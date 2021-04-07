Помста за зраду: у Києві ексдепутат Даниленко підпалив автомобіль дружини і квартиру, де перебували четверо неповнолітніх дітей. ФОТОрепортаж

У Києві ексдепутат Даниленко Віталій Васильович, який раніше очолював комісію Київради з питань сім'ї, молоді та спорту, підпалив автомобіль дружини і намагався спалити квартиру, де перебували четверо неповнолітніх дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік "Київ Оперативний" у Facebook.

Згідно з повідомленням, учора о 21:50 на лінію "102" надійшло повідомлення про "домашнє насильство". Телефонував чоловік, який у власній квартирі на Героїв Оборони, 10 намагався забрати у дружини рушницю, але вона її не віддавала.

Коли правоохоронці їхали на місце - в радіоефір надійшло ще одне повідомлення з цієї ж адреси, але вже про пожежу.

"Як тільки копи прибули, місцеві мешканці кинулися скаржитися на нетверезого чоловіка, який приїхав на автомобілі Bentley (KA2021BK) та підпалив квартиру на 16-му поверсі. Мешканців було евакуйовано, а палія затримано.

Виявилося, саме він перший викликав поліцію і на момент підпалу у квартирі перебувала його дружина та четверо неповнолітніх дітей. Також зі слів сусідів стало відомо, що за декілька днів до цього інциденту у цьому ж подвір’ї він же підпалив автомобіль дружини Mercedes (AA7000CB)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сам затриманий виявився колишнім депутатом. Це Даниленко Віталій Васильович, 1975 року народження, уродженець Чернігова.

"Каже, що це все через те, що дружина йому зраджує. Цікаво також те, що у 2014 пан Віталій очолював комісію Київради з питань сім'ї, молоді й спорту", - зазначено в повідомленні.









