УКР
З України видворили громадянина РФ, кримінального авторитета на прізвисько Салім. ВIДЕО

Кримінального авторитета на прізвисько Салім примусово видворили за межі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

6 квітня 2021 року працівниками Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області спільно зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України був виявлений та доставлений до підрозділу Міграційної служби 42-річний громадянин Російської Федерації, який є кримінальним "авторитетом" на прізвисько Салім.

"Цього громадянина було видворено з території України у 2016 році із подальшою забороною в’їзду терміном на 3 роки, в 2019 році заборону було продовжено ще на 3 роки. Та попри заборону в’їзду, чоловік незаконно потрапив в Україну поза пунктами пропуску задля налагодження кримінальних та корупційних зв'язків, поширення на території України діяльності підконтрольних йому злочинних груп та перерозподілу таким чином сфер впливу у злочинному середовищі", - йдеться в повідомленні.

З України видворили громадянина РФ, кримінального авторитета на прізвисько Салім 01
Фото: сайт МВД

У відомстві зазначили, що після встановлення обставин правопорушення та умов, що їм сприяли, на вищезазначеного громадянина було складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 203-1 КУпАП "Невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну" та ухвалено рішення про примусове повернення із забороною в’їзду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала 11 жителів Миколаївщини, які зібралися у кафе на "кримінальну сходку". Власника оштрафували за роботу під час локдауну. ФОТОрепортаж

Цього ж дня у супроводі працівників ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області та співробітників ДСР Національної поліції відомий у кримінальних колах росіянин покинув територію України.

криміналітет (307) МВС (3533) Нацполіція (15437) Держміграція (274)
Задовбали вже ці Саліми , ім курва як медом помазано в Украіні пруться та пруться сюди
показати весь коментар
07.04.2021 11:01 Відповісти
Це теж частина гібридної війни.
показати весь коментар
07.04.2021 11:02 Відповісти
Цілком можливо
показати весь коментар
07.04.2021 11:03 Відповісти
так и есть , об этом еще в 2013 говорили причем на сходках , кстати Пардоньте , любезный , за "встрявание" в Вашу беседу
показати весь коментар
07.04.2021 14:14 Відповісти
А чому ж не просадили в Україні -закон вже ж прийняли?...
показати весь коментар
07.04.2021 22:25 Відповісти
Они сейчас в рашке вне закона. Вот и перебираются в Украину.
показати весь коментар
07.04.2021 11:08 Відповісти
Інформація про те, що є можливість у Малюські купити цілу тюрму дійшла " до самих до окраин..." Прибувають "інвестори"... Тільки вот нахрена приймали закон про "авторитетів"... Може там стосується тільки своїх?
показати весь коментар
07.04.2021 11:48 Відповісти
дать ему десять лет,а наши губу раскатали,в рашке он бы уже на калыме на балалайке играл
показати весь коментар
07.04.2021 12:16 Відповісти
Если на камеру пустить струю на рожу каждому криминальному авторитету, т.е перевести из авторитетов в парашники, то 100% остальные сюда ехать не захотят ни под каким предлогом.
показати весь коментар
07.04.2021 11:21 Відповісти
та ну ладно законтачат -расконтачат . от мусоров контакт-не контакт
показати весь коментар
07.04.2021 14:15 Відповісти
Его в одиночку лет на 10 должны были бы посадить.

Когда закончится этот беспредел???!!!!!

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
показати весь коментар
07.04.2021 12:48 Відповісти
Зачем этих воровских шлюх, подконтрольных фсб пускать в Украину, пусть живут и испускают свой вонючий пар в гребоной рашке.....
показати весь коментар
07.04.2021 13:23 Відповісти
руськое имя -салим,вано,гоги,камаз бетонов, махат исракулов, гурам магометович, вагинак джурамбакян, собокен борисян , авакян собакян - Запомните !
показати весь коментар
07.04.2021 14:13 Відповісти
Вместо того ,чтобы доказать вину и посадить они спокойненько выдворяют ! А групировки в это время работают принося доход !
показати весь коментар
07.04.2021 14:30 Відповісти
А сколько было пафоса вокруг принятия закона про воров в законе, а тут есть незаконное проникновение на территорию Украины вора в законе и все равно выдворение.
показати весь коментар
07.04.2021 16:38 Відповісти
 
 