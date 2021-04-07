Помста за зраду: у Києві ексдепутат Даниленко підпалив автомобіль дружини і квартиру, де перебували четверо неповнолітніх дітей. ФОТОрепортаж
У Києві ексдепутат Даниленко Віталій Васильович, який раніше очолював комісію Київради з питань сім'ї, молоді та спорту, підпалив автомобіль дружини і намагався спалити квартиру, де перебували четверо неповнолітніх дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік "Київ Оперативний" у Facebook.
Згідно з повідомленням, учора о 21:50 на лінію "102" надійшло повідомлення про "домашнє насильство". Телефонував чоловік, який у власній квартирі на Героїв Оборони, 10 намагався забрати у дружини рушницю, але вона її не віддавала.
Коли правоохоронці їхали на місце - в радіоефір надійшло ще одне повідомлення з цієї ж адреси, але вже про пожежу.
"Як тільки копи прибули, місцеві мешканці кинулися скаржитися на нетверезого чоловіка, який приїхав на автомобілі Bentley (KA2021BK) та підпалив квартиру на 16-му поверсі. Мешканців було евакуйовано, а палія затримано.
Виявилося, саме він перший викликав поліцію і на момент підпалу у квартирі перебувала його дружина та четверо неповнолітніх дітей. Також зі слів сусідів стало відомо, що за декілька днів до цього інциденту у цьому ж подвір’ї він же підпалив автомобіль дружини Mercedes (AA7000CB)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сам затриманий виявився колишнім депутатом. Це Даниленко Віталій Васильович, 1975 року народження, уродженець Чернігова.
"Каже, що це все через те, що дружина йому зраджує. Цікаво також те, що у 2014 пан Віталій очолював комісію Київради з питань сім’ї, молоді й спорту", - зазначено в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Чего тебе, горе мое? - спросила Птибурдукова, не оборачиваясь.
- Я обладать хочу тобой, Варвара!..
- Нет, каков мерзавец! - заметил Птибурдуков, тоже не оборачиваясь.
Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда к Птибурдукову, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода.(с)
Там таких любят
Бэнтли не застрахованна.
https://rus.lb.ua/file/person/2097_danilenko_vitaliy_vasilevich.html С июня 2014 (по октябрь 2015) года депутат Киевского городского совета. Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта. Член партии «Удар».
По данным http://politrada.com/dossier/Vitaliy-Vasilevich-Danilenko/ СМИ , с 1 июля 1998 по 1 января 2003 года Виталий Даниленко занимал пост заместителя директора ООО "Опал".
С 1 января 2003 по 1 августа 2004 года - экономист компании "Группа - А".
С 1 августа 2004 по 1 марта 2006 года - экономист компании "У.К.Р. - ГЕО", учредителем которой и значился.
С 1 марта 2006 года Даниленко был заместитель директора ЧАО "У.К.Р. - ГЕО".
27 августа 2010 года Виталий Даниленко стал председателем правления Общественной организации "Школа борьбы". Организация занималась деятельностью, направленной на воспитание и тренировки юных спортсменов по греко-римской борьбе и дзюдо, а также пропагандой здорового образа жизни.
С января 2012 года - заместитель директора столичной ДЮСШ "Школа борьбы", http://fgr-borba.kiev.ua/sport-shkoly/%D0%B4%D1%8E%D1%81%D1%88-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B/ основателем которой и являлся.
Политическая карьера
С 2012 по 2014 год человек с таким же ФИО - Даниленко Виталий Васильевич http://posipaky.info/mp/10188 значился помощником народного депутата Верховной Рады Украины VII созыва Юрия Гержова (фракция "Партия Регионов"), на платной основе.
В 2012 году Виталий Даниленко принимал участие в выборах в Верховную раду и баллотировался по столичному округу №216 (Днепровский район). Однако, безуспешно - он смог набрать лишь 0,5% голосов избирателей.
С 2014 по 2015 год - депутат Киевского городского совета VII созыва (фракция "УДАР - Солидарность"). https://kievvlast.com.ua/text/oni_hotjat_tvoj_golos-_dneprovskij_rajon.html Баллотировался и был https://kievvlast.com.ua/text/kto_proshel_v_kievsovet_po_mazhoritarke_v_2014_godu.html избран по 23-му избирательному округу Днепровского района. https://kievvlast.com.ua/news/klichko_reshil_podkorrektirovat_i_realizovat_strategiju_razvitija_kieva_do_2025_goda.html Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта.
16 апреля 2015 года Виталий Даниленко https://kievvlast.com.ua/text/deputati_vzjalis_za_avtozapravki25055.html возглавил временную контрольную комиссию (ВКК) по проверке киевских автозаправочных станций (АЗС), которая была создана мэром Киева https://kievvlast.com.ua/base/dose-_klichko_vitalij_vladimirovich.html Виталием Кличко .
Связи, схемы
По данным СМИ, Виталий Даниленко, прошедший в Киевсовет как представитель партии "УДАР", выходец из "Партии Регионов" и человек одиозного http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18086 Олеся Довгого .
Действительно, Олесь Довгий http://kp.ua/sport/348736-heorhyi-zantaraia-doroha-k-zolotoi-medaly-nachynaetsia-s-samoho-prostoho-tatamy числился в соучредителях ДЮСШ "Школа борьбы", а также часто присутствовал на ее мероприятиях в компании Даниленко. Виталий Даниленко также принимал активное участие в парламентской кампании Олеся Довгого в 2012 году.
