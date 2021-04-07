Підприємці вийшли на мітинг проти карантинних обмежень у Миколаєві. ФОТОрепортаж
Вранці 7 квітня під Миколаївською міською радою зібралися на мітинг підприємці. Вимагають дати їм можливість працювати під час карантину і скасувати податки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Учасники акції збирають підписи у зверненні до мера, пізніше мер Олександр Сенкевич вийшов до протестувальників.
"Давайте дізнаємося, чому так відбувається. Є всеукраїнські показники, за якими міста переводяться з одних зон в інші", - сказав Сенкевич.
На вимогу підприємців скасувати орендну плату мер сказав: "Я не можу вплинути на вашу оренду. Необхідно говорити не зі мною, а з власником ринку".
Мер запросив на переговори представників ініціативної групи - трьох осіб.
Станом на 11:10 учасники акції почали розходитися.
За словами старшого інспектора сектору превентивної діяльності Михайла Морозова, в акції взяли участь 300 осіб.
https://ibigdan.livejournal.com/26528416.html А раптом ви це ще не бачили
В прямом эфире Україна24: - "А чому ви обрали такийекологічний транспорт як велосипед?" - "Тому що АХМЕТОВ-ПЕТУХ!"
а недавно встретил меня и расплакался, что перенес COVID-19 и еле выжил!
при етом он пролежал в больнице 47 дней, потратил 17000грн, угробил антибиотиком свой желудок (диарея по 7 раз в день) легкие все дырявые как решето и похудел на 10 кг
Ковидный налог - работодателей хотят обязать оплачивать первые 10 дней больничных сотрудников
https://ukranews.com/news/767574-minsotspolitiki-initsiiruet-uvelichenie-sroka-oplaty-bolnichnyh-rabotodatelyami
Малороси хр...!
Подякуйте лікарям , які борються за наше здоров*я .
Чому карантин - зрозуміло !
А яка орендна плата під час карантину ? Щоб не втратити місця + може зберігатися товар без руху...
Але карантин не стосується прибутків власника ринку ! З яким навіть Мер міста не може (чи не хоче) нічого вирішити