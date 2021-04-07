УКР
Підприємці вийшли на мітинг проти карантинних обмежень у Миколаєві. ФОТОрепортаж

Вранці 7 квітня під Миколаївською міською радою зібралися на мітинг підприємці. Вимагають дати їм можливість працювати під час карантину і скасувати податки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Учасники акції збирають підписи у зверненні до мера, пізніше мер Олександр Сенкевич вийшов до протестувальників.

"Давайте дізнаємося, чому так відбувається. Є всеукраїнські показники, за якими міста переводяться з одних зон в інші", - сказав Сенкевич.

На вимогу підприємців скасувати орендну плату мер сказав: "Я не можу вплинути на вашу оренду. Необхідно говорити не зі мною, а з власником ринку".

Мер запросив на переговори представників ініціативної групи - трьох осіб.

Станом на 11:10 учасники акції почали розходитися.

За словами старшого інспектора сектору превентивної діяльності Михайла Морозова, в акції взяли участь 300 осіб.

Підприємці вийшли на мітинг проти карантинних обмежень у Миколаєві 01
Підприємці вийшли на мітинг проти карантинних обмежень у Миколаєві 02
Підприємці вийшли на мітинг проти карантинних обмежень у Миколаєві 03

+6
Еще и на фото рыжая в очках без маски... убил бы суку быдляцкую...
07.04.2021 11:48 Відповісти
+5
April 7th, 2021
https://ibigdan.livejournal.com/26528416.html А раптом ви це ще не бачили
В прямом эфире Україна24: - "А чому ви обрали такийекологічний транспорт як велосипед?" - "Тому що АХМЕТОВ-ПЕТУХ!"
07.04.2021 11:47 Відповісти
+3
рынок это публична власнисть громады, которая создается на установчих Загальных Зборах конституция ст.142,143 . Без этих Загальных Зборив все решения нелегетимны.
07.04.2021 12:20 Відповісти
April 7th, 2021
https://ibigdan.livejournal.com/26528416.html А раптом ви це ще не бачили
В прямом эфире Україна24: - "А чому ви обрали такийекологічний транспорт як велосипед?" - "Тому що АХМЕТОВ-ПЕТУХ!"
07.04.2021 11:47 Відповісти
треба боротися не проти обмежень, а за гідну компенсацію
07.04.2021 11:47 Відповісти
Еще и на фото рыжая в очках без маски... убил бы суку быдляцкую...
07.04.2021 11:48 Відповісти
А ты, идиот, наверное, и спишь в маске ) Иногда полезно снимать лапшу с ушей,быдло тупое
07.04.2021 13:51 Відповісти
С быдлом не спорю. Нет смысла.
07.04.2021 14:20 Відповісти
https://censor.net/ua/user/477935, мой сосед (такой же как ты "умник") -смеялся с меня что я ношу маску и не здороваюсь за руку,
а недавно встретил меня и расплакался, что перенес COVID-19 и еле выжил!

при етом он пролежал в больнице 47 дней, потратил 17000грн, угробил антибиотиком свой желудок (диарея по 7 раз в день) легкие все дырявые как решето и похудел на 10 кг
07.04.2021 14:29 Відповісти
Отменить вам налоги? Может вам еще дать ключ от квартиры где деньги лежат?
07.04.2021 11:49 Відповісти
Ага. Так його Єрмак і віддасть.
07.04.2021 11:55 Відповісти
Упразднить? Новых добавляют. Сказочники. Власть в тихушку вводит новый непрямой налог. Пусть расскажут людям кто в условиях кризиса придумал переложить на предпринимателей оплату больничных 10 дней.

Ковидный налог - работодателей хотят обязать оплачивать первые 10 дней больничных сотрудников
https://ukranews.com/news/767574-minsotspolitiki-initsiiruet-uvelichenie-sroka-oplaty-bolnichnyh-rabotodatelyami
07.04.2021 11:59 Відповісти
придурки, сидите дома
07.04.2021 11:54 Відповісти
После протеста - идите все в церковь, заражаться. когда там поедание кусков "бога" и распивание его крови?
07.04.2021 11:58 Відповісти
Гасло ..*Мая работа....мая жиснь * ..

Малороси хр...!
07.04.2021 12:02 Відповісти
07.04.2021 12:05 Відповісти
Вайбер .))) .Сьогодні ..*Міжнародний день здоров*я *.
Подякуйте лікарям , які борються за наше здоров*я .
07.04.2021 12:05 Відповісти
Смєтуни в черговий раз вийшли пробздітися.
07.04.2021 12:13 Відповісти
рынок это публична власнисть громады, которая создается на установчих Загальных Зборах конституция ст.142,143 . Без этих Загальных Зборив все решения нелегетимны.
07.04.2021 12:20 Відповісти
По требованию предпринимателей отменить арендную плату мэр сказал: "Я не могу повлиять на вашу аренду. Необходимо говорить не со мной, а с владельцем рынка".Источник: https://censor.net/ru/p3258179

Чому карантин - зрозуміло !
А яка орендна плата під час карантину ? Щоб не втратити місця + може зберігатися товар без руху...
Але карантин не стосується прибутків власника ринку ! З яким навіть Мер міста не може (чи не хоче) нічого вирішити
07.04.2021 12:39 Відповісти
Ну вышли вы бастовать, ну держите расстояние и все, все, будьте в масках) Неужели так трудно догнать, что так вы еще дольше дома сидеть будете.
07.04.2021 13:15 Відповісти
они не виноваты что у них куриные мозги! они такие от рождения
07.04.2021 14:33 Відповісти
 
 