Скандалы
После того, как Виталий Даниленко возглавил комиссию Киевсовета по проверке столичных АЗС, под лозунгами наведения порядка, https://kievvlast.com.ua/text/pod_lozungami_navedenija_porjadka_udarovci_kievsoveta_provodjat_nezakonnie_zahvati_azs29402.html начались демонтажи оборудования отдельных заправок. Эти мероприятия, по словам владельцев АЗС, проходили с грубыми нарушениями законодательства. Кроме того, никакой помощи в оформлении необходимых разрешений для узаконивания работы этих заправок, о которой шла речь ранее, никто не предлагал. Демонтажи все чаще становились похожими на рейдерские захваты, после которых изъятое оборудование коммунальщики через частные фирмы предлагали владельцам вернуть обратно, по баснословным ценам.
5 августа 2015 года СБУ https://kievvlast.com.ua/news/sbu_zaderzhala_deputata_kievsoveta_vitalija_danilenko_za_vzjatku_v_1_mln_grn29164.html задержала Виталия Даниленко по подозрению в вымогательстве и получении взятки размером в 1 млн гривен. В этот же день было проведено ряд https://kievvlast.com.ua/news/sbu_zaderzhala_udarovca_vitalija_danilenko_za_izbiratelnie_proverki_stolichnih_azs29169.html обысков , в том числе и в кабинете Даниленко, в ходе которых правоохранители https://kievvlast.com.ua/news/sbu_izjala_u_deputata_kievsoveta_v_danilenko_i_ego_soobshhnikov_svishe_4_mln_griven29186.html изъяли более 4-х миллионов гривен.
Во время досудебного расследования http://nashigroshi.org/2016/06/06/hpu-raptom-ne-zmohla-dovesty-pecherskomu-suddi-habar-deputata-kyjivrady-yakyj-orhanizuvav-shemu-poboriv-zi-stolychnyh-azs/ было установлено , что Даниленко создал преступную схему, которая заключалась в вымогательстве и получении взяток от директоров и владельцев АЗС Киева, за непроведение проверок заправок и их дальнейшее беспрепятственное функционирование. В июле 2015 года депутат Даниленко придумал еще один способ "заработка" - потребовал от владельцев одной из АЗС 5 копеек за 1 литр реализованного сжиженного газа, а при решении вопроса о возможности увеличения цены сжиженного газа - еще 10 коп. с литра реализованного сжиженного газа, за каждые 50 коп. увеличение цены.
В сентябре 2015 года Виталий Даниленко https://kievvlast.com.ua/news/kievsovet_prekratil_polnomochija_deputata_suhina_i_lishil_dolzhnostej_danilenko30247.html был лишен всех своих должностей - главы постоянной комиссии по вопросам семьи, молодежи и спорта, главы временной контрольной комиссии по проверке деятельности автозаправочных станций, а также членства в других комиссиях.
В сентябре 2015 года https://kievvlast.com.ua/news/sbu_zaderzhala_udarovca_vitalija_danilenko_za_izbiratelnie_proverki_stolichnih_azs29169.html стало известно , что суд выпустил Виталия Даниленко на свободу еще в конце августа, а его дело "спускают на тормозах".
В апреле 2016 года Генпрокуратура закрыла дело Даниленко "в связи с неустановлением доказательств для доведения виновности в суде и исчерпанием возможности их получить". А 26 мая его адвокату был возвращен ранее внесенный за Даниленко залог в размере 1,04 млн грн.
К слову, и до этого скандала репутация Виталия Даниленко оставляла желать лучшего. В публикациях http://eveningkiev.com/article/23448 СМИ его обвиняли в рейдерских захватах спортшкол, а также в том, что основанная им ДЮСШ "Школа борьбы" поставляла "титушек" для всевозможных акций.
не она, а он
не выиграл, а проиграл
З усих повідомлень незрозуміло - четверо дітей спільні, чи його дружини.
Є що ділити - бентлі, мерси ... четверо дітей ...
Блін і ще й подружні зради ...
Коли вона все встигає, маючи 4-х дітей (ну ... це якщо його версія істинна) ...
позаботился о молодежи семье и спорте
..на Бентли и Мерс..
Оказывается, изменяют даже матери 4 малолетних детей, и даже залимоненым прыщам на Бентли...
В состояние эффекта каждый может быть, особенно касаемо, после цельно направленных провокаций, женатые мужчины понимают.
_________________________________________
спасибо за громкое звание
-что жизнь сама таких накажет строго
-тут мы согласны
-скажи Сере..сАбаков
Як правило, наймається якась доглядалка.
РСП:
Российский союз правообладателей
Рижский свободный порт
Российский союз писателей
Радиолокационная система посадки
Ручной сигнальный прожектор
Рельсосварочное предприятие
Росспиртпром
Политические партии
Русская социалистическая партия (Россия)
Революционная социалистическая партия (Португалия)
Революционная социалистическая партия (Люксембург)
Революционная социалистическая партия (Нидерланды)
Революционная социалистическая партия (Швеция)
Шмаркатий баран - рогоносець.