, де перебували четверо неповнолітніх дітей 03
Помста за зраду: у Києві ексдепутат Даниленко підпалив автомобіль дружини і квартиру, де перебували четверо неповнолітніх дітей 04
Помста за зраду: у Києві ексдепутат Даниленко підпалив автомобіль дружини і квартиру, де перебували четверо неповнолітніх дітей 05
Помста за зраду: у Києві ексдепутат Даниленко підпалив автомобіль дружини і квартиру, де перебували четверо неповнолітніх дітей 06
Фото: Київ Оперативний

Помста за зраду: у Києві ексдепутат Даниленко підпалив автомобіль дружини і квартиру, де перебували четверо неповнолітніх дітей 07

Топ коментарі
+52
Какие они все @банутые эти околокорытники. Нравы,как у дичи,а мнят себя "голубой кровью".
07.04.2021 10:46 Відповісти
+26
придурок, больной на всю голову...его в дурдом и галоперидолом подколоть...
07.04.2021 10:45 Відповісти
+23
срочно принять его в партию Слуги народа!

Там таких любят
07.04.2021 10:54 Відповісти
придурок, больной на всю голову...его в дурдом и галоперидолом подколоть...
07.04.2021 10:45 Відповісти
А, может, просто набить морду шуфричу?
07.04.2021 11:18 Відповісти
- Варвара, - тянул он, - слушай, Варвара!
- Чего тебе, горе мое? - спросила Птибурдукова, не оборачиваясь.
- Я обладать хочу тобой, Варвара!..
- Нет, каков мерзавец! - заметил Птибурдуков, тоже не оборачиваясь.
Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда к Птибурдукову, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода.(с)
07.04.2021 11:21 Відповісти
Какие они все @банутые эти околокорытники. Нравы,как у дичи,а мнят себя "голубой кровью".
07.04.2021 10:46 Відповісти
Блакитні у них тільки дупи.
07.04.2021 10:54 Відповісти
Дык, они и к корыту пробились только благодаря нравам то.
07.04.2021 10:55 Відповісти
Вообще то это ключевое. Самые гнилые, но самые проворные становятся властью. И самое смешное, нарид их и делает властью.
07.04.2021 11:02 Відповісти
А что вы хотели? Из грязи да в князи..
07.04.2021 13:10 Відповісти
Усыпить этого барана нах!!
07.04.2021 10:52 Відповісти
срочно принять его в партию Слуги народа!

Там таких любят
07.04.2021 10:54 Відповісти
"Удар - Солидарность" в слуги не идут, брезгуют.
07.04.2021 10:57 Відповісти
За измену курицу на кол - довела до белого каления...
07.04.2021 10:56 Відповісти
Зин , а Зин , а откуда деньги на такие машины ?
07.04.2021 10:56 Відповісти
Месть за измену: в Киеве экс-депутат Даниленко поджег автомобиль жены и квартиру, где находились четверо несовершеннолетних детей. ФОТОрепортаж -- все как в русском мире , дикари и варвары
07.04.2021 10:58 Відповісти
жители бросились жаловаться на нетрезвого мужчину, который приехал на автомобиле Bentley (KA2021BK)Источник: https://censor.net/ru/p3258159

Бэнтли не застрахованна.
07.04.2021 10:58 Відповісти
Даниленко Виталий Васильевич, ​Депутат Киевского городского совета

https://rus.lb.ua/file/person/2097_danilenko_vitaliy_vasilevich.html С июня 2014 (по октябрь 2015) года депутат Киевского городского совета. Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта. Член партии «Удар».
07.04.2021 10:59 Відповісти
И член фракции "Удар - Солидарность".
07.04.2021 11:01 Відповісти
Спочатку - "Удар", при виборах в березні 2014-го; а в "Удар-Солідарность" вони стали (перейменувались) наприкінці літа 2014, коли були оголошені дострокові вибори у Верховну Раду.
07.04.2021 11:04 Відповісти
Тогда, конечно...
07.04.2021 11:12 Відповісти
а що, не хочеш вірити, що у Кличка тоді спонсором Фірташ був?
07.04.2021 11:15 Відповісти
https://kievvlast.com.ua/base/dose-_danilenko_vitalij_vasilevich Карьера, связи, схемы, скандалы, преступления

