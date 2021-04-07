З України видворили громадянина РФ, кримінального авторитета на прізвисько Салім. ВIДЕО

Кримінального авторитета на прізвисько Салім примусово видворили за межі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

6 квітня 2021 року працівниками Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області спільно зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України був виявлений та доставлений до підрозділу Міграційної служби 42-річний громадянин Російської Федерації, який є кримінальним "авторитетом" на прізвисько Салім.

"Цього громадянина було видворено з території України у 2016 році із подальшою забороною в’їзду терміном на 3 роки, в 2019 році заборону було продовжено ще на 3 роки. Та попри заборону в’їзду, чоловік незаконно потрапив в Україну поза пунктами пропуску задля налагодження кримінальних та корупційних зв'язків, поширення на території України діяльності підконтрольних йому злочинних груп та перерозподілу таким чином сфер впливу у злочинному середовищі", - йдеться в повідомленні.



Фото: сайт МВД

У відомстві зазначили, що після встановлення обставин правопорушення та умов, що їм сприяли, на вищезазначеного громадянина було складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 203-1 КУпАП "Невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну" та ухвалено рішення про примусове повернення із забороною в’їзду.

Цього ж дня у супроводі працівників ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області та співробітників ДСР Національної поліції відомий у кримінальних колах росіянин покинув територію України.