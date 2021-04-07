Підприємці вийшли на мітинг проти карантинних обмежень у Миколаєві. ФОТОрепортаж

Вранці 7 квітня під Миколаївською міською радою зібралися на мітинг підприємці. Вимагають дати їм можливість працювати під час карантину і скасувати податки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Учасники акції збирають підписи у зверненні до мера, пізніше мер Олександр Сенкевич вийшов до протестувальників.

"Давайте дізнаємося, чому так відбувається. Є всеукраїнські показники, за якими міста переводяться з одних зон в інші", - сказав Сенкевич.

На вимогу підприємців скасувати орендну плату мер сказав: "Я не можу вплинути на вашу оренду. Необхідно говорити не зі мною, а з власником ринку".

Мер запросив на переговори представників ініціативної групи - трьох осіб.

Станом на 11:10 учасники акції почали розходитися.

За словами старшого інспектора сектору превентивної діяльності Михайла Морозова, в акції взяли участь 300 осіб.