По данным http://politrada.com/dossier/Vitaliy-Vasilevich-Danilenko/ СМИ , с 1 июля 1998 по 1 января 2003 года Виталий Даниленко занимал пост заместителя директора ООО "Опал".
С 1 января 2003 по 1 августа 2004 года - экономист компании "Группа - А".
С 1 августа 2004 по 1 марта 2006 года - экономист компании "У.К.Р. - ГЕО", учредителем которой и значился.
С 1 марта 2006 года Даниленко был заместитель директора ЧАО "У.К.Р. - ГЕО".
27 августа 2010 года Виталий Даниленко стал председателем правления Общественной организации "Школа борьбы". Организация занималась деятельностью, направленной на воспитание и тренировки юных спортсменов по греко-римской борьбе и дзюдо, а также пропагандой здорового образа жизни.
С января 2012 года - заместитель директора столичной ДЮСШ "Школа борьбы", http://fgr-borba.kiev.ua/sport-shkoly/%D0%B4%D1%8E%D1%81%D1%88-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B/ основателем которой и являлся.
Политическая карьера
С 2012 по 2014 год человек с таким же ФИО - Даниленко Виталий Васильевич http://posipaky.info/mp/10188 значился помощником народного депутата Верховной Рады Украины VII созыва Юрия Гержова (фракция "Партия Регионов"), на платной основе.
В 2012 году Виталий Даниленко принимал участие в выборах в Верховную раду и баллотировался по столичному округу №216 (Днепровский район). Однако, безуспешно - он смог набрать лишь 0,5% голосов избирателей.
С 2014 по 2015 год - депутат Киевского городского совета VII созыва (фракция "УДАР - Солидарность"). https://kievvlast.com.ua/text/oni_hotjat_tvoj_golos-_dneprovskij_rajon.html Баллотировался и был https://kievvlast.com.ua/text/kto_proshel_v_kievsovet_po_mazhoritarke_v_2014_godu.html избран по 23-му избирательному округу Днепровского района. https://kievvlast.com.ua/news/klichko_reshil_podkorrektirovat_i_realizovat_strategiju_razvitija_kieva_do_2025_goda.html Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта.
16 апреля 2015 года Виталий Даниленко https://kievvlast.com.ua/text/deputati_vzjalis_za_avtozapravki25055.html возглавил временную контрольную комиссию (ВКК) по проверке киевских автозаправочных станций (АЗС), которая была создана мэром Киева https://kievvlast.com.ua/base/dose-_klichko_vitalij_vladimirovich.html Виталием Кличко .
Связи, схемы
По данным СМИ, Виталий Даниленко, прошедший в Киевсовет как представитель партии "УДАР", выходец из "Партии Регионов" и человек одиозного http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18086 Олеся Довгого .
Действительно, Олесь Довгий http://kp.ua/sport/348736-heorhyi-zantaraia-doroha-k-zolotoi-medaly-nachynaetsia-s-samoho-prostoho-tatamy числился в соучредителях ДЮСШ "Школа борьбы", а также часто присутствовал на ее мероприятиях в компании Даниленко. Виталий Даниленко также принимал активное участие в парламентской кампании Олеся Довгого в 2012 году.
Скандалы
После того, как Виталий Даниленко возглавил комиссию Киевсовета по проверке столичных АЗС, под лозунгами наведения порядка, https://kievvlast.com.ua/text/pod_lozungami_navedenija_porjadka_udarovci_kievsoveta_provodjat_nezakonnie_zahvati_azs29402.html начались демонтажи оборудования отдельных заправок. Эти мероприятия, по словам владельцев АЗС, проходили с грубыми нарушениями законодательства. Кроме того, никакой помощи в оформлении необходимых разрешений для узаконивания работы этих заправок, о которой шла речь ранее, никто не предлагал. Демонтажи все чаще становились похожими на рейдерские захваты, после которых изъятое оборудование коммунальщики через частные фирмы предлагали владельцам вернуть обратно, по баснословным ценам.
5 августа 2015 года СБУ https://kievvlast.com.ua/news/sbu_zaderzhala_deputata_kievsoveta_vitalija_danilenko_za_vzjatku_v_1_mln_grn29164.html задержала Виталия Даниленко по подозрению в вымогательстве и получении взятки размером в 1 млн гривен. В этот же день было проведено ряд https://kievvlast.com.ua/news/sbu_zaderzhala_udarovca_vitalija_danilenko_za_izbiratelnie_proverki_stolichnih_azs29169.html обысков , в том числе и в кабинете Даниленко, в ходе которых правоохранители https://kievvlast.com.ua/news/sbu_izjala_u_deputata_kievsoveta_v_danilenko_i_ego_soobshhnikov_svishe_4_mln_griven29186.html изъяли более 4-х миллионов гривен.
Во время досудебного расследования http://nashigroshi.org/2016/06/06/hpu-raptom-ne-zmohla-dovesty-pecherskomu-suddi-habar-deputata-kyjivrady-yakyj-orhanizuvav-shemu-poboriv-zi-stolychnyh-azs/ было установлено , что Даниленко создал преступную схему, которая заключалась в вымогательстве и получении взяток от директоров и владельцев АЗС Киева, за непроведение проверок заправок и их дальнейшее беспрепятственное функционирование. В июле 2015 года депутат Даниленко придумал еще один способ "заработка" - потребовал от владельцев одной из АЗС 5 копеек за 1 литр реализованного сжиженного газа, а при решении вопроса о возможности увеличения цены сжиженного газа - еще 10 коп. с литра реализованного сжиженного газа, за каждые 50 коп. увеличение цены.
В сентябре 2015 года Виталий Даниленко https://kievvlast.com.ua/news/kievsovet_prekratil_polnomochija_deputata_suhina_i_lishil_dolzhnostej_danilenko30247.html был лишен всех своих должностей - главы постоянной комиссии по вопросам семьи, молодежи и спорта, главы временной контрольной комиссии по проверке деятельности автозаправочных станций, а также членства в других комиссиях.
В сентябре 2015 года https://kievvlast.com.ua/news/sbu_zaderzhala_udarovca_vitalija_danilenko_za_izbiratelnie_proverki_stolichnih_azs29169.html стало известно , что суд выпустил Виталия Даниленко на свободу еще в конце августа, а его дело "спускают на тормозах".
В апреле 2016 года Генпрокуратура закрыла дело Даниленко "в связи с неустановлением доказательств для доведения виновности в суде и исчерпанием возможности их получить". А 26 мая его адвокату был возвращен ранее внесенный за Даниленко залог в размере 1,04 млн грн.
К слову, и до этого скандала репутация Виталия Даниленко оставляла желать лучшего. В публикациях http://eveningkiev.com/article/23448 СМИ его обвиняли в рейдерских захватах спортшкол, а также в том, что основанная им ДЮСШ "Школа борьбы" поставляла "титушек" для всевозможных акций.
07.04.2021 11:01 Відповісти
яркий путь "бригадира" из 90-х
07.04.2021 11:47 Відповісти
У нього Бентлі, у неї Мерседес. Нормальний такий чиновник.
07.04.2021 11:59 Відповісти
"Бедный" чиновник. Поэтому и злой такой.
07.04.2021 12:29 Відповісти
Помста за зраду: у Києві ексдепутат Даниленко підпалив автомобіль дружини і квартиру, де перебували четверо неповнолітніх дітей - Цензор.НЕТ 9858
07.04.2021 14:08 Відповісти
Интересно, кто же ему комиссию доверил возглавить, и что он успел в этой комиссии сделать?
07.04.2021 11:01 Відповісти
Народ ... Хто ж ще ??
07.04.2021 11:09 Відповісти
07.04.2021 11:15 Відповісти
у мірє животних
07.04.2021 11:03 Відповісти
Ну не квартиру поджёг, а лишь дверь. Да и то, скорее пытался.
07.04.2021 11:04 Відповісти
Не изменяла, а пыталась,
не она, а он
не выиграл, а проиграл
07.04.2021 11:53 Відповісти
Які страсті ...
З усих повідомлень незрозуміло - четверо дітей спільні, чи його дружини.
Є що ділити - бентлі, мерси ... четверо дітей ...
Блін і ще й подружні зради ...
Коли вона все встигає, маючи 4-х дітей (ну ... це якщо його версія істинна) ...
07.04.2021 11:06 Відповісти
*****...
07.04.2021 13:52 Відповісти
хорошо его комитет
позаботился о молодежи семье и спорте
..на Бентли и Мерс..
07.04.2021 11:09 Відповісти
Ах какой был полковник
07.04.2021 11:52 Відповісти
Вот оно че, Михалыч!
Оказывается, изменяют даже матери 4 малолетних детей, и даже залимоненым прыщам на Бентли...
07.04.2021 11:09 Відповісти
Бывшей жене придется заново пересасывать.
07.04.2021 11:09 Відповісти
Прикормил шкуру.человек был в состоянии эффекта.неизвестно чтобы каждый из нас сделал на его месте
07.04.2021 11:10 Відповісти
это точно, тем более мужик не сдержался после провокации
07.04.2021 11:31 Відповісти
Депутат, хоть и не лох ©, учитывая на чем приехал, но, несомненно, мyдак. Однако, не такой редкий, как те, что за него голосовали. Еще там на одном из фото из приоткрытой двери мужчина выглядывает в синей футболке и красных трусах
07.04.2021 11:14 Відповісти
Бабская измена - это всегда грязь. Мужику нужно выкинуть её из головы, а не калечить свою судьбу. Посадят его, а она себе третьего, четвертого, пятого найдёт.
07.04.2021 11:15 Відповісти
выкинуть из головы, это полная беспомощность. Мужик реально сглупил, ярко все сделал, можно было разобраться в другой плоскости, ведь связи у него есть. Как говорится она его спровоцировала специально, а он сделал, то что она хотела.
07.04.2021 11:28 Відповісти
и шо ему будет ?
07.04.2021 14:03 Відповісти
будет ему, уже не утаишь, а там две статьи не хорошие
07.04.2021 20:48 Відповісти
а состояние эффекта ? это ж не нищеброд у которого состояния аффекта априори не может быть для наших судей )) трупов нет...и еще куча разного оправдательного )
07.04.2021 22:48 Відповісти
мне очень интересует ни чего не отражающее мнение сотрудника данного ресурса, больше интересует мнение реальных людей, а не шаблонная речь в стиле аля форума цензор.
В состояние эффекта каждый может быть, особенно касаемо, после цельно направленных провокаций, женатые мужчины понимают.
08.04.2021 22:26 Відповісти
ну состояние аффекта еще нужно доказать ) а что то доказать в украинском суде ,даже свою. правоту - во многом зависит от толщины кошелька .
_________________________________________
спасибо за громкое звание
09.04.2021 15:08 Відповісти
контент есть, а зачем его контролировать? Ладно еще москалей блокировать, но что бы склонять к какому то мнению, как то не по честному.
10.04.2021 12:01 Відповісти
да я вот никого и не склонял...как то
10.04.2021 20:34 Відповісти
там по цій мразоті давно зона плаче
07.04.2021 11:32 Відповісти
а мужская измена норм?))
07.04.2021 11:42 Відповісти
Ага. Бруду ні на грам нема ...
08.04.2021 03:47 Відповісти
От жалко пацана (с)
07.04.2021 11:19 Відповісти
...Чему нас учит "Семья и школа?"
-что жизнь сама таких накажет строго
-тут мы согласны
-скажи Сере..сАбаков
07.04.2021 11:36 Відповісти
Вкидывание денег между ног помнят ровно 11 минут. Чувствуете что то не то - разворачивайтесь и уходите. Выпрашивать и покупать любовь и отношения бесмысслено
07.04.2021 11:38 Відповісти
Bentley (KA2021BK) \ Mercedes (AA7000CB) \ Ах какой был полковник
07.04.2021 11:50 Відповісти
Как Мрази любят такие номера. Чем больше Гнида - тем круче у нее номер на авто . Показатель Мрази.
07.04.2021 14:02 Відповісти
видно багато вложив в **********
07.04.2021 12:11 Відповісти
Мабуть і діти всі не його, якщо вирішив і їх підпалити.
07.04.2021 12:31 Відповісти
Интересно бы посмотреть на даму эту, которая с четырьмя детьми ещё и изменять успевает.
07.04.2021 12:32 Відповісти
Нічого інтересного.
Як правило, наймається якась доглядалка.
07.04.2021 14:25 Відповісти
Дебиленко...
07.04.2021 14:27 Відповісти
Ще раз підтверджено, якщо вона РСП, то це урок всім Аленям, що з РСП звязуватись - собі проблеми нажити.
07.04.2021 14:34 Відповісти
РСП?

РСП:
Российский союз правообладателей
Рижский свободный порт
Российский союз писателей
Радиолокационная система посадки
Ручной сигнальный прожектор
Рельсосварочное предприятие
Росспиртпром

Политические партии

Русская социалистическая партия (Россия)
Революционная социалистическая партия (Португалия)
Революционная социалистическая партия (Люксембург)
Революционная социалистическая партия (Нидерланды)
Революционная социалистическая партия (Швеция)
07.04.2021 18:27 Відповісти
Жоден нормальний чоловік не стане розносити на весь світ, що жінка його зраджує. Бо всі зрозуміють, що він - нікчема (у всіх відношеннях) і дружина його зневажає на ніц.
Шмаркатий баран - рогоносець.
08.04.2021 09:01 Відповісти
яке воно дурне. Ну з жінкою не повезло... А діти? Для чого їх квартиру підпалювати?
08.04.2021 09:28 Відповісти
норм так в обратку пошел карьера вниз от депутата в шныри поджигатели))
08.04.2021 23:22 Відповісти
 
 